Horóscopo del día 3 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, renovarte o morir: si no te gusta la vida que estás viviendo, lo tienes muy fácil: cambia tus patrones negativos, sé flexible contigo mismo, no te flageles. Te exiges demasiado, tanto que no te permites disfrutar de la vida. Cámbialo, transmútalo, has de hacerlo por tu bien. Es una necesidad absoluta que sueltes tu negatividad: esos pensamientos te están destrozando la vida. Tu jefe no te odia, tu pareja no te traiciona. Tú tienes ideas en tu cabeza y haces que tu vida gire en torno a ellas pero ni siquiera sabes si son verdad o no. Has de vencer tus propios demonios, a tu negatividad pues es enorme. Pon de tu parte y la vida será fácil y llevadera, muy liviana. Borra de tu mente cualquier problema y descansa. Decide disfrutar de la vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, has vuelto de tus vacaciones con una fuerte carga de adrenalina. Ahora no sabes qué hacer con ella, cómo gastarla o sacarla de tu cuerpo. Se te ha ocurrido una gran idea: hacerte de alguna organización, ser parte de voluntariado. Así ese caudal energético sobrante llegará a buen puerto. Puedes ir cada día a un centro si así lo deseas y ayudar a niños o refugiados o personas mayores, de la tercera edad. Hay mucho que hacer sin salir de tu barrio, a la vuelta de la esquina. No es necesario viajar más allá de tus fronteras. Al final del día te sentirás realizado y satisfecho sabiendo que esas horas que has dedicado a una buena causa han servido para algo, que tus palabras aún pueden alentar a otro ser humano. Aprenderás rápidamente a empatizar. Es una gran lección.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la vida está de tu parte. Estás radiante, repleto de salud y amor. Jamás te has sentido tan bien físicamente. Espiritualmente tu salto evolutivo se hacer notar más y más. Tu fuerza vital es rompedora. Ahora conoces tu misión de vida. Sabes para lo que has venido a este lugar. Lucha contra las fuerzas ocultas del mal, es parte de tu vida y de tu destino. Estás sano y lleno de luz. Irradias una luz muy poderosa que ciega a los demás. Atraes a los que te necesitan. Empieza a sanar a los demás, sabes que puedes hacerlo. Cree en ti y en la vida. Conoces lo que te está encomendado: no te demores más y ponte manos a la obra. Eres un Trabajador de la Luz y has venido con una misión particular. Cúmplela. Está en tus manos hacerlo. Da ese paso adelante.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has empezado el día de la peor manera. Al llegar a la oficina, te has visto inmerso en una batalla que no era la tuya. No era tu guerra pero una compañera te ha metido de pleno. Te ha fastidiado pero no le puedes decir nada porque es tu verdadero apoyo ahí, en el trabajo. Te queda aguantar lo que tenga que pasar, sufrir las consecuencias. La verdad es que el asunto estará coleando toda la semana. Trata de intentar limar asperezas porque la convivencia podría ser de lo más desagradable. Y eso no es lo mejor para estar diez horas en un trabajo. Intenta ser el pacificador de todo este asunto. Eres ahora parte del problema así que intenta ser, a su vez, parte de la solución. No es tan difícil arreglar las cosas. Es cuestión de querer y proponérselo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida te da un sinfín de posibilidades laborales y entre todas ellas has elegido quizás las más dura pero también enriquecedora: irte a vivir al extranjero. Sabes que lo pasarás mal, empezarás de cero e incluso aprenderás un idioma nuevo pero, has de hacerlo. Es un reto personal: saber si eres capaz de sobrevivir sin ayuda. Los comienzos serán difíciles pero tu sueldo está bien adjudicado y, aunque sufras desde un punto de vista emocional y mental, tu economía está arreglada y no será un problema añadido. No sufrirás por la parte económica. Has de curtirte y esta experiencia será como unos campamentos largos sin familia, pareja o amigos. Es hora de comenzar una nueva vida, perder los miedos y los apegos. Has de volar solo del nido, aún no lo habías hecho. Te ha llegado tu hora.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te estás dando cuenta de que la vida es mucho más simple si no te la complicas tanto. Si sueltas y liberas, entonces todo se vuelve fácil y liviano. Te ha llegado la hora de soltar y liberar, eliminar comportamientos nocivos de tu vida. Todo el lastre que llevas debe de salir de tu interior. Lo hará por la vía que sea pero esa energía enquistada debe de abandonar tu cuerpo físico. Al cambiar tus pensamientos, está cambiando todo tu mundo, tu realidad. Ya era hora de permitirte sanar. Tu mochila emocional era muy pesada y te estabas hundiendo con ella. No te preocupes si hoy o mañana tu cuerpo empieza a reaccionar: será lo más normal, expulsar toda la negatividad. En unos días tu sistema energético volverá a funcionar como es debido; mientras tanto, permítele que se limpie.