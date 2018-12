Horóscopo del día 3 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu familia será una piña estos días. Todo será un ir y venir a diferentes casas. Te esperan visitas, compras, cenas y demás eventos sociales o más bien de índole familiar. Eres uno más del clan y no les puedes fallar. Demuestra cómo tira la sangre, estás muy orgulloso de la familia que te ha tocado vivir. Te encuentras mejor físicamente, más calmado tras el trajín emocional de los últimos días. Ahora eres tú mismo, con las ideas más claras. Has recuperado tu fortaleza, tu tesón, ya eres capaz de mostrar tu carácter a los demás. Además, cada vez estás más orgulloso como ser humano de tu progreso a nivel interno, personal. Te gusta la persona que eres ahora, en la que te estás convirtiendo. Sigue teniendo presente que eres humano, no una máquina y que el día tiene unas horas limitadas, no agotes a tu cuerpo o se quejará.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, eres un ser pausado y tranquilo, moderado pero posiblemente haya una persona, un compañero de trabajo que quiere hacerte enfadar. Tienes dos opciones, dejarlo pasar o seguirle el juego. Si no quieres salir perjudicado, deberías de dejarlo estar. Sigue tu trabajo y haz oídos sordos. Si eres empresario individual, tu cabeza será una fábrica de ideas. Trata de dejar a un lado la ambición, sería mejor empezar por algo fácil y asequible. Sigue el nuevo concepto de menos es más. Olvídate de temas laborales o empresariales y desconecta con tus amigos del alma. El ser humano no es una máquina de trabajar. Has de vaciar tu mente, olvidarte de todo y seguro que en unos días será de nuevo un hervidero de increíbles ideas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si estás pasando por una época de mucha actividad laboral, pudiera ser que el cansancio se te hubiera acumulado. Sabes que en el caso de estar trabajando, tú decides tu vida laboral. Como buen perfeccionista que eres, te sería imposible realizar un trabajo chapucero, mal terminado o sucio. Para ti, la estética de cualquier objeto es tan importante como lo que conlleva en su interior: el envase es tan importante como el contenido. Has de dar a cada cosa su valor, ya lo haces, sabes muy bien cómo hacerlo. Las actividades domésticas te quitan mucho tiempo pero, te relajan. Las tareas más mundanas son tus mejores terapias: te calman, son un bálsamo de paz y relax pues en ese momento tu mente se acalla, deja de pensar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, escucha el consejo de las personas que te aman. En los últimos tiempos, vives demasiado encerrado en ti mismo, como aislado del mundo y las personas que te aman echan en falta tu voz y tu presencia, incluso tu cariño y tus abrazos. Sería posible que recapacitaras al respecto y te mostraras una persona más abierta al cambio, a salir de tu cascarón, a la palestra, al mundo real. Necesitas tener más vida social, empatizar con los que te rodean y vivir la vida. Sabes cómo estar en cada lugar, te adaptas de maravilla y disfrutas hasta el final. Tu posición laboral está en el aire y deberías de ser claro al respecto: tu respuesta debería de ser clara y concisa para poder obrar en consecuencia. En cuanto te decidas, tu horizonte laboral cambiará.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, céntrate, no estudias, ni trabajas ni atiendes tu vida familiar o doméstica. No haces nada: pensar, pensar en un nuevo amor que te ha absorbido el cerebro. No eres tú, eres una especie de fantasma que deambula sin saber hacia dónde dirigirse. Empieza a cambiar tu modo de ver la vida porque realmente así no puedes continuar. Está muy bien que te enamores, que salgas con alguien, que tu vida íntima sea plena, salvaje o divertida, eso da igual pero el resto del día has de anclarte a la tierra, estar aquí presente. Es importante estar en el aquí y ahora, aprende la lección. Además, a veces no importa si estás algo despistado. Darás platón a un amigo, te olvidarás completamente de él. Ten cuidado porque quizás el próximo día dejas colgado a un cliente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, eres fuerte y hasta la fecha no has permitido que nadie te manipule. Tampoco eres de esas personas que se deja influenciar por los demás, tu personalidad es arrolladora y así lo va a seguir siendo en un futuro. Así que no te dejes amedrentar por las circunstancias ni personas que tienes a tu alrededor, no merece la pena. Vigila tu nutrición, los alimentos que ingieres, pues una óptima alimentación es salud tanto para tu mente como para tu alma y cuerpo, lo sabes muy bien. Sólo así podrás tener unos pensamientos lúcidos, unas ideas claras. Tu vida social está siendo muy intensa, empatizas con unos y con otros y tienes tanto tiempo de ocio a nivel personal, que puedes desarrollar