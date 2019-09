Horóscopo del día 29 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no cometas excesos. El día de hoy, estás muy predispuesto a ello. Sabes que actuar de una forma radical o bien extremista no favorece a absolutamente nadie. Tú serías el primer perjudicado. En el amor, juegas con fuego. Estás sometiendo a una presión tal a tu pareja, a tal agobio que, está a puntito de explotar, de dejarte de lado pues no puede más. No puede querer tanto. Debes medir tu amor, racionarlo. Si bien le ames, no se lo pruebes tan efusivamente. Tu pareja está en un instante de su vida en el que precisa calma. No puede cargar contigo puesto que, su vida es demasiado agobiante. No hagas que se sienta peor. Respétale. Si le amas, respeta su silencio; va a tener sus motivos. Cuando alguien te ama, siempre y en todo momento vuelve a ti conque, quita el temor de tu psique. Genera un sufrimiento superfluo. El pasado vuelve al presente en el terreno laboral. Cooperadores tuyos de otrora desean cooperar contigo. Es una enorme ocasión. No la dejes pasar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás más receptivo de lo común. Te enteras más de todo cuanto sucede a tu alrededor. Además de esto, practicas más la empatía. Sabes realmente bien lo que deseas y de qué forma lograrlo, de qué forma ir a por este motivo. En el amor, escucha la voz de tu corazón. Es sabia y conoce lo mejor para ti. Un periodo de suerte comienza para ti mas ello no desea decir que te cruces de brazos aguardando a que el destino haga el resto. Es tu obligación moverte, actuar, caminar. Debes desplazar ficha y hacer que las cosas sucedan. Si pretendes hallar trabajo y te quedas sin enviar currículos en tu casa sin hacer nada a este respecto, el trabajo no va a llamar a tu puerta. Sé coherente con tus actos. Ten cabeza y también inteligencia. Eres muy impaciente, demasiado. Es realmente difícil hallar el trabajo de tus sueños en un par de días. Considera que las cosas llevan su proceso y entregar con el trabajo conveniente, puede ser costoso. Si aparece alguna otra alternativa, tenla en cuenta pues, conoces el dicho de que trabajo llama a trabajo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, cambia tu forma de ver la vida. La presente es equivocada y debes alterarla. Sé objetivo y aprende a mirar con los ojos de la realidad. Conoces con perfección tus pensamientos negativos. Te frenan la vida y el futuro. Conoces tus grandes virtudes: tu talento, tu inventiva y tu entusiasmo. Sabes todo cuanto puedes hacer. Abre tu psique y ten mayor flexibilidad mental. Tienes que amoldarte a las circunstancias y no desesperar con ellas. Todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Por esta razón, déjalo estar, las cosas cambiarán y tu situación va a mejorar. Cuando algo no está en tus manos, no pierdas energía por el hecho de que, por mucho ímpetu que pongas, si no depende de ti, no va a suceder. Hay factores externos en tu vida y a tu alrededor y por esta razón, se vuelve imposible supervisar una situación. Si no cambias tu actitud, pronto te vas a sentir desbordado. Todo vuelve a su cauce, despreocúpate. Tu economía empieza a tomar forma. Mientras, céntrate en el día a día. Persigue tus corazonadas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es realmente posible que tengas inconvenientes con tu ser amado. Procura meditar sobre el tema; quizá al examinarlo en profundidad, saques en claro qué os ha ocurrido. Sabes que el amor es cosa de 2 y no se puede inculpar a absolutamente nadie. Las cosas suceden pues 2 lo dejan. Reflexiona sobre ello. Sé precavido y no tomes una resolución precipitada. La vida da muchas vueltas y podrías confundirte. Sobre todo, no acabes algo inconcluso. Os queda mucha tinta que redactar. El día de hoy, prima la comunicación en tu vida de este modo que, tengas pareja o bien no, vas a tener noticias a este respecto. En el trabajo, asimismo puedes tener una enorme alegría. Te va a llegar una nueva que te va a hacer mudar tu perspectiva. En lo que se refiere a tu economía, se presenta el tema un tanto más frágil. El día de hoy,, brotará un imprevisible que va a hacer tremer tus cimientos. Deberás hacer en frente de un gasto extra. Va a ser algo frágil mas, vas a poder con esto, lo vencerás. No te amedrantes.