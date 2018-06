Horóscopo del día 28 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy no es un día para tomar decisiones importantes, al menos a nivel laboral o financiero. La energía de hoy no es la mejor para emprender nuevas aventuras ni abrir otras puertas. Mantente como estás y deja que pase el día. No firmes contratos ni documentos importantes. No estarán bien auspiciados. Espera a mañana, seguro que todo te sale mucho mejor. Estudia bien tu decisión, medita sobre ella y si mañana todavía lo tienes claro, entonces sí, actúa de un modo preciso. Céntrate en tu vida familiar, la tienes completamente abandonada y tus hijos te necesitan. Has de poner orden, está todo muy revolucionado, casi caótico. Pasa más tiempo en el hogar y podrás controlar de cerca a tu descendencia. Están por educar. Hazles caso; necesitan aprender muchas cosas de ti, has de estar cerca de ellos, sólo así te podrán pedir ayuda.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el mes está terminando y, como siempre, tu cuenta bancaria está temblando. Últimamente te sucede siempre lo mismo así que, plantéate para el mes entrante organizar mejor tus cuentas. Haz ajustes en tu economía porque las cuentas no salen, no te cuadran. Por lo tanto, pon en una lista tus entradas y en otra todos tus gastos. Mira la manera o posibilidad de ahorrar o de hacerlo de un modo diferente porque la manera actual no es la idónea. Has de organizar a la perfección cada céntimo porque, si gastas mucho los primeros días, luego no te llega ni para comer. Hoy estarás privado de todo, incluso de visitar un supermercado. Estás bajo mínimos. Esperas impaciente a que te ingresen tu nómina porque ya no dispones de liquidez.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si estás soltero, hoy puede ser tu día de suerte. De la manera más estúpida, yendo a comprar la prensa, vas a tener un pequeño percance; casualmente, puesto que la casualidad no existe, esta persona se te va a poner a hablar. Y va a ser un flechazo absoluto, en toda regla. Te vas a sorprender muchísimo porque nunca te había pasado antes. No crees en el amor a primera vista pero en este caso, quizás deberías de hacer una gran excepción. Por supuesto, allí nacerá el amor y la historia continuará. Será todo muy rápido y extraño pero este primer contacto, será el inicio de una larga y preciosa historia de amor. Puedes darle las gracias al universo porque hoy te ha mandado un presente en forma de amor. Será una historia que marcará tu vida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es posible que comiences a pensar en vacaciones. Quizás te queden tan sólo unos días para comenzarlas. Te vayas o no tu alma no puede más, necesita desconectar, parar un poco, unos días. Si todavía no te ha llegado la hora de tus merecidas vacaciones, pídete un día entero libre: es una necesidad. Has de ir a un spa, deja que te hagan un masaje, que te mimen. Métete a la sauna, recibe una sesión de barros y haz todo lo que puedas para que tu cuerpo, mente, alma y espíritu se revitalicen un poco. Lo necesitan. Están extenuados. Ese día apaga el móvil, internet y cualquier dispositivo que tengas. Túmbate en una camilla y deja que sane tu sistema energético. Te falta vida y energía. No puedes más. Esta misma semana pide un día libre o tu cuerpo va a enfermar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, esta semana está repleta de eventos y actos sociales. Hoy tendrás una cena de negocios pero en el transcurso del día deberás de pasarte por una exposición. Has de estar, aunque sea para hacerte la foto de rigor. Tu persona comienza a ser mucho más demandada que en el pasado, eres un referente de la cultura, a día de hoy. Estás contento aunque, lo que antes era divertido y lo hacías por placer, ahora comienza a ser planeado por una agenda y es casi trabajo fuera de la oficina. Ya no lo ves como algo divertido, te exigen una imagen, unos modales y compostura, ya no tienes la libertad de salir y entrar. Ahora alguien te puede juzgar por tus actos. Empieza a no gustarte demasiado este escaparate porque nada tiene que ver con otras épocas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tus padres siguen sin hablarte pero tú no puedes hacer nada al respecto. Saben que les adoras y que quieres lo mejor para ellos pero como se han negado a saludar a tu pareja, has decidido darles una pequeña lección. Si no hablan con tu novia, no hablan con su hijo. Estás haciendo esto para que entiendan lo ridículo de la situación. Tú tan sólo querías que conociera a tus padres, nada más. Esperas a que entren en razón, que lo harán y se dediquen a hablar con ella. Mientras los días pasan y sigue el voto de silencio, nadie sabe de ti, nadie pregunta por ti. Para tu familia tú eres el único que incumple las normas. Mientras, tu relación sigue cada vez afianzándose más. Probablemente en breve vayas de nuevo a hablar con ellos y con tu pareja para arreglar entre todos ciertas desavenencias.