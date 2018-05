Horóscopo del día 29 de mayo de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de mayo de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, haz una escapada con tu amor a un sitio con encanto. Huye de tu escenario habitual, aunque sólo sea por un rato. Lo agradecerás. A veces, en la vida es necesario cambiar de gente y de aires o, al menos, dejar que tu energía cambie y se renueve. Deja tu casa por unas horas y si te es posible ve a algún lugar abierto, respira aire puro y empápate de la energía que la naturaleza nos aporta. Bebe mucha agua, hidrátate bien y aprende a respirar. Has de coger aire puro y soltar todo lo que ya no quieres en tu vida, la energía enquistada. Si no tienes pareja, ve a algún sitio con un familiar o amigo, o inclusive, ve tú solo y encuéntrate con tu esencia interior. Es muy importante que lo hagas. Te sentirás mucho mejor, cargarás fuerzas y estarás pletórico y repleto de energía.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tu intensa vida social no te deja descansar. Estás pasando un fin de semana repleto de actividades culturales: visita a un museo, comida gastronómica, senderismo o bicicleta. Es un día perfecto para ir de excursión o para hacer algo distinto en grupo, con la familia o acompañado. Si tu vida social es muy activa, aprovecha la buena compañía: cada vez te volverás más sabio y sabrás apreciar los consejos de la gente. A veces, las palabras de un desconocido pueden resonar en ti más que cualquier otra cosa. Vas ampliando tu círculo y cada vez los consideras más amigos. Comienza a haber ciertos vínculos afectivos. Disfruta de la gente, abre tu vida a nuevas opciones. Vive y deja vivir: cada uno vive la vida a su manera. No juzgues y no te juzgarán.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, te sientes bien. Estás aprendiendo a conocerte y aceptarte con tus fallos y equivocaciones. Hasta la fecha, tú eres tu peor enemigo, el más grande y duro de todos. Te flagelabas continuamente, te destrozabas cada vez que hacías algo mal. Lo que no sabías, es que todos los humanos se equivocan y no por ello has de sentirte culpable o diferente al resto. Es de humanos errar y de inteligentes levantarse tras la caída. Por todo ello, has aprendido muchas cosas en los últimos meses y has logrado integrarlo en tu consciente. Sabes cuáles son tus puntos débiles y tratas de mejorarlos y subsanarlos cada día. Es de valientes reconocer los errores personales. No te juzgues a ti mismo y no volverás a juzgar a los demás. Tienes mayor seguridad en ti, estás cambiando a mejor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tus amigos son muy importantes para ti pero nunca se lo dices. Siempre están en los momentos duros de trabajo, riñas familiares, con la pareja o cuando vas mal de dinero. Nunca te han fallado pero tú si los has hecho con ellos en múltiples ocasiones. Por eso hoy vas a hacer algo que, al menos, te honra pues lo haces de corazón: hoy van parte de ellos a tu casa a comer y pasar la tarde. Lo importante no es la comida en sí, si sabes o no cocinar, lo importante es la acción que has tenido, desinteresada y nacida del corazón. Te lo agradecerán en demasía y pasaréis un día fantástico, no lo dudes. Sincérate con ellos, será el mejor regalo que les puedas hacer hoy, se lo merecen. La verdad es que ellos son todo para ti: tu gran refugio y tu hombro para llorar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres muy ambicioso, siempre aspiras a más. Lo vas a lograr, ese puesto que tanto ambicionas va a ser tuyo, te lo has ganado a pulso. Tienes muy buenos contactos y caes muy bien a los directivos de esa empresa. No dudes en que harán todo lo que esté en su mano para ayudarte. Has de creer en ti todavía más, en los imposibles. Se dará, si tiene que ser, será. Te creas muchos enemigos por el camino, y todo debido a que también quieren lo mismo que tú y acaba siendo un duelo. Tienes buen ojo para las empresas, todo lo que tocas se convierte en oro. Está bien ser ambicioso pero sin pisotear a nadie. Siempre que te has propuesto algo lo has cumplido. Te encanta ponerte unos objetivos y, en la medida de lo posible, cumplirlos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida te está haciendo transitar por una etapa de pruebas muy duras. Estás haciéndolo muy bien. Al principio, tu ego te jugó muy malas pasadas pero ahora mismo no te puede ir mejor: has logrado estudiar algo completamente diferente, tienes la fe y el interés de sanarte, tienes pareja y estás conociendo a gente interesantísima en tu vida. Aun te quedan muchos temas por ahondar y arreglar en cierta medida: tu situación familiar y la parte económica. Ambas facetas te llevan de cabeza pero ahora te lo estás tomando todo con más calma, con menos agresividad. Te estás volviendo adulto en muchos temas pues eras un niño que se negaba a crecer y a admitir sus responsabilidades reales, las