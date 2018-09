Horóscopo del día 27 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has pasado un verano de excesos y ahora aun sigues haciéndolos. Deberías de hacerte un chequeo médico porque todas tus comilonas y excesos han podido perjudicar tu salud. Así que, no te cuesta nada ir a tu médico habitual. Pide cita y es posible que no tengas nada. Pero así vigilarás bien todo. Con un análisis verás cómo está tu colesterol y tendrás muchos más datos. Es posible que tengas que aprender a comer, reeducar tu paladar de nuevo. Come sano, bebe agua y zumos y olvídate de tanto alcohol, pues no es bueno para ti ni para nadie en particular. Además, empieza a llevar un cierto control de los alimentos que ingieres y si es posible, ponte a dieta: toma mucha fruta y verdura. Aunque te cueste un pequeño esfuerzo, en unos días o semanas te sentirás de maravilla.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te deberías de plantear muy seriamente tu futuro, tanto próximo como a largo plazo. Estás muy perdido, no estás haciendo las cosas de un modo correcto. Es posible que te hayas desviado un poco de tu idea principal y que ahora tengas que volver de nuevo al punto de partida. Corres peligro de encaminarte por un camino muy pedregoso que no es el tuyo y, por ende, no te corresponde. Así que, adelante, pon de tu parte para volver a reciclarte o reiniciarte. A partir de ahora empieza a transitar nuevos escenarios. Otra gente aparecerá a tu paso. Cambia de amigos, bares o puesto laboral. En cuanto muevas ficha, un sinfín de cambios comenzará a sucederse en tu vida; no lo dudes, hazlo cuanto antes, te sentirás liberado y feliz. Atrévete.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy estarás de mal humor. Una llamada de tu padre o de tu madre te habrá producido esa ira interior. Es posible que te hayan juzgado sin motivo o hayan tocado algún tema del cual era mejor no hablar. Además, has dormido fatal, con muchas pesadillas y te has desvelado. Por lo tanto, ya te habías levantado con mal pie, nervioso, con pesadillas, sin pegar ojo y para acabarlo de arreglar, tienes una discusión telefónica con tus padres. No le puedes pedir algo peor a la vida. Pero la vida sigue y los malos ratos pasan y se transforman en buenos. Hace mucho que no visitas a tus familiares. Empieza a hacerlo, te sentirás mucho más vivo. Si te quieres desahogar, ve a hablar con tu abuela o tu tía. Seguro que entienden tu personal enfoque familiar. Habla con un ser querido y desahógate, lo necesitas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás desconocido, no eres tú. A las ocho de la mañana estabas con ropa de deporte dispuesto a irte al parque a correr, es la primera vez en toda tu existencia que alguien ve esa imagen tuya. Enhorabuena, significa mucho que tú hagas eso, es un acto muy valiente por tu parte. Has comenzado con un régimen y quieres que vaya todo a la par, completo: dieta y deporte. Consistirá en hacer media hora por el parque, corriendo y por el día caminar una hora, tampoco dispones de más tiempo libre pero todo es ponerse y empezar. Verás cómo antes de navidades, tu tipo es espectacular, tu figura se habrá reducido muchísimo bajando tallas y te sentirás pletórico y lleno de vida porque tu coche, parado, de segunda mano y en el garaje ahora lo han tuneado y va como nunca.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, márcate tu camino, tu plan a seguir y síguelo. Sabes que así llegarás donde te propongas. El trabajo jamás supondrá un impedimento para ti porque cualquier meta que te propongas, la alcanzarás. Eres un gran perfeccionista, eres muy trabajador y nunca se te caen los anillos por hacer nada. Sirves para todo. Con tal de que tengas en tu cabeza muy claro lo que quieres hacer, el objetivo, ya encontrarás la manera para abordarlo y llegar hasta donde quieres ir. Eres muy precavido y no haces las cosas a la ligera. Mides muy bien tus pasos, sabes lo que haces. Por lo tanto, haz las acciones pertinentes y dirígete hacia tu siguiente objetivo. Lo tienes muy claro en tu mente, adelante, actúa sin más demora. Muy pronto cristalizará aquello que tienes en mente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sólo cuando termines de enterrar y olvidar el pasado serás capaz de construir el presente. Virgo, no te das cuenta de la importancia de cerrar de una vez por todas tu pasado, debes de hacerlo, es absolutamente necesario que lo hagas. A día de hoy, todo lo que tienes, todos tus bloqueos vienen de otros tiempos y eso ya no se puede soportar. No puedes dejar de vivir el presente por bloqueos de otras vidas, verdaderamente hay que ir a la raíz de ese pasado para arreglarlo, será el único modo de seguir esta senda, has de tener fe y pensar que puedes con tu pasado, así lograrás vencer tus fantasmas y pondrás rumbo al futuro. No te rindas ahora, no