Horóscopo del día 28 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu fuerza es abrumadora. Ahora comienzas a mostrarte tal y como eres en tu empresa. Ahora sale tu verdadero carácter. Aun no te conocen, has estado medio dormido, con la moral por los suelos y eso se reflejaba en el día a día. Por una circunstancia personal no estabas bien pero ahora todo cambia. Empiezas a mostrar tu carácter. Tienes a tus compañeros asustados y los jefes empiezan a respetarte, de hecho habéis cambiado los papeles. De repente el jefe en la oficina eres tú, todos te obedecen. No hagas un papel que no te corresponde; eres un empleado y cobras como tal. Cuando de verdad llegues a ser jefe o te montes tu empresa, en ese momento ejerce la autoridad que quieras pero no ahora, no es el momento. Así que, cálmate.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el ámbito laboral requerirá toda tu atención, la acaparará. Has de estar en cuerpo y alma en el proyecto. Hoy, necesitas darlo todo, lo mejor de ti: esa nueva idea debe de ser desarrollada y estructurada. No luches contra tus colegas o socios puesto que te apartarías del proyecto. Hoy, se respirará mucha tensión en el ambiente pues hay mucho en juego. Guárdate tu amor propio o tus respuestas inoportunas porque hoy no es el día idóneo para que hables de ellas. Busca otras vías de negocio, nuevos enfoques; hay que estudiar el mercado y tu producto, tenlo en cuenta. Todo se mueve a gran velocidad y eso es algo que no puedes controlar y por ello te asusta. Trata de fluir un poco más porque las circunstancias que te rodean no dependen de ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, céntrate en tu trabajo, tienes mucha faena acumulada y has de ponerte de lleno a ello. Has de sacar todo lo que puedas por lo tanto, no te distraigas ni pierdas tu precioso tiempo, es necesario que aprendas a administrarte el tiempo de la mejor manera posible. Intenta ser constante a lo largo de la semana, así el estarás con todos los papeles al día. Sabes que es necesario que cada día te organices, estés tus horas, sean dos, seis o diez, da igual. Haz parones, aprende a gestionar bien tu tiempo. Como tónica, cada día, bien por la mañana, bien por la noche medita media hora. Acallará tu mente, te equilibrará y te permitirá ser constante cada día. Necesitas disciplina y orden pues careces de ello. Céntrate en conseguirlo pues las bondades que te reportará tal comportamiento serán múltiples.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te encantaría volverte a enamorar, serías completamente feliz. Tu primer matrimonio fue espantoso, un fraude y realmente guardas muy mal sabor de boca por eso ahora quieres encontrar a alguien que te respete y te mime si es posible pero sobre todo que esté a tu lado sin esperar nada a cambio, porque te ama. No quieres volverte a sentir utilizado nunca más. No conoces el amor de verdad, el de las películas, es completamente irreal. Hoy le pides al universo conocer a alguien normal, ni rica, ni pobre, ni guapa ni fea, alguien que te comprenda. Con eso te conformarías: quieres sentir que te aman y desean y a su vez amar y desear a alguien. No pierdes la esperanza; estás convencido de que antes de que partas de este plano, la encontrarás.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, posees gran imaginación y has estado el fin de semana pensando nuevas historias y proyectos. Empieza a investigar hoy la mejor manera de hacerlos materializar, de llevarlos a la vida real. El concepto es fantástico, muy bueno, pero has de tener en cuenta muchos otros factores: competencia, público en general o específico, el lugar donde quieres llevar a cabo esa actividad. Es decir, antes de comenzar y pillarte los dedos, intenta averiguar si realmente es una buena opción en tu ciudad. Quizás la idea es rompedora pero en el lugar en el que habitas no llegaría a buen fin. Haz un estudio gratuito del negocio y verás si debes de darle alguna vuelta más, frenarte, lanzarte o continuar. Es muy importante que lo hagas, imprescindible para no meter la pata.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, acabas de descubrir el Reiki y las terapias alternativas. Estás encantado con todo ello. Ves en tu propia piel cómo sanas cada día. Los dolores articulares están remitiendo y estás feliz. Por fin ves una oportunidad de sanación, una puerta que se abre para mostrarte la luz del sol. Has pasado una época muy mala, llena de desasosiego e incomprensión. Ahora decides sanarte. No lo dejes, puesto que has comenzado, conviértelo en un hábito. Date Reiki cada día, siempre que puedas. Es lo mejor que puedes hacer. Gratuitamente sanarás todos tus cuerpos sutiles, sobre todo el plano mental que te desespera y vuelve loco en ciertos días como hoy. Deja de pensar tanto, te destrozas a ti mismo. Puedes evitarlo, actúa y no pienses en demasía. Te hace mucho daño.