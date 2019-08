Horóscopo del día 28 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, todo en esta vida sirve, cada fallo es una lección aprendida, cada obstáculo, una prueba a superar. Has aprendido mucho recientemente en el amor y por este motivo, ahora, eres capaz de gozar más, ser más espontáneo o bien natural. Consigues entender a los que te rodean, simpatizas con ellos. El día de hoy, , es el día idóneo para iniciar un nuevo romance, tal vez asimismo puedas romper con algo ya roto por adelantado, esto es, este día va a marcar un ya antes y un después en tu relación cariñosa. Respecto a tu situación laboral, no es tiempo de buscar otros puestos, otros trabajos o bien ocasiones puesto que, va a ser en tu puesto donde vas a poder desarrollarte como consideres. Se van a abrir nuevas puertas y vas a poder hacer otras labores en tu puesto laboral, en tu empleo de siempre y en toda circunstancia. Vas a poder prosperar. Por este motivo, prueba en todo instante tus dones y tus capacidades escondes a fin de que todo el planeta las vea y tengan acceso a ellas. Eres una persona trabajadorcísima y honrada. Vas a llegar lejísimos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en ocasiones eres muy crítico con tu palabra y, haces daño. No hagas a el resto lo que no desees que te hagan a ti. No trates de este modo a tu pareja. Es tu pareja y te ama. Por este motivo, deberías respetarla al límite. Procura simpatizar con ella. En esta vida, no hay que ser tan intolerante y, sobre todo, sé siempre y en toda circunstancia diplomático. Existen muchas formas de decir las cosas, en consecuencia, evita hacer padecer sin aparente motivo. El trabajo continúa estable sin cambios perceptibles. Cualquier cambio que pueda surgir a tu alrededor, no te afectará en exceso, créelo, lo superarás sin inconveniente alguno. Aprende en esta vida a aprovechar al límite las ocasiones. Sabes que éstas hay que cazarlas al vuelo, que pasan y se escapan sin darte cuenta. La vida te ofrece muchas cosas para ti. Deberás ordenar tu vida y saber cara dónde te diriges. En el área laboral, trázate tus metas para tener claros tus objetivos diarios e inclusive semanales.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, al fin ha llegado el día en el que vas a conseguir estabilizarte emotivamente. El día de hoy conquistarás a quien ocupa tu corazón. Sabes que los temas de amor hay que llevarlos con mucha paciencia. Todo cuesta mucho y en ocasiones, las cosas no suceden como a uno le agradaría. En tu caso, recibes muchas muestras de amor y cariño de una parte de tu ser amado, por ende, estate apacible. Todo va a llegar a su debido instante. Haz lo propio, correspóndele con todo el amor y la ternura del planeta. El amor y la amigad es cosa de 2, no hay duda alguna. En lo que se refiere a tu coyuntura económica, a tu dinero, todo vira en torno al campo familiar. Es muy posible que barajes la posibilidad de crear un negocio familiar, con familiares o bien familiares tuyos o aun a solas, por cuenta propia, basado en tu casa. Estudia bien todas y cada una de las posibilidades que se te presentan, con sus ventajas y sus inconvenientes. En ocasiones, lo que estimas que es una idea fabulosa, no lo es tanto.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, ha llegado la hora de pasar página, de dejar atrás las inquietudes de un pasado. Separa de ti la añoranza y la melancolía, te hacen mucho daño. Tienes que vivir el presente, tu realidad. Vive acá y ahora, es preciso que de esta forma sea. Disfruta de la vida puesto que pasa volando y cuando te quieras entregar cuenta, ya habrás perdido una parte esencial de ella. Cada segundo cuenta. Considera que la vida es un regalo y como tal, hay que agradecer y gozarlo diariamente. El día de hoy, , deberías salir de tu casa, paséate o bien ve de compras, lo que sea, mas siéntete vivo. Los juegos de azar están realmente bien auspiciados. Podrías probar suerte el día de hoy, seguro que ganas. Por otra parte, cualquier transacción comercial que tuvieses que efectuar asimismo lo estaría. En el caso de precisar en este preciso instante algún dinero extra, lo podrías lograr