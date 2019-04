Horóscopo del día 28 de abril de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de abril de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, alguien que está en tus vibración va a acercarse a ti. Es parte de la Ley de la Atracción. Debes exponerte en el amor, ha llegado el momento para ello. No lo aplaces más. Adelante, ten valor y atrévete. El amor te espera. Será increíble repasar de qué forma, una relación que dabas por perdida, se activa, revive al tratarla desde otro ángulo, otra perspectiva… Aunque pienses que peligra… no te dejes llevar por las apariencias. Sabes que a veces engañan, no muestran la realidad. Has madurado y eres capaz de enfrentar la realidad desde otra perspectiva. Cambia cualquier parte de tu personalidad con la que no te sientas identificado. Resulta necesario si pretendes avanzar en la vida. Debes tomar el control absoluto de ella. Supera lo que se te escapa de tu control y mejora en todo lo posible. Cuanto mejor te sientas, más lograrás tus sueños y mayor dicha alcanzarás. Cambia tu imagen personal: te hará sentirte con mayor confianza; elevará tu autoestima.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la dicha son instantes, momentos, pinceladas que pintamos… Por esta razón, no debes dejarlas escapar; se evaporan, desaparecen en el aire. Debes darte cuenta de ello, de semejante debilidad para de esta forma ser capaz de disfrutarla. No la estropees, no te la pierdas. Aprovéchala y, cuando estés a la vera de tu ser amado, evita discutir. No vale de nada, no lleva a ningún puerto. Y no solo en el amor. Cualquier contienda o discusión, pueden romper una amistad o alejarla de ti. No gastes algo tan precioso o valioso. Te traerá inconvenientes a tu vida y malos ratos. No discutas por el hecho de tener razón: sabes que en esta vida hay ciertos temas conflictivos de los que jamás hay que conversar. Sé tolerante y respetuoso. Muestra tu interior, tu estabilidad y diplomacia, tu saber estar… Actúa con la distinción que te caracteriza. No permitas que los nervios o la ansiedad se apoderen de ti. Sal a la naturaleza, estate en contacto con ella. Te vendrá verdaderamente bien, te sentirás renovado.



Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu aura en el día de hoy, , es fantástica, inigualable. Estás envuelto en un campo magnético increíble. Todo eres amor y por esta razón lo atraes. Tu sonrisa, tu cuerpo, todo tu ser… clamas amor, lo atraes junto a ti. Estás en sintonía con lo bello, con la dicha, con la felicidad… Este nuevo ciclo de tu vida te aportará soluciones en el amor, calma en la familia y en tu círculo social. La prosperidad económicamente llega por fin a tu vida. Eso sí, debes ahorrar. Poco a poco, día a día que avances cara tu aniversario, te vas a apreciar con mayor confianza, más entusiasta y seguro de ti. Eres impresionable: no permitas que te siga sucediendo esto. Evítalo. Hay personas, muy fatalistas, que causarán dicho efecto en ti, en ti. Deja que mismos se queden con sus miserias. No permitas que te las trasladen. Tú y tu salud física y mental valen básicamente ello. Tú eres único; el resto, van detrás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tus palabras están matizadas por tu intuición. Verás de qué forma encuentras soluciones veloces a tus inconvenientes diarios. Sobre todo en el amor. No te líes, no permitas que te envuelvan en situaciones que podrían dañarte en el terreno sentimental; te complicarían tu vida cariñosa. Charla con el corazón en la mano, expresa tus sentimientos, permítete a ti decir tu verdad. Al hacerlo, todo se aclarará. Sin embargo, si decides silenciar, ese silencio será perjudicial, traerá desdicha a tu vida. No permitas que la otra persona crea lo que no es, que se sienta sola y rechazada… Sería totalmente contraproducente pues, quieres conseguir lo opuesto. Tu salud está perfecta, está bien auspiciada. Te sientes bien, restablecido de cualquier enfermedad, sobre todo de las de clase crónica. Debes disfrutar de tu cuerpo, de tu bienestar: ve a un gimnasio, haz deporte, ten tu mente y cuerpo siempre y