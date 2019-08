Horóscopo del día 29 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy tu vida va a entregar un giro esencial en tu realidad. Va a ser algo muy productivo que cambiará tu vida actual. En el amor, te toca aprender múltiples lecciones, en ocasiones duras y dolorosas mas siempre y en toda circunstancia recomendables. Estás en proceso de aprendizaje. Muchos sueños se materializan y cosas imposibles ocurren, tanto para bien, para mal. Si deseas percibir las señales que te orienten, deberás abrir realmente bien los ojos a este respecto. Tan solo de este modo las vas a poder descubrir. La pasión está muy cerca de ti, un nuevo romance aparece en tu horizonte sentimental. Y, por si fuera poco, se afianzará, vais a llegar lejísimos. Eres acción, movimiento, dinamismo de ahí que, eres propenso a que personas un tanto menos activas o bien trabajadoras, inclusive vagas, se aproximen a tu vida, a ti. Por este motivo, en el trabajo, presta atención y obvia a aquellos colegas que se arrimen a ti para sacar provecho. No te dejes manipular. Cumple con tu trabajo y olvídate del resto.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes clarísimo lo que deseas en estos instantes de tu vida. Tus sentimientos están realmente bien fundamentados. Entiendes el valor de las cosas, estás más maduro y sabes lo que deseas y, de ahí que, vas a por esta razón sin duda, con determinación. Las cosas, siempre y en todo momento tienen que tener una base sólida. Si te pierdes en fantasías o bien en irrealidades, no marchan bien puesto que, como una torre de cartas, al soplar o bien venir una racha de viento, sin hacer nada, se desmoronan. Hay que tener sueños y también ir a por ellos siempre y cuando éstos tengan su lógica y fundamento. Fundamenta tu vida en la realidad. El día de hoy, , es un día idóneo para confesar tu amor a la persona indicada. Vas a ver de qué forma, de manera automática, al hacerlo, ese amor se materializa, cristaliza haciéndose real. Ve poquito a poco, sin prisa mas sin pausa. En el tema financiero, piensa las cosas ya antes de actuar. Ten cabeza. No dejes tu dinero en las manos equivocadas; hay bastante gente alrededor tuya sin escrúpulos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, en estos instantes, tu coyuntura económica es alarmante. Tienes clarísimo lo que deseas y cara dónde deseas ir, inclusive tus objetivos y metas más, el dinero no te acompaña. Conoces tus restricciones y tu realidad, disfrutas de una claridad absoluta en tus pensamientos; sabes lo que tienes que hacer y los pasos a entregar, no hay duda a este respecto. Tan solo te falta lo más importante: hacerlo. Va a ser el único modo de no tener inconvenientes o bien malentendidos con tu pareja, amigos o bien familiares. Tu intuición está siempre y en todo momento a flor de piel, síguela, de la misma manera que tus corazonadas. Si bien ocurra algún incidente, quizá algo desapacible que te duela en el ánima, no te preocupes: todo se arreglará, tenlo por seguro. La vida, en ocasiones nos da desazones que podríamos eludir. Vive el cada día, céntrate en prosperar y ser feliz el día de hoy, . En lo que se refiere a tu trabajo, sé prudente, no comentes tus temas personales con extraños o bien con colegas. Aparta realmente bien los dos terrenos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te metas donde no te llaman. Es lo único que debes hacer. El día de hoy deberías cumplir a rajatabla este dicho. Deja de perder tiempo con temas que no te tocan, que no son de tu incumbencia. Si te concentrases en lo que verdaderamente importa, todo marcharía sobre ruedas. En consecuencia, no dediques tu tiempo a estupideces o bien sutilezas puesto que no te vale la pena. Escoge bien a tus amigos y a los que te rodean puesto que, todos tienen la misión de enseñarte lecciones en la vida, de hacerte evolucionar. No dejes volar tu imaginación, Cáncer, ni seas exagerado. El día de hoy, , estás más impetuoso que de costumbre. En lo que se refiere a tu economía, desconfía de ofertas jugosísimas o bien irreales por el hecho de que, seguramente, no van a ser acertadas. Esas proposiciones podrían encerrar trampas legales. Sobre todo, no firmes nada que venga de la mano de ignotos. Te podrías llevar un enorme susto. De tenerlo en psique, déjate aconsejar por tus abogados y examina realmente bien las condiciones del contrato.