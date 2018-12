Horóscopo del día 26 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, a veces te irritas sin motivo, generalmente porque tu impaciencia te desborda y no comprendes cómo otros llevan otro ritmo pero, hay que dar a cada cual su tiempo y su modo de expresión, has de respetar a todo el mundo pues otros podrían enervarse de tu rapidez manifiesta o impaciencia. Hay que ser tolerante en todo momento. Es cierto que algún amigo tuyo logra desesperarte por ello pero, aunque te saque de tus casillas, sabes que la amistad prima pues es verdadera. Controla esa parte de ti y trata de empatizar con los demás. Te sentirás mucho mejor y con el paso del tiempo, tu impaciencia se habrá convertido en paciencia y sabiduría. Tienes un reto por cumplir, es algo personal pero estás convencido de que lo lograrás antes de finalizar el año.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si en algún momento te has sentido con la impresión de estar un tanto atrapado por el trabajo, déjalo estar, por ahora no cambiará. Seguramente la vida llegue a darte la oportunidad del cambio, de hecho muy pronto podrás optar a un cambio si así lo decides. Tendrás que saber detectar la oportunidad pues no será algo que esté al alcance de todos. Si has decidido apostar por mantener tu línea, tu figura e incluso tratar de adelgazar algún kilo tras las fiestas, evita caer en la tentación de comer postres o repostería. Estos días todo será muy apetecible y de querer seguir una dieta a rajatabla, te sería difícil conseguirlo pero no imposible. En la vida, todo lo que te propongas, podrás llegar a cumplirlo si lo deseas. Los sueños se cumplen.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, atrévete, un desafío muy grande aparece delante de ti. Esta oferta laboral te producirá miedo y rechazo en un primer momento. Sabes que es tu obligación pero eso no significa que surjan dudas y miedos. Sabes que es lo que más deseas pero también deseas que todo salga bien. Te tocará dar un giro completo a tu vida, tanto laboral como personal o sentimental pero aun así, lo harás. No dudes y lánzate a la piscina porque sabes que en la vida hay que arriesgar. Si arriesgas llegas lejos, si te acobardas nunca logras nada. Por lo tanto, permítete dudar cinco minutos y luego acepta. Será la mejor decisión que tomes en tu vida, la mejor, la más acertada por lo tanto, enhorabuena por la valentía de escoger tal desafío. Has sido muy valiente y el premio por ello será extraordinario.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu lado más optimista y jovial te hará cada día estar más demandado por la gente. Poco a poco, tu círculo de amigos está creciendo y haciéndose muy grande. Es muy probable que alguno de ellos se ponga en contacto contigo para invitarte a salir. Sabes que una buena conversación o reír es algo muy sano y te encanta que te llamen para ello. Siempre hay tiempo para ver a alguien que aprecias. Si estás trabajando o acabas de comenzar con una nueva andadura profesional, notarás cómo, con el paso de los días, te vas afianzando y soltando, tomando práctica y haciendo ese lugar como propio. Tu amor propio y ganas de superación siempre te han ayudado en la vida y ahora serán claves para tu evolución laboral; seguirás mejorando con los días.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, todo vuelve a la normalidad, has estado días de fiesta y comilonas pero ahora la rutina impera de nuevo. Estás desesperado buscando trabajo, ya no sabes qué hacer. Sigue luchando, es tu prueba y nunca tires la toalla. A las personas persistentes, al final les llega el gran premio. Así que, ponte de nuevo a ello. Mira cada anuncio, pon carteles, da voces. En fechas navideñas se frecuenta a amigos y familiares que no ves el resto del año. Cuéntales tu situación porque seguro que alguno es capaz de echarte una mano. No pierdes nada por intentarlo, dilo. Además, empieza a pensar en abrirte nuevos caminos. Aparecerá algún curso o taller que te hará adentrarte en algún nuevo mundo para ti. Está claro que eso te fascinará y empezarás a transitar un camino nuevo, no tengas miedo. Lánzate.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, presta atención a tus gastos. En estos momentos del mes, no es lo más idóneo realizar un gasto considerable porque podrías dejar perjudicada la economía familiar. Por lo tanto, espera a cobrar tu salario e incluso en estas fechas navideñas, a disfrutar de tu paga extra si te encontraras en situación de empleo. Es normal gastar estos días, no cabe duda de ello. Espera un poco más y todo lo que deseas podrá ser tuyo. En el caso de terminar tu relación contractual con el año, deberías de intentar negociar. De todos modos, la suerte te sonríe y ya tienes un as en la manga. Una nueva idea te hará generar dinero, incluso crear tu propia empresa. Es hora de mirar por ti, por tu bienestar, tanto tu felicidad como tu salud. Sabes que una mente sana tan sólo puede