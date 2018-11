Horóscopo del día 27 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te gusta que se hagan las cosas a tu manera y no te gusta nada que tu madre meta las narices en tu vida privada, no lo soportas, te asquea. Crees en la libertad de cada uno, en meter la pata si es necesario, en hacer lo que quieras, como quieras y cuando quieras y tu madre no te deja, te manipula. Como vives independiente estás hasta las narices de que esté siempre presente. Hoy vendrá a tu casa a comer pero se irá escaldada. Delante de tus hijos y tu esposa le pondrás los puntos sobre las íes, no soportarás una impertinencia más. Es tu madre pero no por ello ha de ser desagradable o dejar en evidencia a tu mujer. En tu caso se cumple lo de la suegra; es insoportable. Seguro que la próxima vez tu madre está como la seda o no vuelva a tu casa, que también podría pasar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la vida es mucho más de lo que te puedas imaginar. Vives en un círculo muy pequeño, muy cerrado y has de ampliarlo. Sólo así descubrirás todo lo que la vida te tiene preparado para ti. Por un lado, hoy, festivo, visita museos y exposiciones, deja que el arte atraviese tus retinas. Visita algún monumento o lugar de interés o ve al teatro. Cualquier acto cultural alimentará tu alma y aunque tú no lo notes ni sientas, tu percepción ante la vida se ampliará, serás más tolerante y obtendrás mayores beneficios de ésta. Además, es posible que saliendo de tu zona de confort te encuentres con personas que no veías desde hace años o con gente nueva que puedas llegar a conocer. Sal de tu rutina, de tu zona de confort. Te irá mejor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy tendrás el día de lo más activo. Te irás de excursión con un nuevo grupo de amigos. Harás senderismo y vendrás con los pies destrozados. Aprende a calzarte bien y a vestir adecuadamente para cada situación. El camino será precioso, estarás en plena naturaleza. Disfruta del paisaje y de todo lo demás. Está bien que te abras a los demás, que renueves amistades y sobre todo que renueves tu sistema energético. Respira, oxigénate. Ten muy presente que cada vez que inspiras te entra la vida a tus pulmones; cuando expiras has de sacar de ti todo lo malo, lo negativo, has de expulsarlo de tu cuerpo. La energía negativa y densa tiene que salir de ti, sólo así darás paso a lo nuevo. Por lo tanto, empieza a liberar energías densas para dar paso a las nuevas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no pases el día solo comiendo en un rincón de la cocina. Si estás solo en la vida, bájate al bar más cercano y come allí algo, aunque sea un café o un bocadillo. Y habla con la gente, entabla una conversación. Verás que la vida es mucho más simple rodeado de gente y de amor. No puedes vivir en un encierro absoluto, te hace mucho daño así que, sería mejor que, de cualquier manera intentaras establecer lazos con los que te rodean: los estudios, las tiendas o bares cercanos o sobre todo los vecinos. Sabes que se pueden convertir en una gran familia. Por ello, aunque no tengas mucho capital, haz lo que esté en tu mano para hablar y hablar. También oblígate a salir a la calle cada día, has de hacerlo, es necesario que recibas los rayos del sol. Te sentirás mejor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, comienzas a organizar los preparativos de la boda y, a la par, empiezas a agobiarte sobremanera. Es tu segunda boda pero no te acordabas de ello: restaurantes, invitados o elegir traje supone para ti un parón en tu vida social y personal y, sobre todo, laboral. A partir de mañana, tendrás que hacer lo posible por organizarte porque organizar una boda trabajando te resultará muy arduo y duro. Intentarás hacerlo lo mejor posible pero sabes que va a ser muy difícil. Quieres dejar todo el peso en tus manos, no en el de la novia. Es tu acuerdo, así lo habéis hablado y decidido. Tienes tus prioridades y sabes la razón por la cual actúas así. Sigue adelante, come bien y repón tus fuerzas porque te restará una larga jornada. Tienes muchas cosas en que pensar y que preparar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, haz una excursión, desconecta de la ciudad, el ruido o los coches. Te hace falta salir de tu encierro. Deja que te den los rayos solares, sería muy beneficioso para ti que así fuera. Has de estar al aire libre porque, tan sólo con estar un par de horas, ya va cambiando tu aura. Estás demasiado estático, tu energía está muy estancada, ha de moverse. Libérate de viejos patrones de pensamiento, te hacen mucho daño y convierten a tu aura en una capa muy densa que te recubre. Y oscura. Has de dar luz a tu vida así que, si hace frío, abrígate y vete a la montaña, al campo o a algún lugar repleto de árboles y plantas. Estate en contacto con el aire y el sol: es el mejor medicamente del mundo y es totalmente gratis. Así que, adelante, pierde pereza, ponte el despertador y emprende el viaje.