Horóscopo del día 26 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deberías ir a un masajista. Tienes tu cuello y espalda demasiado afectados y doloridos. Has de cambiar tu percepción de la realidad porque sufres mucho y, sobre todo, no estás tan solo como piensas. Todo son conjeturas tuyas. Un buen fisioterapeuta te ayudará a sanar tu espalda pero lo que realmente has de sanar es la raíz del problema, esas creencias erróneas que te atormentan. No estás solo, tu pareja te ama, tus padres te quieren y estás rodeado de amigos. No seas tan dramático porque si decides ver tu vida como un gran drama, al final se convertirá en uno de verdad. Por lo tanto, llama y pide cita porque no puedes seguir con tal dolor. No hagas movimientos bruscos ni te fuerces y sigue los consejos que te den. Con la salud no se juega. Sabes que es lo principal en la vida. Cuídate.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es el momento de dar salida a cualquier conflicto, sea a nivel personal, laboral o afectivo. Aprovecha la energía del día de hoy pues te dará el empuje que necesitas para la resolución de este problema determinado que tu alma alberga. No es algo reciente, es más, llevas muchos años con ello pero hoy, sin luchas ni esfuerzos, el universo pondrá fin a tal sufrimiento. No harás nada, el universo te lo dará todo hecho y tú serás plenamente feliz. En un primer momento no darás crédito, no lo creerás pero a la larga sabrás que era lo mejor que te podía pasar. Has sufrido mucho en la vida y por ello ahora toca cambiar las tornas. Ya no sufrirás más por amor. Aquí terminan tus lágrimas. A partir de hoy cambiará tu entendimiento al respecto. Cree en ti, en tu interior y en tu potencial. Eres un ser maravilloso repleto de amor para dar y ofrecer.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, llevas unas semanas tan sólo con tu nueva pareja sentimental pero ya están surgiendo las primeras peleas: no la conoces en absoluto y te has precipitado en la relación porque realmente existe una clara y evidente incompatibilidad de caracteres. No lo puedes remediar, no lo quieres reconocer pero esa persona no es para ti así que, ponte manos a la obra y rompe cuanto antes con ella. Sabes que si la esencia de una persona es opuesta a la tuya y, por supuesto, no la aguantas ni toleras ciertas actitudes, lo mejor que puedes hacer es dejarla cuanto antes. Hoy has visto lo que hay. A partir de ahora serán siempre lo mismos patrones, se repetirán. Es lo que hay por eso, si no te gusta, olvídate de ella, déjalo estar. Será lo mejor para tu mente y para tu alma.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, cuando quedes con tus amigos o amigas para cambiar y desconectar, debes de hacer eso: desconectar de todo. Lo que no tiene sentido es que te estés cuatro horas contando calamidades del trabajo. No les importa, es decir, aprende a disfrutar del momento: si sales, pásatelo bien pero no estés con la cabeza sumergida en los problemas cotidianos. No puedes estar todo el rato con los conflictos rondándote porque piensas tanto en todo ello que realmente los atraes. Atraes más problemas de los que ya tienes. Has de cambiar la vibración y si disfrutas con amigos y te ríes, vendrán más bondades a tu vida, todo cambiará a mejor. No te empeñes en seguir viviendo en la penumbra, también puedes seguir en la luz. El sol es muy potente así que decídete a ver la vida en el lado más soleado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, ten compasión de todo ser viviente pero sobre todo de ti mismo. Es muy probable que últimamente hayas empezado a colaborar con diversas instituciones sobe el maltrato animal, la pobreza infantil o esos grandes temas de la sociedad. En estos momentos es posible que quieras adoptar algún perro abandonado. Tu sensibilidad actual es mayor si cabe que nunca, al igual que tu sufrimiento y es por ello que te sientes identificado con los seres vivientes que sufren y lo pasan mal. Es la Ley del Espejo. Sientes compasión por ellos y tienes que sentir también compasión por ti. Ámate más, no lo haces lo suficiente. Supera tus vicios y adicciones, no son buenas para ti. Vuelca tu cariño en esos animales pero haz lo mismo contigo. Tú eres el ser más importante de tu vida. Si tú no te amas, no podrás ayudar a otros seres indefensos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, eres demasiado perfeccionista, tanto en las labores domésticas como en el campo laboral. Eso te hace juzgar a la gente con esa medida y por eso nada está bien. La perfección no existe en el día a día, las cosas hay que sacarlas de la mejor manera posible en el tiempo que disponemos. Esa exigencia la trasladas a los empleados y si eres jefe o autónomo, bien tus empleados o tú mismo debéis de estar siendo juzgados con lupa. La vida no es eso, has de aprender a soltar porque te estás destrozando la vida. Está muy bien el orden, la limpieza y una buena organización pero hay cosas mucho más importantes y vitales. Por lo tanto, aprende a dar a cada