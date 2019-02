Horóscopo del día 3 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empiezas a tomarte las cosas en serio. Hace unos meses comenzaste a estudiar Reiki, una técnica de sanación natural y dados los beneficios que ha tenido en ti y en tus amigos y familiares, has decidido seguir por esa senda. Además, estás tan ensimismado con la sanación que estás aprendiendo a dar masajes y otras técnicas manuales. Así que, sigue practicando. En el mundo, hay mucha gente a quien sanar pero, sobre todo a ti mismo en primer lugar. Hoy te asustarás, de repente, sin avisar y sin motivo aparente, empezarás a devolver. No te preocupes, no te ha sentado nada mal, es que estás sanando mucha energía enquistada y ha de salir. Es la llamada crisis de sanación así que, no te preocupes lo más mínimo. En cuestión de unas horas te sentirás pletórico.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te creas todo lo que ves pues suele ser mentira. Como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Y este negocio tiene trampa. No puede haber unas ganancias tan extraordinarias, no cuadran las cuentas. Escuchas la conversación y te lo llegas a creer pero bajas a la tierra y sabes que te están mintiendo, es una bola, se están quedando contigo. Hay mucho timador suelto y tú eres presa fácil para ellos. Has de dejar de serlo, tienes que aprender a detectarlos. Así que, sé listo, ponte las pilas y estate alerta. Si no lo haces te la meterán doblada. Sé espabilado, la gente no es tan blanca y pura como tu alma, tienen bastante más maldad. Así que, si respiras como ellos, sabrás lo que piensan. Empatiza un poco y llegarás más lejos, sabrás lo que ellos planean.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu casa necesita una limpieza ya, de inmediato. Es obvio que tú solo no puedes con todo lo que te está tocando vivir. Sabes que has de pedir ayuda a alguien en quien confíes aunque tu círculo sea muy escaso, esté muy limitado. Sabes que tu casa no está bien, hay energías dañinas que te están destrozando la vida. Pero también hay objetos de los que has de liberarte así que, como la gente no es todo lo transparente que debiera de ser, si encuentras en tu hogar algún objeto que te haga sentirte mal, no te lo pienses dos veces: arrójalo a la papelera, a la basura o, en el caso de poder ser reutilizable, deberías de darlo a algún lugar: busca centros para dar ropa o llama a algún lugar de recogida de muebles. Hazte un inventario, sobran ciertas cosas. Apresúrate a tirarlas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy te tocará tomar una decisión importante pues ésta, aunque ahora no te lo puedas ni imaginar cambiará el rumbo de tu vida. Si hoy te dijeran que decir sí a algo cambiaría todo tu futuro, tardarías años en decidirlo. Pero a veces una simple mirada o coger una llamada de teléfono pueden dar un giro a tu vida. Ocurrirá algo y la vida te hará, en cuestión de minutos o bien alguna hora, decirte sobre algo. A partir de ahí ya no habrá vuelta atrás: si decides seguir, comenzará un nuevo futuro y si lo obvias, el tren ya no pasará más. La oportunidad estará en el momento, aquí y ahora. Por lo tanto, tú sabrás en ese momento qué hacer. Darás rienda suelta a tu intuición, eres un ser sumamente intuitivo y acertarás de pleno. Déjate guiar por tus sentimientos o presentimientos, por tu corazón. Será perfecto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy disfrutarás en demasía de tu pareja. Es posible que hayas pedido fiesta o la tengas. Hoy pasarás el día con tu pareja. Quizás vayáis a alguna población cercana. El caso es que estrecharéis lazos, haréis cosas juntos: pasearéis y tendréis una conversación muy interesante, como hace años no habéis tenido y os plantearéis muchas cosas referentes a vuestra vida marital o en pareja. Parece ser que necesitáis un pequeño reciclaje, un lavado de cara para que la relación vuelva a brillar como antes. Lo conseguiréis, no tengas la menor duda. Los dos sois muy apañados y tu imaginación es manifiesta. Así que, entre los dos, diseñaréis un plan de vida a vuestra medida, que os encaje a la perfección en vuestras vidas y sobre todo, en el día a día.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás fuera de ti, como una auténtica moto. Cálmate o te va a dar un ataque de ansiedad. Has de calmarte o tus nervios y tu espalda se van a ver altamente perjudicados. Tienes un problema muy grande: has de entregar un trabajo y no llegas pero, no por ello has de enfermar. Cuanto más nervioso te pongas, peor lo harás o te saldrá. Así que, tómate una tila, da la vuelta al edificio o haz cinco minutos de relajación. Cuando te calmes podrás volver a tu obligación laboral y seguir con ella. Comprende que necesitas concentración y disciplina, no estar llorando por las esquinas o hablando por teléfono. Enfoca toda tu energía en el lugar adecuado. Has de conseguirlo, puedes hacerlo. Si no lo terminas hoy lo conseguirás mañana. Aprende la lección: no dejes todo para el último momento.