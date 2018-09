Horóscopo del día 26 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, vete unos días, te tienes que desconectar. Estás muy nervioso y harto de todo. Por ello, es cuestión de coger las maletas e irte unos días. Vendrás relajado y feliz. Estás con los nervios a flor de piel y así no debes de seguir. Es cuestión de unos días, una semanita, lo suficiente para recargarte y venir como nuevo. No has veraneado y llevas demasiado estrés acumulado en tu espalda. Tus cervicales están realmente doloridas y quieres calmar ese dolor. Has de quitarte el estrés y viajar es una manera de hacerlo estupenda. Por lo tanto, improvisa un viaje, aunque sea a cien kilómetros de distancia, da igual. Otro lugar será idóneo para salir de tu zona de confort. Es vital que te airees, conozcas o estés en otro escenario. Tu día a día, tu rutina te mata lentamente. Cambia.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empiezas la semana con los nervios a flor de piel y eso no es lo mejor del mundo. Te deberías de haber relajado un poco a lo largo del fin de semana pero eso no ha sido posible y lo sabes, no lo has logrado. Ahora, el universo quiere y te implora para que te calmes y trates de serenarte. Llama hoy mismo a un médico o masajista. No puedes mover tu espalda, está llena de contracturas y no te permite hacer las cosas bien así que, no pases dolor de una manera tan inútil. Plantéate qué te ha producido tanto dolor o la causa por la cual a día de hoy te sientes tan culpable. Si vas a la raíz del problema, paliarás la razón oculta de tanto dolor. Tendrás que tomar varias sesiones hasta que el dolor remita un poco. Por lo demás, trata de hacer el menor movimiento posible, no puedes hacer más, estás físicamente completamente limitado.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, energéticamente estás mejor que nunca. Es la vez de tu vida que más equilibrado está tu sistema energético y eso es debido a que por fin la felicidad ha llamado a tu puerta: estás centrado en tu trabajo, haces lo que realmente te gusta y además estás con la pareja de tus sueños. No le puedes pedir más a la vida porque lo tienes todo así que, sigue adelante, viviendo en el amor y desde el amor. Cada poro de tu piel está sano, lleno de amor, tranquilo. Estás equilibrado, en paz y armonía. Has dejado de dudar porque estás conforme con todo y no buscas nada, ya lo has alcanzado. Has llegado a tu plenitud, estás feliz, eres dichoso. Así que, ahora tan sólo te queda disfrutar de esta vida maravillosa al lado del ser al que amas. Lo tienes todo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te toca ir a trabajar. Hoy, a su vez, te llamarán para una entrevista de trabajo, para cubrir una baja laboral. Es algo relacionado con un puesto que ya cubriste hace tiempo. Les interesas, quizás por edad o sexo: les pagan más si te ponen a trabajar. A ti te da igual, mientras a ellos les paguen una subvención por ti y tú recibas unos honorarios por el trabajo realizado, te da lo mismo. Trabajarás por turnos en una fábrica para cubrir una baja maternal. Lo ves justo, estos meses te irán muy bien para remontar tu economía. Así que, aunque no te lo creas, esta misma tarde trabajarás hasta la diez de la noche. No pienses en nada más, alguien del polígono te acercará a la ciudad o a la parada más cercana. Es lo que hay, no te preocupes más. Puedes hacerlo, es tu turno. Demuestra tu valía.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, conoces la Ley de la Atracción, lo cual significa que atraes aquello que está en tu misma onda vibratoria. Si no quieres atraer constantemente vampiros energéticos, trata de elevarte un poco espiritualmente porque todos van a ti, además, si pretendes alcanzar la felicidad o la abundancia también necesitarás que tu energía sea más liviana. Sabes perfectamente de qué trata la energía así que, transmuta tus pensamientos negativos en positivos. Así seguro que alcanzas más pronto tus objetivos. Sabes que aquello en lo que piensas es lo que va a hacerse real, se va a manifestar, a cristalizar. Es decir, aquello en lo que pienses y focalices tu energía materializará más pronto de lo que te puedas imaginar. Haz cada día ejercicios de visualización.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si estás en pareja, es muy posible que recién empiezas la relación, en ese caso, toca primero conocerse y no juzgar. No te preocupes por cualquier desavenencia porque todo se puede subsanar. Has de tener mucha paciencia con ella, probablemente los problemas surgirán pero con el tiempo todo irá bien. Las complicaciones estarán a la orden del día pero no le des más importancia de la que realmente tiene. Os tenéis que conocer, cada uno tiene una energía muy fuerte y podríais chocar de frente, por eso, ambos dos, actuar de un modo sutil y correcto. El futuro que os espera es muy bueno, el mejor pero hoy, todavía estáis en pruebas. En la vida todo es acostumbrarse y al final todo marcha sobre ruedas, ya verás cómo no te arrepientes tras la paciencia de los primeros días. Entiende a la otra parte y respétala en todo momento.