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deja al pasado donde le toca estar. No te precipites pensando cosas que sucedieron en el pasado: ya no van a pasar. Separa la melancolía de tu vida, y la añoranza. Ya no tienen cabida en tu planeta. Vive el cada día, el presente, acá y ahora; es lo más inteligente que puedes hacer. Deja ir a los espectros del pasado y, por otra parte, deja de preocuparte por situaciones que no son de tu competencia, que se te escapan de tus manos. Lo que deba pasar, va a pasar, tenlo por seguro. No luches contra el espacio tiempo pues el Cosmos hace que las cosas sucedan cuando de esta forma deben ser, ni ya antes, ni después. Por esta razón, déjalo estar. Tu economía está realmente bien auspiciada, el día de hoy . Aparecerá en tu vida un dinero con el que ya no contabas, que no aguardabas en lo más mínimo. Se resolverán, merced a éste, situaciones realmente difíciles. Lo imposible se hace posible, respirando de este modo profundamente. Podrías tener una pérdida financiera, no desatiendas tu economía. Es fundamental para poder vivir.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, las roturas, sean sentimentales o bien con algún familiar o bien amigad, hay que superarlas. Es la única forma de proseguir cara delante. Carece de sentido bucear anteriormente una y otra vez. Debes superar las cosas y pasar página. De no hacerlo, lo vas a pasar muy mal. Debes regresar a tomar las bridas de tu vida, de tu existencia, sea en el campo sentimental o bien en otro terreno. Tienes que armonizar tu vida, compensarla y atestar tu planeta interior, cultivarlo. Es fundamental que lo hagas. Separa los temores de tu existencia, te hacen daño y no te dejan avanzar. En la vida, los valientes llegan donde se lo plantean mas, los cobardes se quedan a mitad de paseo. Mira siempre y en toda circunstancia cara delante, no mires atrás. Hay siempre y en toda circunstancia que entregar pasos al frente mas nunca regresar la cabeza, tan solo para poder ver la ruta recorrida. El pasado hay que dejarlo ir, dejarlo atrás, olvidarlo y aceptarlo a la par que asimilarlo. Respecto al área laboral, deberás medir tus palabras. Podrían ocasionar un enorme revuelo, el día de hoy.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy es idóneo para ti en el campo sentimental. El día se presenta con situaciones y experiencias espectaculares a este respecto. No las desperdicies. Sabes que todo cuanto charles, hagas o bien afirmes, va a tener eco en un futuro próximo. En el caso de tener pareja hoy día, vas a estar molesto y dolido pues pensarás que ésta tiene una aventura o bien te es infiel. En el caso de no tenerla, lo vas a hacer prontísimo. Tus ingresos y economía empiezan a progresar apropiadamente. Procura que el dinero te entre de una forma limpia, legal. De esta forma, lo vas a gastar con más cabeza. Tiendes a despilfarrar y a dejar que el dinero se te escape de tus manos. Encamina bien tus ahorros, por las vías y caminos convenientes y todo va a ir bien. Haz una lista con tus ingresos y gastos, apúntalos: va a ser el modo perfecto en el que vas a poder llevar un control pormenorizado de tu economía. En lo que se refiere a tu actividad laboral, haces muchas cosas al unísono, demasiadas. Deberías proponerte hacer menos cosas mas concentrando tus fuerzas y energías en ellas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, empieza al fin a estabilizarse tu economía. Esto se debe a que hay una firma esencial en el tema financiero o bien laboral. Con esa entrada de dinero, conseguirás la armonía y el equilibrio que tanta falta te hacen actualmente. En esta nueva etapa de tu vida, en este recorrido profesional, deberías fijarte muy atentamente en tu experiencia anterior, en tus años pasados para de este modo no errar. Todo el paseo labrado hasta el instante, te va a ser de mucha ayuda. No lo olvides. Es fundamental que te aproveches de ello, de tu esmero anterior, de tus lecciones aprendidas. Respecto al amor, se te presentarán ocasiones y ocasiones buenísimas. No las dejes pasar. Fíjate asimismo en tu pasado, en tu bagaje sensible para no regresar a tropezar un par de veces en exactamente la misma piedra. Extrae las lecciones de otrora y grábatelas a fuego en tu psique. Los fallos se repiten continuamente hasta el momento en que el humano consigue aprender la lección. Libérate del pasado.