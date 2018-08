Horóscopo del día 28 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, qué verdad es que cuando no te interesa algo, viene a ti o que en el momento menos pensado aparece el amor. Has estado meses pidiendo un amor, estando detrás de una persona, haciendo todo lo humanamente posible, divino y humano para que la pareja que amabas estuviera a tu lado y has errado, la has dejado ir y ahora que ya todo te da igual es ese amor que no hubo, el que se te negó, lo que pudo ser y lo que no fue, a estas alturas de la película aparece ella de nuevo. Ahora todo te da igual, tu corazón ni siente ni padece, es un trozo de algo que se ha declarado en huelga. Es imposible repararlo ahora, ya no quieres sufrir más. No concibes las acciones del destino. Todo tiene su tiempo, existe la sincronicidad. El tren pasó muchos días, muchas veces pero como nadie se quería subir, cambio su ruta. Hoy el tren se ha estropeado y está en el taller.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ya está todo preparado: cajas, muebles, objetos o ropa. Mañana es el gran día, la mudanza. Por fin consigues algo que llevabas tiempo buscando: te mudas a un piso hecho para ti, a tu imagen y semejanza. Así estaba escrito porque fue amor a primera vista. Dejas una vivienda y se va todo lo que allí ha acontecido: dolor, rupturas, esfuerzo y muchas lágrimas. Ahora, afrontarás tu vida de otra manera. Sabes que quieres ser feliz, lo deseas y vas a ir a por ello. Estarás absolutamente convencido de que esta nueva casa te va a traer todas las bondades que la precedente te quitó. Ya estás enamorado de ese piso y aún no has dormido en él. Para ti es un gran paso el que das. Sabes que la casa es el reflejo de uno mismo y esta vez estás enamorado de ella. Quizás ha llegado el tiempo adecuado para empezar a quererte de verdad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es posible que tu pareja no esté junto a ti, quizás viváis en lugares diferentes o la distancia e incomunicación haya hecho mella en vosotros. Arréglalo, está en tus manos el cambiar la situación. Sabes lo importante que es para ti expresarte, decir lo que tu corazón siente. No te hagas el fuerte, te lastimas sin querer. Si debes llorar, llora, si has de gritar, grita pero comparte tus sentimientos con tu ser amado. Al no hacerlo, la distancia y el no entendimiento se hacen cada vez más poderosos. Pon de tu parte, si dos no quieren no hay relación pero si uno lucha y se deja la piel es muy probable que la otra persona entre en razón. Si le amas lucha, no la dejes escapar. Sabes lo difícil que es llevarte bien con un ser humano, confiarle tu vida y tus sueños, sentirte pleno pensando en él o ella. Sigue a tu corazón, no errarás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hace mucho que no tienes una relación, es muy posible que quieras estar con alguien pero sabes que hasta que tú no estés bien, sanado y dueño de tu vida al cien por cien, nadie podrá venir a tu vida. Tú quieres un salvador, alguien que te rescate de donde estás, que haga el trabajo sucio: te saque del agujero y te arrope. Y no puede ser así, sería demasiado fácil. Has de volverte un ser humano hecho y derecho, válido y estable y cuando hayas resuelto los múltiples problemas u obstáculos de tu vida presente, entonces podrás enamorarte si casualmente o causalmente pudieras estar con alguien. Te queda un largo camino hasta encontrar pareja. Son demasiados los deberes que tienes que hacer antes. Si no los entregas, no pasas curso, es la condición.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es la vuelta a la normalidad. La rutina se vuelve a instaurar. Es una pena que el año no tenga más periodos de vacaciones, que la vida sea tan monótona y que el ser humano tenga que estar tan limitado por su trabajo. Los horarios esclavizan. Ya comienza a haber más empresas flexibles, incluso gente que trabaja y hace el trabajo de la empresa desde el hogar. Aquí aún no está muy instaurado pero te planteas hacerte autónomo y ser tu propio jefe. Quieres sentir que estás vivo: estás cansado de aguantar a compañeros que nada te aportan y jefes que preferirías no haber conocido jamás. Quieres trabajar para pagar facturas, no para ser esclavo de nadie. Vienes muy altivo de vacaciones, lleno de soberbia y sabes que poco más aguantarás en tu puesto actual. Baraja firmemente ser tu propio jefe. Te irá genial. Aprenderás mucho de la vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás feliz y nervioso. Mañana cambiarás de puesto. Será dentro de la empresa pero significará otra categoría, mejores condiciones y sueldo y eso te hace bastante feliz. Ves por fin tu trabajo reconocido por alguien. Es como un premio para ti y eso hace que tu autoestima suba como la espuma. Mañana te enseñarán nuevas funciones, conocerás a otros compañeros y respirarás un nuevo clima. Es el mismo edificio pero será otra planta diferente, otro despacho. La energía del trabajo es muy importante para ti, te afecta en demasía, por eso este cambio te va a venir de perlas. Estabas saturado de tu antiguo puesto así que, ahora será como empezar de cero en otro lugar pero con un mismo horario y las mismas comodidades de las que ya disfrutabas antes. Sales ganando.