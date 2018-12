Horóscopo del día 28 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la suerte está de tu parte. En el amor, conseguirás a la persona que te propongas. Si ya has entablado comunicación con alguna persona y realmente, te gustaría dar un paso más pero no conoces sus sentimientos, queda con esa persona pues te dará señales inequívocas de que está enamorada, es decir, se augura el triunfo en el amor para aquellos Aries sin pareja o con pareja que decidan declararse. A su vez, un dinero inesperado llegará a tus manos. Es posible que recibas algún pago que hace lustros ya dabas por perdido, acéptalo pues es un dinero tuyo y no lo debes de regalar. Así que, estarás pletórico y feliz al ver que todo transcurre de la mejor manera posible: se augura el triunfo en el amor y además, tendrás un dinero extra para garantizar unas perfectas fiestas navideñas en pareja. Te saldrán unas navidades redondas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, podrías hacer alguna incursión en el mundo financiero, probablemente un amigo podría ofrecerte algún negocio o tema de inversiones en el cual te pensarías si participar o no. Aprende siempre, en todo momento, a estar asesorado por las personas idóneas para cada tema a tratar. Igual eres un perfecto asesor financiero, alguien con grandes conocimientos de la economía pero si tus conocimientos fueran escasos o de la media, sería mejor no actuar a nivel individual. Siempre vale más una buena opinión a tiempo antes que poder errar o no actuar en el momento preciso. Podría haber movimientos bancarios que afectaran directamente a tu economía y de un modo directo y muy positivo para ti. Te interesa elevar tus ganancias.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el trabajo está muy bien aspectado, estás con mucha confianza, dando lo mejor de ti y dejándote la piel en todo lo que haces, tu implicación es absoluta. En el caso de ser empresario, autónomo, estarás días enteros con ideas y proyectos nuevos en la cabeza. Quieres renovarte y será una tarea compleja por hacer. Aunque requiera muchas horas de tu tiempo y esfuerzo, te ves capaz de lograrlo. Tu corazón se encuentra sin compañía. No tienes tiempo para el amor pero sabes que Cupido no pregunta y es muy posible que en estas fechas navideñas encontrases a un ser perfecto para ti, cortado con tu mismo patrón, amante del trabajo y de sus proyectos. Podría incluso llegar a ser tu alma gemela. No le des un no por respuesta, conócelo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has de vigilar más tus ahorros, no puedes hacer uso de ellos para ocasiones que no lo requieran. Sabes que no es necesario apretarse el cinturón pero siempre es bueno tener un buen colchón para cualquier imprevisto. Si aparece un gasto necesario, es normal que utilices esos ingresos, en caso de no serlo, deja siempre a buen recaudo esos ahorros: algún día posiblemente podrías llegar a utilizarlos. Tendrás unos mínimos achaques, quizás de la tensión semanal acumulada o bien de algún movimiento brusco que hayas podido realizar en los días pasados. A veces, uno no es consciente de un movimiento brusco, inclusive en la fase de sueño, estando acostado. Podrías haber realizado alguna postura incómoda. Cuida tu salud, es tu mejor tesoro.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deja de trabajar tanto y coge unos días festivos. Así terminarás el año relajado, quizás en otro destino diferente. Has de cambiar de aires, lo necesitas y sobre todo, has de permitirte algún lujo. Te mereces salir de la rutina, de la monotonía. Un viaje ahora sería perfecto para ti. Tienes que conocer nuevos países, activarte, llenarte de la energía de otras ciudades. Vivir donde vives te aburre, no te gusta mucho y te produce demasiado dolor al alma. Ya no sabes cómo hacerlo para empezar una vida nueva. Pronto lo harás. Estás en un punto en el que, o te estancas de por vida, o renaces. Ese impulso te lo dará este viaje. Veta a algún destino navideño y verás cómo te activas por completo. Has de empezar el nuevo año con ganas de seguir y luchar. La vida es mucho más de lo que piensas o crees ahora.



Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu vida sentimental está en perfecta armonía. Felicidades, desde hace tiempo no estabas tan bien como ahora. Este fin de año se augura una época muy especial para los Virgo que están sin pareja, nunca se sabe lo que puede acontecer pero si pones empeño y fluyes con el cosmos, sería muy posible que pudieras terminar con una pareja si así lo decides. Ábrete a la vida, hay muchas sorpresas esperándote. Si estás en activo, podrías comenzar a utilizar tu gran caudal creativo. Sabes que las ideas, sean del tipo que sean, son una fuente muy atractiva de dinero y cualquier ingreso extra sería bienvenido en estos días. Por lo tanto, utiliza tu imaginación. Así un ingreso extra entraría a tu vida y sería perfecto para tu bolsillo. No desaproveches la ocasión.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu vida personal está en pleno movimiento. Estás renaciendo, cada vez te encuentras más cómodo contigo mismo, con tu manera de ser. Piensas lo que dices y actúas en conformidad, es decir, logras estar de acuerdo en lo que dices, cómo lo dices y lo que piensas. Tu autoestima y confianza en ti mismo están en aumento. Estás mejor que nunca. Y quizás por ello, has decidido renovar tu aspecto físico: podrías hacer algún cambio muy evidente como un nuevo peinado o corte de cabello. En cuanto al terreno laboral, para aquellos que estén trabajando, surgirán nuevas metas y planes por alcanzar. Sería fácil llegar a ellas si se lo proponen, sería factible y si se pusieran a ello y lo intentaran, lo conseguirían. Decídete por lo tanto ante las nuevas iniciativas que la vida te pondrá delante de ti: elegirás la opción más idónea.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aleja de tu vida a cualquier persona que no case contigo, que no esté en tu sintonía, es decir, no frecuentes a ninguna persona que no vibre como tú: si eres alegre y optimista y un gran luchador, no busques a alguien negativo que tire la toalla al primer intento. Si te rodeas de gente pareja a ti, crecerás en todos los sentidos y te sentirás muy arropado. Tu crecimiento personal será muy efectivo y verás la vida de otro tono más claro. Busca y elige bien a tus nuevos amigos pues serán pieza clave en tu próxima evolución personal. Comparte más temas con tu familia: no sólo les hables de problemas o temas familiares, ellos son como tú, con sus intereses y su aprendizaje y si comienzas a mirarlos con otros ojos, de tú a tú, como a personas pasando por los avatares que la vida les pone delante, los entenderás de un modo más profundo y humano.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sé realista con lo que pienses, digas o decidas hacer. Si te estuvieras planteando comenzar a montar un negocio propio, una empresa o idea, antes de dar ciertos pasos, deberías de tener muy claro la posición en la que te encuentras y cómo son tus circunstancias. Sé realista ante cualquier posible negocio, siempre hay que prever cualquier imprevisto y estar preparado ante la adversidad. En ocasiones, los comienzos cuestan y hay que ser fuerte para no dejarnos vencer. Si estás muy motivado y tienes todo muy claro, adelante, pero estaría bien que hubieras pensado de antemano en los pros y los contras de cualquier situación. Por ello, actúa siempre con cabeza. Si decides dar paso al amor, a una relación sentimental, prepárate para vivir un amor que marcará tu vida para bien.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, unas vacaciones son necesarias para mejorar tu rendimiento en la empresa, ya no puedes más y necesitas varios días de desconexión total. Si cogieras vacaciones, trata de irte a algún lugar, alejarte unos días de tu hogar, cambiarlo todo, hasta la forma de ver las cosas y de sentir. Es hora de plantearse si estás en el trabajo idóneo, si merece la pena tanto esfuerzo para tan mínima recompensa. La calidad de tu trabajo no es comparable con tu sueldo, es más tu pasión por él lo que te lleva a seguir. Piensa en ti y en tu futuro e intenta ser capaz de dejar de lado el corazón y pensar con la razón. Un trabajo menos agotador y con un salario más elevado, te daría la calidad de vida de la que ahora no dispones. No ves a tu familia, estás aislado. De seguir a ese ritmo, podría verse afectada tu salud. Tu hombro te ha dado el primer aviso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, a veces, en contadas ocasiones, decides ser testarudo y no haces caso ni a familiares ni a amigos. Y es probable que entre todos se pueda arreglar ese problema o esa circunstancia. Ante la falta de claridad, podrías tener un momento de introspección y ponerte a meditar o bien dejarte asesorar o aconsejar por los que te conocen y aman. Los problemas son de muy fácil resolución y a ti no hay problema que se te resista. Eres un ser muy listo. A su vez, decides cerrar y curar ciertas heridas a nivel emocional; al darte cuenta de tantas cosas, necesitas olvidarte de ciertos temas, en otras palabras, hacerlos desaparecer una vez comprendidos los mensajes que traían. Eres un luchador nato y cuantas más heridas elimines de tu alma, mejor te sentirás, más dichoso.

Piscis, tu lado más creativo y artístico te ayuda a expresar tus sentimientos: todo lo que no logras expresar por tu boca, lo haces por tus gestos del cuerpo y por tu obra gráfica. Si eres Piscis, podrías incluso tener un taller de manualidades o dibujo. El arte y la belleza son innatos en ti y de ahí tu sensibilidad rotunda. Tu boca se expresa a través de los pinceles o de cualquier otra cosa, es tu forma de expresión. Deberías de subsanar esa timidez porque necesitarías poder ser tú mismo expresándote en cada momento. Si te decides a realizar algún curso de oratoria, tu cuerpo se soltaría y hablar en público ya no te provocaría algo extremo. Unas vacaciones te harían suprimir y olvidar todo el estrés pasado y acumulado y también la monotonía que llevas en la actualidad en tu vida.

