Horóscopo del día 28 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, ten mucho cuidado con las acciones y actos que acometas hoy puesto que en este día, , estás muy propenso a exagerar tus hechos y a hacer cosas que no te resultan recomendables. No te arrepientas tras lo dicho o hecho. Es mejor ser prudente de antemano. Sabes que en el término medio está la virtud y cualquier extremo, sea de la clase que sea, será perjudicial para ti. En lo sentimental, intenta no ser meloso o empalagoso; podrías hartar a tu pareja de tanto amor. Compórtate en tu justa medida. Esta persona sabe lo mucho que la quieres. Díselo una vez al día pero, no mil. No seas agotador puesto que tu pareja puede no tener tanto aguante como piensas. Demuéstraselo con hechos, es sensiblemente más práctico y eficaz. Hazle feliz, entonces, no tendrá duda alguna de lo mucho que le amas. Con respecto al tema laboral, hoy podrás comenzar una colaboración con un conjunto de personas con las que antaño no pudo ser. No seas rencoroso, fuera la causa que fuera y olvida el pasado. Lo que cuenta es hoy, aquí y ahora.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy estás muy intuitivo. Percibes todo lo que pasa a tu alrededor, estás muy receptivo, sensiblemente más de lo usual y todo ello gracias a tu influencia astral. El día de hoy, tienes muy claros tus objetivos. Sabes lo que quieres y de qué forma lo quieres. Solo debes proseguir el camino dibujado por ti. Ya está bocetado, solo debes pasarlo a boli. Además, tu claridad mental, te deja distinguir lo que quieres de lo que rechazas. Estás en la verdad por consiguiente, aparta de ti todo lo que no te complace. No te arrepentirás. No seas exagerado en el amor pero, deja que tu corazón hable. Tiene muchas cosas que decir. En el terreno laboral, debes actuar. No te quedes esperando a que las cosas sucedan puesto que, no es así. Las cosas, si no actúas, no vienen solas. Actívate, comienza a moverte y cumple con tu trabajo, tus propósitos marcados y las reglas establecidas. En el caso de encontrarte en una situación de desempleo, sigue buscando, no desesperes. No seas impaciente. Todo llega.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, vive la vida, disfrútala pues es cortísima y pasa volando. No la desaproveches. Sé objetivo. Sabes que hay cosas y personas que te hacen daño; has de saber llevarlas. Tu inteligencia y mente ágil te asistirán a saber distinguir sin errar. Examina tu pasado solo con el propósito de no retornar a cometer los mismos fallos. Debes saber extraer la experiencia de cada fracaso o equivocación. De esta forma, los conviertes en triunfos y lecciones aprendidas. En lo concerniente a las finanzas, comienzas a caminar con aplomo y determinación. Verás de qué forma, muy, muy pronto, llegas a tu propósito marcado. Céntrate verdaderamente bien si quieres llegar al éxito. Concentra tu energía en una meta y llegarás de forma fácil a ella. No desatiendas tu economía, sobre todo los temas más básicos. Céntrate en ella antes que en ningún otro tema. Ya vendrán otros proyectos después. Tómate tu tiempo. Sobre todo, no seas víctima de algún timo ni dejes que nadie se aproveche de ti. Sigue tus corazonadas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es realmente posible que, ahora de tu vida, estés pasando un bache esencial en el terreno sentimental. Intenta pensar sobre todo lo acontecido pues, bien sabes que cuando algo ocurre, es cosa de dos. No se puede imputar solo al otro. Seguramente decidas terminar, romper con esto pero antes de eso, medita verdaderamente bien lo que debes hacer. De estar soltero, sería viable comenzar a salir con alguien. Será como un juego: llamadas, mensajes, correos, un toma y daca que hará que la nueva situación prospere. Referente al campo laboral, vas a deber seguir muy atento también al teléfono: aflorarán cambios a favor tuyo. Alguna llamada puede aportarte una luz, una esperanza, bien por una entrevista, encuentro o colaboración. No dejes de atender tan esencial llamada. Puede mudarte la vida. Aparte de esto, en lo laboral, debes estar muy atento por el hecho de que una situación concreta, podría hacerte perder dinero.