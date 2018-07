Horóscopo del día 27 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, las emociones te desbordan. Hoy has tenido una pelea con tu novia y no puedes ni siquiera trabajar. Trata de calmarte, estás muy sensible y alterado y en el trabajo has de guardar las formas, la compostura así que, intenta serenarte. Tiendes a mezclar trabajo y familia o pareja pero realmente a tus colegas no les importa tu vida privada o si te sacan información es para poderla utilizar en tu contra en momentos puntuales. Desconfía de esos compañeros porque no son tus amigos, nunca lo han sido, de hecho. Así que, tómate una infusión, sal unos momentos de la oficina y vuelve a entrar relajado, con otra cara y nuevas ganas de trabajar. No te olvides que tu puesto corre peligro así que no des pie a que te pongan en la calle. Sé listo e inteligente. Una vez que salgas del trabajo, sé tú mismo: ríe o llora pero no en horas de trabajo, es contraproducente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, utiliza tu intuición. Tienes dudas sobre un proyecto, de hecho, no tienes claro si dar el paso o no. Pregunta a tu corazón, tu intuición es muy grande. Tú sabes lo que has de hacer pero te sientes dentro de una gran nube negra, completamente confundido y estresado. Relájate, trata de calmarte para poder salir de allí y ver la realidad. Nunca te has rendido ante la adversidad. Sabes que la dificultad no podrá contigo así que, no tires la toalla. No te puedes vencer ahora, ese negocio está a punto de arrancar. Has invertido mucha dedicación, tiempo y dinero. No permitas que el miedo te paralice. Suele aparecer en los momentos más críticos, como hoy. Mira dentro de ti: deseas que suceda, triunfar y hacer realidad tus sueños. Adelante, ninguna tormenta lo impedirá. No te pongas trabas a ti mismo, rechaza cualquier pensamiento negativo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy tendrás una de las conversaciones más interesantes que hayas tenido en mucho tiempo lo cual te recargará tus pilas. Sabes que eres una persona sumamente inteligente a la cual le gusta aprender de todo: absorbes toda la información con gran facilidad y te apasiona aprender. Esta charla te abrirá muchas puertas, sobre todo aquellas puertas de tu alma que seguían completamente cerradas, sin despertar. Será como si estas palabras fuesen magia y de repente pudieras llegar a comprender cosas que hasta la fecha no entendías. Agradece a esa persona salida de la nada esa conversación: será como un fantasma que aparecerá y desaparecerá, un mensajero de la luz venido exclusivamente a traerte ese mensaje. Crees en la reencarnación, en los espíritus. Hoy estarás con un guía que te alumbrará un camino hasta ahora desconocido para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, limpia tu casa de malas energías. Ahora es un tiempo perfecto para hacerlo. Sabes que las casas, además de tener la suciedad o el polvo habitual, también tienen energías enquistadas que se han quedado atrapadas, bajos astrales que no te permiten ni dormir ni ser feliz. Para ello, utiliza los productos naturales idóneos como la sal, el vinagre o el limón y saca de tu casa y de tu vida a todos esos entes tan molestos. Verás cómo tu vida se vuelve de color de rosa. Haz algún ritual y renueva las energías. Lo notarás, el ambiente ya no estará cargado, será liviano y todo te costará mucho menos. Si padecías algún cansancio crónico, dejarás de tenerlo porque la causa era bastante obvia. Haz cada mes una limpieza exhaustiva de energías y verás cómo los bloqueos desaparecen de tu presente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás luchando contra ti mismo: amas a tu pareja pero sabes que no es la persona correcta para ti, te hace mucho daño, no te entiende ni pretende hacerlo. Has de dejarla, tienes que tomar ya una decisión pero no te ves capaz de hacerlo. Este tema te está produciendo una enfermedad. Tu estómago está destrozado y estás a punto de tener una úlcera. Te está minando. Sabes que la vida te pone pruebas y una de ellas es el desapego. Quizás tengas un enganche, sea algo emocional o es posible que tu destino no esté junto a ella. Si es desapego, tendrás que aprender a vivir sin ella, sin su presencia junto a ti. Sabes los pros y los contras de tu relación. Quizás el miedo a la soledad no te permite actuar y te tiene completamente bloqueado, atado de pies y manos. Actúa, saca fuerzas para ello.