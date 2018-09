Horóscopo del día 3 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy te saldrá el día redondo, además sin planearlo de antemano. Te encanta socializar y además ahora tienes la cabeza llena de ideas. Así que hoy asiste a diversos eventos a los que has sido invitado: una reunión, un encuentro, una cena. Te harás escuchar y dejarás a todos perplejos con tus planes, caerán rendidos a tus pies. Así que ponte guapo y sal a comerte el mundo. Encandilas a los demás, los cautivas con tus palabras. Aprovecha bien el día, tómatelo como un trabajo porque la mitad del día estarás reunido o tomando cafés con el único propósito de mejorar tu vida económica y laboral. No te sientas mal pues es algo muy loable: quieres avanzar en la vida y te buscas la manera de hacerlo. Sigue así, no pares. Te irá muy bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te planteas pintar la casa poco a poco, al menos los dormitorios y el salón. Hoy te pondrás manos a la obra y estarás todo el día de trabajos. Elige bien el tono porque ya sabes de la importancia de los colores y de cómo afectan a tu estado nervioso: unos relajan y otros excitan. Trata de hacer que tu casa sea un remanso de paz, de serenidad. Tu vida es demasiado ajetreada y realmente te toca descansar en el hogar pues pasas muy pocas horas. Si conviertes la casa en la casa de tus sueños, probablemente seas muy capaz de estar fines de semana encerrado allí, bien solo o en buena compañía. Por ahora, empieza con las reformas y el resto ya vendrá cuando tenga que venir. Empieza pronto la faena porque hace mucho calor y luego debes de dormir en la casa, se ha de secar bien.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás feliz y contento, radiante de felicidad. Estás viviendo uno de los momentos más especiales y tiernos de tu vida. Te sientes bien en tu piel, empatizas con los que te aman y por fin te sientes realizado. Nunca pensaste que la vida te pondría al servicio de la humanidad. Eres un Trabajador de la Luz, aquel que ayuda a los demás a realizar su misión divina, a salir del pozo negro en el que se encuentran, a guiarles hacia el sendero de la luz cuando sólo ven oscuridad. Estás contento de ser un elegido para ello. Tu honestidad te hará ganarte a la gente. Te sientes querido, amigo de tus amigos, y el pilar básico y fundamental de tu familia. Has venido a sanar a todo el clan, a poner luz donde hubiera algún tipo de energía enquistada y oscuridad.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, aparta de tu vida tus propios miedos. Eres muy inseguro y últimamente está siendo algo evidente en tu situación de pareja. Estás con una persona y la adoras pero tienes tanto miedo a que el amor se pueda acabar, que no estás disfrutando ni de la vida ni de la situación en sí. Has de comprender que no se puede vivir con miedo. Las cosas pasan porque han de pasar y el día en el que tu relación acabe será por algo, ya habrás aprendido la lección pertinente al respecto. Pero si tu pareja nota tu temor a que te deje, un día lo comprenderá, le hará gracia pero al siguiente no lo entenderá y terminará alejándose de ti por paranoico, por lo tanto, vive la vida y disfruta del momento presente aquí y ahora. Verás cómo entonces comienzas a ver la realidad desde otra perspectiva muy diferente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sal de marcha. Hace meses que ni lo intentas, ni te lo planteas. Antes te encantaba hacerlo. Has de volver a las andadas, retomar viejos hábitos. Y no es cuestión de emborracharte, es cuestión de soltar, liberarte de todo el estrés acumulado durante la semana. Tienes la obligación de equilibrar tu vida porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Últimamente el desequilibrio es tan grande que asusta. No te permites ni una hora al día para ti. Comes y cenas trabajando, tu alma no descansa ni al dormir. Siempre estás creando y maquinando cosas. Hoy vas a salir. Tus amigos te obligarán a salir con ellos. Te montarán una fiesta o una cita a ciegas. Quieren que dejes de trabajar los fines de semana y para ello te van a distraer un poco. Sígueles el juego, esta vez lo necesitas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, deja de gastar. Acabas de empezar el mes y ya estás gastando sin cabeza. Sabes que casi no tienes dinero en el banco. A día de hoy no lo tienes, ni ingresos ni rentas, no tienes dinero para vivir así que, compra lo estrictamente necesario y nada más. Por más que quieras, esta noche no puedes salir a cenar, o tomar unas copas o a bailar porque, de hacerlo, la próxima semana no irías al supermercado. Has de tener muy claro que hay ciertas prioridades y no se pueden hacer las cosas mal. Por lo tanto, empieza a buscar el modo de generar un dinero extra para salir adelante y poder comer y pagar las facturas y por otro lado, apriétate el cinturón