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, olvídate de tu pasado. Ya no existe. Solo son fantasmas que rondan en tu cabeza. No permitas que se apoderen de ti ni que te manipulen. Vive el día de hoy, en tiempo presente, sin mirar atrás. Es imprescindible que no vuelvas la cabeza. La vida es de los valientes, de los que luchan y andan con paso firme cara un futuro. Tu economía está verdaderamente bien auspiciada. Llegará a tus manos un dinero que dabas por perdido, con el que no contabas. Gracias a él, vas a poder solventar situaciones que te resultaban verdaderamente bastante difíciles de superar, incluso imposibles. Aunque en tu cabeza aún persista la idea de pérdida financiera, verdaderamente, no es de esta manera y lo sabes. Si tienes esto en tu cabeza, esta intuición, tómatelo como algo premonitorio, de este modo estarás preparado para cualquier cosa que pueda acontecer. Probablemente la semana venidera un gasto inusual, imprevisible, juegue en tu contra. Tu economía no se va a ver perjudicada, deja de preocuparte por esta razón. Podrás con todo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, acabas de romper con tu pareja de hace un tiempo y eso te ha perjudicado en demasía. Ese pesar sigue muy presente en tu vida. Ahora, debes ordenar tu vida, mudarla, renovarla. Es perjudicial para ti proseguir en ese estado. La vida debes vivirla hoy, en consecuencia, debes tomar las riendas de tu vida y continuarse adelante. Tú puedes. Equilibra tu vida interior, enriquece tu planeta, recobra el dominio de tu vida. Sobre todo sé inteligente y, cualquier hecho o situación que te haga daño, apártala de tu vida, retírala. El planeta no está hecho para que suframos en él. Sobre todo, no tengas miedo puesto que, lo que no ha de ser o estar, será remplazado por cosas preciosas y armoniosas y, sobre todo, ideales para tu vida aquí y ahora. Como bien sabes, lo mejor está por venir, no lo vaciles. Con respecto a tu actividad laboral, debes inspeccionar cualquier reacción desaforada. Podrías provocar algún enfrentamiento si no mides tus palabras. Sé tolerante y respetuoso.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, comienza la semana de una forma genial, sobre todo con respecto a tu vida sensible. Hoy, van a suceder muchas cosas en este plano que tendrán su repercusión después. En el caso de tener pareja, es realmente posible que últimamente sospeches de su infidelidad. Hoy será el día en el que todo se aclare, descubras la verdad. La imaginación te habrá jugado una mala pasada. Posiblemente tu economía se dispare, aumente de una forma poco coherente. Sobre todo, intenta hacer las cosas bien y que esas entradas de dinero resulten lícitas a los ojos de el resto, de extraños. De esta forma, no desaparecerá ese dinero como por arte de magia, perdurará en el tiempo. Evita gastar sin sentido o derrochar lo que has ganado fácilmente. No permitas que se diluyan tus ganancias. Debes llevar un mejor control de tu economía, Librano, te irá mejor. Encamina bien tu fuerza y energía para poder hacer diferentes actividades y así ser más productivo tu trabajo y tus ganancias.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, desde hoy, verás un enorme cambio en tu economía y finanzas. Para finalizar vas a lograr estabilizar tanto tu planeta laboral como financiero. Ello se debe a la influencia planetaria actual que transita por tu signo. Este ciclo nuevo va a ser clave para ti. En él, debes conseguir no retornar a cometer los mismos fallos del pasado. Esto vas a deber aplicarlo en lo sentimental. Vas a empezar a vivir una nueva historia de amor. Para ello, para conseguirlo, vas a deber dejar por el camino ese peso que tienes sobre tus hombros, esa pesada mochila sensible con la que llevas cargando durante años. Si no lo hicieras, te sería imposible evolucionar como humano y sobre todo, dar ese paso tan esencial en el amor. Despréndete de lo que ya no quieres. No lo precisas y, te sobra. Es extraño a tu vida y es innecesario ahora de tu vida. Sé empático con el resto, sensibilízate con ellos. En el trabajo, concéntrate.