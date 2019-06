Horóscopo del día 28 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy podría ser un día ideal para comenzar una relación sentimental. Sería algo muy gratificante para ti. No dejes pasar la vida un día más por el hecho de que un día te percatarás de que la vida pasa muy rápido y habrás perdido muchas ocasiones. Evítalo. Estima que hoy tienes la ocasión de estimar y ser amado. No dejes pasar ese tren, te arrepentirías después. Disfruta de la vida, estás aquí para ello. Hoy te encuentras bien e incluso si hubieses sufrido algún dolor o inclusive alguna molestia gástrica, desde hoy dejaría de hacerlo. Las vibraciones planetarias actuales son capaces de sanarte. Es tiempo de recuperarte tanto físicamente como espiritualmente. Con la Ley de la Atracción lograrás materializar tus nuevos retos. En los negocios, desconfía de la gente, aunque sean conocidos. Bien es sabido que, las apariencias, engañan, por lo tanto, antes de firmar cualquier documento, asesórate con los mejores.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tu ser amado decide darte noticias sobre su persona. Estas son positivísimas para ti puesto que vuestras perspectivas son muy buenas y agradables. Probablemente os veáis pronto. En lo concerniente a los negocios, ahora estás asociado con un conjunto de gente joven y emprendedora. Por esta razón, las ideas fluyen de forma continua, son frescas y están repletas de energía positiva. Con ellos, unido a tu dinamismo, el dinero será muy simple de conseguir. Eres un ser inteligente, taurano con lo que emplea tus dotes para sacar adelante tus temas. Actúa con firmeza y determinación, sabes de qué forma hacerlo. Sobre todo, no te dejes manipular por nadie. Escucha los consejos de la gente que merece la pena, siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia hay cosas que aprender. En unos días, tu tema laboral estará más organizado, por tanto, no te tortures por tal razón ni te preocupes más de la cuenta. Trata de no inquietarte pues todo cambia de una manera mareante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la influencia lunar, te hará tener mayor carisma si cabe. Hoy , estás alegre. Atraes al amor. Debes olvidarte de la timidez para ser mismo, estar más seguro y tener plena confianza en ti. Debes aprender a aceptarte como eres, con tus virtudes y tus defectos. Referente al campo laboral, te llegarán noticias, bien por teléfono, bien por correo electrónico, de un posible trabajo. Quizá sea un complemento, unas horas extras para generar más ingresos. Si no te desbarata mucho tu vida, no lo vaciles, ve a por él. Es realmente posible que sea un trabajo puente o bien algo temporal. De todas y cada una maneras, en unos días comenzarás un nuevo puesto laboral o un cambio interno, una mejora o ascenso. Todo está en movimiento, todo fluye. Esta etapa tuya, laboralmente hablando, será un éxito. Será algo agotado y estresante en ocasiones pero merecerá la pena, no lo vaciles. Tus ganas, tu energía vital y tu gran predisposición para todo, te llevarán a realizar cualquier proyecto que te propongas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deja de perder tu apreciado tiempo. Los astros te son muy recomendables hoy , en caso de que desees contactar con gente en el extranjero. Hay personas que tienen mucho interés en hacer negocios contigo. Para ti, obviamente, será algo muy ventajoso. No lo dejes pasar. Hoy va a ser un día de mucho movimiento, lleno de cambios y acción. Esto te producirá cierta ansiedad: de pronto, tendrás la necesidad vital de finalizar una cosa para poder empezar con otras. El planeta no acaba mañana. No hay tal necesidad. Tómate tu tiempo; haz las cosas una a una y hazlas bien. En el caso de proponerte dejar un trabajo, no lo hagas pues, no es el momento ideal, especialmente si este fuera fijo. Es más simple afianzarte en él, fortalecer tu situación e incluso con el tiempo, tener la posibilidad de ascender. Tampoco apuestes por ideas locas o muy atrevidas, esto es, no te compliques demasiado tu existencia. No abandones, trata de prosperar cada día.