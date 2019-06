Horóscopo del día 29 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, arregla las cosas con tu pareja pues, no son una tontería. Nunca tomes como una sutileza un inconveniente conyugal. No lo es y, por tal razón, podría incluso romperse tu relación. Sobre todo, no seas superficial pues esto es algo serio a tratar. Sería perfecto que hoy abordaras el tema con tu pareja. Háblale en profundidad, aclara tus sentimientos. Con la verdad por delante es el único modo de triunfar. Referente al campo laboral, se te demandará mucha dedicación y constancia para la realización de tus sueños o objetivos. De esta forma lograrás conseguir tu éxito. Hoy puede ser un día ideal para ti, singular. Seguramente como algo singular debas trabajar hoy si te dedicas la campo de la tercera edad o de la educación infantil. Quizás debas realizar algún encuentro o actividad al respecto. Será verdaderamente bien valorada por todos. En el caso en el que estés en situación de desempleo, encamínate cara este campo si te resulta posible. Acertarás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en el amor no hay que sugestionarse jamás. Sé realista y, en todo caso, pregunta y observa. Es lo mejor que debes hacer. Relativo a tu economía, el dinero está verdaderamente bien auspiciado y, aunque lo hayas pasado un tanto mal recientemente, económicamente hablando, te estás recuperando poquito a poco. Ahora Mercurio te ayuda a activar tu capacidad de aumentar tus ingresos. En lo concerniente al tema laboral, acabas de sufrir un altercado que te ha sacado de tus casillas. Poco a poco, a lo largo de la próxima semana, pasarán los síntomas pertinentes. Deja de lamentarte, de lamentarte puesto que, con esta actitud tan negativa, lo único que le haces a tu vida es generar mayor negatividad, es decir, olvídalo ya. Al revés, deberás aplicar tus ideas positivas de una manera creativa. No te lamentes, solo estudia las posibilidades que tienes a tu alcance para solucionar posibles temas educativos que afloren. La semana próxima estará llena de buenas noticias para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, deja de desaprovechar tu vida, tu tiempo y tu salud. Debes de una manera tajante organizar tu vida. Deja de perder tu fabuloso tiempo, empléalo bien. Planea tus actividades para la próxima semana y, sobre todo, separa meridianamente una línea divisoria entre tu trabajo y tu ocio. Hazlo, solo de esta manera lograrás concentrarte cada vez. Te falta ilusión, vida, y poder de concentración. Estás muy apático y eso se refleja en todos los aspectos de tu vida. Esta semana, si de este modo lo quieres, tendrás la ocasión de conocer a gente bien interesante. Su amistad será muy valiosa para ti. No te compliques la vida: si tienes pareja, no permitas que brote nada entre vosotros, es decir, deja que vuestra amistad siga desarrollándose como tal. Si no fuera de este modo, tu pareja estable sufriría algún ataque de celos. No lo dejes pues, sería muy perjudicial para las 2 partes. Mañana vas a deber solucionar un tema muy complejo en el campo laboral, no lo dejes pasar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu imaginación va a cien por hora. Aprovéchate de ello para disfrutar de un día único con tu pareja. Precisas alimentar la chispa de la pasión, intimar y reafirmar vuestro amor. Hoy es el día para ello. Piensa en positivo y descarta de tu vida cualquier pensamiento negativo por pequeñísimo que sea. No tiene cabida en tu vida. Mantén una actitud realista. Tu estabilidad sensible y tu armonía sentimental, se verán aumentadas en el día de hoy, será muy singular vuestro encuentro. Por fin termina el miedo, los temores y cualquier inhibición tenida en tiempos pasados. Con respecto a tu economía, desde mañana , considerarás una forma nueva de generar dinero. Será mediante un trabajo extra, a la par que el tuyo usual, el que te va a dar poder vivir más holgadamente mejorando por su lado tu estatus. No lo vaciles, hazlo al tiempo que puedas. No te será verdaderamente bastante difícil compaginar las 2 actividades. Te activará aún más y evolucionarás. Te