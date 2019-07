Horóscopo del día 29 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has alcanzado todo lo que deseabas. Tienes fama, dinero, trabajo y estabilidad. La gente asiste a ti como moscas, bien para pedir, bien para aprovecharse de ti. Y por esta razón, has perturbado. Te has dado cuenta del poder que tienes en sus vidas y lo empleas a favor tuyo. Decides emplearlos a tu forma, a tu conveniencia. Sabes que en la vida, no hay que hacer a el resto lo que no quieres que te hagan a ti. No seas orgulloso ni ególatra, se volverá en tu contra, tenlo por seguro. Con respecto al amor, ha llegado tu turno; ahora debes seleccionar a tu ser amado, aquel que pasará el resto de tu vida junto a ti. Sabes que una pareja es equidad, es cosa de dos y uno ni puede ni debe mandar sobre el otro. Ten los pies en el suelo, no lo pierdas nunca y acopla tus necesidades a las suyas. Los 2 habéis de estar conformes, no lo olvides jamás. En el campo laboral, adecúa tus necesidades a las que te demanda el puesto. Mantén siempre y en toda circunstancia y en todo instante distinguida la esfera laboral de tu vida privada. Te irá mejor.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, todo lo que ocurre en la vida de cada humano, no debe ser perturbado. Estamos aquí para evolucionar y convertirnos en seres más evolucionados y asimismo inteligentes; abiertos y empáticos. Por tal razón, cualquier situación que tachemos de negativa, será una bendición para ti. Significará esfuerzo y aprendizaje, humildad y empeño. En una palabra, evolución. Aprendemos cada vez que erramos, eso nos hace ser más grandes y libres. Saca tus conclusiones en el instante en que hayas atravesado este periodo intensivo de pruebas y lecciones. Verás de qué forma todo esfuerzo tiene su recompensa y te sentirás exhausto más feliz. Ahora, eres más fuerte para enfrentar los inconvenientes que te presente la vida, sabrás sortearlos con mayor sencillez y gracia. En el trabajo, el demonio enreda. Un compañero intentará a toda costa hacerte la vida imposible, desestabilizarte. No le sigas el juego, así no podrá hacerte daño. Aprende de tus fallos y mira cara delante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no tengas miedo, no existe nada que temer. Aunque en algún momento puntal del día este te invada, haz las gestiones pertinentes, pues todo va a salir bien. Todo va a ejecutarse de forma positiva en el día de hoy. Hoy es el día ideal para pedir perdón: excusar y ser perdonado. La influencia planetaria de hoy te asistirá a ello, no lo vaciles. La vida te va a premiar por tu buena conducta, tu buen hacer. Muchas cosas positivas están al caer. En comparación con tema laboral, para finalizar lograrás salir con mucho éxito de un inconveniente que sucede. Despreocúpate, todo está a favor tuyo. Por esta razón, no te dejes amedrentar; sabes que la suerte está contigo y tu trabajo será un éxito. Con respecto a tu pareja, ten cuidado y no le demandes demasiado; dale un respiro y escucha con atención todo lo que te quiere decir. Respeta, como siempre y en toda circunstancia y en todo instante, su situación y confía. Sabes que lleva la razón. Quiere lo mejor para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, si quieres que tu vida siga siendo perfecta, no la cuentes. Nunca sabes realmente de qué es capaz la persona que tienes al lado. Ahora, has vivido en primera persona la envidia y de qué forma esta es capaz de destruir cualquier vida. Desgraciadamente, para que exista el bien, debe existir el mal. No trates con esas personas, deséchalas de tu vida. Son escoria. Cuando tus proyectos sean firmes, cuando todo esté verdaderamente bien atado, ya verás el momento recomendable de contarlo y proclamarlo. Mientras que, sé prudente. En el trabajo, una persona te creará muchos inconvenientes por creerse superior a ti y a la humanidad entera. Su Ego es tan grande que solo es capaz de verse su ombligo. Intenta alejarte todo lo posible si no quieres verte envuelto en inconvenientes. De no hacerlo, comenzará a inventar historias y logrará hacerte mucho daño. Con respecto a tu economía, emplea tu intuición para poner bien el dinero.