tener un cuerpo saludable. Cuida de ti, eres el ser más importante del mundo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tratas con el tiempo de medir ese entusiasmo, ya has dejado de ser tan impulsivo como antaño. Empiezas a controlar tus emociones. Buscas una vida llena de armonía pero aún no sabes cómo construirla. Plantéate si una vida sentimental estable te proporcionaría esa estabilidad que tanto anhelas. Necesitas encontrarte a ti mismo, cultivar la paz interior. Trata de meditar si es que sueles hacerlo o estate en silencio, tranquilo, dejando ir tus pensamientos. Practica el silencio interno. Deberías de practicar cualquier tipo de deporte en todo momento, el que más se adecúe a ti, a tu ritmo de vida: en casa, un gimnasio o un parque, pero sé constante cada día y hazlo. Aquietarás tu mente de una manera formidable, dormirás mejor.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, posiblemente puedas llegar a enfrentarte a algún fantasma del pasado lo cual no te hará ninguna gracia. Pero será inevitable. Deberías de remontarte a otros tiempos, a tu propia experiencia vital y sacar las conclusiones a todo ello. Nada es causal y cuando algo reaparece en tu vida, es para que uno se encargue de ello. Podría ser una situación indeseable pero intenta pasar de puntillas, del mejor modo posible y sin meterte de lleno en algo que no te gustaría ni mentar. Busca sólo en tus recuerdos, por si éstos pudieran ayudarte a salir airoso del tema. Tu fuerza reside en el interior, es indiscutible y la vida te pondrá una prueba que, por supuesto, serás capaz de aprobar con buena nota. Sigue tu camino con todo el tesón que pones y amor propio, es encomiable el esfuerzo que en ocasiones haces por sobrellevar situaciones complejas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a veces llorar podría ser una válvula de escape, como dar un grito, bostezar o estirarse. Si tu cuerpo te demanda alguna acción que no estés acostumbrado a mostrar, no le des mayor importancia. A veces, una simple carcajada te relaja y te hace volver a ser tú, es decir, permite a tu cuerpo mayor flexibilidad. Si has estado unos días con mayor agitación sentimental o afectiva, podrías ahora necesitar soltar o sacar de ti ese excedente. Para ello, sería muy bueno que practicaras algún deporte o ejercicio para liberar ese excedente energético que estaría en ti. Libérate de todo lo que te sobre, oprima o moleste. La rutina de la vida en ocasiones te podría dar esa estabilidad que buscas, esa tranquilidad que no siempre tienes. Si has estado pasando unos días más intensos, la vuelta a la normalidad será como estar en un remanso de paz.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, aparecen en tu horizonte económico nuevos alicientes los cuales te podrían funcionar de maravilla. Estás en la actualidad luchando por generar una fuente de ingresos digna pero no das con ella, no arrancas, pero ahora la situación financiera va a cambiar. Habrá jugosas ofertas para elegir, probablemente tendrán sus pros y sus contras. Es posible que una de estas ofertas te diera la oportunidad de viajar constantemente al extranjero; es factible que la otra te quiera en tu localidad, sin mover los pies de la tierra. Tienes la intención de salir, de hacer vida social, de estar con la gente y no sentirte tan aislado. Si te decides a hacerlo, verás a mucha gente y habrá algún reencuentro con alguien del pasado. Medita bien qué hacer.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, utiliza tu flexibilidad mental para poderte adaptar a un nuevo socio. Si tienes una empresa o la acabas de constituir con alguien, te darás cuenta de que te has precipitado: deberías de ser lo más flexible posible para así no llevar a disputas sin sentido. Te irá muy bien saber moldearte, incluso sortear problemas y obstáculos. Eres una persona que detesta reñir o discutir, te cuesta ponerte a ello, prefieres no hacerlo. Tus ingresos verán una notable mejoría lo cual te alegrará, significará que todo va hacia delante finalmente. Si posees un negocio o empresa, cumple en todo momento con tu parte y tus obligaciones. Sabes cómo hacerlo de un modo rápido y efectivo, como tú eres. Además, tu mente funciona muy rápida.

Piscis, conoces que la palabra es ley. Y has estado en multitud de ocasiones diciendo cosas y contradiciéndote después. Has de mantener siempre en la postura, sea la que sea, no dos. Al hacerlo, no permites que sucedan las cosas, dos posturas opuestas o incoherentes entre ellas no pueden llegar a nada. Atraes a muchas personas hacia ti, a muchas de ellas les gustaría tener más luminosidad. Si estás dispuesto a entablar alguna comunicación o relación con una persona, hazlo saber a los que te rodean porque acabarás en pareja antes de finalizar las fiestas. Trata de ser coherente contigo mismo: si pruebas algo, examínalo y actúa conforme a ello. Sería lo mejor para tu vida diaria. Las incongruencias que en alguna ocasión pudieras pensar no ayudan a que la vida se mueva.

Fuente: Astrocanal