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te sientes mal. Has llegado al trabajo y eso parecía una batalla campal. Alguien ha perdido un trabajo del ordenador que había que entregar. Todo el mundo le está echando las culpas al compañero y está resultando una autentica vergüenza. No comprendes cómo no sale la persona que ha provocado esto. Es de cobardes no hacerlo y, sobre todo, cada uno guarda además sus trabajos en el ordenador aunque haya una red común para los trabajos finalizados. Crees que alguien está mintiendo, no ha metido el trabajo y os ha metido a todos en el mismo saco para no quedar mal. Si fuera así y descubrierais a la persona, la denunciarías porque esa cuenta de cliente tiene muchos ceros. Haber borrado un archivo sería causa de despido. Prefieres no meterte, la gente solo quiere señalar con el dedo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te sientes más tranquilo. Tu relación amorosa va a mejor. Han sido unos días tranquilos y relajados y eso se traduce en que tu vida hoy ya no es una montaña rusa de emociones. Te agotas con tanto desequilibrio emocional, no es bueno para ti, es un sufrimiento continuo y absoluto. Hoy pasarás un día armonioso, tanto en tu domicilio como en el trabajo. Al estar tú relajado, no pones nervioso a los demás. La causa de todo mal es tu pareja pero estás completamente enganchado a ella. En la intimidad funcionáis mejor, tras una conversación profunda y sincera, ciertas cosas van a cambiar entre vosotros. La sinceridad debe de primar. Se pueden decir las cosas bien, sin gritar ni insultar. Sé coherente: si estás con una persona es por amor, si no la amas, toma la decisión cuanto antes. Esta noche triunfará de nuevo la pasión.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres una persona muy envidiosa. Si tú no eres el protagonista de la historia, ya no funciona tu plan. Tienes envidia hasta de tu hijo, y eso no es normal. Ningún padre puede envidiar a un niño por ser el centro de atención. Necesitas visitar a un terapeuta sin dilación. Te estás destrozando tu vida pero, desgraciadamente, se la estás destrozando a los que viven contigo: tu mujer y tu hijo. No pueden más, eres un ser demasiado altivo y egoísta, egocéntrico y prepotente. Lo tienes todo Sagitario, pero ninguna cualidad es buena para ti. Te gusta acaparar y pisotear; si no estás luciéndote, no eres tú. Has de ir al problema que subyace, la falta de cariño o de amor en tu infancia, un bebé no deseado. Es muy difícil ser como tú eres.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás muy estresado y no puede ser. Se supone que los fines de semana son para descansar pero últimamente trabajas más que entre semana. Por eso estás casi sin dormir y con mucha ansiedad. Deberías de frenarte un poco porque, de seguir así, podría darte algún ataque y no sería nada bueno. Además, te queda una semana muy dura por afrontar. Así que, intenta respirar profundo, hondo, haz ciclos de respiraciones y al levantarte, hazlo antes para ponerte un rato a meditar. Será lo único que te pueda calmar. Es que realmente necesitas estar relajado para poder hacer bien tu trabajo. Cada hora para un minuto y deja tu mente en blanco cerrando los ojos. Verás cómo te despejas y haces que la siguiente hora vuelvas a estar como nuevo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cada vez estás más metido en los temas esotéricos. En principio parecía que te daban igual, restabas importancia pero, realmente te interesaban demasiado. Es extraño tu comportamiento. Quizás has estado jugando con ciertas personas a tu alrededor. Incluso podrías estar con tu pareja actual fruto de un hechizo. Hace lo que tú quieres, no tiene ni voz ni voto, está completamente subordinada a ti. Realmente, podrías haberle hecho un amarre, jamás habría sospechado de ti porque te ama pero, igual ese amor es ficticio y sólo es fruto de tu amarre. Sabes que todo vuelve y si has jugado con fuego, pronto te quemarás. La Ley del Karma es infalible así que, estate atento y temeroso porque todo el mal que le hayas hecho, toda la magia o subordinación, en otra vida, con otra pareja o incluso en ésta, vendrá a ti, te volverá.

Piscis, muévete, haz algo. Nada llega a ti si tú no te mueves por lo tanto, espabila pues queda mucho por hacer. Hoy tendrás una oportunidad en cuanto a tu vida laboral. Es posible que una entrevista de hace tiempo o un currículum se vuelva a reactivar. Recibirás una llamada, estate muy atento, no pierdas la oportunidad. Sabes que en la vida, las oportunidades hay que pillarlas al vuelo y de nada sirve lamentarse después. Por lo tanto, empieza a preparar entrevistas y otras cartas de presentación. A su vez, cuando estés por tu localidad, abre bien los ojos a carteles porque es posible que al pasar por una calle encuentres una oportunidad laboral para ti. Surgirá de la nada, de repente. No te cierres a lo conocido, todo es factible. Hay más opciones.