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, comienzas a colaborar en diversas asociaciones sin ánimo de lucro, algo ajeno a ti completamente. No se sabe si estás cumpliendo alguna promesa que has hecho porque es la primera vez en tu vida que las nombras. Nunca has estado vinculado a ninguna ONG y se hace muy raro escuchártelo en tu boca como parte de tu vocabulario. Tus amigos no dan crédito ni tus padres tampoco: te conocen. Están además molestos porque preferirían verte más rato y no que se lo dedicaras tu tiempo libre a unos extraños. Realimente nadie ha entendido esta rareza tuya. Tu pareja está algo implicada, quizás toda la idea ha venido de ella. Cuando estás con alguien se suelen contagiar las cosas sean buenas o malas. Al menos has logrado que alguien te contagie la empatía y la solidaridad, enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, esta tarde tienes muchas cosas que hacer así que, opta por tomarte la tarde libre. Tienes que visitar a unos amigos y a su recién nacido retoño, ver pisos y quedar con un buen amigo para contarle todos los cambios que están sucediendo en tu vida. No paran, a lo largo del mes todo ha sido nuevo: tu vida da un giro completo y tú, no sólo sales ileso de todo sino reforzado. Estos cambios del destino están siendo regalos para ti. Por ello estás optimista ante un futuro que desconoces pero que ya amas y anhelas. Hoy estarás muy contento de ver que todo a tu alrededor cambia pero que las personas a las que amas y sigues queriendo todavía están ahí, para ti. Estás muy orgulloso de tus amigos, los verdaderos y sabes que lo van a seguir siendo por muchos años.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser muy poderoso, lleno de mucha luz en tu interior. Tu misión es iluminar, no guardarte la luz para ti. Si ves que alguien te necesita o está en apuros, tiéndele tu mano. Seguro que el universo te lo agradece de otra manera. Sabes que estás en medio de las personas para hacer de intermediario, hacer que las personas se conozcan pues hay muchos lazos kármicos entre ellas. Estás aquí para unir personas, para que todo sea en beneficio del mundo y de ellas mismas. A veces no entiendes qué estás haciendo pero cuando ves el resultado final con tus propios ojos lo entiendes perfectamente. Sigue así, tendiendo manos y cables, ayudando a los demás cuando lo necesitan, te lo pidan o no. Es tu misión. Lo estás haciendo a la perfección, felicidades.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario,has decidido irte de aquí, a otro país. Nunca has salido de esta ciudad, no sabes idiomas ni nada de la vida, nunca has viajado solo. Te hace falta despertar y viajar. No te da miedo ahora, crees que es tu momento de irte a otro país o continente, conocer otras culturas y desconectar de todo. Te da igual qué hacer allí: estudiar, cursos o cuidar niños, estás dispuesto a todo. Será una experiencia de vida que debería de ser obligatoria para todo ser humano. Quieres evolucionar, no sólo a nivel de ser humano, personal, también espiritual. No te gusta tu vida actual y has decidido que la vas a cambiar. Quizás tu familia piense que estás loco y no te quieran apoyar, te debe de dar igual. Ahorra, pide un préstamo, toma un avión y piérdete.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, un asunto monetario no te dejará dormir, lo tendrás que solventar lo antes posible. Es posible que haya habido algún gasto extra y no tengas la liquidez necesaria para hacerle frente. Sea lo que fuere, si la situación te sobrepasa, no trates de solucionarlo como humano que eres: una vez que hayas hecho todo lo que puedas en lo terrenal, deja ese asunto en manos de la divinidad. Pasará lo que tenga que pasar pero tú no tienes una potestad divina o una varita mágica para producir milagros. Tú no la tienes pero en el más allá los milagros están a la orden del día. Déjalo estar y espera a que el universo hable. Te sorprenderá la respuesta. Haz lo que puedas, agota todas tus posibilidades humanamente posibles y descansa tranquilo pues el universo se encarga de ello, te toma el relevo. No sufras.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy la vida te da una segunda oportunidad cuando, nunca más pensarías en ello. Hace muchos años, una gran discusión de amigos dividió al grupo en dos bandos y desde ese momento, tú dejaste de ir con esa gente, eran otros tiempos. Una persona fue la encargada de provocar tal pelea. Desde ese día hasta hoy, nunca te habías cruzado por la calle con esa persona. Pero hoy, en unas charlas referentes a tu trabajo, te has encontrado que él era el ponente y al terminar has sentido que tenías que hablar con él. Te has quedado atónito porque os habéis tomado un café y os dedicáis a lo mismo, tenéis mil cosas en común. Vas a retomar el contacto. La vida da mil vueltas y hay que olvidar el pasado, transmutarlo.

Piscis, tu energía es muy nociva, deberías de hacerte varias limpiezas energéticas, también puedes ir a una médium para que te las realice. Si tienes miedo de ser el gancho perfecto para los bajos astrales, cierra tu aura, séllala cuando consideres que hay peligro. Por regla general si llamas tres veces al arcángel Miguel te protegerá de todo. Siempre va con su ejército de soldados guerreros. Al igual que limpias tu casa o te duchas cada día, trata de acostumbrarte también a limpiar tu aura y hacer los baños de despojos. Has de transmutar esa energía negativa. Para ello, también, vete a pasear al parque y descansa tu espalda sobre un tronco de árbol. Se transformará tu energía, el árbol transmutará lo malo.

Fuente: Astrocanal