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un hombre de negocios, es indudable, pero necesitas tiempo para ti. Aprende a delegar o quítate ciertas obligaciones porque si quieres abarcar tanto, al final te quedarás en nada. No lo harás bien, por lo tanto, sería mejor que contrataras a alguien y repartieras el trabajo. No te da tiempo material a hacer las cosas, no puedes estar en dos sitios a la vez, es inviable, por lo tanto, piensa en el modo de arreglar este pequeño detalle pues es bastante importante. Por otro lado, el dinero fluye pero, lo que ganas por un sitio, lo inviertes por otro. Empieza a hacer números y quítate de tu vida esos negocios que no te producen ganancias, quizás incluso pérdidas o te cuesta un dinero tenerlos en activo. No hagas tonterías y piensa con la cabeza. Sé práctico en la vida real.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, como estás tan solo, tu familia ha decidido regalarte un perro. Así, saben que tendrás que salir de tu escondite para pasearlo. A los dos os vendrá bien que os dé el aire. No es una idea muy acertada porque quizás haya días que no puedas ni con tu alma pero así te obligarás a salir todos los días al menos un par de veces. Te resultará un tanto esclavo en invierno pero será la compañía más amorosa y fiel del mundo. Además, al salir a pasear, conocerás a otras personas. Socializarás y acabarás haciendo otra familia paralela a la que tú ya posees. Estarás encantado con él, al principio todo será negatividad pero tan pronto estrechéis vuestros lazos, todo comenzará a ser más ameno. Te cambiará tu vida entera. Estarás muy feliz, ilusionado por sentir vida en tu casa. Nunca pensaste que fuera tan gratificante, incluso mucho más que con un humano.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sé feliz, tienes la obligación y el derecho a serlo así que, adelante, has de hacerlo. Si ahora no lo eres pero no detectan el problema o la razón que subyace, ve a un terapeuta. Éste logrará, a través de las sesiones, encontrarse con ese problema de fondo que hay detrás de ello. Todo en la vida corresponde a causa efecto, es decir, somos causa de acciones pasadas, vidas pasadas y pensamientos presentes. Somos un todo y todo es uno. Llama y empieza con la entrevista personal. Si de verdad quieres ser feliz, te mueres de ganas de ser feliz y estás dispuesto a trabajarte, a sanarte poniendo tú de tu parte, lo lograrás. Tienes el derecho a hacerlo. Por lo tanto, empieza hoy mismo. El terapeuta te indicará la mejor terapia para ti. Confía en él, ponte en sus manos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vigila tus huesos. Sabes que estás en edad de cuidarlos. La osteoporosis podría ser un problema para ti. Mírate la espalda y toma varias sesiones de masaje descontracturante. Ten cuidado con los alimentos que comes. Tu médico te dará un listado con los que debes de apartar de tu vida ahora y lo imprescindible. La alimentación será vital en este periodo de tu vida. La artrosis también te puede hacer tambalear. Hazte las pruebas pertinentes si así te lo recomiendan los médicos. Si no, vuelve a tu casa. Tu vida es muy sedentaria, Capricornio, ya que no haces deporte alguno, oblígate todos los días a ir a pasear al menos una hora y media. Has de activar tu circulación y fortalecer los huesos. Ponte al sol, anda, medita. Ejercítate con moderación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, conectas muy bien con las personas de cierta edad, te quedas como un niño embobado escuchando sus historias, es como si tu niño interior tuviera muchas ganas de que le amaran y mimaran. Y tiene, es obvio. Quizás seas enfermero, auxiliar de geriatría, trabajes en una residencia de mayores o algo similar. Si no lo haces, éste es tu mundo, ponte a estudiar al respecto o busca algún trabajo que tenga relación con las personas mayores. Es decir, hagas lo que hagas en esta vida, enfócalo hacia ellos. Si fueras agente inmobiliario, que fuera para personas de edad avanzada, es decir, que tu trato sea siempre con ellos. Sanaríais los dos, tú los necesitas y ellos estarían encantados con tus historias y dedicación.

Piscis, tienes tu trabajo, generas tus ingresos pero siempre tienes una obsesión a quedarte sin dinero, bien no poder ir a comprar comida, a un médico, es algo que te preocupa tanto que te quita hasta el sueño. Si no tienes un pequeño colchón, unos ahorros por si ocurre algún imprevisto, no estás tranquilo. Está bien prevenir pero no debes de obsesionarte con nada. Nadie te va a echar del trabajo, generas un dinero, por lo tanto, olvídate del tema. Haz afirmaciones positivas con respecto a la riqueza y abrirán tu mente. Las afirmaciones no pueden generarte daño alguno, son buenas para ti. Prueba a hacerlas. El universo no va a dejarte sin dinero, pide con fe y te lo proporcionarán, el cosmos es ilimitado, hay para todos.

Fuente: Astrocanal