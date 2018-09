Horóscopo del día 29 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, eres un cascarrabias. Hoy vivirás un rato de mucha tensión con tu jefe. Sucederá en el ámbito laboral. De repente, en cuestión de unos minutos, la situación dará la vuelta y una pequeña nimiedad, una tontería, se convertirá en algo muy gordo. Así que, ten paciencia, cuenta hasta diez o hasta veinte y modera tu vocabulario. Presa del enfado, podrías decir cientos de cosas de las que luego te arrepentirías, sobre todo porque se volverían en tu contra. Podrían echarte incluso del trabajo por ese agravio. Así que no te pongas a su altura aunque se lo merezca. Es tu jefe y es el responsable sobre ti. No te despidas tú mismo, tirarías todo tu trabajo por la borda. Así que esta mañana será de lo más movida y desagradable. Intenta controlarte al máximo pues la situación lo requiere.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes mucha imaginación, demasiada, pero la has aparcado de tu vida y no tiene sentido alguno. Tu vida puede ser divertida, como tú quieras que sea. Nadie te obliga a llevar una rutina diaria, una vida negra y monótona. Una vez que el trabajo termina, eres libre de hacer los planes que tú quieras. Vuelve a ser esa persona soñadora que quería comerse el mundo. Has convertido tu vida en algo triste y apático. Ponle colores, imaginación, vuelve a soñar despierto. Sin ilusión no se puede vivir, mueres. Así que empieza a apuntar ideas que puedan transformar tu vida aquí y ahora. Te mereces luz, colores, que tus ojos vuelvan a brillar. Puedes hacerlo, no tengas la menor duda. Tan sólo has de ponerte a soñar despierto. Empieza ya mismo, ahora.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, una relación está compuesta de derechos y de obligaciones pero por ambas partes. Parece ser que en tu caso sólo tú tiras del carro. La otra persona, tu pareja, no hace nada, es un supuesto espectador. Pero en la vida real es tu pareja y eso no se puede consentir o tú consideras que no se puede permitir. Así que, si ambas partes no aceptan su parte de compromiso, esta relación de tantos años va a llegar a su fin porque estás muy cansado de que tu mujer haga siempre lo que quiera sin ocuparse de ti, de su familia o de sus hijos. Has decidido activamente tomar parte activa y hoy mismo, sin más dilación, vas a pedirle el divorcio. No puedes más. Es injusto y estás cansado de tanta injusticia. Por lo tanto, adelante, prepara hoy mismo los papeles en el abogado.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te vas a apuntar a un curso que te cambiará la vida. Es un curso de control mental, consta en meditar, visualizar e ir sanando episodios de tu vida gracias a estas pantallas de visualización. Sabes que creer es crear y que tú creas la realidad, que por eso mismo tú vas a crear tu propia realidad, como si fueras el guionista de tu propia vida. Ahora te vas a convertir en actor, guionista y director de la película de tu propia vida. La película se llama presente, es el presente de la vida la cual es un regalo y el tiempo presente en el que estás aquí y ahora. Vas a ser inmensamente feliz, vas a lograr quitar esas emociones enjauladas en el pasado, ahora se van a transformar, transmutar. Sé un alumno aplicado, que lo serás y empieza a disfrutar de los beneficios desde el primer día de curso.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, pon en tela de juicio tu opinión. Eres consciente de tu radicalidad en algunos temas de tu vida. Eres tan pasional que no sabes quedarte en un punto medio. Tu entusiasmo se hace muy evidente hasta en tus ideas. La verdad es que deberías de saber ser más neutral pero siendo Leo, es difícil conseguirlo. A partir de ahora intenta calmarte un poco, es lo mejor que puedes hacer. No todo es blanco o negro en la vida. Sabiendo esto como lo sabes, en tu vida diaria no tienes porqué estar o muy arriba, muy feliz o muy depresivo. Puedes estar en estado meditativo o simplemente feliz. Si sabes meditar, dedícale bastante tiempo al día, será la mejor manera de regularte. Y además, armonizarás tu mente. Has de acallar la mente, es lo más importante para ti, aprende a relajarte. Te estresas sin motivo, constantemente, quizás fruto de la emoción que le pones a todo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, nunca mezcles amor y obligaciones laborales, sean del ámbito que sean, es lo peor que puedes hacer. A veces las cosas suceden sin saberlo, otras te enamoras del compañero con el que estás ocho horas trabajando, es normal, el roce hace el cariño, salen muchas parejas del trabajo, sobre todo cuando éste ocupa la vida entera, días y noches sin parar. Pasamos toda la vida encerrados entre cuatro paredes con desconocidos y al final, estos extraños pasan a ser nuestras verdaderas familias: contamos el día a día, reímos o lloramos, siempre estamos allí, comiendo, con cafés o cenando. Si surge el amor así, de