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el saber no ocupa lugar y eres un experto en la materia. Cada vez sabes más. Tu cultura y tu parte más erudita cada día están más ampliadas, desarrolladas; es muy vasta la información que posees. Pero tú lo sabes muy bien: la información es poder. Te gusta activarte, tener tu mente muy activa, cultivar tu inteligencia. Sigue así, cada día eres más sabio. Además, tu faceta de gran comunicador te hace poderte lucir en charlas y conferencias, en el desarrollo de tu trabajo. Eres brillante en el terreno laboral: culto, humilde y honrado. Sigue cultivándote en todos los aspectos de tu vida porque eso te hace ser todavía más interesante a los ojos de los demás. Cultiva tu interior, así podrás compartir tu sapiencia con el género humano. Sigue así.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ve a visitar a tu abuela o a tus progenitores, te echan en falta. A veces te olvidas de ellos, no les prestas atención o les tratas de un modo displicente. Te olvidas de que tú eres sangre de su sangre. Así que, hoy, vete a verlos, a dormir o a cenar con ellos. Saca tiempo de donde sea y no pongas excusas: cada día duermes, comes o cenas así que, esta vez lo harás en su compañía, no es tan difícil de hacerlo. Por otro lado, organiza tu día, nunca llegas a todo, dejas las cosas sin terminar y tus jefes están a punto de llamarte la atención, quieren echarte. No haces lo que se supone que deberías. Eres muy lento y pierdes mucho el tiempo con el teléfono y con internet. No te centras, te despistas con gran facilidad. Así que, céntrate y acaba a tiempo tus tareas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás comenzando un cursillo para poner en marcha tu franquicia, era lo que deseabas y el destino te lo ha traído. Sabes que la Ley de la Atracción funciona y cuando piensas tanto en algo lo atraes. Tú querías ser el director y encargado de la franquicia y ahora ha cristalizado, es para ti. Pero antes de comenzar has de saber muy bien el manejo de todo, por lo tanto, sería conveniente que no perdieras ni un minuto de este curso. Toma apuntes, pregunta todas tus dudas porque en la vida real, aun te surgirán muchas más. Por lo tanto, hoy será un día agotador; estarás nueve horas de cursillo pero, será muy enriquecedor. Ten paciencia y no te pongas nervioso porque nadie aprende todo el primer día. Te costará. Sé paciente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el saber no ocupa lugar y tú eres la prueba viviente de ello. Realmente eres una persona que siempre está aprendiendo, indagando. Te gusta mucho enseñar, aprender para transmitirlo a los demás, te hace ser o parecer importante. Es muy probable que te dediques a la enseñanza del modo que sea. Te encanta transmitir y comunicar aunque a veces esto llegue a ser un problema para ti. Disfrutas con tu trabajo, te sientes completamente realizado lo cual te honra. Hoy te darán una gran alegría así que, disfrútala, es toda para ti. Tómatelo como un regalo venido del universo. Sabes que el universo premia las buenas acciones. Así que, puesto que te ha premiado hoy, has debido de ser muy bueno últimamente. Sigue así, habrá más premios.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, trabaja. Concéntrate bien porque esta noche tienes que asistir a una fiesta y tendrás que dejar antes la oficina. Además, mañana no podrás con tu alma y perderás el día entero. Por lo tanto, cualquier cosa urgente, déjala preparada antes del evento. Esta noche has de estar radiante, perfecto. Has de destacar, hacerte notar. Serás un gran conquistador. Tu corazón está libre así que, muéstrate a los demás tal cual eres. Te llevarás grandes sorpresas. Por lo tanto, hoy cumple durante el día con tus obligaciones y compromisos laborales porque por la noche vas a desfasar como hace mucho que no lo has hecho. Así que, pásatelo en grande en esta velada que te dejará boquiabierto. Estate preparado para todo, incluso para descubrir entre la multitud al amor de tu vida.

Piscis, no eres un ser muy pasional, para nada. Nunca pides algo determinado ni le das más importancia al sexo de lo que tiene para ti. Pero hoy, por lo que sea, querrás encontrar a alguien, aunque sea en las redes que satisfaga tu deseo sexual. Quizás es la primera vez en treinta años que así lo sientes, estás extrañado hasta tú mismo de tu propio comportamiento. Hoy querrás pasar una noche muy picante e intensa. Te irás a un sitio que conoces y allí pasarás la noche. Seguro que disfrutas como nunca. Para ti el sexo es como la perdición, el fruto prohibido. Sexo por sexo es como juntarse con el diablo, algo fuera de tu mente pero hoy harás una excepción. Te dejarás hacer de todo. Has ido al mismo infierno para que una o varias personas te den el máximo placer del mundo. Enhorabuena, si así lo sientes, es lo mejor que podías hacer, desbloquearte.