tires la toalla, no debes de hacerlo. Son muchos los años de trabajo espiritual, sigue un poco más que ya estás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, a veces te pasa de listo. Das por sentado ciertas cosas que no son reales. Para no llevarte una sorpresa, deberías de empatizar un poco con la otra parte, sea persona, circunstancia o hecho. Muchas veces creemos que lo sabemos todo pero en el fondo estamos completamente engañados porque no sabemos nada de nada. Nos sorprendería mucho saber la realidad, nos dejaría boquiabiertos. Por eso es mejor a veces no saber para no llevarte una gran decepción. Pero no imagines o supongas. Si te pasa algo con alguien, pregunta. Así se pierden grandes amigos, amigos del alma o ciertas parejas o personas especiales. Cada uno supone una cosa y los dos se equivocan. Te va a volver a pasar, no hagas deducciones. Si quieres saber algo, pregunta directamente a la persona en cuestión, te irá mucho mejor, no lo dudes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te apasiona la numerología. Eres un nueve y buscas encontrar las claves de tu vida. A veces, no la llegas a comprender muy bien. Te estás volcando de lleno en la vida espiritual, necesitas que algo te llene porque te sientes completamente vacío. Por más cursos que haces y conferencias a las que vas, ya no te son gratificantes. Es como si estuvieras de vuelta de todo, como si ya no te interesaran. Sabes quién eres, tu propósito de vida, la misión y muchas otras cosas pero, aunque te hayas puesto a ello, a hacerlo, tampoco te sientes recompensado o te gusta lo que haces. Piensa que somos unas marionetas de Dios y hacemos lo que nos mandan. La divinidad, la fuente, Dios sólo es uno, una fuerza suprema que todo lo crea.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, cuando creías que empezabas a entender el misterio de la vida, un profesor te descubre que eliges a tus padres, tu sexo, tu nombre y tu horóscopo. Aún no has logrado entender todo esto. No das crédito, es tal el sobresalto que llevas, que no quieres creer nada de ello. Pero lo harás pues la energía está basada en eso. Eres un ser muy testarudo y eres capaz de luchar contra Dios o la divinidad para decirle que es mentira, que no te pueden desilusionar así. Hoy, has vuelto de nuevo al tiempo de infancia y has pensado en los Reyes Magos. Una vez asimilado, te tocará entenderlo. Es todo un proceso. Empieza a pensarlo y entenderás cuáles son tus características y cuál es tu lucha personal en esta vida. Te cuadrará a la perfección, seguro.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, has de salir de tu zona de confort. Si siempre haces lo mismo, no conseguirás avanzar en la vida. Eres muy cabezota, demasiado y eso no es bueno ni para ti ni para los que te rodean. Sabes que no estás bien, que has de dejar ese trabajo porque te está minando la salud. Da igual si te gusta o no, si es el trabajo de tu vida o no lo es. Pero a ti te ha de mirar un médico porque ese trabajo va a poder contigo. No hagas tonterías y hazte la prueba pertinente porque si lo demoras, te podrías pegar luego un buen susto. Actúa con cordura, hazlo, hazte ya la dichosa prueba. Ahora el miedo está en tu vida y no eres una persona que suela tener miedo: fuerza, valor y coraje es lo que necesitas: adelante, tú eres muy valiente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te encanta leer pero ahora deberías de hacer otra cosa: leer todos los libros de espiritualidad que caigan en tu mano. Ve a una biblioteca y elige los que más resuenen contigo. Ve poco a poco aunque, con el entusiasmo que muestras, quizás lo acabes en unas horas. Y si te quedas con ganas de más, aún podrías ser voluntario para ir a leer libros al hospital. Sería perfecto como colofón. Haz buenas acciones siempre que puedas porque el universo te va a corresponder con mucho más. No te preocupes por el futuro, si haces lo que debes, tendrás bien cubiertas las espaldas. El universo, cuando estás en el camino correcto te ayuda, jamás te pone la zancadilla, por lo tanto, déjate guiar un poco por tu intuición porque la tienes muy desarrollada y nunca fallas.

Piscis, las energías están revueltas en tu hogar. No puedes dormir, te despiertas y sientes presencias extrañas. Si es así, pídele al Arcángel San Miguel que proteja tu casa y vigile tus sueños. Es el Arcángel de la protección, el más poderoso. Verás cómo duermes como un bebé y las pesadillas o presencias desaparecen de tu vida. Estás muy nervioso. Han echado a varios compañeros. Te temes que el próximo mes estarás en el paro. No sabes lo que va pasar y el miedo te hace dudar. No puedes hacer nada para evitar el despido así que confía en el universo el cual es ilimitado y si te quedas sin trabajo, pide otro. Te lo traerán, aparecerá de la nada, por causalidad. No te vas a quedar sin dinero, el universo sabe tus necesidades y vigila desde arriba.

Fuente: Astrocanal