aquellas actividades que te gusten y te hagan feliz para estar con los demás, con tus amigos íntimos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, toca relax aunque para ti un día relajado es hacer mil recados, quedar con cuatro grupos diferentes, comer fuera y cenar con amigos. Es decir, tendrás horas libres para tu disfrute personal lo cual para ti es lo mejor del mundo, algo que no te puedes ni siquiera imaginar. Por lo tanto, aprovecharás las horas, tu tiempo y empezarás un maratón de actividades, no te quedarás sin fuerza, al contrario: cuanto más haces, más energía generas. Estás muy contento y feliz, pletórico. Te encuentras muy bien, no estás cansado y te encantaría que todos los fines de semana fueran así, con tiempo libre para ti. Te sentirás un privilegiado. Hacía meses que no disponías de esta libertad. Disfruta a tope, aprovecha cada segundo del día. Te lo tienes merecido.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si tienes algún negocio entre manos, analízalo bien para conseguir los mayores beneficios posibles. Es muy probable que aunque la gestión sea buena, aún pudiera ser algo mejor, óptima. Por ello, revisa todas las estrategias comerciales, seguro que aún se puede improvisar o mejorar. Tus ingresos podrán incrementarse poco a poco pero de una manera constante lo cual elevará tu nivel de vida. Podrías llevar una vida más cómoda, con menos presión o preocupación, sabiendo que todo está en regla, pagado e incluso te podrías permitir algún capricho que otro. Tu horizonte económico te trae una vida más holgada, todo será más liviano y fácil de llevar. El dinero jamás será un impedimento para hacer las cosas que quieres, no será un hándicap. La liquidez de la que dispondrás dará para hacer realidad tus sueños.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ante tu organización diaria, tan sólo se te podría dar un premio por lograr mantener un equilibrio entre tus actividades domésticas y familiares, laborales y vida personal. Una agenda estructurada y cartesiana te permitirá llegar a todo sin descuidar ninguna faceta importante de tu vida. Tu responsabilidad siempre es constatada por el resto y además decides perseverar en aquellas opciones aun inmaduras. Sigue avanzando y muy pronto lograrás cumplir con tu objetivo mayor. Amante de la vida tranquila y hogareña, esta temporada te verás obligado a hacer mayor vida al exterior, fuera de tu domicilio. Asistirás a eventos o fiestas a los que habrás sido invitado y te sentirás extraño, fuera de tu zona de confort pero contento de vivir nuevas experiencias.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, conoces de antemano que en la vida, nada es casual, ni siquiera una simple conversación. Te reencontrarás muy pronto con una persona que en otros tiempos significó mucho para ti, probablemente algún amor de juventud. Has de pensar bien si esa puerta quedó cerrada con varias llaves o realmente esa relación quedó inconclusa. Si consideras que ahora es el momento de retomarla, comprenderás rápidamente la casualidad de ese encuentro fortuito. Podría suceder al contrario: darte cuenta de que aquella llama que hubo, se extinguió. Has de organizarte bien en el ámbito laboral. Deberías de panificar tus citas y reuniones con una buena agenda. El trabajo te tendrá atrapado largas horas en estos días venideros.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te gusta pasar tus ratos de soledad, mantener tu espacio vital intocable, tener tu jardín secreto pese a vivir en pareja o incluso poder tener una relación conyugal. La pareja es muy importante para ti. De hecho, lo es todo pero necesitas tu propio espacio dentro de ésta como válvula diaria de escape. Estarás como siempre haciendo actividades con tu pareja, ideando planes en la medida de lo posible y no permitiendo en ningún momento que la rutina pudiera apoderarse de vuestras vidas. A la rutina diaria le pones una sonrisa y la pintas de colores teniendo una vida de pareja divertida, variada e incluso pasional si llegara el momento o la ocasión. Tu pareja te adora y, si estuvieras soltero, búscala pues alguien te está esperando.

Piscis, te empiezas a plantear grandes dudas existenciales sobre tu vida. Te preguntas qué sería de ti sin tu trabajo y la respuesta es que tu vida está completamente vacía. No puedes volcar tipo tu ímpetu en un puesto laboral, es tan sólo dinero al finalizar el mes, un trueque. Has de comenzar a cambiar tus planteamientos de vida. Aprende a repartir tiempos. El trabajo te debería de dejar vivir. Podrías tener ciertos problemas o desavenencias en el hogar: si faltaras tanto, si no estuvieras, tu vida marital se enfriaría. Has de reconducir tu vida dando a cada lugar su espacio y prioridad y tu jefe no debería de estar en la cúspide. Comprende cómo afectan tus acciones a los demás. Empieza a ver la vida con otros ojos, con una nueva apertura mental.

Fuente: Astrocanal