sentirás muy orgulloso de tu esfuerzo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy tienes vía libre para hacer cuanto desees y desees. El planeta es tuyo, está a tu predisposición. Disfrútalo. Esta noche, sin embargo, habrás de ser un tanto más mesurado si realizas apuestas o te invitan a una velada singular. Puedes hacer lo que complazcas pero deberás cuidar tus gastos. No te excedas en demasía. Sabes que en esta vida, todos tus retos se convierten en realidad. Como buen Leo que eres, siempre y en todo momento y en toda circunstancia los logras. No seas impaciente, con respecto a tus finanzas, deberás invertir cuando sea el momento apropiado, no antes. Espera antes de lanzarte a una nueva aventura, la economía también lleva sus tiempos. En tu cabeza tienes la idea de realizar una inversión de peso: tal vez un terreno, una nueva casa o un vehículo. Ve meditando pero sin actuar, con calma. En unas semanas, los costos cambiarán mucho y nuevas ofertas aparecerán en el mercado. Sigue estudiando. La oferta es muy amplia. No te precipites.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ahora de tu vida, todo tiene cabida en el amor. Pide y se te concederá. Vas a vivir tiempos muy felices. La prosperidad llega a tu vida de la mano de la fortuna. Los temas de dinero están verdaderamente bien augurados ahora. En lo concerniente al campo laboral, las cosas van a mudar. Quizá te veas envuelto en un proyecto que será un éxito. Con él conseguirás todo el éxito y prestigio que te mereces. El dinero comenzará a entrar en tu vida de una manera gradual. Desde siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia, tu capacidad de trabajo y responsabilidad es mayor que la media. Eres una persona ejemplar. Por tal razón y sumado a tu particular sentido del orden y de la organización, tienes el triunfo absoluto en tus manos. En unos días, quizá alguna semana, recibirás la gran noticia: te incrementarán el sueldo en tu puesto laboral. Para ti es algo preciso y muy prometedor. Todo ello será sumamente positivo a nivel laboral. A la par del aumento, llegará tu incremento de tareas y tu mejora laboral. Enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy , en una celebración singular, en un evento al que asistirás, te encontrarás con alguien de tu pasado, una vieja pareja tuya. Probablemente desde hace cierto tiempo vivas en pareja pero, si se diera el en caso de que estuvieras soltero, nunca es tarde para una segunda vez. Aprovéchate de los astros los que te ofrecen múltiples ocasiones. No las dejes pasar. Sabes que una posibilidad te puede abrir una nueva puerta que cambie el rumbo de tu destino. En esta vida, el factor sorpresa está a la orden del día. Tu personalidad, Librano es fresca y activa. Aplastante. Tu carisma, como siempre y en todo momento, te hará resplandecer como si de una estrella se tratara. Referente a tus negocios, ahora es buena temporada para impulsar un negocio tuyo, por cuenta propia. Eres un enorme empresario y te mueves como pez en el agua en este campo. Tus negocios darán cuentas positivísimas y las ganancias serán acordes a ellas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ahora es el momento ideal para proponerte hacerte autónomo o trabajador por cuenta propia. Tus negocios saldrán bien. Comienza a darle vueltas al tema y a pensar verdaderamente bien los pasos a dar. Empieza a engendrarlo, a alimentar la idea. Sé creativo, examina el mercado, tus ideas, el término y el público al que se dirige. Lograrás, con el tiempo, un éxito terminante con tu idea. Por esta razón, no lo vaciles y en el caso de estar en situación de desempleo o estimar mudar radicalmente de vida o de actividad, adelante, todo tuyo. Tanto es así que en unos meses, si así lo quieres, con los ingresos generados, podrás adquirir la casa de tus sueños. Eso sí, vas a deber planearlo verdaderamente bien todo, por adelantado, y tener mucha iniciativa. Podrás, por su lado, aumentar tu creatividad y tu productividad. Como ves, las ocasiones afloran en la vida, sin saber porqué y hay que sostenerse a ellas cuando realmente es su momento.