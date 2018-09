Horóscopo del día 28 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy recordarás este día como diferente, como muy especial. Sabes la importancia que tiene el sexo para ti, es obvio, pero hoy sentirás un placer como no lo recuerdas en los últimos años. Por lo tanto, atrévete a disfrutar de la vida, de tu sexualidad en la intimidad. Esta noche será pura pasión y fantasía. La imaginación se apoderará de ti y realmente vuestra aventura amorosa será todo un éxito. Sabes que momentos tan intensos son difíciles de vivir así que disfruta segundo a segundo de esta relación tan intensa que estás viviendo ahora. Es muy posible que dure semanas o quizás meses pero ciertamente no será muy larga en el tiempo. Necesitas desahogarte, disfrutar de tu sexualidad, desinhibirte. Además, todo ello te dará una seguridad que aún no tienes, una confianza que has ido perdiendo a lo largo de los meses. Ahora te sientes feliz y muy activo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en la vida, así como trates a los demás, serás tratado. Revisa tu conducta porque no es la más deseada al menos en el terreno laboral. Está muy bien que te guste el trabajo, que sepas mandar y que seas un ser extremadamente perfeccionista y cabezota pero eso no quita para que a los demás no les guste obedecerte. No eres su jefe, no eres nada suyo, tan solo un compañero en su mismo rango así que deja de armar broncas cada día porque tus jefes sí que están muy hartos de ti. Haces de jefe sin serlo y eso es una gran equivocación. Aprende primero a obedecer, aprende la humildad y más tarde en el tiempo, si en algún momento de tu vida llegas a ser jefe, entonces ejerce como tal. Pero mientras tanto, limítate a obedecer órdenes. Deja de manipular a tus compañeros, ya no pueden contigo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás casi en un estado depresivo, triste y decaído. No entiendes nada. Te sientes un espectador de tu propia vida y la verdad es que eso no te gusta en absoluto. De repente, es como si te hubieran sacado de la obra de teatro y tú tuvieras que asentir con la cabeza cosas que estás viendo y que te remueven el alma. No lo puedes consentir. La vida te parece muy injusta, es más, con sucesos como los de hoy, para ti son una auténtica tomadura de pelo. Estás tan enfadado que de repente sientes que debes de meterte de nuevo a esa obra de teatro y no ya como espectador sino como personaje, actor principal, y debes de tomar posición, tu puesto y poner a todos firmes. La propia vida te está pidiendo que tomes las riendas de tu vida. Te hace mucha falta, es casi obligatorio para ti. Hazlo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu vida está llena de miedos y de eso trata esta terapia: de quitarlos, transformarse, transmutarlos. Así que, como lo tienes muy claro, sigue con el tratamiento pues te está yendo de maravilla. Hoy no te puedes quejar, lo has conseguido: esta noche has podido dormir de tirón y sin luz. Siempre había energías que te detectaban y acechaban. Estás consiguiendo quitarte un miedo o fobia gigante, a lo desconocido, al más allá, al mundo de los espíritus. No has pasado miedo y has podido cerrar los ojos y hasta dormir profundamente. Quizás has realizado algún viaje astral porque tienes todo muy confuso en tu mente. Pero igual, no hay nada que analizar, los hechos están muy claros, has dormido de un tirón más de seis horas, todo un récord para ti.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida es una caja de sorpresas y te encanta que así sea. Tú abriste la Caja de Pandora hace mucho tiempo y has permitido que todo saliera. Te has sanado y has sanado a tu clan o en ello estás pero sobre todo te has liberado de la enfermedad. Esa caja poseía secretos impensables que ni siquiera tú sabias o eras consciente de ello. Ahora que ya está toda al descubierto, aireado y sanado, sacudido y expulsado de tu vida, ahora que ya eres libre en esta vida, te permites abrir otra caja mucho más interesante: la caja de la vida, de la tuya propia. Admites las sorpresas que te da la vida y guardas en ella tus más preciados tesoros. La vida es un presente lleno de bondades y jamás estarás lo suficientemente agradecido al universo por todo lo que te da.