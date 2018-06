Horóscopo del día 27 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es posible que hoy decidas romper definitivamente con tu pareja. Hay una incomprensión absoluta entre vosotros y ya no tiene sentido luchar por algo inexistente. Una relación es cosa de dos y ante la negativa absoluta de uno de ellos, ya nada se puede hacer. No pierdas más energía focalizándote en una relación que ya está muerta, no lograrás nada. Ahora, enfoca tus fuerzas en recuperarte, en hacer el duelo pertinente y cuando sea el momento, en volver a abrir de nuevo tu corazón a la persona indicada. Pero hoy todavía te queda lo peor: pasar ese mal trago. Puedes hacerlo, eres fuerte. No te ablandes ni descompongas. Habla con el corazón y di los motivos de tu ruptura. No estás mintiendo, tu pareja es muy consciente de la situación. No lo demores más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy alguien te sacará de quicio, perderás el control de la situación. Es posible que tenga relación con el ámbito laboral aunque no tiene porqué. Estarás muy enfadado y frustrado porque no sabrás defenderte como es debido. Además, no entenderás cómo ha comenzado todo, de dónde ha surgido: de la nada. De repente, esa situación se presentará ante ti y no sabrás cómo salir de ella. No te gustan esas encerronas y terminarás el día llorando de rabia. Lo peor es que una nimiedad se convertirá en una bomba y no podrás hacer nada al respecto, no tendrás ni idea de por dónde han venido las cosas. Trata de calmarte y de no dar más importancia a un hecho aislado. No merece la pena tanto sufrimiento para nada. Por lo tanto, tranquilízate y piensa que mañana verás las cosas de otro modo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ante los problemas, la mejor manera de abordarlos es definitivamente la calma. Cuando uno está nervioso, no consigue nada bueno. Lo primero ante un problema, reflexionar, respirar hondo y calmarse. No hay que generar más ansiedad de la que ya genera la propia situación. Intenta no estresarte todavía más. Hoy surgirá un desencuentro. Mantén la calma, es lo mejor que puedes hacer. Al cabo de un rato, analiza lo ocurrido y piensa en la solución. Medita, deja la mente en blanco y te vendrá sola la respuesta. No lo fuerces, lo primero que venga será lo que hay que hacer. Has de hablar y dialogar, es la solución correcta al problema en cuestión. Hazlo con calma y desde el corazón. Sabes que todo tiene solución en esta vida, esto también. Es un hecho.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, quizás no te has planteado poder ser un buen terapeuta. Es posible que aún no hayas descubierto este mundo de las terapias pero quizá muy pronto lo hagas. Hoy llegará a tu vida un correo sobre el tema. Investiga al respecto. Va a ser una parte importante de tu vida, podría referirse a que tú necesites asistir a terapia para sanar, o bien que comiences a aprender diferentes técnicas energéticas, bien como auto sanación, bien para poder trabajar de ello. Aunque ahora estés trabajando y tu puesto laboral nada tenga que ver con este tema, sabes que en la vida nunca se sabe. Algo que supuestamente era imposible, un buen día se convierte en tu día a día. Nunca niegues nada porque la vida sorprende a cada momento. Busca información por internet. Igual te sorprendes.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy tomarás una decisión que marcará los años venideros. Hoy te ofrecerán una oportunidad única: trabajar en el extranjero. La oferta será de ensueño: casa pagada, dietas, viajes y un salario extraordinario pero el país en cuestión estará lo suficientemente lejos como para perder el contacto físico o relación con tu familia. Podrías venir una vez al año pero no a menudo. Tendrás que dejarlo todo o llevarte a tu familia contigo y empezar allí todos una nueva vida. Es algo muy difícil de sopesar, una oportunidad única. Te toca decidir con los tuyos qué hacer: o lo dejas todo para no volver en años o desaparecéis todos y truncas los sueños actuales de tus retoños. Consúltalo con tu mujer. Es una situación muy delicada, demasiado extrema e importante.