verdad, seguro que acaba en matrimonio. Otra cosa es ir a buscarlo con otras intenciones mucho más feas y depravadas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no puedes trabajar tanto así que, comienza a delegar tus responsabilidades en otras personas. No puedes comprometerte con tanta gente, aprende de una vez. Lo que has de hacer es ver qué es prioritario en tu vida porque todo no puede ser tan importante. Por ello, haz un listado de tus obligaciones, unas serán impuestas y las otras autoimpuestas. Si ha sido tu decisión ponerlas, también puedes quitártelas. Reflexiona un poco porque la vida es para vivir, no para estar día y noche trabajando. Así no van las cosas. Has de tener vida más allá de cuatro paredes. Tus amigos te quieren ver, tu familia también. Mucha gente te quiere pero parece ser que tú haces oídos sordos a sus súplicas. Déjate querer. Además, si trabajas menos, ganarás en salud.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te quejas de tu economía pero es que no haces nada para que mejore. Estás en situación de desempleo desde hace tiempo, te has ido gastando la paga que te han dado, no buscas trabajo y no sabrías ni en qué trabajar. Algo has de hacer bien. Si tienes dos manos y dos pies, puedes hacer un millón de cosas para generar ingresos y no importa si no tienes estudios. En la vida, se pueden hacer múltiples tareas sin saber leer y escribir así que, deja de quejarte. Plántale cara a tu presente, te mira de reojo y te desafía. Prueba a desafiarle tú. Utiliza tu creatividad y piensa en qué te gustaría trabajar. Quizás te puedes autogenerar tú el trabajo, mucha gente lo hace. Hay muchas técnicas de distribución, puedes dedicarte a la energía, a cuidar bebés o ancianos y muchas otras tareas. Ponte serio, es tu futuro.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hazte un chequeo, nunca está de más. No estás bien y lo sabes pero tienes miedo a mirarte por eso. Tu sufrimiento con respecto a tu pareja ha sido tan grande que te da miedo que haya llegado a traspasar el cuerpo mental y emocional para llegar a las células, al cuerpo físico. Esperas que nada de eso ocurra puesto que no sería lo más idóneo para tu vida ahora. Pero tú has de empezar a moverte, a quitar ese estancamiento tan grande y grave producido por esa situación particular. Si estás sano, da las gracias y transforma toda tu vida para alejar de ti cuanto antes la enfermedad. Es decir, nosotros, con nuestros pensamientos nocivos, nos producimos las enfermedades, a no ser que éstas vengan de otras vidas, por ello, al transmutar nuestra negatividad, alejamos la enfermedad.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás siendo muy injusto con tus padres. Has decidido no hablarle más sin motivo aparente y eres hijo único. Él no puede entender la razón de tus actos. Le gustaría comprenderte pero no lo hace porque no hay comunicación entre ambos. Quiere tener una charla de hombre a hombre, ya no de padre a hijo pues nunca ha ejercido como padre. Tenéis que reprocharos treinta años, si no lo haces ahora, cuando muera serían muchos más. Habla en vida y soluciona todo lo que puedas porque las cosas se hacen bien, aquí y ahora. Dale una oportunidad, al menos uno se liberará. No permitas que se vaya a la tumba con su dolor, déjale que lo lance al universo y se libere de la culpa que le carcome. Tú deberías liberarte también pues estás lleno de odio y rencor. Despréndete de ello.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes carácter y te gusta discutir, sobre todo cuando te empeñas en que tienes la razón, es cierto que sabes de todo, eres como un pequeño diccionario o una enciclopedia, tus conocimientos son muy extensos, cierto pero, aun así, no debería de alterarte tanto, son cosas mundanas de las que se suele hablar. A tu madre le sacas de quicio, siempre tienes que tener la última palabra. Deberías de limar ese carácter, no quieres llevar siempre la razón pues resulta un tanto infantil. A veces te gusta ser muy protagonista. Hoy, tendrás que dar tu brazo a torcer, por mucha razón que tengas, así que no le hagas quedar muy mal a tu novia, cállate y asiente. Si quieres conservar la pareja, en ocasiones tendrás que silenciar tus palabras, abruman.

Piscis, tu trabajo es algo extraño, más bien tu espacio laboral. La gente está muy amargada y se comporta de un modo rarísimo. Tú sigues ahí, observando y analizando. Ahora ya te han dicho que alguien te tiene mucha envidia, te odia y te ha hecho algo. Tú, a modo de detective privado, observas todas las cosas que hacen. El trabajo es muy aburrido pero ahora, con un toque de humor, se hace más ameno. Al final tendrás que darle las gracias al colega que te odia porque ha conseguido hacerte reír. La verdad es que este sitio tiene una vibración pésima y te encantaría irte de aquí. Pero aguantas estoicamente porque no tienes otra cosa y de algo tienes que vivir. Mientras, nada puedes hacer si generas esa envidia, tener empatía o compasión por esa panda de chiflados.

Fuente: Astrocanal