cosa el valor que realmente tiene. No puedes actuar así: te tacharán de histérico, maniático o impertinente. Haz un poco más fácil la vida a los demás, no seas tan cuadriculado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes una gran pasión, ve a por ella, síguela. Nunca hay que dejar de lado aquello que nos da la felicidad y que muchas veces, sobre todo en los malos momentos es lo que nos proporciona el empujón para seguir, el chute energético para afrontar las dificultades de la vida. Aférrate a tus hobbies, a lo que más te guste hacer. Cuidar plantas, estar con animales, construir figuras o pintar cuadros, da igual, lo importante es que esa sensación de plenitud al hacer eso haga que puedas soportar y llevar mejor la adversidad cuando ésta haga mella en tu vida. Una canción puede salvarte la vida al igual que un buen libro. Agárrate a esas pequeñas cosas que te hacen sentir vivo, feliz. Ten siempre presente tu compromiso con la vida y con tu felicidad personal.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, preguntas a los demás y a ti mismo y no hallas respuesta. No entiendes tu vida pero no buscas señales. Todos los días y a todas horas los ángeles te están enviando certezas, evidencias de que están en tu vida: la hora que marca el reloj, una bocina, te acarician el pelo o notas un olor a rosas, a veces hasta encuentras plumas por la calle o que entran por la ventana. Todo ello son pruebas para que incrédulos como tú crean. Ha llegado el momento de atravesar la puerta. Has venido a sanar, eres un trabajador de la luz. Empieza a formarte y a cumplir tu misión de vida. De no hacerlo, no estarás cumpliendo con tu propósito. Haz caso a las señales a partir de ahora. Es tu obligación. Para eso has venido a este plano, sé obediente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tienes ganas de fiesta, de vacaciones, de tomar una cerveza. Comienzas a preparar las vacaciones, lo que significa que ya estás con la cabeza en otro lado, ya no te puedes concentrar. Te quedan cuatro días y sólo piensas en los hoteles, el barco o el mar. No te puedes quitar de la cabeza al lugar paradisíaco al que vas a ir. Sabes que estos días tienes que trabajar el doble para finalizarlo todo pero para ti te es materialmente imposible. Estás al diez por cien aquí, el resto ya está de vacaciones. Es probable que dejes temas sin acabar, sin zanjar porque el te vas. Aunque te llamen la atención por ello, por no finalizar cada tarea, te da igual: es imperativo salir de allí y verte en otro lugar, de vacaciones fuera de tu zona de confort. Lo necesitas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, descubre tus dones. Eres un ser muy espiritual y seguro que posees muchos dones conocidos o desconocidos para ti: eres muy intuitivo, por eso sería muy interesante que te adentraras en el mundo de las gemas y piedras: su vibración sana y seguro que ya conoces parte de ellas. Estúdialas, están muy conectadas contigo, con tu personalidad. Es probable que te dediques a los demás, bien trabajes en una residencia, clínica, des clases o tengas que ver algo con del mundo de la medicina o de la sanación en el más amplio término de la palabra. Ahora tienes que meterte de lleno en tus dones. Practícalos, pues, cuanto más los domines, mayor bien podrás hacer a la humanidad. Todos tenemos una misión, tú también la tienes. Descúbrela.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, comienzas a participar en asociaciones de tu barrio. Hacen múltiples tareas, bien enfocadas a la juventud, la droga, los ancianos y otras actividades. Crees que hay que empezar por lo que te rodea, que no te tienes que ir muy lejos cuando en tu barrio hay delincuencia, prostitución o droga. Si a nivel local puedes hacer cosas presenciales, te sientes más útil que mandando dinero al Tercer Mundo aunque todo valga. Hoy haces el recuento del mes y estás sumamente feliz. Has conocido casos tan dantescos y has podido poner en algunos tu granito de arena, que duermes mejor por las noches, sobre todo porque has dejado de mirarte el ombligo tú mismo para poder ayudar a solucionar conflictos a personas con grandes carencias sociales. El equipo médico y psicológico es digno de alabar y has conectado muy bien también con ellos.

Piscis, sigue la intuición que tengas en el día de hoy, te ronda una cosa muy importante en la cabeza y no sabes quitártela, es sobre una operación y tienes miedo. Ve apuntando las certezas y ve al centro de salud. Tu intuición es magnífica y aciertas siempre. De todos modos, un chequeo a tiempo te tranquilizará. Siempre hay que pedir dos opiniones a los médicos, así descartas cualquier posibilidad errónea. Saca tu lado más femenino, tu energía femenina, todo es dual. Hoy quedarás con una amiga pues estás desbordado y tienes que contárselo todo. Tú solo no puedes con tal información, debes de expresarlo y no puede ser a la familia. Tranquilízate porque por ahora todas las noticias son buenas, no te adelantes a los acontecimientos.

Fuente: Astrocanal