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás de enhorabuena con respecto a tu economía; existen buenas vibraciones galácticas en el área financiera, por tal razón, aprovéchate. Cualquier tema relacionado con la adquisición venta de joyas, recursos raíces o el mercado de valores generalmente, está verdaderamente bien auspiciado. Es hora de armonizarte, encontrar un equilibrio interior, sobre todo de tus conmuevas y sentimientos. Debes ser neutral, no debes dejarte llevar por falsas apariencias. Ten una personalidad definida y no te dejes manipular con lo que aseveren el resto, por su opinión. Respétate a ti y decide ser feliz. Con respecto a tu trabajo, debes aprender que las cosas hay que entregarlas apropiadamente acabadas. No entregues algo que no esté revisado. Los temas o memorias han de ser limpios, sin faltas, con una buena presentación y revisados.. No te precipites y acaba tus tareas bien. Si estimas que debes invertir más horas, tómate tu tiempo pero no hagas que tu profesionalidad sea cuestionada.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy , deberías disfrutar el día entero a la vera de tu ser amado. Estás feliz, atrevido y sobre todo, tienes muchas ganas de saber de tu pareja y de estar junto a ella en la atemorizad, de disfrutarla. Hoy vibras muy alto, tu positividad y tu luz son aplastante y por tal razón, lo contagias. Hoy es un día excelente para sacar adelante tu idea de negocio. Saldrás de cualquier situación compleja que se te presente y como resulta lógico, lograrás que un negocio absolutamente bloqueado o parado, resurja de nuevo, comience a marchar. Este negocio tiene grandes posibilidades: será muy productivo, no lo vaciles. En lo referente a tu trabajo actual, estás meditando dejarlo, buscar otro lugar; te complacería romper con todo, inclusive con él. No lo hagas, ahora no es tu momento, ni puedes ni debes mudarte. Espera un tanto más. Estos meses, no estás tomando las mejores resoluciones por esta razón, emplea tu lógica y no te confundas más.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy , te darán un buen plantón. Es algo sin relevancia por ende, no deberías hacer un planeta de ello. Eres una persona que siempre y en todo momento y en toda circunstancia simpatiza con el resto y por eso, comprenderás que las personas, en ocasiones, se olvidan de las cosas o citas o, directamente, cambian de opinión en el último momento. Réstale hierro al tema. No es tan grave. Si aprendes a ser más tolerante, llevarás mucho mejor los temas laborales y hasta los sociales. Hoy, quizás debido a tu trabajo, deberás recordar múltiples nombres de personas que ya hace tiempo, en un pasado, fueron esenciales para ti. Trata de hacer memoria. Con respecto a tu economía, las posibilidades que se abren ahora para ti son fantásticas a la par que múltiples. Ya no solamente se requiere mucha constancia por tu parte. Debes sacarle más horas al día y aprovecharlo bien. Para ello, despiértate pronto y rinde el máximo. Tus ingresos van a aumentar sensiblemente más de lo que esperas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, por fin logras finalizar una situación familiar que se ha ido extendiendo en el tiempo. Hoy, gracias a la energía reinante, la resuelves de una manera satisfactorio, logras estabilizar el terreno. Eres capaz de encontrar una solución que te dará cierta paz y calma. El periodo por el que transitas, es de mucha intensidad del mismo modo que también requerirá mucha fuerza de voluntad por tu parte. De esta manera, con estas cualidades, serás capaz de regenerarte a ti, de recuperar el equilibrio sensible perdido. Con respecto a tu situación laboral, en el trabajo, hoy en día vuelves a recuperar el terreno perdido; logras salir aparte de una manera sutil y agradable de esa inestabilidad laboral presente. Seguramente días atrás hubieras mantenido alguna charla incómoda o incluso contienda con algún colega del equipo: hoy , si te toca trabajar, solo verás buenas caras y hay noticias muy favorecedoras al