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, si todo va bien y todo sigue su rumbo, su camino planeado y anhelado, en poquísimo tiempo podrás conseguir tu sueño más deseado: tener un hogar propio. Estás muy cerca de conseguir tu meta, Sagitario. En lo concerniente a tu economía, diferentes opciones aparecen en tu camino. Serán muy provechosas para ti con lo que, trata de estudiarlas todas para poderles sacar el máximo si fuera preciso. Tienes buen olfato para los negocios; por si no fuera suficiente con lo anterior, tu intuición nunca falla. Por eso, basándote en las 2 cosas, descubrirás el mejor lugar para invertir tus ahorros. Eres un ser verdaderamente optimista dotado de buen humor, así que, haciendo gala de tus cualidades, lograrás salir adelante en cualquier instante de tu vida. Podrás luchar simplemente en frente de la vicisitud. Por tal razón, no te desalientes nunca. Tú sabes que puedes así que, adelante. Con tu actitud decidida y con la determinación de tus acciones, siempre y en toda circunstancia y en todo instante llegarás a la meta marcada. No vaciles ni un segundo de que así será.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sabes que jamás hay que darse por vencido. Y no eres de las personas que se rinden muy simplemente con lo que, si tienes una ilusión, un trabajo de tus sueños para el que te sientes absolutamente identificado y válido, no aseveres que es imposible o que no alcanzarás tu sueño. Lo harás, créelo, tenlo por seguro. Sabes que los obstáculos no te harán desistir: los sortearás, los saltarás e incluso, en alguna ocasión, te tropezarás y caerás más, para eso está la vida, para darte una lección y aprenderte a levantar. Tu actitud en frente de la vida ha de ser decidida y optimista. Ese trabajo será tuyo, lleva tu nombre. El azar te sonríe en consecuencia, podrías probar suerte. No existe nada que perder. La suerte te sonríe hoy y por si no fuera suficiente con lo anterior estás más intuitivo que de costumbre, por esta razón, tienes muchas posibilidades. Inténtalo. Solo presta atención al dinero, a la realidad: no apuestes lo que no tienes, sé cauto apostando y no hagas insensateces. Plántate en el momento oportuno. Ten los pies en el suelo, es necesario.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te habías hecho falsas ilusiones con respecto a una persona. Tú le veías con otros ojos y estabas convencido de ello, de que ocurriría, de que iba a pasar. Esa amistad, en tu corazón era sensiblemente más, quizás un amigo del alma, tal vez tu alma gemela. Y de repente te has sentido traicionado, decepcionado puesto que este ser no siente lo que tu corazón siente. Vas a deber aprender a vivir con esto, aceptar la realidad y sobre todo, aprender muy con seriedad a desdramatizar. La vida no son lágrimas. Nadie te va a suprimir su amistad. Acepta la realidad y ponle humor al fracaso. Únicamente. Será una experiencia que te hará madurar, crecerás emocionalmente, ya verás. Hoy , te encontrarás con una persona que te asistirá a entender tus sentimientos, te reconfortará y te entenderá. Esta persona, con una mochila sensible muy pesada, te dará ciertas claves para que sepas proseguirse por el camino trazado. Mañana, en el trabajo vas a deber solventar múltiples inconvenientes. Carga tus pilas; precisarás tu energía.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, si quieres continuar con tu pareja, deberás conversar muy con seriedad. Mantén en todo momento una menta clara y lúcida. Sé comprensivo y mantén una actitud cariñosa todo el rato. Las palabras se pueden interpretar mal y hay que tener mucho cuidado con ellas. Si no quieres que se complique la situación más de lo que está, no lo dejes pasar. No conviertas una tontería, una sutileza en algo grande. Hoy , sigue tus corazonadas y tu intuición. Todo se arreglará, las aguas volverán a su cauce. Hoy comienza para ti una nueva temporada. Esta etapa estará marcada por las transformaciones económicas. Los cambios te llegarán por diferentes vías. El día de hoy, recibes influencias astrales subliminales en tus sueños. Verás de qué forma, estos sueños premonitorios te asisten a ganar en sorteos o juegos de azar. Analízalos, allí estará la clave que te lleve a ganar. Prueba suerte. El triunfo está asegurado. No los dejes pasar.