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás soñando demasiado y deberías de apuntar esos sueños. Sabes que no descansas pues de noche se arreglan muchos asuntos pendientes. Pero estas pesadillas te crean desasosiego y te hacen sentir fatal. Tu cerebro no está tranquilo y tu cabeza está a punto de explotar. Apunta los sueños si te despiertas por la noche. Al levantarte, hay técnicas para recordarlo todo. De todos modos, te puedes poner una grabadora y así te costaría menos el guardarlo. Piensa que estos mensajes del más allá serán claves para las preguntas que te estás haciendo cada día. Escucha a tu mente, deja que los sueños te hablen pues allí no interviene tu ego. No es tan difícil interpretarlos, además existen muchos diccionarios muy buenos al respecto del tema.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tienes un objetivo muy claro y no vas a parar hasta conseguirlo. Te gusta una chica y te gusta de verdad, la tienes entre ceja y ceja y no te la puedes quitar de la cabeza. Te empeñas en estar con ella pero sabes que ella no siente nada por ti, te lo ha demostrado en el día a día. Ya es obsesión lo que tienes con ella. Si no te quitas tal fijación, esto acabará muy mal. Empiezas a hacer ciertas tonterías que, aunque lo parezcan, no lo son en absoluto. Sabes que la vida lo devuelve todo, tanto lo positivo como lo negativo así que, si sigues por el camino equivocado, todo te volverá en tu contra. Cálmate, quizás estás siguiendo el objetivo equivocado. Nunca violes el Libre Albedrío de un ser humano o el universo te devolverá con creces el daño que le hayas causado.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ahora que tienes tiempo y dinero, ponte a leer tus libros favoritos o cómpratelos, ahora es el momento idóneo para hacerlo. Tú sabes que no es el hecho de leer libros lo que te hace falta y te llena, es que has de leer ese libro determinado pues, como bien sabes, un libro puede transformar tu vida entera. Has de leer ciertos libros, no muchos, porque van a cambiar tu destino, van a dar un giro a tu vida. Si no lo haces, nada pasará. Es imprescindible que lleguen a ti y que descubras algo que te fascinará tanto que no podrás desprenderte de ello nunca más. Además eres un ser demasiado entusiasta y cuando algo te entusiasma, ya no puedes parar. El destino te atrapará. Estás a punto de descubrir algo de tu vida que no sabías. Nunca se está preparado para ello. Tú no lo estás pero te va a pasar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, todos los días sucede lo mismo, desde que te levantas, siempre encuentras una mala cara mirándote y estás un poco cansado. Vives con ella, es tu pareja y ya no hay palabras bonitas ni ninguna señal de cariño o respeto. Te da pereza moverte, tenerte que ir tú pero, crees que el día ha llegado: cierto es que es tu piso porque ella vino a tu casa, no la quieres dejar en la calle. Nunca habláis y hay que hacerlo, ya no es viable vivir juntos. Hay demasiado hastío y dolor. Hoy hablarás, quiera o no y decidirás romper la pareja, la amistad y todo lo que os unía porque más roto no puede estar. Tendrá que irse a otro lugar. Quieres recuperar tu vida y tu sonrisa, tienes todo el derecho del mundo a ser feliz. Y ella también. Es hora de volar del nido.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, esta tarde tendrás un malentendido importante con un recién conocido. No tienes todavía demasiada confianza así que, déjalo estar, no te crees un enemigo antes de tiempo. Sabes que si se lo explicas no entenderá nada, entonces, es mejor callar que enfrentarte a alguien que está a otro nivel de entendimiento, que no te puede entender. A cada persona se le habla de una manera para que el mensaje llegue como es debido. Si hubieras conocido más a esta persona, habrías abordado la problemática de otro modo pero, no ha sido así. No desesperes. No le des más importancia de la que realmente tiene. No es tu amigo y no ha sido algo tan grave, déjalo estar. No es para tanto, todo el mundo nos podemos equivocar.

Piscis, no vuelvas a las andadas, sabes que con la salud no se juega pero con la alimentación jamás. Conoces los problemas que ocasiona así que, come de una manera equilibrada, sin hacer tonterías no dietas pues no la necesitas. No te obsesiones por las calorías ni empieces con paranoias y si tienes algún problema, directamente ve al psiquiatra. Sabes que tienes prohibida cualquier tontería sobre comida. Eres muy emocional y los trastornos vienen cuando utilizamos la comida para castigarnos. Te da igual si alguien te ha mirado o no, te ha insultado o te ha dicho algo de tu físico. Te da igual, no has de hacerle caso. Tú eres más fuerte que todo ello. Nunca más vuelvas a entrar en ese infierno. Si necesitas ayuda, pídela.