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vuelves a ser feliz. Hace días que no se te veía tan risueño y confiado. Lo has pasado muy mal, has vivido un calvario tú solo pero ahora todo ha pasado y vuelves a recuperar la confianza en ti. Tú solo puedes con todo y lo has demostrado con creces. Tu estado de ánimo ha cambiado completamente, eres otro. Hace unos días estabas irreconocible: muy triste y cabizbajo, apagado. Ahora estás exultante de felicidad, no puedes ser más feliz. La vida cambia en cuestión de segundos, el universo es dual. Te apetece salir, recuperar el tiempo perdido, tener una sonrisa permanente en los labios. Lo has conseguido, has sabido transmutar la tristeza más angustiosa por la plena felicidad, enhorabuena. Has demostrado que puedes con todo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, empiezas la semana muy atareado, con muchas cosas en el tintero, por hacer. Antes de concluir el mes, has de dejar zanjadas muchas tareas. Has de reunirte con unas personas, imprescindible para arreglar unos temas de la vivienda. Tienes asuntos de créditos, hipotecas y bancos. Has de cumplir con tu obligación laboral, es decir, estos días van a ser movidos. Necesitarás muchas horas en el día de hoy. Tómatelo con calma y filosofía, no te duermas en los laureles pero no te estreses más de la cuenta: la salud es lo primero. Podrás con todo, ve paso a paso. Hazte una lista para no dejarte nada y así podrás ir tachando cada labor finiquitada. Tómate un par de cafés o unas vitaminas y podrás con todo. Si tienes que quedarte un rato más o llevarte trabajo a casa, haz el esfuerzo, así estará todo bajo control.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te has dado cuenta de que no estás logrando los objetivos que tú buscabas en esta fase de tu vida, por un lado tener una seguridad material la cual supuestamente te proporcionaba trabajar, un trabajo estable aunque te puedan echar a la calle y tener una estabilidad sentimental la cual tampoco has conseguido porque las parejas no te duran ni un mes: tu vida ahora se tambalea, no hay seguridad de ningún tipo, ni monetaria, ni sentimental ni laboral. Te preguntas qué has hecho mal porque esta vida no es la que tú quieres, no se parece en nada, en absoluto y estás harto de tanto fracaso. Quieres que todo cambie tras el verano. Igual tienes que encontrar a un millonario que te enamore, sería la única solución a tus penas actuales.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres muy cambiante, tan pronto estás arriba como abajo, todo te afecta demasiado, desde una palabra fea de tu marido hasta un partido de tenis: lo vives todo con tal entusiasmo que asustas, sobre todo porque hay cosas que son una nimiedad, no son importantes para el día a día. Te tomas todo a pecho, muy a la tremenda y eso es muy nocivo para ti. Aprende a tratar a las personas y a saber que nada es tan malo ni tan negro ni nada es tan precioso y tan blanco, eso es un error. No es así para nada. No te puedes llevar todo a un terreno tan personal que te afecte lo de los demás como si te estuviera pasando a ti, eso es un sufrimiento que no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Aprende a tratar con las emociones.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, llevas toda tu vida con enfermedades crónicas, hasta el estreñimiento es algo crónico lo cual significa que no sabes soltar: ni tu pasado, ni el lastre de esta vida ni de las anteriores. Cuando eliminas y sueltas, te estás quitando peso de encima y ello quiere decir que puedes andar mejor, de una manera más liviana, sin tanto peso en tu espalda ni en tus hombros. Realmente eliminas tensiones, problemas, frustraciones y un largo etcétera. Es lógico que si quieres salir del estancamiento debas de tirar, limpiar y soltar: sólo así podrás salir de las arenas movedizas. Cuanto más peses, más te hundirás. Se consciente de todo ello. Trata de mejorar tu vida poco a poco, nunca es tarde para evolucionar. Puedes paliar tu dolor.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, permite a tus amigos y confidente que te den ciertos consejos sobre el amor. Ya has perdido a varias novias y ahora, con esta nueva relación, no te gustaría meter la pata. Ellos llevan tiempo con sus parejas así que lo deben de hacer mejor. Deja que te orienten y digan y luego haz lo que consideres pero al menos, escúchales. Llevas unas semanas con tu novia y ya le quieres pedir que vaya a tu casa a vivir lo cual es una locura absoluta. Tus amigos no lo ven conveniente, ni tus padres. No la conoces, quizás no dures ni un mes. Vas demasiado rápido, es mejor esperar a conoceros más. Es probable que seas tú mismo quien no la quiera en tu casa. Y hay mucha diferencia de edad, ella es muy joven y posiblemente tu ritmo de vida diste mucho de sus expectativas. No le digas nada, espera.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, tienes una gran capacidad para el trabajo. Nunca te quejas, puedes estar ocho horas seguidas o toda una noche terminando un trabajo; eres un trabajador ejemplar. De hecho, siempre eres la persona a la que nombran los superiores. Ellos te adoran. Lo que ocurre es que tanta palabra bonita se ve enturbiada por una persona poco deseable. Un compañero te detesta, no puede de envidia y ha decidido, a tus espaldas, hacerte un trabajo de magia para hacerte daño. No entiendes mucho de magia o mal de ojo pero sí que has detectado que, cuando le dejas la mirada puesta en los ojos, los quita al segundo, no puede resistir que mires dentro de su alma. Sabes que es él porque te lo han dicho. No sabes qué oculta pero algo gordo pues se esconde de ti. Investiga.

Fuente: Astrocanal