todo lo que puedas. La situación es grave, mucho. Sé maduro y empieza a hacerte cargo de tu propia vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, llevas unos meses viviendo con tu nueva pareja y hay cosas que no te cuadran de ella. Para empezar, tiene una gran habilidad para no hacer ninguna tarea de la casa y tampoco lo ves muy normal. Así que le vas a plantar cara y le vas a preguntar la razón. Si quiere vivir en tu casa, contigo, tendrá que hacer la mitad de todo. Es algo justo. Bastante haces tú poniendo todo. Es más y debería de pagar parte de los gastos. Aun no sabes si está contigo porque le gustas, por compañía, por sexo o porque no tiene casa propia. De todos modos, hay algo oscuro en todo ello. Si no llegáis a un acuerdo, le pedirás que se vaya. Eso no implica que termine la relación aunque no crees que se quede. Le has visto el plumero y piensas que ante alguien así, lo mejor es invitarla a que abandone tu domicilio.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, descansa si puedes porque hoy tienes el día ajetreado. Tienes que asistir a una comida familiar, a algún evento o celebración así que, prepárate para una tarde larga, interminable, sin siesta y hablando todo el rato. Habrá primos a los que no habrás visto en años, tendrás que contar tu vida una y otra vez. Desayuna fuerte porque el día promete ser muy intenso. No te puedes quejar aunque lo hagas, luego estarás encantado de ser un pilar fundamental de la familia. Te sientes importante, con la autoestima elevada, con ganas de gritar lo mucho que les quieres a tus padres aunque lo disimules. Estarás todo el día en una finca, en una celebración. Arréglate para la ocasión porque, de no hacerlo, serías la comidilla de todo el clan. Ponte guapo y luce tu cuerpo, que para eso eres un gran seductor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no aprendes la lección, una y otra vez te sucede lo mismo. No tienes paciencia en los trabajos, es tu Talón de Aquiles. Siempre metes la pata con el jefe. Parece que lo hagas aposta y no debiera de ser así. Continuamente la vida te pone una prueba, es la de la humildad, bajar los humos, aprender desde abajo, olvidarte de tu soberbia pero no puedes, te vence. Tu orgullo es tan grande que has de lucirte, no puedes estar relegado a un segundo plano. No lo soportas pues has de ser el centro de atención. Hoy volverás a hacer lo que no debes y tu jefe te echará. Y te volverá a pasar; desgraciadamente, pasarás por todos los puestos laborales de tu localidad. No quieres aprender la lección, no hay manera contigo. Es misión imposible.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, a veces eres muy displicente y eso no gusta nada a la gente así que, cambia. Si no lo haces, perderás a más de un amigo íntimo. Últimamente, hablas con soberbia y superioridad y eso no es lo mejor si quieres conservar a tus amigos de siempre. Lo que has de hacer es medir tus palabras pero sobre todo, la manera en que te expresas. Tu cabeza altiva y tu mirada penetrante no ayudan mucho porque dan respeto y miedo. Estás desafiante ante la vida. Tu expresión corporal es así y tus palabras van en la misma línea. Intenta, en la medida de lo posible, rebajar esa chulería que muestras estos días, no te conviene, no eres así y estás dando una imagen errónea de ti mismo. Es completamente contraproducente. Modifica tu conducta.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres una persona llena de vida y de entusiasmo, como un niño grande lleno de vitalidad. Hoy te irás con tus hijos a jugar a un parque temático y serás tú quien disfrute más que los niños. Te pondrás a su nivel porque te encanta ser niño. Desde luego, tu Niño Interior se lo pasa de maravilla contigo, disfruta muchísimo así que, adelante. Pasaréis un día excepcional. Será una aventura para tus retoños y para ti, además el día acompañará y será interminable aunque se os hará muy corto. Desde hace tiempo que ves siempre el lado positivo de la vida, sobre todo desde que has sido padre. Para ti, tus hijos son un presente del cual te beneficias cada día. Hoy estarás orgulloso de lo mucho que te gustan tus niños y de ver lo mucho que ellos te aman.

Piscis, tus amigas no son lo que dicen ser, son más bien una banda de arpías. No puedes entender cómo podías ir con ellas. Ahora, desde hace tiempo, sabes que no lo son, que no puedes contar con ellas para nada. Te sorprendes a ti mismo de tu gran ingenuidad, lo has sido y mucho. Hace mucho que salieron de tu vida pero tú hablas como si fuerais intimas amigas: quítatelo de la cabeza, no es así y nunca lo ha sido. Corta cualquier lazo energético con esas personas de tu pasado que te criticaban a tus espaldas y se reían de ti. Ahora no tienes amigas pero, más vale estar solo que mal acompañado, eso siempre. Ahora sabes quién eres y si algún día tienes una amiga, de verdad, te asegurarás de poder decir esa palabra porque a muchas les va muy grande.

