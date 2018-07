Horóscopo del día 29 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy el trabajo te pondrá de nuevo en una tesitura: va a terminar con tu matrimonio. Esta noche tenéis un evento al que no puedes faltar, una cena de compromiso de un familiar muy allegado. El jefe, una vez más, ha querido tensar al máximo la cuerda y te ha pedido que hagas horas extras pues hay que entregar un concurso mañana. Siempre ocurre lo mismo y siempre cedes pero si hoy le haces quedar mal a tu mujer con su familia, no te lo perdonará. No sabes qué hacer pero si cedes será un agravio muy grande para tu mujer. Las amenazas de tu jefe son siempre constantes pues sabe que sólo entra este sueldo en tu casa. Por eso te tiene siempre entre la espada y la pared, porque sabe que le tienes que hacer la pelota. Decide bien porque, hagas lo que hagas, te juegas mucho en ambos casos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes muchas tareas pendientes: contratos, alquileres, seguros e hipotecas. Si te quieres ir de vacaciones deja todo zanjado, atado y bien atado porque lo vas a necesitar. En la vida, hay que ir cerrando ciertas puertas para poder acceder a otras. Si todas están abiertas y no pasas por ninguna, la energía se pierde sin llegar a nada. Decide tu futuro próximo, lo que quieres hacer con tu vida. Aclárate porque llevas mucho lío en tu cabeza y eso no es bueno. Escribe en una hoja lo que quieres y lo que detestas y, poco a poco, elimina de esa lista todo lo que ya no te sirve en la vida. Las vacaciones marcan un antes y un después, un comienzo. No vuelvas a empezar con los mismos errores, transmútalos. Puedes hacerlo, en tus manos está cambiar tu tren de vida. No te fuerces tanto, sé más amable contigo mismo y la vida te sonreirá un poco más.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy conocerás a una persona que te traerá esa serenidad que tanta falta te hace. Estés soltero o en pareja aparecerá igualmente en tu vida. Será un flechazo pues te cautivará al instante. Verás hablando con este ser que sois iguales, con los mismos intereses e incluso carencias. Te verás tan reflejado en ella que pensarás que es tu espejo. Y te sentirás absolutamente fascinando por la situación. Hoy os conoceréis pero pasaréis juntos todo el fin de semana. Ya verás cómo de aquí surge una aventura maravillosa que se transformará muy pronto en relación. Es para ti, no busques más porque ya le has encontrado. Siempre aparece la persona idónea en el momento adecuado. Así ha de ser, puedes hacerlo, ser feliz, vivir en pareja y disfrutar de una vida plena y alegre. Apuesta por la felicidad más absoluta. La atraerás a tu vida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy recuperarás todo el amor, energía y pasión con una ex pareja. Te vas a sentir muy feliz, radiante de felicidad pues todavía la seguías amando. Era una constante en tu vida y en tu día a día. No podías ni dormir, ni comer ni concentrarte: estabas demasiado triste por haberla perdido. Pero hoy decidiréis daros una segunda oportunidad así que, ya estaría el problema resuelto. Sé muy consciente, si quieres que vuestra relación sea duradera en el tiempo, de las cuestiones o asuntos que hicieron que rompierais. Repitiendo tales patrones, la relación iría a la deriva pero cambiando, transmutando y aprendiendo de los errores del pasado, finalmente serás capaz de aprender, asimilar y perdonar hechos que sucedieron. Borra el pasado, las cosas malas que os llevaron a ese punto y comienza hoy desde cero con toda la ilusión del mundo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es posible que busques consuelo en otros brazos. Tu relación está rota, te acaban de dejar y el dolor te supera. Nunca fue más cierto que un clavo quita a otro clavo y lo vas a ver muy pronto. Es cierto que estás destrozado pues había sido una relación de muchos años pero el amor había desaparecido, se había extinguido. Ahora tú has tenido que salir de tu zona de confort abandonando el domicilio conyugal lo cual te ha producido un shock porque era tu sitio y tu espacio, tu casa y tu modo de vivir. Ha sido más traumático eso para ti que la propia separación. Ahora lo debes de asumir pero, para hacerlo, una persona te está ayudando, una buena amiga. Al soltar todos tus miedos, al sincerarte, has llegado a su corazón y ambos dos os estáis enamorando. Es una bonita historia de amor.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, esta noche, olvídate de cualquier prejuicio. Te dará igual con quién te acuestes, hoy todo puede pasar. Esta noche promete ser casi un escándalo. Quieres pasártelo bien, conocer a personas interesantes y que pase lo que tenga que pasar. No pienses en poner trabas ni en juzgar. Da igual la edad, sexo o profesión; tan sólo quieres conectar con ese alma y si lo haces, entonces habrá más, la noche continuará. Eres libre de ir, hacer o dejar, nadie te espera ni te vigila. Vive el presente, cada segundo de tu vida. Disfrutarás de lo lindo, pasarás una noche extraordinaria. Te apetece dar y recibir amor, es lo que buscas hoy así que, en cuanto empiece, olvídate de todo lo anterior. No existe tu pasado, ha quedado borrado. Hoy aparecerá la persona que tenga que aparecer. Todo irá bien.