Horóscopo del día 27 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la vida está para vivirla. Te ha quedado muy claro a lo largo del mes. No eres un espectador de tu propia vida. Eres tú el actor principal de ella, por ello has de disponerte a hacer todo lo que te apetezca: escalada, deportes de riesgo o lo que gustes, eso sí, sabiendo que vida sólo hay una y que eres el dueño de ésta. No debes de operar ni por defecto ni por exceso porque en ambos casos estarías poniendo en peligro tu vida y no tendría sentido. No hagas tonterías. Hoy os iréis en canoas a hacer el descenso por un río. Vas con personas entendidas en ello así que, aparentemente no hay peligro alguno. Además, es algo habitual en ellos. Has aprendido a pescar y a hacer muchas otras cosas que jamás pensaste que podrías hacer en tu vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te apresures. Todo llega a su debido tiempo, hasta el amor verdadero. Quieres correr antes de andar. Si por ti fuera, ya estarías corriendo una carrera de diez kilómetros. Y no puede ser. Has de pedir al universo paciencia porque no la tienes y es vital en este periodo de tu vida. Si te precipitas, te quedarás sin nada: compuesto y sin pareja, o pareja. Todo el mundo tiene en este universo un alma gemela o más de una. Es cuestión de estar en el momento preciso e idóneo a la hora determinada. Las señales te llegarán, no lo dudes, así que, deja de sufrir porque no tiene sentido tanto sufrimiento para nada. El que te tenga que amar te amará, sea hombre, mujer o bisexual. Deja de buscar porque el día en que no busques, ese día aparecerá delante de tus ojos y seguro que debido a tu ceguera, no serás capaz ni de reconocerlo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si eres padre de familia te habrás dado cuenta este verano de lo importante que es para ellos tenerte cerca. Aunque empiece la rutina laboral, sigue así, te necesitan aunque no te lo digan. Sabes que los adolescentes tienen mucho ego, les vence dejar ver sus sentimientos. No te pongas a su nivel, sabes que te necesitan más que nunca aunque te desprecien o no te lo hagan saber. Sé listo y gana tú la partida, haz de padre, no te arrepentirás. Además, será un aprendizaje mutuo. Aunque no lo creas, tú aún tienes muchas cosas por sanar, ellos te enseñarán. Nunca subestimes a un niño o a un adolescente. Los adultos, casi todos, tenemos a nuestro Niño Interior herido, pidiendo clemencia. Es una manera intensiva de sanar a ese Niño que, como adulto, jamás ha podido sanar. Hazles caso y sanaréis ambos a la par.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy estás descontrolado, tu cabeza te está volviendo loco, vas a estallar. Relájate. Cuando alguien está fatal no puede estar llamando a unos y a otros intentando que alguien venga a salvarlo. Si alguien te ha de salvar, eres tú de ti mismo, de tus propios pensamientos nefastos. Deja a la gente en paz, no atosigues ni agobies. Si estás nervioso sal a la calle: ve a un parque, a la piscina, a una terraza o ponte a leer un libro. Haz lo que quieras, no dependes de nadie ni necesitas a nadie. Tienes brazos y piernas, te vales por ti mismo. Deja de compadecerte. El universo está cansado de que utilices siempre el mismo recurso. Y tus amigos están hartos de ti, de tu agobio y de la gran negatividad que hay alrededor tuyo. Cambia, transmuta todos tus hábitos negativos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, aprovecha hasta el último instante si aún tienes la suerte de disfrutar de unas perfectas vacaciones. Es tu último fin de semana y es probable que hasta el próximo año por estas fechas no vuelvas a venir aquí ni, por supuesto, a ver de nuevo a esta gran familia de amigos que tienes, bien en la playa o en la montaña. Te da mucha pena que esto acabe porque ha sido un mes excepcional. Es una fiesta lo que haréis hoy pero seguro que acabáis todos llorando y diciendo cosas bonitas. Sobre todo tú que has estado todo el verano con la misma chica. Hacéis una pareja extraordinaria pero viviendo en diferentes ciudades, ahora veros será más complicado. Aun así conseguiréis estar conectados porque tenéis muchos medios en la actualidad para todo eso.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy te encontrarás con una ex pareja. Será algo casual. No será premeditado. Hablaréis y tomaréis un café. La conversación será vacía, no arreglará nada ni aclarará nada de la ruptura. Está claro que no es el momento de hacerlo. Quizás no lo sea nunca. Tras finalizar ese café, te darás cuenta de que no te importa nada esa persona. Es ajena a ti y ya no sientes nada. Te da igual lo que haya hecho o lo que haga ahora. Salió hace tiempo de tu universo y está claro que por tu parte será para no volver. Es muy probable que no la vuelvas a ver en la vida. Ya hizo su función. Mañana te preguntarás el porqué de este encuentro ridículo y fortuito. Tienes la respuesta delante de ti: para que entiendas que esa persona ya no significa nada para ti. Vuelve a abrir tu corazón a quien lo quiera volver a estrenar. Está libre. Ya no le pertenece a nadie.