respecto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ahora, hoy , eres tan entusiasta que serías capaz de convertir un bello encuentro pasional en un campo de batalla, en una recriminación absoluta si eres preso de los celos, si se te apoderan. Intenta evitarlos pues, sería una lástima. En lo que se refiere al resto avanzas con paso firme cara el amor, decidido y concluyentes. Cualquier inconveniente del pasado ya ha sido remediado. En lo referente a tu trabajo, ya eres una mina de creatividad, con nuevos proyectos y asimismo ideas. Habrá que crear y reinventarse, para tener cabida en este planeta. Así que, adelante, en el caso de estar en I+D, si eres autónomo, dedícate a añadir dicho producto. Tu horizonte laboral trae un hermoso viaje lejano, al extranjero e inclusive con un permiso de residencia allí, un futuro puesto laboral muy lejos de aquí. Lo que es seguro es que mejorarás tus condiciones tanto económicas como laborales. Aprovecha tus circunstancias. Sé feliz, de eso se trata la vida, no lo olvides nunca.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, para superar el pasado, hay que dejarlo marchar, es indispensable. Por tal razón no puedes recrearte en tus fallos una y otra vez por el hecho de que haces el efecto contrario: los atraes. De esta manera tus equivocaciones sean de la clase que sean, deben partir. Ahora la luna te asistirá a reafirmar tu vida interior. Así, podrás, gracias a tu parte intuitiva también en auge, solventar cualquier inconveniente de antaño que en estos momentos te vinieran muy grandes. Logras terminar con tus inconvenientes muy difíciles o de imposible resolución. No seas impaciente pues todo lleva su proceso con que, si algo tarda más de lo previsto, espera. Sabes que la suerte está de tu lado, que las influencias planetarias que te rodean están verdaderamente bien auguradas y que todo está de parte tuya para solventar cualquier tema pendiente que se precie. Tu economía comienza a arrancar, a despegar y tus finanzas adquieren otra dimensión. Un ciclo de ganancias y éxito entra en tu vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, debes prestar mucha atención a tu intuición. Comienza a poner tu vida personal y laboral en orden, organiza tu tiempo. Así, lograrás sacar el provecho pertinente. Tanto tu economía como tus finanzas en general, están verdaderamente bien aspectadas. Entrará un dinero inesperado a tu vida, quizás de una herencia. No por venir de forma imprevisible lo debes malgastar: sería una estupidez. Aparte de esto, en breve, realizarás una inversión futura. Referente al amor, todo es muy alentador. Las noticias son muy prometedoras. En lo concerniente a tu economía se refiere, múltiples personas próximas te apremiarán a tomar resoluciones financieras. Ten mucho cuidado al respecto, no deberías seguirles el juego pues dichas resoluciones serán perjudiciales para ti. Podrías ser engañado por esta razón, incluso tratarse esta vez de una estafa. Por tal razón, haz esta vez, caso omiso a sus palabras y estudia bien tus opciones. Asiste a un asesor financiero. Estudiará cualquier documento y acción pertinente a tomar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, a veces te envuelven pensamientos negativos que te hacen ver todo muy, muy negro. A esto contribuyen también todas las personas de baja vibración que te rodean. Para que esta parte tuya negativa no te pueda vencer, por su lado, cuando aparezca como contrapeso, piensa en todas las cualidades positivas de tu mente pisciana. Combina los 2 rasgos para transmutar lo negativo en positivo. No dejes que te gane la batalla, ni aunque sean cinco minutos. Ahora, en estos momentos de tu vida, habría de estar gozando de la vida. En comparación con amor, tu corazón debe conversar. Es imperativo que lo haga. Debes sentarte y pensar con seriedad en tu economía. Examina de qué forma está, qué propiedades tienes, qué ingresos y qué gastos. Ten muy presente tu dinero, las inversiones que ahora te puedes permitir e incluso aparta una cantidad para la mejora de la vivienda familiar. Así, tus recursos van a aumentar. Es buena opción.

Fuente: Astrocanal