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no puedes más, estás a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Tranquilo, cálmate, respira hondo y cuenta hasta diez. Cuando eso te pase, siéntate, cierra los ojos e imagina tu imagen favorita, luego respira un ciclo de diez respiraciones y a continuación sigue con tus tareas. No te puedes poner en ese estado de nervios. Te vas a destrozar tu espalda. No puedes seguir así, Virgo, es insano para ti, contraproducente para los demás. Ahora date un baño caliente, ponte sales o Flores de Bach, tómate algo que te relaje. Nada en la vida te puede producir ese estado, ni un trabajo, ni una persona ni nadie. No es lícito y no lo debes de permitir, estás sufriendo en demasía. Estás pasando el peor rato de tu vida, en unas horas todo habrá pasado, mientras tanto, tranquilo, intenta vaciar tu mente, acalla tu mente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, uno de estos días, quizás a lo largo de hoy, el universo te va a dar una sorpresa grandísima. Vas a escuchar la voz o te vas a encontrar con una persona a la que adorabas, que una vez fue muy importante para ti pues tuvisteis una amistad muy especial, ella va a reaparecer en tu vida. Es probable que sea el destino quien haya forzado el tema o ella misma haya ido en tu busca porque quiere hablarte. Sea como fuere, llorarás de felicidad porque no podrás controlarte la emoción cuando la veas de nuevo y sientas su corazón. Tendrás que quitarte tu coraza de los últimos tiempos y abrazarla como se merece. Te darás cuenta de las tonterías que has hecho, los feos hacia su persona y comprenderás todo. No la dejarás marchar. Tenías una conversación pendiente que durará horas o todo un fin de semana. Es de sabios rectificar, es más, debes de hacerlo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es hora de sentarte contigo mismo y hacer un balance con propiedad. Has de decidir hacia dónde va tu vida. Ya has pasado tu verano, has vuelto y te has centrado en algo o eso crees pero es que necesitas hacer las cosas bien. Si de verdad estás convencido de que todo va bien, o vas por el buen camino, adelante, hazlo, pero si estás dudando al respecto, entonces, no lo hagas. Tú eliges tu vida y eres muy consciente de ello. Tú eres tu propio jefe, el responsable. Lo sabes así que, de una vez por todas, piénsalo y plantéate bien lo que le pides a la vida. Piensa en un año escolar y ponte metas, algo le pedirás a la vida a lo largo de este año. Has de trazar el objetivo real e ir poco a poco poniendo las piedras hasta cumplirlo y culminar con la tarea. Tómatelo en serio, es tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tira a la basura todo lo que no uses. Lo das, lo tiras y reciclas pero no lo guardes más tiempo en tu casa o en tu dormitorio. Ya no tiene sentido. Por otro lado, si hay algún objeto que te han regalado que te haga sentir mal, directamente y sin contemplaciones, no lo vuelvas a regalar, tíralo en una bolsa de basura: si a ti te da malas vibraciones, a otra persona también. Este objeto o regalo podría estar programado para destrozarte la vida, amarrarte a algo o a alguien, hacerte alguna maldad. Si alguien ha estado en tu casa y no te gusta, friega toda la casa y haz un ritual de limpieza. Se trata de expulsar lo malo de tu territorio, sabes cómo hacerlo y lo vas a conseguir. Tómatelo como un juego: lo malo se tira, lo bueno se queda. Tu vida cambiará de la noche a la mañana.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, intentas decir algo pero te quedas a medias. Es mejor no jugar al despiste. No estás siendo claro, al contrario, todo lo que cuentas está siendo de lo más confuso. Si quieres hablar, habla, dilo. No te lo calles más pero si no lo puedes decir, si no estás preparado, déjalo, cambia de tema. Estás ante una disyuntiva y no sabes qué hacer, tu alma quiere hablar pero el ego quiere callar, haz lo que consideres pero decídete. La vida te está poniendo constantemente pequeñas pruebas o no tan pequeñas; es una prueba de valentía. O lo hablas sin tapujos y dices lo que no quieres decir pues dificulta tu relación con los demás o callas herméticamente y no eres sincero y sigues igual, con tu vida pero no te liberas de nada. Es tu decisión.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te vas de viaje. Este viaje va ser importantísimo para ti aunque en estos momentos no sepas la razón. Te irás con tu novia, lo pasaréis muy bien, andaréis y patearéis capitales europeas pero una noche ocurrirá algo muy especial: te pedirá matrimonio ella y te dará una gran noticia: vais a ser papás. Te quedarás blanco porque jamás pensante que una mujer te hiciera tal proposición, el mundo está al revés. Luego te llevarás un buen susto pero a los minutos volverás en sí y llorarás de alegría. Por eso, este viaje lo recordarás toda tu vida. Además, tendrás que hacer caso a lo que bebes y a los productos que ingieres. Seguro que el bebé ya viene con muchos regalos en el viaje. Disfruta de todo lo que va a acontecer pues va a ser único en vuestras vidas.

Piscis, llevas media vida, desde adolescente con la misma mujer, le has visto hacerse mujer, la has protegido como padre, novio y marido, pero hace años que no tienes una mujer, sois dos amigos que van juntos a un concierto, nada más, no hay más. Tu misión no es cuidar a tu novia, es desearla, vivir y evolucionar. Ninguno de los dos evolucionáis, hace años que estáis estancados. Tú no puedes más y si ella no quiere ni vivir ni volar tú lo harás aunque sea lo más doloroso que has hecho en tu vida. Sé valiente Pisciano porque el daño que has causado va ser extremo. Hoy te quedarás sin dos familias, la suya, adoptado como hijo y la propia tuya. Todos se abalanzarán a tu cuello. Pero tú, dentro de unos meses será feliz, tendrás una vida y cosas que sentir.

Fuente: Astrocanal