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy toca comida familiar. Tienes muchas ganas de verlos a todos porque hace meses que no os reunís. Estás muy contento por un nuevo embarazo en la familia y eso hay que celebrarlo por todo lo alto. Ahora estás más relajado, hoy no tienes que trabajar y podrás disfrutar de todos ellos. Contento y feliz de una nueva reunión familiar. Los has echado mucho de menos, demasiado. Necesitabas abrazarlos, sentir su cariño, darles un beso. La sangre tira mucho aunque a veces duela y haga rabiar. En el fondo, la familia son los únicos que te siguen y apoyan en el transcurso de la vida. Tú eres parte de ellos y compartes muchos patrones. Además, bien sabes desde hace mucho que tu misión es encomiable hacia ellos. Eres el pilar, el sanador. De ti depende la sanación de todo el clan familiar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, cuida a tus amistades y, a la vez, ten cuidado con ellas. Confías muy rápido en la gente, siempre ves el lado bueno de las personas y al final resulta que es a ti a quien inyectan el veneno. Cada relación te ha dejado peor que la anterior pero es sobre todo en las traiciones con amigos donde has de tener sumo cuidado. Nada es lo que parece ser ni nadie quien dice ser. Es triste pero así es. Desconfía de quien sea muy alegre contigo porque está pensando una desgracia para ti. Estás en manos de la luz y la oscuridad. En tus amigos todo está mezclado. Ten cuidado y no permitas que tu balanza se vaya hacia la oscuridad porque se harían con tu luz y bajaría tu vibración. Cuanto más sonrían y te digan te quiero, más deberías de desconfiar de esa persona. Estará siendo muy falsa contigo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres una persona muy sentida, en este momento tu vida está llena de altibajos, tan pronto ríes como lloras y todo ello tiene mucha relación con el amor. Tu relación está así, unos días arriba y otros se hunde y eso te hace ser la persona más sensible del mundo. Intenta paliar todo esto porque estás con los nervios y la tristeza a flor de piel. Cada cosa que ocurre te afecta de una manera extrema. Estás sufriendo mucho ahora con tal situación. Olvídate de discutir por tonterías. Luego, tu cuerpo somatiza lo ocurrido y te pones fatal, incluso te dan ataques de ansiedad. La salud es lo primero, por ello sé adulto y habla de una vez por todas con tu pareja: esa situación malsana tiene que terminar. Será lo mejor para ambos dos. Tenéis que sanar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, llevas muchos años con tu pareja de toda la vida. Parecéis un matrimonio, estáis todo el rato juntos, nunca os separáis aunque todavía cada uno vive con sus padres. Hoy, algo va a pasar. Lo llevas meditando varios días y crees que ya es hora de hacer algo al respecto, de levantarte junto a tu ser amado cada día y acostarte cada noche. Hoy prepararás una comida diferente, iréis a un lugar los dos y le darás la gran sorpresa. Le pedirás que se case contigo. Necesitas dar ese paso y demostrarle tu amor de la mejor manera posible. Tienes un trabajo estable y quieres estar junto a ella y tener una familia lo antes posible. No puedes esperar más. El sí está asegurado. Ahora queda una nueva ilusión: pensar en la boda, la ceremonia, dónde viviréis y un largo etcétera. Acabas de abrir una puerta gigante hacia la felicidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás harto del estrés laboral. Trabajas incluso los domingos y eso te agota. En verano se hace más duro no poder salir de la ciudad ni darte un baño en una piscina. El estar ocho horas trabajando te hace imposible hacer mucha vida social. Saldrás a cenar. Estás muy cansado de tanto trabajar, en verano el cuerpo no responde igual; lo peor es el aire acondicionado porque, energéticamente, te destroza. Tienes la nuca y la espalda destrozadas. Intenta llamar a un fisioterapeuta, igual te podría coger a la hora de comer. Tu cuello te duele bastante. Es probable que la tensión del propio trabajo y el estar de cara al público haga que todo se acumule en la columna vertebral y los hombros estén realmente mal.

Piscis, ya te has decidido: de nuevo, vas a volver a ser empresario. Crees que tienes que ser tú mismo quien se genere el trabajo y además, quieres hacer aquello que más te gusta. Vas a abrir una tienda de manualidades y escuela de dibujo para niños. Siempre te lo has imaginado así y vas a luchar por tu sueño. No necesitas mucho: un local de poco diseño para poder pintar y ensuciar. Sabes que sirves para ello y solo esperas ponerla en el lugar adecuado y que tenga suerte. Haz primero un estudio de mercado gratuito y escucha las opciones que te den y los consejos y comentarios de otros empresarios. Sus ideas te servirán. Tienes trabajo por hacer pero todo estará a punto para la vuelta al colegio de los niños. Esperas darlo todo y triunfar.

Fuente: Astrocanal