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, déjate guiar por tu corazón, jamás se confunde. No hagas promesas en falso si sabes por adelantado que no las vas a cumplir. El amor te trae sorpresas, situaciones que te van a hacer mudar con toda seguridad tu forma de meditar a este respecto, tu perspectiva. Hoy, , todo puede pasar. Referente a tu economía, vas a hacer una inversión interesante, una adquiere precisa para tu futuro próximo. Tu vida económica está en fase de desarrollo y debes asistir a ello. Te aguardan viajes bien interesantes relativos a tus finanzas. En lo que se refiere a tu vida laboral se refiere, próximamente, brotará un cambio fundamental para ti: un traslado a otro puesto o bien urbe está a puntito de ocurrir. Por su parte, tienes muchas labores retrasadas en el hogar. Ya no pueden aguardar más, debes invertir una parte de tu día y de tu fin de semana en efectuar dichas labores. Organízate bien; lo lograrás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no debes dejarte vencer frente a la contrariedad. Siempre y en toda circunstancia, en cualquier situación, tienes que sostener tu talante. Eres una persona alegre, confías en la gente y te haces apreciar. No dejes que las cosas que sucedan te hagan daño a nivel sensible. En el amor, vas a vivir encuentros realmente agradables, con desenlaces muy prometedores. Si bien ahora existan cosas que te venzan, que no seas capaz de solucionar, no te des por vencido. Sobre todo, no te hundas ni tires la toalla. No lo hagas, te arrepentirías en exceso. No te intranquilices por el hecho de que, ten por seguro que las resolverás, tiempo al mismo tiempo. Actúa de una forma concluyentes respecto a los inconvenientes tareas o bien de clase legal que pasan en tu vida en nuestros días. No permitas que tu entusiasmo degenere o bien desaparezca puesto que es fundamental tener un estado anímico positivo. Sé responsable de tus cuentas y tus ahorros, es tu obligación. No dejes tus finanzas a cargo de terceros.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, han ocurrido cosas, podían haber ido a peor mas, cuando 2 personas se aman, todo vuelve a su cauce. El amor todo lo puede y es capaz de salvar cualquier malentendido. Tu relación se marcha a afianzar poquito a poco, paso a paso. Estás conquistador, sí. Tengas pareja estable o bien vayas a tenerla prontísimo, vas a atraer la dicha y la dicha a tu vida, a tu lado. El día de hoy vas a tener un sueño premonitorio. Apúntalo todo al despertarte. Te charlará de circunstancias futuras, te va a dar las claves de tu nueva vida e inclusive los números ganadores. Prueba suerte con los juegos de azar. Todo señala que vas a ganar una cuantía esencial. En lo que se refiere al campo laboral, el día de hoy es un día en el que puedes crear. Utiliza tu inventiva. Sé original, usa tu inteligencia para buscar nuevos trabajos creativos que estimulen tu imaginación. Da brida suelta a tus impulsos y exprésate de forma libre. Vas a ver de qué forma consigues reinventarte en tu trabajo. Inténtalo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy es el día ideal para iniciar un nuevo período de tu vida, una etapa nueva para ti. Esta noche, esta velada de , vas a vivir experiencias y sorpresas en lo que se refiere al amor se refiere. Un encuentro inopinado va a celebrarse. No te dejes mentir por un amigo que te quiere emplear. Tan solo busca aprovecharse de ti y de tu dinero. No lo dejes, eso no es amigad. Es demasiado materialista y no lo puede eludir. Tu sensibilidad, si bien a veces desees probar que eres frío y valiente poniéndote alrededor tuyo una enorme capa o bien coraza, es muy grande y este ser te puede dañar en exceso. No permitas que te manipule. En lo que se refiere a tu economía, ahora, existe en tu vida y en tus temas financieros una enorme ventaja económica. Existen muchas posibilidades reales de ganancias y deberías aprovecharte de ello. Vas a tener la ocasión de