sencillamente. Esto es, cualquier movimiento financiero o bien tema relacionado con el dinero, estaría realmente bien auspiciado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, empezarás a apreciar un cambio increíble. Va a ser algo muy notable y positivo lo que sucederá en tu vida sentimental. Comenzarás a actuar, a desplazar ficha en lo que se refiere al campo laboral se refiere. Vas a poner en práctica tus conocimientos y experiencia anterior. No lo dilates más; las cosas, hay que hacerlas lo antes posible, no las dejes para mañana. Es mejor solventarlas ya. Explícate puesto que, tienes muchas ideas refulgentes, las que deberías compartir y sacar partido de ellas. Te podrían hacer ganar mucho dinero si las aplicas. En lo que se refiere al amor, sé diplomático puesto que podrías complicarte la existencia si afirmas algo muy inoportuno. Por esta razón, controla tus arranques pues, te harían un flaco favor. Por otra parte, obvia las palabras manipuladoras que ciertas personas a tu alrededor te digan; te confundirían y te harían actuar de una manera equivocado. En el campo laboral, va a haber retrasos en hoy.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy el amor envuelve todo tu ser. Esta energía tan bonita que te circunda en estos instantes, te va a dar el impulso preciso para declarar tu amor a la persona amada. Si bien ahora pienses que es realmente difícil de conquistar, al final, vas a ganar la batalla. Prosigue con tu empeño y fuerza de voluntad puesto que, quien la prosigue, la logra. Sobre todo, no te rindas, no tires la toalla. En la vida, lo que cuesta , vale la pena. En lo que se refiere a tu trabajo, ahora sientes que debes hacer las cosas a tu manera; hazlas. Confía en tu experiencia y todo va a salir como debe acontecer. Prosigue tu intuición, tu sexto sentido y también vas a ir directo a la conquista de tus sueños. Nada se interpondrá en tu paseo, ya lo vas a ver. Tu vida, ahora, está tomando un tono muy activo y activo. Vas a recibir una llamada del extranjero que te propondrá un viaje. Este viaje va a tener relación con una oferta laboral. Estúdiala a fondo puesto que, está en juego un buen sueldo y acarrea unas condiciones exageradamente buenas. Admítela.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ten mucho cuidado con tus palabras, lo que afirmes y lo que calles. Tus silencios van a poder herir tanto como las palabras que salgan por tu boca. Ten por seguro que en estos instantes, el día de hoy, , tu situación podría ser tergiversada por tu ser amado. Un distanciamiento podría celebrarse. Presta atención si no deseas perderla. Sé prudente a este respecto. Tu vida cariñosa brilla; sabes que tienes recursos suficientes como para acabar con cualquier incidente que se presente. Tus relaciones sentimentales actuales volverán a su ser, las aguas volverán a su cauce. Eres una persona equilibrada y armoniosa mas, a veces, podrías tener más tacto con las personas. Evita discutir con todo el planeta, bien con tus empleados o bien personas que trabajen contigo, compañeros, bien con amistades. No pierdas tu tiempo con quien no te merece. Elige a quienes forman una parte de tu vida. Con el tiempo, lo agradecerás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy tu intuición está realmente bien auspiciada. Ten por seguro que vas a tomar las resoluciones adecuadas y convenientes. Procura ocuparte de tu vida y de tus inconvenientes y deja respirar a el resto. No te metas en sus vidas si no te lo preguntan. Tu misión no es entregar consejos al mundo entero. Charla si verdaderamente te solicitan ayuda, si piden un consejo de ti. Charla cuando sea rigurosamente preciso. Un asociado tuyo te está mintiendo, podría estar haciendo trampas y jugando con tu dinero. No dejes que absolutamente nadie desatienda tus intereses. En tu puesto laboral, en tu empresa, sé cauteloso con los empleados o bien aun con tus superiores. Si bien no desconfíes de ellos, sé considerablemente más reticente en el momento de enseñar tus ideas o bien intereses. Candela siempre y en todo momento por los tuyos propios y guárdate un as en la manga. El dinero comienza a aparecer en tu vida. Respecto a tu economía y finanzas, prosigue confiando en tu experiencia anterior en temas afines y en la propia realidad dominante.