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, arregla tus inconvenientes sentimentales. Sabes que, por más que dejes pasar el tiempo, las cosas no se resuelven solas. Hay que hablarlas, por esta razón, ten esa charla pendiente que tanta falta te hace. La precisas. Tu comunicación ahora es conciliadora, aprovéchate de ello para acabar con viejos fantasmas, sobre todo en comparación con tema sensible. Tras hacerlo, te sentirás completamente libre, descargado de un enorme peso, inclusive aliviado y renovado. Tu energía habrá perturbado de manera automática. Será para ti la gran liberación. Habrás dejado ir esa energía enquistada que tanto te oprimía. Ahora, estás en condiciones de tomar esa resolución de gran extensión que te rondaba. Es el momento pues, todo encaja y, sin dilación alguna, podrás hacerlo. No vacilarás pues ahora sí que estás convencido de que sabes la contestación conveniente. Tu resolución será la recomendable. En lo laboral, déjate acudir. Conseguirás tus objetivos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es hora de poner a cada uno de ellos de ellos en su sitio, donde le toca. Por esta razón, adelante, comienza a mover ficha. De esta forma, conseguirás que la gente comience a dejar de hablar de ti y de todo temas que no les resultan de interés en absoluto. Sabes que la razón está de tu lado, la tienes en tu haber y no existe nada que temer. Actúa desde la cordura, no pierdas los papeles en ningún momento, en especial si charlamos del tema sentimental y la otra persona implicada o perjudicada es tu pareja actual. Sabes que en esta vida, todo tiene solución menos la muerte por esta razón, no renuncies. Hoy Capricornio, estás sensiblemente más sensible de lo normal y por tal razón advertirás con suma sencillez a personas que no te resultan recomendables. Estas personas, en el campo laboral, solo te harán perder tu apreciado tiempo. Se aprovecharán de ti y te robarán tu energía; te desconcentrarán. No lo dejes, estás sobre aviso de antemano. No permitas que se aprovechen de tu buena fe; sería indigno. No te lo mereces.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no permitas que la negatividad de ciertas personas te quite el sueño. No te lo mereces y no las quieres para nada en tu vida. Tú tienes el poder de resolución, eres el dueño de tu vida. Tienes el control y el poder de actuación. En lo concerniente a tu economía, es hora de saldar deudas, de ponerte a cero, de quedarte en paz contigo y con el planeta. Sé ordenado y responsable: apunta tus entradas y salidas de dinero, tu presupuesto, tus obligaciones. Deja que tu instinto haga de guía, tu intuición y asimismo invierte en el lugar apropiado. La verdad es tuya, no te dejes asesorar por nadie pues te confundirías. En el plano sensible, avanzas terreno. Ahora estás en una situación positiva con respecto al resto. En el trabajo y en tus finanzas, estate muy atento en el día de hoy: las proposiciones serán ciertamente bien interesantes, a tener en cuenta. Analízalas y aderézalas a tu forma, a tu conveniencia. Si las alteras y amoldas a tu beneficio, tu economía mejorará en demasía. Prueba suerte en el azar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, la primera impresión de alguien, no es lo que cuenta. No es terminante y, obviamente, te puedes confundir. Así que, presta mucha atención con las personas que van a entrar en tu vida este mes veraniego. No entres ni en discute, ni en política ni mucho menos religión. No crees situaciones incómodas ni problemáticas. No llevan a ninguna parte, no te asisten a vivir mejor. Por el contrario, complican tu existencia y la de los que te rodean. Algo se incuba alrededor tuyo, de tu vida. En el campo profesional, vas por el buen camino, el recomendable y conveniente. No te desatiendas ni te tuerzas, haces lo recomendable. Sobre todo, no precipites los hechos que aún no han acontecido. Respeta los tiempos naturales de la naturaleza. El Universo es muy, muy listo y sabe lo que hace. Infórmate adecuadamente antes de dar paso alguno; información es poder. Haz de empleo de tu experiencia y no desatiendas tu intuición. El poder está en ti.

Fuente: Astrocanal