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, muchas personas te llaman, quieren saber de ti pero tú no tienes tiempo para todas ellas, tan sólo unas horas para poder quedar con alguien. No sabes cómo hacerlo porque realmente estás más horas en las redes sociales de las que debieras. Podrías quedar en una cafetería y que acudiera quien le apeteciera: así matarías dos pájaros de un tiro, es decir, ese tiempo de internet podrías estar tomando cafés con amigos y conocidos. Plantea esta idea, podrías empezar hoy mismo. Hay una maravillosa noche por delante, incluso podrías cenar con ellos. Si te organizas bien y haces las cosas con cabeza, pensando, todo irá genial, saldrá perfecto para todos. Prueba hoy tu nuevo plan, está muy bien pensado, no pierdes nada y además puedes juntar nuevos grupos y crear nuevos lazos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has de ir corrigiendo tus propios errores. Tu personalidad es muy fuerte, a veces casi agresiva en las palabras pero tu interior es de mantequilla, demasiado débil. Has de saber equilibrar lo que muestras y lo que eres porque nada tiene que ver, no concuerda lo uno con lo otro. Por ello, empieza ahora a madurar y a hacer ejercicios que te lleven a creer en ti y en tu valía. Te falta mucha confianza, creer en ti mismo y amarte. Tienes que quererte y rechazar a las personas dañinas que te rodean, aunque las ames. La persona que robó tu corazón te manipula y no te respeta, te tiene anclado y estancado a su servicio. Vuela, olvídate de ella, tú eres mucho más que un amor no correspondido. No mendigues más amor. Lo tendrás de pleno derecho, con mayúsculas. Aprende a respetarte y, cuando tú lo hagas, tus parejas también lo harán.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario,tu vida cambia a pasos agigantados y prueba de ello eres tú mismo. Este mes has adelgazado varios kilos, te has puesto en forma, estrenas novia y tienes una sonrisa permanente en los labios. Todo está cambiando a tu alrededor y también es una transformación interior. Tus creencias limitantes están desapareciendo, esos hábitos negativos tan marcados se están suavizando. Empiezas a ser otra persona. Tu carácter ya no es tan impulsivo ni alocado; estás más moderado y te comportas como un adulto. Controlas la alegría y la tristeza de una manera sublime. En definitiva, tu cambio está siendo espectacular, a mejor. Han pasado varias semanas y tu vida ya se mueve por otros derroteros. Sigue así y llegarás donde te propongas. Fluye con la vida, te está yendo fenomenal.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te inquietas mucho por la vida terrenal, todo son sobresaltos y preocupaciones, aún no te has dado cuenta de que no estás solo, te cuidan desde arriba tus seres queridos fallecidos, hazles más caso y pídeles que te ayuden en estos momentos de agonía, lo harán. Habla con ellos: aunque estén en otro plano, te escuchan y calman. Te mandarán señales para que no tropieces tantas veces en la misma piedra. Ellos quieren que tú estés bien porque, cuando lloras o sufres, ellos sufren también por ti, no les gusta verte sufrir. Pon de tu parte para transmutar las lágrimas por alegría y encara el día con más alegría. Trata de superar los problemas cotidianos, remonta y si estás muy mal, pide ayuda a tus familiares fallecidos. Te arroparán desde el otro plano.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, haz más caso a tu familia. Siempre te están esperando, con los brazos abiertos, cuando vienes del trabajo y tú no les haces ni caso, no aprecias lo que hacen por ti, te pones a tus cosas y te da todo igual. Has olvidado los buenos modales y la vida familiar. Si tus hijos te están esperando, será para que juegues con ellos si no los has visto en todo el día o para darte las buenas noches y si tu mujer te espera para cenar contigo, no es para que te pongas con una cerveza a ver una serie en el cuarto en el ordenador. Estás confundiendo los papeles, pareces el eterno adolescente que no quiere crecer y estás muy equivocado. Cambia desde ya. Hoy te irás a cenar con tu familia estés cansado o reventado, es lo mínimo.

Piscis, cada vez eres capaz de ver más el aura de la gente. Nunca te habías percatado de ello pero desde hace unas semanas, es como si sintieras la energía muy de cerca: ves los objetos y el aura que les rodea, ves a las personas y notas como si te hablaran mentalmente y además, en ciertos momentos, notas que alguien te sopla en el oído o incluso sientes que te acarician el cabello. Es posible que todo esté relacionado con la visita a una persona hace unos meses: una médium, allí empezó todo. Se debió de activar algún canal porque no has parado de notar cosas que jamás habías notado antes. Trata de seguir por ese camino, vuelve a ella o pregunta porque seguro que te puede ayudar. Ha llegado tu momento, el de cumplir con tu propósito de vida y ciertamente está relacionado con el tema.

Fuente: Astrocanal