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes algo en tu cabeza, le estás dando vueltas a algo que podría ser una locura. En otras palabras, tu idea no es factible de realizarse. Eres muy tozudo y no pararás hasta conseguirlo. No te lances desde arriba porque esta vez te puedes caer y hacer daño. Pregunta a los que te rodean sobre esa nueva idea o proyecto y escucha sus comentarios. Si todos están de acuerdo en que eso es una locura, no lo lleves a la práctica. No pueden estar todos equivocados, ten dos dedos de frente. Por lo demás, tienes bastantes frentes abiertos. Trata de ir cerrando poco a poco lo que puedas y consideres. En este momento de tu vida, has de ser prudente a la par que diplomático. Intenta arreglar problemas, no crear otros nuevos. Eres una persona muy inteligente pero en este momento, deberías de utilizar toda tu energía para ir cerrando viejas puertas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te has levantado con el pie izquierdo porque tu ordenador, el cual usas para trabajar cada día ha dejado de funcionar. Tienes que entregar un trabajo pero no puedes llevarlo a arreglar y no sabes cómo hacerlo, además la información está dentro y no tienes copia de seguridad. Crees que te va a dar algo porque el plazo acaba esta semana. Tienes taquicardias porque la situación te supera aunque no quieres que te dé otro ataque de ansiedad. Tu salud cada vez se resiente más debido a todas estas historias. Tu sistema nervioso está fatal, alterado y tu cuello no puede ni moverse. Si esta tensión sigue, ya no sabes qué más hacer. De todos modos intenta relajarte un poco porque si estás alterado aun te bloqueas más. La solución aparecerá.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, desde que has empezado en el mundo de la espiritualidad tu alma ha ido tomando mucha fuerza, tanta que es posible que el ego te haya hecho interpretar mal las señales. Estamos aquí para el buen uso de las herramientas, no para coleccionarlas ni para usarlas mal, el resultado no nos pertenece. No somos expertos en nada, aprendices. Es posible que, reconociendo tus dones, hayas decidido abusar de su poder oculto y te hayas desviado hacia las fuerzas del mal. Has de estar siempre en la luz, con los trabajadores de la luz porque si empiezas en el lado oscuro, tu vida será un desastre. No te desvíes y haz siempre el bien. Eres vidente, médium y canalizador pero no olvides que el fin último de cualquier técnica es la sanación.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si eres empresario, hoy aparecerá ante ti un negocio que no puedes declinar. Busca socios o amigos que te ayuden a sacarlo adelante y hazlo, ten el coraje de no dejarlo pasar. Esta franquicia te dará muy rápidamente un dinero que deseas y esperas. Tu economía se subsanará rápidamente. Además, ya tienes un público y su fama, nada tienes que hacer. Marchará por sí solo. Ahora bien, es necesario un capital para poder empezar. Seguro que consigues el dinero. Entra en el negocio porque te salvará en este momento difícil de tu vida. Se abren puertas y las pasas. Eso te llevará hacia otros derroteros. Si ves que te separas mucho de donde quieres llegar, retrocede y vuelva a atravesar la puerta, sin más. Es de ida y vuelta, tan sólo es un negocio.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tendrás que decidir algo importante en tu trabajo, será un reto personal para ti, incluso un desafío. Puedes hacer lo que gustes porque no estás obligado a nada pero la empresa te reta a cambiar de departamento y ampliar tus labores comerciales. Es un mercado desconocido para ti pero quizás no sea tan mala idea cambiar después de tanto tiempo. Has de pensarlo y consultarlo bien con la almohada. No sabes si estarás capacitado para ello o te irá muy grande. Ahora conoces la rutina laboral y quizás tengas que amoldarte mucho a la nueva situación, te costará pero te acostumbrarás: además, no trabajarías en fin de semana lo cual es un buen aliciente, una piruleta para picar. Tienes que meditarlo y dar la respuesta mañana.

Piscis, no duermes por las noches, estás muy nervioso. No sabes la causa pero podría ser a causa de tu despertar espiritual. Eres consciente de que tu séptimo chakra está como loco, la conexión con la divinidad y también la parte intuitiva y perceptiva. Quizás por ello notes tantas energías al dormir, sientes que hay más gente contigo pero son inofensivos, son de naturaleza angélica. Pero te gustaría dormir. Por la mañana, estás muerto, no puedes con tu alma. Has de tranquilizarte, deberías de dejar de tomar tanto té y por las noches tomar una tisana relajante para dormir mejor; no alteres tu sueño. Haz visualizaciones antes de ir a dormir, propiciarán un buen sueño. Inténtalo, puedes hacerlo. Hay algunas específicas para ello, para conciliar el sueño.

Fuente: Astrocanal