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, debes charlar con tu ser amado. Sabes que hay una charla pendiente tras el fin de semana y el día de hoy,, deberías actuar. No lo dejes pasar. Sería mejor solventarlo lo antes posible. El día de hoy hay un entorno apacible y eso es idóneo para solventar vuestros pormenores. La comunicación va a ser fluida y reinará la paz y la armonía. Adelante, arregla tus temas sentimentales. Vas a ver de qué manera, al hacerlo, te liberas de gran ansiedad. Los inconvenientes son cargas muy pesadas que en ocasiones nos ahogan, no nos dejan respirar. Te vas a sentir aliviado, renovado. En lo personal, el día de hoy debes tomar una resolución de gran extensión. Hazlo, no la postergues más; ha llegado el instante ideal de tratarlo. Respecto a tu trabajo, una persona que ni tan siquiera te puedes imaginar, te echará una mano. Confía en él o bien en ella pues su pretensión es noble, transparente, o sea, no hay segundas pretensiones, solo pretende asistirte. Estás en un buen instante. Aprovéchalo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres el centro de atención mas, no siempre y en toda circunstancia debe de ser bueno. El día de hoy,, estás en boca de todos. Bastante gente habla sobre ti, comentando o bien aun insultándote. No lo dejes y pon las cosas claras. Te toca a ti aliviar el entorno, sosegarlo o bien, cuando menos, recortar con ello. Pon los puntos sobre las íes. Es tu obligación poner orden en la actualidad; si no lo haces, absolutamente nadie más lo va a hacer. Como buen Capricornio, mantén la compostura y sé respetuoso en todo instante. Lo vas a ser, es una parte de ti. Sé paciente con tu ser amado o bien con tu naciente pareja. Deberías tener más correa que con el resto. No te apures o bien intranquilices pues, los inconvenientes se solventan muy pronto: muy frecuentemente son sutilezas. Hay que saberlos llevar y conversar adecuadamente. El día de hoy, estás muy sensible; mañana vas a ver las cosas de otra manera. Piensa pausadamente en tu situación laboral. Quizá deberías proseguir continuando dónde estás. Asegúrate ya antes de mudar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, vas a atraer como un imán a personas muy negativas a tu vida. No dejes que te llenen la cabeza de humo ni que te cuenten historias falsas. No pierdas tu fantástico tiempo con este género de gente. Usa tu energía para cosas más productivas. En lo que se refiere a tu economía se refiere, tienes que cuadrar tus cuentas. Para esto, deberías apuntar todos tus gastos. Ordénate, te cundirá considerablemente más tu dinero. Paga tus deudas en el caso de tener algo pendiente. Normalmente, tu economía es conveniente. Solo ten un tanto de cuidado en las cuestiones más básicas. En lo que se refiere a tus finanzas, deja los grandes temas a cargo de especialistas y entendidos en la materia. Si decides invertir, estudia ya antes realmente bien el terreno, no te confundas. Aprovecha las ocasiones. El día de hoy, vas a tener alguna posibilidad interesante. No la dejes pasar. En lo que se refiere a los juegos de azar, prueba suerte el día de hoy. Da lo mejor de ti: el premio va a estar asegurado. Suerte.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, en ocasiones, juzgas demasiado pronto o bien veloz. Debes entregar un tanto más de tiempo a la gente pues, si bien a veces la primera impresión es la que cuenta, todo el planeta tiene el derecho a confundirse. Ten un tanto de correa, da un margen de confianza. Absolutamente nadie es perfecto, tampoco. Expresa lo que piensan o bien sientes mas, frente a un tema frágil o bien prohibido, tabú, no profundices. Podrías iniciar una discusión en cuestión de segundos. Sé diplomático. En esta vida, hay algunos temas polémicos y es mejor no ahondar. Cada quien es libre de meditar lo que desee. Referente a tu vida profesional, a tu trabajo, podrías precipitarte el día de hoy y actuar ya antes de tiempo. No lo hagas, ten paciencia por el hecho de que las situaciones cambian de la noche a la mañana. Prosigue por tu paseo, no te desvíes de él. Prosigue teniendo las bridas de tu vida. Deja que tu intuición te haga de brújula. Por su parte, emplea tu sabiduría y experiencias anteriores. Esas enseñanzas del pasado, te asistirán mucho en el instante actual.

Fuente: Astrocanal