Horóscopo del día 26 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, debes de enraizarte. Para ello, sería conveniente que te fueras al parque más cercano a abrazar árboles. Es una técnica muy sencilla aunque hay muchos ejercicios y, sobre todo, visualizaciones al respecto. Anda descalzo todo el tiempo que te sea posible y si puede ser sobre la arena o sobre tierra mojada, mejor. Estamos conectados al centro de la tierra aunque hay personas que no llegan a anclarse bien y están perdidos y desangelados. Te falta el ancla para poder construir tu vida en este plano. Has de echar raíces, tener un trabajo estable, una pareja si lo deseas, incluso descendientes. Hasta que no te acomodes, estarás inestable. Hay personas que no logran echar raíces en toda su vida. Inténtalo y verás cómo comienzas a fluir de un modo muy fácil.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ha llegado la hora de disfrutar. Llama a tus mejores amigos e invítales a pasar el día contigo, quizás en tu casa o en el parque o en cualquier lugar. Necesitas desconectar, y, sobre todo socializar. Estás tan inmerso en tu mundo y en tu trabajo diario que no consigues tener vida social. Has de hacer un gran esfuerzo. Tus amigos te necesitan, te echan de menos y quieren tenerte cerca y abrazarte. No sólo hay que contar penas y tristezas, también compartir alegrías o, sobre todo, estar. No hace falta ni siquiera hablar. Pasa el día en su compañía y por la noche te sentirás genial. Será tanto lo que habréis compartido que todos vosotros os habréis liberado de parte de vuestras cargas. Saldrán muchos temas pendientes y seguro que te ayudan a encontrar la solución idónea a uno de ellos. Confía.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, pasa el día con tu familia, te lo agradecerán en demasía. Tienen muchas ganas de hablar, verte y abrazarte. Han pasado demasiados sucesos desde la última vez que te vieron. Frecuentas muy poco su hogar y deberías de retomar el hábito. Tus progenitores te necesitan y tú a ellos también. No olvides todo lo que han hecho por ti. Comparte tus alegrías y tus penas y deja de esquivarlos. Esa coraza que te has puesto debe de ser quitada, sólo así conectarás con ellos, no hay otro modo. Sé sincero, habla, di aquello que piensas, que te ronda por la cabeza. Te lo callas todo y es completamente contraproducente así que, suelta esos pensamientos y te sentirás liberado y realizado. Exprésate, tienes la obligación de hacerlo. Quieren saber lo que piensas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es posible que tengas hijos pero ya has desistido como padre: no te hacen ni caso. Es cierto que cada uno es de una manera y hoy en día pocos obedecen a sus progenitores, sin importar la edad ni el sexo. Pero hoy podrías acercarte a ellos. Necesitas saber algo de esos desconocidos que te ocultan todo. Haz un esfuerzo personal y ve con ellos a algún lugar, aunque les tengas que obligar. Es necesario que vuelvas a tender esos lazos porque se han ido rompiendo. Ahora vives con extraños pero siguen siendo tus hijos. Prepara una excursión o inventa algo: la unidad familiar hace aguas y nadie apuesta por ella. Como padre y persona imprescindible en tu clan, sé tú quien se encargue de realizar tal labor. Todo cuesta. Quizás hoy sea un verdadero desastre pero, sigue intentándolo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hazte una limpieza de aura, ve a algún lugar a que te la hagan, un amigo tuyo sabe dónde ir. Sabes que en el aura puede existir mucha energía negativa, no sólo tuya sino de los lugares o personas que frecuentas. Tu trabajo es un sitio lleno de negatividad al igual que lo es muchas veces tu interior. Con tus pensamientos negativos, generas mucha negatividad, la autogeneras. Eso te produce no pensar con claridad, tener un velo negro que no te permite ver bien. Ve hoy mismo si puede ser. Una vez que te limpien bien, verás todo más liviano, sin tanta carga ni peso en tus hombros. Igual te mareas o devuelves, no pasa nada, es algo normal: tendrás que expulsar toda la negatividad. Hazlo más a menudo, también deberías de limpiar tu casa, está con una energía más densa de lo normal. Pregunta cómo hacerlo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, analiza tu semana. Tu vida está siendo un torbellino y no te está dando tiempo a poner los pies en el suelo. Están sucediendo muchas cosas en muy pocos días y ya no sabes dónde estás. Aterriza, baja los pies al suelo. Si no te ves capaz de entender todo lo que está aconteciendo, llama a algún amigo o familiar próximo. No sabes cómo actuar, estás completamente agobiado porque la situación te supera. Sabes que en la vida cuando pasa algo es para mejor, para aprender una lección aunque ahora mismo seas incapaz de ver, oír o bien, escuchar. Necesitas silencio, parar. Tienes dudas de lo que pasa y de lo que vas a hacer. Si realmente te sientes incapaz de llevarlo esto solo, avisa a alguien. Estaría bien que lograras dormir y relajarte un rato. Si te ves con ganas, ponte a meditar, sería tu mejor medicina, te calmaría.