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es hora de iniciar a solucionar tus temas sentimentales. Tienes a un enamorado o bien enamorada que no para de rondarte; es muy persistente sobre el tema. Haz algo a este respecto. Arregla de una vez por siempre tu vida sentimental. Los juegos de 3 jamás salen bien. Termina con determinadas frustraciones y sentimientos que te embargan, dales salida a la mayor brevedad. En el ambiente laboral, tu capacitad de concentración está muy afinada. Lograrás cualquier cosa que te plantees. Márcate unos objetivos específicos y ve a por ellos. El día de hoy, , vas a tener la tentación o bien la necesidad de actuar por impulsos. Procura que esta propensión de obrar impulsivamente en hoy no te juegue una mala pasada. Experimentarás muchas sensaciones y conmuevas al unísono, alguna fuertes. No apuestes ni juegues con tu dinero. El día de hoy, no es el día indicado y, si lo haces, podrías perder una suma notable de dinero. Sé precavido a este respecto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy estás muy impetuoso. Deberás encauzar de una forma conveniente los impulsos procedentes del Cosmos. Éstos son realmente fuertes. El día de hoy, te vas a sentir más rebelde que de costumbre, desearás romper con las reglas impuestas por la sociedad, o bien las tuyas propias o bien las de tu familia. Vas a tener ansias de libertad, de rebeldía, de hacer aquello que siempre y en toda circunstancia había estado prohibido para ti, o bien, cuando menos, en tu psique. Te sientes muy independiente, más que frecuentemente. Has decidido terminar con las ataduras impuestas y estás segurísimo a este respecto. Actúa con determinación, da pasos en firme, mirando siempre y en todo momento cara el frente. No mires atrás, lo pasado, pasado está. Debido a tu actitud, tu pareja podría sentirse apartada, podría pensar que estás friísimo y distante lo que provocaría malentendidos entre los dos. Un dinero inopinado llega a tu vida. Se robustece tu intuición, debido en parte a los aspectos planetarios reinantes.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, lo más improbable del planeta se torna realidad en hoy, . El pasado vuelve para llamar nuevamente a tu puerta. Va a depender de ti que le dejes entrar o bien no. Verificarás que las pretensiones no son las adecuadas. Tu ex- procurará jugar contigo puesto que no vas a ser solo con quien esté. Va a tener otra persona con él o bien . Por ende, si no te agrada ser el otro, no dejes que esta situación empiece o bien prosiga. No es plato de gusto ser el otro para absolutamente nadie. Conque, si no deseas salir herido, no permitas que te vuelva a conquistar, te engañaría. Tan solo desea flirtear y algo más, una doble relación. Te va a tocar a ti plantarle cara y actuar con determinación. Respóndele con clase, y sé quien ponga punto y final a este juego. En lo que se refiere a tu trabajo, precisas de una manera imperativo tener unas vacaciones, muy justas por otra parte. Prográmalas, planéalas ya. El verano se termina y debes reposar. Eso sí, ya antes de marcharte, termina con todos y cada uno de los temas pendientes. Deja todo finalizado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, es hora de vivir el amor, de gozar de tus sentimientos. Reconcíliate si fuera preciso con tu ser amado. Vive el amor con intensidad y pasión, sabes que es el sentimiento más bonito del planeta. No te arrepentirás de ello. Ama y sé amado. Durante la semana, has vivido muchas conmuevas y lo has hecho con mucha intensidad. Estás inquieto sobre lo que va a ocurrir, ves dudoso tu futuro sentimental y tienes temor a este respecto. No te dejes llevar ni influenciar por las circunstancias actuales que pasan ahora. Prosigue siempre y en toda circunstancia cara delante. No pierdas tu entusiasmo; sabes que, en la vida, hay instantes buenos y malos mas, si domina el amor, todo se disuelve, cualquier obstáculo desaparece pues éste, gana, puede con todo. En lo que se refiere al tema laboral, en estos instantes, está realmente bien auspiciado cualquier área que tenga relación con los animales, sea veterinaria, tiendas de mascotas o bien actividades parejas.

Fuente: Astrocanal