en toda circunstancia y en todo instante a punto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sabes que en esta vida todos tenemos una misión y estamos aquí para aprender y efectuarla. Ahora de tu vida, el destino te está enseñando muchas lecciones. Todos los días, hay algo nuevo que aprender, Leo. Cada día es diferente y nos enseña algo nuevo. Adáptate a tu vida, a los cambios que afloren en ella y saca el mejor partido que puedas; eso sí, extrayendo la lección complementaria en todos y cada momento. La educación te servirá de mucho, tanto en momento presente como en futuro. Rechaza la tristeza de tu vida, apártala de ti. Es dañina, tanto los pensamientos como las personas tristes, no te asisten en nada. Deja de lamentarte y actúa. Ten cuidado con los enfriamientos y catarros; el tiempo está muy variable y podría afectar a tu salud. Abrígate en el de ser propenso a los enfriamientos. Tu sistema de defensas está muy, muy bajo en estos momentos. Intenta tomar baños de sol y estar en pleno contacto con la naturaleza. Te vendrá verdaderamente bien.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el destino no está escrito y, como bien sabes, en tus manos está el mudarlo o no. Lleva por nombre Libre Albedrío: es la opción de cada humano a seleccionar en todos y cada momento lo que quiere hacer, esto es, en una palabra, capacidad libre de elección y, por tanto, de equivocación. Todos tenemos derecho a confundirnos, a errar y por esta razón, iremos mudando nuestro destino conforme hagamos semejantes resoluciones. Cada puerta nos llevará por un camino. Dependerá de qué camino deseemos tomar. La deuda kármica será lo que deberás abonar o redimir de resoluciones mal tomadas de otras vidas, será una acumulación de acciones erradas tomadas bajo tu Libre Arbitrio. Hoy, será uno de esos días en los que, las acciones y resoluciones que tomes, cambiarán el rumbo de tu vida, abrirán una nueva puerta, un nuevo destino. Actúa con resolución y no esperes a que nadie tome tal resolución por ti. Es tu responsabilidad hacerlo. Haz ejercicio para aclarar tu mente. Te vendrá bien.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tal vez estés confuso o confundido. Debes vivir tu vida, aquí y ahora, tal y como se te propón y muestra. Acepta tu realidad tal y como es… no desees mudarla. Ten una actitud filosófica y asimismo intuitiva. Transforma cualquier situación que no sea de tu agrado; en tus manos está crear la vida y vivirla a tu imagen y semejanza. Tú eres el dueño de tu destino. Nadie más. Transmuta lo aparentemente negativo en positivo. Eres pura armonía, demuéstralo. No la pierdas pues, el equilibrio y la paz mental es lo más apreciado que tienes. Eres belleza pura, tienes un corazón de oro. Muéstralo a el resto. Si actúas como realmente eres, el equilibrio volverá a tu vida de nuevo… Sonríe a la vida, te lo mereces; debes ser feliz y recuperar la dicha perdida. Tal vez estés agotado: apártate de las personas negativas que están en tu vida, te quitan energía, vida. Saca adelante tu vida cariñosa, es lo más inteligente que puedes hacer. Cuida tu salud: es lo más apreciado que tienes. Y, recuerda, vales más que nadie.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser decidido, concreto, que actúa con determinación. Por lo tanto, llevarás el rumbo de tu vida. Hoy, vas a deber realizar múltiples acciones para acallar ciertos cotilleos. Estos, no dejan de aumentar y son muy molestos y dañinos para tu relación sentimental. Debes comunicarte con tu pareja y no dejarte llevar por el qué aseverarán. Estás rodeado de buenas vibraciones con lo que, empléalas a favor tuyo. Si las aprovechas adecuadamente, verás de qué forma te rinden; les sacas mucho provecho, tanto en lo económico como en lo social. No te dejes envolver por el halo negativo de las personas que te rodean; son realmente fatalistas. Apártate de ellas. Haz las cosas a tu forma, sin hacerles caso pues, sus consejos son lamentables para ti. Deberías, por su lado, desconectar del trabajo al salir de este. Búscate una actividad, algo que te distraiga, relaje y te haga desconectar de tu trabajo, poner tus temas en perspectiva. Desconecta, te irá