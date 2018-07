Horóscopo del día 28 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has empezado con mal pie tu negocio pero la culpa de ello son los malos modales de tu socio. Plántate. Si ahora, al principio, no le plantas cara, dentro de unas semanas ya no tendrás ni voz ni voto, no podrás hacer nada al respecto porque se te habrá comido todo el terreno. Intenta hacer las cosas bien ya que él o ella lo están haciendo fatal. Toma tu contrato, búscalo y ponlo sobre la mesa. Habla muy seriamente con esa persona y si debéis romper y finiquitar vuestra relación comercial, hazlo, no merece la pena seguir así. Te destrozará y se quedará con todo tu capital. Acaba cuanto antes porque es una situación completamente contraproducente para ti. En los negocios, es cuando se comprueba la amistad de los amigos. Por fin comprenderás que era una persona interesada que se ha aprovechado de ti. Aprende la lección, era algo evidente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy es un día perfecto para salir un rato. Tengas mucho trabajo o no, estés de vacaciones o en el paro, esta noche tus amigos te reclaman así que ya no les puedes fallar. Llevas semanas sin salir, casi no se acuerdan ni de tu voz. Haz un pequeño o gran esfuerzo. Esa pereza tuya es impropia de ti, es como si no quisieras ser feliz ni pasar un buen rato. Y no es así, amas a tus amigos, te encanta estar con ellos, hablar y pasar un rato agradable. No rechaces la invitación de hoy porque al final van a pensar que es algo personal hacia ellos. Si les consideras tus amigos, ve hoy con ellos. No se puede hacer tantos feos seguidos a una misma persona porque al final, un juego o una tontería sin importancia acaba siendo algo más importante: lágrimas, incomprensión y enfado. No llegues a eso con ellos. Habla, desahógate con ellos y cuéntales tu estado de ánimo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, te vas de viaje, pero esta vez por puro placer. Estarás de vacaciones así que el trabajo va a quedar totalmente apartado de tu vida. Serán tan sólo unos días pero serán los suficientes para descansar, desconectar de todos tus problemas cotidianos. Te invaden, has llegado a un estrés permanente que has de cortar por lo sano, Géminis. No es bueno para ti, es absolutamente contraproducente. Aprende a discernir los problemas reales de los creados por ti. No te apañas con la vida y tú mismo te creas los obstáculos. Sabes que la vida no es de color de rosa pero tampoco es siempre negra. La tormenta a veces sólo está sobre tu cabeza porque el sol es muy intenso en el resto del firmamento. Hoy vas a desconectar y seguro que el sol sale para todos. Deberías de apartar de tu vida para siempre estos pensamientos negativos que tanto te envenenan.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, cuando comiences a cumplir tu propósito de vida, tu vida entera se desbloqueará, es decir, es muy cansado hacer y deshacer, trabajar en múltiples lugares y no encontrar nunca tu sitio. Es algo que nunca ha tenido explicación para ti: vas de flor en flor, de lugar en lugar pero nunca has conseguido sentirte realizado. Así que, a partir de ahora, pregunta a las personas indicadas cuál es tu propósito de vida, tu misión. A partir de ahí entenderás que la vida te estaba esperando. Tenías que despertar y nadie más podía hacerlo por ti. Es tu decisión, es tu camino. En el momento en el que comiences a hacer lo que te está encomendado, entonces todo se reajustará y acabará este infierno de vida que te trae por la calle de la amargura. Haz las cosas bien, fluye con el universo y absolutamente todo se ordenará de una manera automática y natural.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la tensión laboral sigue y te está matando poco a poco. Plantéate cambiar de ocupación. Quizás este trabajo sea la causa de todos tus males. Eres consciente de que vas a trabajar sin ilusión, con miedo y casi temor. Por un lado, siempre planea sobre ti la sombra del despido, algo que no te permite dormir bien por las noches, te crea inquietud y dolor, por otro, un trabajo que no te llena ni te aporta nada y para concluir, unos compañeros que no te hablan, te ignoran. Estás rodeado de veneno, toda la energía está enquistada y es muy dañina para ti. Has de salir de allí cuanto antes pero necesitas la fuerza necesaria para ser capaz de dar el paso. Lo conseguirás dentro de poco. Quizás el periodo vacacional te haga reflexionar. Hazlo, lo necesitas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vas a poder optar por un segundo trabajo. Nunca te había sucedido esto antes pero te planteas si tomarte la segunda opción como un trabajo extra, un dinero de bolsillo. Nunca viene mal ir más holgado. Además, esta colaboración o trabajo extra te abrirá muchas puertas. Será probablemente en algo opuesto a tu trabajo oficial y, aunque no lo creas, a la larga, se convertirá en tu único trabajo. Estás comenzando pero en unos años serás muy importante en este terreno hasta ahora desconocido para ti. Te sientes orgulloso y abrumado por esta oportunidad que la vida te ha brindado. Es cierto que pocas veces la vida te sonríe así que, disfruta de estos momentos de placer y relax pues serán únicos. Tus metas estarán muy bien direccionadas, por fin has tomado el rumbo de tu vida y sabes hacia dónde te diriges.