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy tienes un día muy ajetreado, tienes que viajar a ver a un familiar porque ha sufrido un paro cardíaco. Te has asustado mucho y te has puesto en carretera lo más rápidamente posible. Es alguien muy allegado, y quieres estar lo antes posible allí arropando a la familia. Ahora empieza otra nueva época para ti y libras los fines de semana; si no, te habría sido prácticamente imposible dejar tu puesto laboral. Esperas que todo haya quedado en un susto y se recupere rápidamente, es muy joven y si sigue en este plano todavía, es que no le había llegado su hora. Esta situación es triste y sientes ver a los familiares cuando ocurren desgracias de esta índole. A veces te preguntas si has nacido en la familia equivocada, cada uno va por su lado y todos intentan hacer daño. No tienes nada que ver con ellos, excepto el apellido.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy participarás en una carrera popular. Sabes que lo importante no es ganar sino participar. Llevas tiempo preparándote para el evento, es una prueba ardua porque quieres hacer una buena marca. Estás contento de haber introducido el deporte en tu vida. Además, estás consiguiendo que tu familia entera cambie los hábitos alimenticios. Necesitas comer sano para estar en forma: vitaminas, proteínas vegetales, mucha fruta y verduras crudas. Sabes de la importancia de la alimentación. Así que, sigue con tu plan porque lo estás haciendo fabulosamente bien. Cada vez te sientes mejor en tu piel: físicamente estás mejor que nunca y mentalmente estás muy relajado. Así que, haz esa carrera, da lo mejor de ti y sigue entrenando para la siguiente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás con sobrepeso, cada vez más. Estás engordando a unos pasos agigantados y no es normal. Tampoco comes tanto aunque sí que existe ansiedad en tus comidas. Tus alimentos no son sanos y ante la depresión o frustración, ante los avatares de la vida, aprovechas a comer chocolate o bollería industrial, es decir, los kilos aumentan sin medida pero tú sabes y eres consciente de que no es sólo por la ingesta de alimentos. Es, más bien, la vida sedentaria la que no te deja adelgazar: has de andar, hacer ejercicio físico y disfrutar de la vida y de la naturaleza. Practica el ejercicio físico cada mañana, al levantarte. Ve al trabajo caminando, haz estiramientos incluso ve a natación si sacas tiempo para ello. Debes de poner de tu parte porque, de no hacerlo, la situación se agravará. ón.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empiezas una nueva actividad para ti, te has comprado un instrumento musical aunque es muy diferente a los convencionales. Estás aprendiendo canto armónico y te has comprado unos cuencos tibetanos. Son espectaculares porque sanan el alma, más bien cada uno sana una zona determinada de tu cuerpo. Pero has de aprender a tocarlos y a utilizarlos, alguien te ha de enseñar. Has encontrado un profesor particular y estás pletórico, no te lo crees. Para ti es un juguete pero sabes que esta ilusión que tú tienes entre manos es un objeto sagrado, es sanación. Así que, respétalo y aprende la mejor manera de sanar a los demás a través del cuenco. Ya verás cómo todo empieza a fluir antes de que te des cuenta de ello. Los cuencos hacen magia.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, quieres no hacer nada, tomar el sol en el parque o quedarte durmiendo toda la mañana, básicamente no quieres hacer nada que requiera un esfuerzo físico o mental. Estás completamente agotado y te gustaría recuperar fuerzas para el . Has de empezar la semana cargado de energía positiva y ahora mismo lo que no tienes es energía, de ningún tipo. Estás por los suelos, así que, pasa un día en modo silencio, sin gastar energía hablando, tan solo vegetando. Pasa el día solo, si puedes haz alguna meditación guiada encima de la cama o en una colchoneta o camilla, te relajarás todo tu cuerpo y probablemente te quedarás dormido tras hacerla. Necesitas recuperar todo el sueño que te falta, son muchas horas de trabajo y agotamiento, has de remontar.

Piscis, cambia el chip: tu cuerpo se resiente y va camino de la enfermedad. Sabes que no puedes cambiar tus ciclos vitales cada día, ni dormir cinco horas porque al final, un buen día te caerás agotado. Tu cuerpo es una máquina perfecta pero la estás desgastando a marchas forzadas. Edúcate: come una dieta equilibrada, con alimentos naturales y saludables; sigue tus cinco comidas, siempre a las mismas horas, teniendo en cuenta la alimentación consciente. Acuéstate a una hora prudente y duerme un mínimo necesario para que el sistema nervioso pueda relajarse. Si cumples unas normas básicas que sabes desde tu infancia, si las sigues, estarás sano. No puedes seguir el ritmo de vida que has estado llevando últimamente. Enfermarás una larga temporada.

Fuente: Astrocanal