verdaderamente bien. Tienes que saber separar tu vida privada de la real. Lo agradecerás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, actúa siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia con ecuanimidad. No te dejes llevar por impulsos o imprevisibles. Sé cauto y estable. No permitas que una situación inesperada te desestabilice. En frente de una situación compleja, embarazosa, muéstrate firme, concluyentes, con una solución favorece y recomendable para ti. Sé optimista y, como siempre y en toda circunstancia y en todo instante, entusiasta; es parte de ti, de tu carácter. Verás de qué forma sales de cualquier inconveniente que pase. Nunca pierdas ese carácter, esa forma de ser. Aunque te parezca muy difícil, complejo, lograrás solucionarlo; confía en ti. Aunque hayas comenzado la semana de una forma atípico, guarda tus fuerzas para los próximos días, no decaigas. Para no perder ni un ápice de energía, no desaproveches tu tiempo en actividades inútiles. Tampoco dejes que nadie manipule, ni directa ni de manera indirecta, tu vida. Intenta relajarte al final de la jornada. El día ha sido complejo y, lo precisas. Date un respiro. Descansa.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, los inconvenientes, para poder archivarlos, han de ser resueltos. Para ello, sean pasados o presentes, arréglalos de una vez por todas. Es lo mejor que puedes hacer. Escucha a la gente próxima y amiga los consejos que deban y deseen darte. Hazles caso, te vendrán verdaderamente bien. Cuantas más opiniones tengas, mejor comprenderás tu inconveniente. Todas las adversidades van a solventarse. Solo debes plantarles cara, hacerles frente de una vez por todas. Toma las resoluciones convenientes. Para ello, medítalas bien por adelantado. No te aceleres ni te dejes llevar por los impulsos. Mantén tu calma y serenidad. Sé inteligente y creativo, como bien sabes hacerlo. Eres maduro y disciplinado como el que más. Actúa en consecuencia. Pon tus temas en perspectiva, trata de comprenderlos; enfócalos desde diferentes ángulos. Y, sobre todo, no te precipites ni enerves. No ocasiones alteraciones en tu sistema inquieto. La paciencia y la fuerza de voluntad, son imprescindibles en este periodo de tu vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, una decisi{on tomada hoy podría cambiar tu vida. Ten calma y dedica el tiempo pertinente para ello pues, las grandes resoluciones, requieren su tiempo. Intenta no estar en momentos puntuales extremistas: bien de entusiasmo, bien de tristeza y desolación. Si decides algo en esos momentos, errarías en tu contestación. Por esta razón, en situaciones de este modo, cuenta hasta diez y respira hondo. Lo agradecerás. En el terreno sentimental, deberías calmarte. Estás muy excitado. Debes reordenar tu vida entera, acuariano. Presta atención a los pequeños detalles para que nada se te pase por alto. Tu intuición está en alza, haz empleo recomendable de ella. Trata de no inquietarte por pequeñas cosas, por nimiedades. Si al levantarte te encuentras mal, mareado o sientes algún malestar, no pienses en que tu salud está mal: solo debes revisar ciertas nimiedades. Podría ser al dormir, el calzado o cualquier otra cosa mundana…

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás altamente sensible. No permitas que un ataque de celos penetre en tu vida, ni malinterpretes a tu ser amado. No intentes una discusión… Tu relación va viento en popa y promete mucho. Puede convertirse en alguien esencial para ti. No lo olvides nunca… debes actuar con serenidad. Las cosas, se arreglan hablando, no hace falta más… Una charla, pausada y sutil, puede arreglar cualquier malentendido. No permitas que tu relación acabe; te arrepentirías. Tienes dudas sobre tu relación, sobre tu ser amado. Estás muy confundido al respecto. Trata de aclarar tu mente. Si tanta relevancia tienen para ti tu vida íntima y sexual y tan a inquietud estás, charla con tu ser querido. Es la única forma de solucionar dicha situación. Cambia todo cuanto no te guste, altera tus hábitos… En una palabra: siéntete a gusto contigo. Eso es lo que importa. Al hacerlo, todo volverá a su cauce y se aliviará.

Fuente: Astrocanal