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, llevas una temporada muy mal con tu pareja de toda la vida. Últimamente todo son malentendidos y discusiones y eso no te gusta nada. Te aburre la situación pues se hace muy pesada. Por ello, has decidido darte un tiempo, romper. Recapacita, quizás lo que realmente falte sea comunicación entre ambos dos, deciros las cosas y dejar de ser amigos y compañeros de piso y convertiros en la pareja que erais en el pasado. Una pareja no consiste en ver la tele, planchar o hacer la cena, va mucho más allá. Ni es tu madre, ni tu asistenta; es tu pareja y como tal tenéis que funcionar. Piensa que lo que no arregles hoy ya no lo arreglarás jamás pues la situación es delicada y está muy viciada. Dialoga, reconoce tu parte de culpa y evita los reproches. Pretendes arreglar una relación, no romperla. Piensa bien lo que quieres y actúa en consecuencia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ayudas a todos menos a ti mismo. Es muy importante que soluciones tu vida cuanto antes, no puedes seguir así, infeliz en el amor, inseguro en tus finanzas, escaso en amigos. Te preocupas por todos y das tu vida por los demás pero tu vida está completamente destrozada. Los cimientos se desplomaron hace tiempo y sin ayuda has ido levantando tu propia vida. Pero los pilares son muy débiles. Deberías de empezar de cero, poniendo los pilares adecuados y pidiendo ayuda para construir una casa y una vida que duren el resto de tus días y resistan cualquier tempestad o lluvia. Solo no puedes así que, ármate de valor y expón tu caso. En unos meses, largos, tu vida nada tendrá que ver con la de ahora. Serás otro ser, todo habrá cambiado excepto la esencia de tu alma. Da el paso, atrévete.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, esta noche, sin comerlo ni beberlo acabarás teniendo la mejor experiencia sexual que hayas tenido en tu vida. Saldrás después de trabajar con unos colegas del trabajo. Iréis a cenar, tomaréis unas copas y de repente todo comenzará. Si alguna vez te hubieran dicho que ibas a acabar con una persona de tu trabajo en la que nunca te habías fijado, no te lo habríais creído y si encima te hubieran dicho que sería la noche más placentera la que pasarías junto a ella, habrías alucinado. Pensarías que era una cámara oculta. Ya no lo podrás decir. Hoy habrás conocido el sexo tántrico y estarás en otra dimensión. Esa mujer te ha dejado extasiado. Mañana no sabes lo que pasará, iréis juntos al trabajo y no sabes en qué terminará la historia o quizás empiece una historia de sexo, amor y pasión. No lo sabes todavía, tiempo al tiempo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, plantéate escribir un libro. Sabes que escribir sana. Cuando alguien ha tenido una vida muy intensa llena de aprendizajes y enseñanzas, al igual que tú has sanado y te has superado a ti mismo, puedes hacer que otras personas sanen también. Si escribes el libro de tus vivencias, sanarás a muchas almas. Es posible que en otro libro más mágico todavía y misterioso, el Libro de tu Vida, ya estuviera escrito que lo harías. Dedícate a sacar de ti cada experiencia vivida y sentimiento doloroso, lo lanzarás al universo y quedará transmutado por la Llama Violeta. Recuerda también en tu día a día las enseñanzas del Yo Soy porque son el pilar indiscutible de tu vida. Los Maestros Ascendidos quieren que aprendas más sobre ellos, sus cualidades, costumbres o virtudes. Haz caso a la divinidad, sabe lo que dice.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy firmarás un contrato nuevo. Por fin, tras muchos meses, tus jefes deciden ascenderte de categoría. Estás como loco porque, es algo que necesitabas, bien a nivel tuyo personal, porque te has dejado la piel y porque tu contrato era una especie de contrato de prácticas. Ahora estás en tu categoría, ya no sientes que se rían de ti pues el trabajo que has estado desempeñando hasta ahora es el de esta categoría que firmas. El salario y las prestaciones se actualizan, aumentan y te sientes reconocido. Estás muchas noches, haces muchas horas extra y ese sueldo no era ni de mileurista. Al menos ahora ves tu trabajo algo más reconocido. El día de mañana también será mejor para la cotización. Pero lo importante es que has ganado ante una injusticia, era atónito lo que ocurría.

Piscis, no duermes por las noches, de hecho, estás cansado de sentir energías merodeando cerca de ti. Esta noche ha sido un escándalo porque has notado cómo la energía te soplaba en la cara y tu cama se hundía. Veías perfectamente que había alguien, era grande, como si fuera idéntico a uno de nosotros. Has de entender que no duermes porque no te dejan los nervios y porque tampoco es lo que has de hacer. Cuando alguien muere, su energía cambia de plano. Tú eres médium y por eso cuando mueres puedes comunicarte con los vivos a través de una médium. No te dejan dormir los espíritus, están despistados y se creen que tú eres la luz. A partir de ahora podrás dormir mejor, tienes mil acciones a tomar para que todo vuelva a la normalidad.