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy vas a deber tener tus ojos bien abiertos. Alguien podría engañarte; podrías ser víctima de un enorme zahorí. Desconfía de la gente y acertarás, tenlo por seguro. Hay mucha gente que oculta desgraciadamente su lado oscuro y, están cerca de ti. En el campo laboral, en el caso de encontrarte en situación de desempleo, ten mucho cuidado si debes dar contestación a alguna oferta laboral: las cosas no son como asemejan y hay algo oculto. No aceptes sin tener las cosas verdaderamente bien atadas y estudiadas y, sobre todo, no se te ocurra mudar ni de ciudad ni de país. Podrías sufrir una gran decepción con ese trabajo, podría ser un fraude, un engaño. Con respecto a tu economía, ve con calma, muy poco a poco, midiendo y meditando tus actos. Como has visto, hoy es un día lleno de vicisitudes, lleno de trampas. En el amor, no permitas que una posible infidelidad concluya con vuestra estable relación.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, gente muy cotilla y murmuradora va a aparecer en tu vida de forma estelar. No les escuches, ni les hagas caso ni les sigas la corriente. Son un mar de inconvenientes. Nada de lo que aseveren es cierto ni nada de lo que hagan debería importarte lo más mínimo. En lo concerniente a tu relación sentimental actual, si tienes pareja estable o alguien muy singular para ti, no permitas que se estropee lo más mínimo debido a ciertos comentarios. Protege lo que más quieres y no dejes que nada malo te salpique. La suerte está de tu lado, te acompaña en todo momento en consecuencia, estate dulce. En lo concerniente a tu situación laboral actual, si en estos momentos estuvieras en situación de desempleo, sal a la calle y busca. El trabajo está ahí, esperando por ti, es tu momento, por tal razón, haz un último esfuerzo y lánzate. En el caso de estar trabajando, las cosas cambian llegando a tu vida aquello que tanto deseabas y anhelabas. Esta semana será clave en este campo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres una balanza equilibrada aunque, en ocasiones, esta puede variar. Hoy es uno de esos días en los que deberías poner orden, sobre todo en tu vida íntima y sentimental. Haz las cosas bien, lo agradecerás con el tiempo. Hoy, es un día clave para ti: encuéntrate a ti, bucea en tu interior pues debes solventar muchos temas. Precisas un tiempo de introspección, verás de qué forma aparecen contestaciones claras a tus preguntas. Haz limpia y elimina de tu vida todo lo que te hace daño. Arrímate al amor, te lo mereces. Hoy, todos tus sueños se pueden convertir verdaderamente. Pero, para ello, vas a deber encaminar verdaderamente bien tu energía, centrarla apropiadamente. Conseguirás todo lo que te propongas. En estos momentos, una situación negativa te hace daño pero, en unas semanas, comprobarás de qué forma todo cambia transmutándose lo negativo en positivo. Tu economía remonta sustancialmente. No te inquietes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aunque a veces no te complazcan las cosas que ves o que te rodean, óbvialas, no les hagas caso. Haz lo que debas hacer y sigue tu camino sin importarte únicamente. No juzgues a los demás; de verdad, no hagas nada que no te complacería a ti que te hicieran. No seas mediocre y apártate de la mediocridad de el resto. Por tanto, no cometas fallos fácilmente evitables. No te fijes en las apariencias pues engañan y no etiquetes con respecto a estas. Te podrías llevar una decepción. Sobre todo puesto que, por tu culpa, podrías perder el amor de un ser infrecuente. No lo dejes pasar, te arrepentirías. Aprende la enseñanza que la vida te quiere instruir. En lo sentimental, no olvides que el amor va unido al sexo. Este último resulta necesario para el buen funcionamiento de tu relación. Con respecto al trabajo, no te distraigas en demasía, tendría repercusiones negativas. Evita compañeros llenos de negatividad, sus vibraciones son poco recomendables.