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy tendrás visita en casa. Has invitado a tus amigos a conocer tu nueva casa, aun no la conocen y te hace ilusión. Tiene una terraza enorme así que, estaréis fuera comiendo de maravilla. Te estás volviendo un buen anfitrión, antes eras más desastroso pero vas aprendiendo poco a poco. Cocinarás para ellos, lo cual te relaja bastante e incluso harás un postre. Estás desconocido. Estás cambiando el carácter. Es posible que una mano femenina te esté metiendo en cintura. Hace tiempo que no os reuníais el grupo entero. Echabas en falta estos momentos; has estado dedicándote en cuerpo y alma al trabajo sin vivir ni salir ni disfrutar de la vida. Ahora toca disfrutar. Te lo has ganado. Además, ya casi estás de vacaciones así que las fiestas y cenas van a estar a la orden del día durante el verano.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, comienzas a preparar el equipaje para irte al extranjero. Estás de vacaciones y deseas que el día llegue ya. Tienes muchas ganas de desconectar, de ver cosas nuevas y salir de tu ciudad. Te encanta viajar y te da igual lo demás. Deseas que llegue la hora. Mientras, irás a la piscina a pasar el día, es lo que puedes hacer en la ciudad, hace un calor insoportable y da miedo salir de casa. En el agua es donde mejor se está. Tienes que tener cuidado porque el otro día te quemaste bastante. Hoy ya llevas protección porque el sol abrasa y la piel tiene memoria, no hay que abusar del sol. A partir de ahora te pondrás bajo la sombra de unos maravillosos árboles. Con un libro para leer y unos cuantos largos, ya habrás pasado otro día de fiesta en la ciudad.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, se va a enfadar tu ser amado o, al menos, se muestra un poco molesto contigo. Se ha quedado en casa estudiando pero tú te has ido todo el día fuera a unos cursos y unos talleres que a él no le gustan. Aunque no hubiera estudiado, no te habría acompañado. Sois opuestos en gustos. Estarás todo el día fuera pero llegarás a casa tarde, lo cual no es ya creíble el tema del curso. Tras el curso, con algunos compañeros, te irás a cenar y a tomar algo aunque mañana trabajes. Esto le sentará fatal a tu pareja porque no concibe tanta desconsideración hacia él. Tu comportamiento será el de una estudiante enamorada. Lo normal es que dijeras de ir a cenar a casa tras todo el día fuera. Algo no funciona en vuestra relación. Tenéis que hablarlo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, buscando en la prensa has encontrado nuevos proyectos y oportunidades óptimos para ti. El universo te da oportunidades de cambio aunque no las pidas. Desde arriba se puede ver la evolución de tu alma y quizás cambiar de trabajo puede hacer que des un gran paso a nivel evolutivo. Tienes todo bien estructurado, tu zona de confort perfectamente amueblada y de repente el cosmos te da la oportunidad de empezar de cero algo que es una prueba más sobre tu inflexibilidad mental. Si aceptaras la superarías y lo sabes aunque no te lo planteas en este momento de tu vida. Mira las ofertas, no seas cabezota. En esta vida no puedes decir de esta agua no beberé porque realmente no tienes ni idea si un buen día has de beberla. No seas prepotente. Educa a tu ego, todavía está muy presente en tu vida. Elimina la palabra yo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ya no puedes más. Llevas un mes infernal. Has evitado a toda costa que tus colegas no te hagan la vida imposible pero, bajo tu punto de vista, es acoso laboral. Te vas, no lo aguantas más. Vas a decir cinco cosas a esas personas que te han amargado la existencia, no te vas a poner a su altura ni a insultar pero seguro que las palabras que te salgan del alma les hacen mucho más daño a ellos. Hoy tiras la toalla por su culpa e incluso les podrías denunciar pero no lo harás, te vas. Te parece denigrante que unos jefes hayan permitido tal acoso. También tendrás palabras de agradecimiento para ellos. Te gusta la sátira y la empleas muy bien. Vas a evitar esos conflictos del día a día, no tendrás paro pero estás convencido que de seguir en esa situación enfermarías. Deja al universo que encaje las piezas. La deuda kármica ha existido siempre.

Piscis, hoy estarás con tus suegros. Pasaréis el día en casa de sus padres. Cada vez vas viendo más similitudes entre tu novia y su madre: son clavadas. Lo que más gracia te hace es que, los defectos de una, son los de la otra pero tu chica no los ve en ella, sólo en su madre. La Ley del Espejo siempre sorprende, sobre todo a las personas indicadas. Estaréis con toda su familia: hermanos, primos, hijos, nietos. Dará una gran celebración de verano al aire libre, en un jardín. Tenéis ganas de vacaciones, están al caer, de hecho, en unos días partiréis a un lejano lugar. Ya está la reserva y todo en marcha, falta hacer las maletas. Estás muy feliz, casi pletórico. Por otro lado, cada vez que vais allí os preguntan la misma pregunta tabú: la boda. Lo dejas en el aire, quizás en vuestras vacaciones habléis sobre ese tema, no ahora.