obviabas. Ahora estás evolucionando, te estás haciendo un hombre. Nunca es tarde para cambiar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy es un día familiar. Pásalo con tu familia o, aún mejor, invítales tú esta vez. Prepárales su comida favorita y haz que se sientan como en su casa porque, en el fondo, lo es. Tus padres no suelen venir mucho pero hay algún miembro de la familia que aún no conoce tu vivienda habitual. Invítalos también, abre las puertas de tu casa a los más allegados. Disfrutarás. Hace mucho que lo deberías de haber hecho pero no era el momento. Ahora lo es, es perfecto este día para eso. Da igual lo que prepares, esmérate, pero lo principal es que ordenes un poco ese gran desorden. Si invitas, ten todo limpio y pulcro, así no hablaran mal de ti. Se han de llevar una buena impresión, al menos algún primo que no ves desde hace años. Será divertido, además, conocerás más cosas de tu árbol o clan familiar. Serán un gran descubrimiento. Disfrutarás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás seductor, brillas con luz propia y atraes a la gente junto a ti. Te gusta la idea de gustar y enamorar y por eso siempre juegas con el mismo tema: la seducción. Te encanta que te miren, no lo puedes evitar. Ese magnetismo lo podrías utilizar para mucho más que para mantener una relación sexual. Si en la vida sacaras esa luz interna en todas las facetas tu vida sería un cuento de hadas. Todo iría bien, cualquier faceta de tu vida sería casi perfecta. Pero no es así. Estás convencido de que sólo en el amor puedes triunfar y es ahí donde yerra tu idea. La realidad no es tal, no es así en absoluto. Si te enfrentaras a la vida con tranquilidad y amor, abriéndote al universo y a los demás, fluiría por tu vida todas las bondades del universo. Todo sería prosperidad y abundancia.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no escondas tus emociones, siempre enmascaras todo, hasta el llanto. Es más noble mostrarte a los demás tal cual eres, es decir, ser transparente. Una parte de ti lo es o pretende serlo pero la otra ya se encarga de que no quede ni un rastro de evidencia. Es una pena porque una manera de sanar es reconocer tus errores. Comienza a observarte, es exagerada la reacción que tienes en cuanto a determinados temas: unos los ignoras, otros no se te pueden nombrar, sería como meter el dedo en la llaga. Has de aprender a aceptar tus emociones y a transmutar o cambiar aquellas que no se corresponden o que están mal entendidas. Por lo tanto, apunta en una libreta todo lo que te vaya ocurriendo, podrás ver claramente de dónde vienen.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, has estado evaluando tus ofertas laborales y tu situación actual. Ciertamente te ofrecen cosas muy buenas que no puedes rechazar. Ya está tomada la decisión; mañana podrás decirla. La suerte está echada: en la vida se eligen diferentes puertas, opciones. No tienes la certeza de haber elegido bien o de que esa puerta sea la mejor opción pero hay que arriesgar, es de valientes hacerlo, y probar. Si te has equivocado, ya lo subsanarás posteriormente. No te culpes ni castigues antes de tiempo por tu decisión porque ni siquiera has firmado el contrato. Las decisiones se toman con los buenos y malos momentos venideros. Si sigues teniendo miedo, nunca avanzarás ni te equivocarás porque no te moverás del sitio; nunca harías nada. Sé valiente, no te arrepentirás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ve al parque. Necesitas estar allí, vete con un buen libro y siéntate en un banco o pasea. Da igual la actividad que hagas pero abre tus pulmones pues han de respirar la energía de la naturaleza. Ve cuantas veces puedas a transmutar todo lo negativo que hay dentro de ti. Sabes que tienes mucha fuerza vital pero también sabes que la tienes para atraer tanto la negatividad como la positividad, es decir ten cuidado con tu fuerza porque es muy potente y se mueve entre la luz y la oscuridad. Oxigénate, respira, suelta lastre y limpia tu energía. Deberías de vivir junto a un parque o en una pequeña casa con jardín, te sanaría cada día. La naturaleza, en tu caso es tu sanación. Disfruta el día en una zona verde y vendrás como nuevo, completamente renovado.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, te preocupas mucho por el tema económico y, no deberías. Por más que sufras, no está en tus manos arreglarlo. Cuanta más preocupación económica generes, menos dinero vendrá a tu vida y más riesgo tendrás de tener ciática o lumbago. Por lo tanto, no has de preocuparte de tu vida material, has de ocuparte de tu vida en general. Sabes que la Ley de la Atracción atrae tanto en positivo como en negativo, es decir, si piensas en algo lo atraes y si no quieres algo o lo rechazas, lo atraes igualmente. Es decir, no focalices ni pienses algo que no quieres porque lo creas. Has de evitarlo. Trata de poner una vela de miel para endulzarte la vida o haz algún ritual de la abundancia y prosperidad. Funcionan, pruébalos.