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy es un día en el que puedes cambiar tu vida. Es más simple de lo que piensas y supones: si cambias tus ideas, tus pensamientos, cambiarás todo lo que te rodea. Deja de dialogar y actúa; no pierdas tiempo y fuerza por tu boca. Haz las cosas. Sé creativo, verás de qué forma logras solventar sensiblemente más temas de esta manera. Con respecto a tu dinero y economía, deja de gastar en cosas inútiles. Olvídate de esos impulsos repentinos que te hacen gastar en objetos costosos y absurdos. No te endeudes de una manera tan simple. Esto es, observa tus ingresos, tus gastos y tu economía en general. No generes deudas innecesarias ni pidas tarjetas de crédito que tanto daño te hacen. Vive acorde a tus ganancias y no sobre tus posibilidades. Comienza a ser adulto y responsable de tus actos, Sagitario. La vida no es un juego y cada cosa que haces, genera una reacción: Ley de Causa y Efecto. Intenta ser precavido, maduro y asimismo inteligente. Te irá mejor en la vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vive el presente, tu realidad y no la dejes pasar. Aquí y ahora, en este preciso momento, hoy, , a las puertas de un nuevo mes, debes vivir tu vida. Disfruta de la naturaleza, el verano y las vacaciones. Tienes que saber que, la vida pasa igual, la vivas o no. Ya no volverá. Debes darte cuenta de que el tiempo es oro y no lo puedes dejar pasar así, sin más. Estás inquieto, tu mente está más activa que en general y por tal razón, pese a tu siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia disciplinada vida, proyectas más deseo en el tema sentimental. Ahora vives el amor con más intensidad. Con respecto a tu puesto laboral, tu gran cúmulo de energía de este día hará que puedas reafirmarte en tu puesto. Eres consciente y sabes que ciertas actividades te demandan mucha concentración y energía. Actúa en consecuencia. No te limites a hacer tu trabajo como una máquina. Pon tus cinco sentidos en marcha. Proyecta siempre y en toda circunstancia y en todo instante tus deseos en cualquier ámbito: llegarán.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no esperes más, haz aquello que debas hacer. Es imprescindible que comiences a actuar ya. En el trabajo y en la vida por norma general, las cosas conllevan un determinado tiempo y desde ese momento, el trabajo de una semana es imposible hacerlo en una tarde. Pero, aun así, por lógica, cuanto antes comiences algo, antes lo terminarás, con sus tiempos y paradas. No te agobies si ves que no avanzas o que se te acumula; ve a tu ritmo y lo conseguirás. Sobre todo, no te bloquees pues conseguirás el efecto contrario: ir sensiblemente más lento. Actúa sin temor, sin miedos; es el único modo de avanzar en la vida. Hoy podrían hacerte algún género de reconocimiento laboral o celebración o regalo. Sería como un agradecimiento llevado en secreto, una sorpresa para ti. Por tal razón, déjate sorprender pues esto pasa una vez en la vida. Será como una pastilla energética para ti, un impulso para continuarse por el buen camino. Tu economía comienza a crecer paulatinamente; estate tranquilo al respecto.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy es el día ideal para arreglar cualquier equívoco referente a tu vida cariñosa. Aclara aquello que te preocupe, háblalo, no lo dejes pasar. Las cosas, si no se arreglan, se enquistan. Toma las resoluciones oportunas; para ello, emplea tu sexto sentido. Tu intuición es enorme en el día de hoy; así sabrás qué te resulta recomendable y qué no. Acepta a las personas con sus defectos y virtudes por el hecho de que, nadie es perfecto. No intentes mudar a la gente, no da resultado. Esto incluye a tu ser amado. Respétale y ámale con lo bueno y lo malo pero, respeta siempre y en toda circunstancia y en todo instante su resolución de ser y actuar bajo su libre Albedrío; no lo limites. Con respecto a tus finanzas, es verdaderamente posible que hoy brote una entrevista o encuentro con alguien muy influyente. Aprovecha bien el momento. Sabes que las gestiones inesperadas son fruto de ciertos encuentros interesantes. Tu vida profesional se incrementará y, por tanto, tu economía.

Fuente: Astrocanal