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy tus amigos te invitan a una comida en un lugar precioso. En este sitio al aire libre junto a un río pasarás el día de hoy. Disfrutarás de la naturaleza, los árboles y el río pero, además del paisaje maravilloso, disfrutarás de parte de tus amigos. Hablaréis de vuestras cosas pues son muchas. Has estado desconectado de ellos y tú tienes mucho que contarles pero ellos a ti también. Será todo espectacular. Te sentirás como hace años, cuando erais unos chavales y estabais todos juntos en el río. Vuestra amistad ha sido muy longeva en el tiempo, os conocéis todos vuestros secretos, nada se os escapa. Echabas de menos todo esto, estar libre, sin trabajar, descansando de la vida, bebiendo y charlando con los que amas. Empiezas a descubrir que la vida también puede ser una maravilla si tú así lo deseas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el amor es el motor de tu vida, aun pasando malas experiencias no quieres renunciar al amor. Hoy aparecerá ante ti la posibilidad de conocer a alguien, a tu nuevo amor. Será en el parque o en la playa, en un sitio al aire libre donde le conocerás. Es muy probable que de la manera más tonta te pongas a hablar, te pida fuego, te pregunte la hora o cualquier pregunta típica de antaño para entablar conversación. Y la tendrá, se la darás. Hace mucho que no habíais visto a nadie de esa escuela. Empezaréis a quedar a partir de hoy pero algo habrá cambiado. Empezará una amistad. Ya no es un encuentro sexual como siempre ha sido, ahora se forjará una amistad y si algo más sucede o no, ya se verá. Estás atónito porque hace años que no te planteaban una relación así pero, ante tu mala suerte en el amor, nada pierdes por probar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, haz una excursión en el día. Todavía hace buen tiempo y es un crimen quedarse entre coches y asfalto. Te apasiona la montaña, te hace ser libre. Cuando estás arriba, miras a todo y te das cuenta de lo pequeño que eres y de la inmensidad del cosmos. No entiendes cómo todo puede estar conectado entre sí. Ves que cuanto más arriba estás, mejor entiendes todo porque hay más visibilidad. Eso pasa con tu vida, necesitas ver los problemas en la distancia para sanarlos: si los tienes delante, se te comen. Se te apoderan y no encuentras la solución pero cuanto más lejos estás, más claro lo ves. Ante los problemas, medita, vacía tu mente o sube al pico de un monte pero si nada de eso es accesible, hazlo mentalmente. Lo verás todo de otro modo. Haz pequeños tus problemas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, has de sanar la relación con tu madre. Es un apego enfermizo lo que hay con ella. No te deja hacer tu vida aunque la haces. Existe un trasfondo con un chantaje emocional muy grande. Vives fuera del núcleo familiar pero tus obligaciones son las mismas que cuando eras adolescente: pasar festivos con ella, vacaciones de verano o días señalados, dar noticias. Parece un contrato pactado donde nunca ocurre nada de manera espontánea. Todo lo que haces o dices es una ofensa o es juzgado. Todo va siempre por el lado emocional. Cuando algo ocurre, gracias a ella que te ha salvado, siempre es gracias a lo que ha dicho o hecho. Y no es así. No puedes con esa hipocresía. Las cosas no son así. Existen dos adultos: un hijo, adulto, hombre, y una madre, adulta, mujer. Hay que enterrar el sometimiento o chantaje emocional. Es muy inmaduro.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, con la paga extra este año pagarás alguna parte de la deuda que tienes. No tienes dinero ni para comprar, mucho menos para viajar. Unos amigos te han invitado a su casa pero no te lo puedes permitir ni ir un fin de semana allí porque es gastar en comida y cenas, invitar y el transporte. Todo es dinero, salir de casa es dinero. Hoy, ante tal planteamiento, has decidido irte al parque a tomar el sol, es gratis así que no pagarás la piscina. Si tiene mucho calor, remójate en una fuente cercana. Ten cuidado con la cabeza, el sol es demasiado intenso. Relájate leyendo tu libro favorito o ponte a meditar. Hay lugares perfectos para ello dentro del parque. Mucha gente hace Tai Chi o Reiki allí. Agradece lo que tienes y no te quejes por andar justo de dinero. Tienes una casa, una salud de hierro y una familia que te respalda. Ya es bastante.

Piscis, hace años que no salías toda la noche y no puedes más. Has tenido la boda de tu buen amigo y una cosa ha llevado a la otra. Tras la ceremonia, el banquete y después del baile y cuando todo había acabado, aun ha seguido la juerga en otro lugar. Tu amigo se ha casado y estás contento por él. Todo ha estado genial. Te han preguntado por activa y por pasiva que cuándo dejarás de ser el soltero de oro. Por ahora no tienes pareja ni ganas de tenerla. Así que estás muy bien como estás: solo, con tu casa, viviendo tu vida y a tus anchas. No te ves como pareja, marido o padre, será para otros pero para ti no aunque nunca se puede decir al cien por cien de esta agua no beberé. Por ahora hoy toca dormir la borrachera de ayer. Acabaste muy perjudicado. .