hacerlo; no lo vaciles puesto que, las ocasiones, se presentarán por sorpresa frente a ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, mantén la calma y no actúes, no te precipites. Sobre todo, medita realmente bien lo que dirás y, por lo tanto, a hacer. No afirmes cosas de las que te arrepentirías al instante. Es muy posible que tengas pareja y que los celos se hayan apoderado de ti. Respecto a tu actividad laboral, sería mejor que te propusieras mudar de trabajo o bien de ámbito. Tienes que meditar en tu futuro y en tu modo de vivir, en tus necesidades. Debes ganar un sueldo más elevado y que no te robe tanto tiempo. Empiezas a relajarte, a terminar con esos temas contradictorios que tenías entre manos, esas situaciones incómodas que no te dejaban mejorar. Tu inquietud desaparece en hoy, . Nuevas ideas aparecen en tu cabeza en el terreno laboral. Es muy posible que tus superiores no las admitan y debas pelear por ellas. No las apartes, prosigue intentándolo. Sobre todo, no te rindas y ve cara lo que piensas que mereces. Controla tus prontos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es hora de reconciliarte con tu ser amado. El día de hoy, , es un día genial para esto. Es posible por su parte que tengas inconvenientes sin solucionar con tu familia o bien con tu mejor amigo. Procura hablarlo, sabes que un inconveniente que no se charla, se hace más grande y se enquista. Es energía negativa, de mala vibración y te puede hacer enfermar. Si tu ser amado se ha ido de tu lado y te sientes roto de dolor, no te hieras pensando que nunca volverás a hallar el amor. Tu situación es pasajera, el amor duele más, quizá te quede aun mucha tinta por redactar. No pierdas la esperanza de la reconciliación. Cambia tu actitud, es clave a fin de que se genere el milagro. Cuando lo hagas, cristalizará tu mayor deseo, no lo vaciles. Compruébalo por ti. No seas exagerado, errarías con esa conducta, te distanciarías de tu paseo y no lograrías nada bueno. Sé siendo consciente de tu realidad y actúa de una forma objetivo. Escucha a los que te rodean

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres una persona variable, absolutamente imprevisible, a veces realmente difícil de tratar. Eres cautivadora por su parte más, tu personalidad y carácter son un misterio para el resto. Cautivas el corazón de la gente, sobre todo el de tu ser amado, el que era durísimo, prácticamente imposible de conquistar. Al fin lo consigues. El día de hoy lograrás que tu ser amado admita tu amor, que sea un entregar y percibir y que tu amor no se pierda en la nada. Vas a ser correspondido. Vas a escuchar algo con lo que no contabas, noticias que te sorprenderán. Respecto al azar, el día de hoy es un día ideal para jugar. Apuesta fuerte puesto que, vas a ganar. Prosigue en todo instante tus corazonadas, no te defraudarán. Hay un dinero aguardando para ti, te pertenece. Apunta tus sueños al levantarte, bien esta noche o bien a lo largo del fin de semana. En ellos, está la clave para poder mudar tu suerte y lograr ese dinero que el Cosmos te ofrece. Aprovéchate.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, debes mudar tu forma de meditar respecto al hecho de tener pareja. Esto es cosa de 2 y los dos contáis por igual. Date tu sitio en la relación. Todo fluirá con perfección y va a ser positivísimo para ti. Piensa las cosas ya antes de entregar un paso en falso, estate segurísimo de lo que haces y de lo que deseas. No te compliques la vida de una manera superfluo. No comentes cosas que no debes, bien de ti, de tu pareja o bien de amistades próximas. Un amigo o bien amiga te va a entregar una sorpresa el día de hoy o bien tal vez, durante este fin de semana que empieza. Va a ser realmente agradable para ti. No seas impaciente, te jugaría una mala pasada. En lo que se refiere a tu economía, la administración que llevas entre manos ahora, está realmente bien auspiciada. El día de hoy, , vas a trabajar en exceso. De esta forma vas a poder gozar de un fin de semana de ocio, todo para ti. Aprovecha, por tanto, realmente bien todas y cada una de las horas del día de el día de hoy. Deberás resolver múltiples temas y eso acarrea su tiempo.

Fuente: Astrocanal