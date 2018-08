Horóscopo del día 26 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy te reconciliarás con tu ex si así lo deseas. La oportunidad es perfecta: vas a cenar con ella así que, bien sabes que una buena disculpa y conversación puede llevarte a otros asuntos. Prepara una cena romántica, esmérate todo lo que puedas y sé consecuente. Si prometes algo, no te mientas ni a ti ni a ella, es para cumplirlo. Por lo tanto, no prometas algo de lo que no te sientes capaz. Eres una persona útil y eficaz, sé honesta contigo y con los demás y, sobre todo: sé práctico. Si quieres cambiar, vuelve a las andadas pero si la situación va a seguir siendo la de hace meses, no te molestes, no vuelvas a dar ese paso en falso. Medita si te conviene o no retomar de nuevo la relación. Es posible que no sea lo adecuado. Quizás tan sólo sea hoy una noche de pasión y allí termine la historia. Eres tú el que debe de controlar tus propios sentimientos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy asistirás a una fiesta de cierre del verano y te hará derramar más de una lágrima. Te da mucha pena que lo bueno termine un año más. Sabes que te quedarías mucho más pero cuando la gente se va, ya no es lo mismo. Te sientes pletórico. Ha sido el verano de tu vida y así lo quieres dejar ver. Estás mejor que nunca aunque triste por ser el final. Te has reído mucho, has aprendido cosas nuevas y has conocido a gente interesantísima. Te vas renovado, con ganas de comerte el mundo, a tu jefe y a quien haga falta. Tu valía está mucho más fuerte que antes y eso lo notas. Sabes que vas a empezar con buen pie el nuevo mes. Vuelves lleno de ánimo, con los nervios serenos y esperas que así siga por mucho tiempo. Has conseguido ser feliz y no vas a permitir que nada ni nadie acabe con tal deseada felicidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, muchas oportunidades llegan a tu vida en el plano laboral. Aprovéchalas y no las dejes pasar. Es necesario que te muevas, que pongas de tu parte para labrarte un futuro mejor. Sabes que toda mejora conlleva un sacrificio. Es posible que te apartes por una larga temporada de los tuyos, de tu familia y amigos pero será por una causa buena, para trabajar y poder sobrevivir. Está claro que has de enraizar pero esto solo es posible con un trabajo fijo y un salario. Si no, vas dando tumbos por la vida. Te toca desplazarte, irte a otra localidad. No es el fin del mundo: con las redes sociales estarás en contacto día y noche con los seres queridos, es necesario que lo hagas. Has de aprender a desapegarte, es parte de tu enseñanza. Vete sin pena porque en ese lugar te espera el paraíso.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has perdido la cabeza. Sigue tu intensa vida social. La verdad es que se te está yendo de las manos, estás desfasando demasiado. No es bueno lo que estás haciendo. Puedes salir y divertirte pero es nefasto el estado tuyo por la mañana. No es normal ese desfase tan grande. Sabes que tu cuerpo se resiente pues ya no es el de antaño. Empieza a volver al aquí y ahora. El verano está terminando y estaría bien que estas fiestas sin final acabaran también. Sabes perfectamente que es incompatible trabajar si tu cuerpo está lleno de sustancias nocivas. Ya no sólo es salir y no dormir. Sabes que la noche es peligrosa y has decidido vivirla a tope. Has hecho excesos y tu sistema energético está muy resentido. Empieza a limpiarte, decide volver a la vida sana.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te vas de viaje. Tras tanto veraneo toca comenzar el trabajo. Éste comienza con una reunión en otra ciudad. Has de viajar. Estás completamente desconectado del mundo laboral y de tu empresa en particular. Pero sabes que si te mandan a ti y no a otro trabajador será porque tu perfil encajará más con esa cuenta de cliente o porque estás despejado y fresco, con las ideas intactas y te pueden explotar mucho más. Este fin de semana será más complejo pues te tocará viajar. Ya no podrás vivir el final de tus maravillosas vacaciones pero el deber y la obligación te llaman. Sé responsable. Sabes que es tu vida tu trabajo así que, en un par de días volverás a ser el de siempre. Necesitas aclimatarte, desconectar de fiestas, discotecas y salidas nocturnas y centrarte de nuevo en tus obligaciones financieras y laborales.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si un curso hoy llega a ti de la manera que sea, hazlo. Significa que es para ti, que el universo te insta a que te pongas manos a la obra. En los próximos días, vas a observar claramente cómo el universo te indica por el camino que has de ir. Las señales serán transparentes. Es imposible que no las puedas ver. Esta vez quieren que te pongas a caminar, que no te distraigas. Otras veces, no has sabido ver dichas señales. Ahora se van a asegurar de que eso que has de hacer, lo hagas. De ti depende la sincronicidad de muchas vidas, si tú ralentizas la vida, otras personas alrededor tuyo también retrasarán las suyas. Por eso has de mover ficha y espabilar. El cosmos te obliga a moverte ya. Los cambios han de suceder con el nuevo ciclo pero si no empiezas a despegar del suelo los pies, nunca pasará nada.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy todo se decidirá. Esta noche cenarás con tu ex a la cual adoras y entre los dos veréis si es posible una reconciliación. Tú quieres que así sea, lo deseas con toda tu alma pero no sabes si ella cederá. Te encantaría solucionar toda la tensión existente, los malentendidos y asuntos pendientes. Para ti es una necesidad hablar de todo. Hay tantas cosas que te hieren y hacen enfermar que las has de sacar, ya no puedes con todo ello. Por eso, esta noche tiene que ser al menos el primer paso para una vuelta a la relación. No pretendes estar toda la noche con ella, ni siquiera acostarte: quieres zanjar viejas heridas, liberarte del dolor y decirle mirándole a los ojos lo que piensas y sientes. Es posible que la noche sea muy larga. Tendrás que esperar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deberías de hacer un poco más de caso a tu cuerpo, lo tienes estancado. Hace mucho que no te dan sesiones de Reiki ni vigilas tu sistema energético. Últimamente duermes poco, bebes mucho, comes fatal y no haces deporte. Este verano te has abandonado por completo y tu sistema energético ya no puede más. Has de hacerte un equilibrado de chakras, empezar a mover tu energía. Has de desbloquear ciertos chakras que lo que están haciendo es impedirte llevar una vida sana y espiritual. Tu espiritualidad e intuición están completamente bloqueadas. Eres la persona más materialista del mundo. Tan sólo buscas dinero, sexo y supervivencia. Si tuvieras que defenderte aplastando o arañando a alguien, lo harías. Eres capaz de todo por protegerte a ti y a los tuyos. Ten cuidado porque podrías incurrir en delitos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy te apetece salir, pasártelo bien y disfrutar de este lugar mágico en el que estás. Irás a mercadillos, ferias al aire libre y por la noche hay espectáculos nocturnos. Quieres hacer algo diferente, cenar en un lugar idílico, ver un espectáculo sorprendente y bailar, bailar hasta el amanecer. Deja que la vida te sorprenda pero para eso, pon de tu parte. Eres una persona muy vital, es tiempo de enseñar esa vitalidad a los demás. Estaba dormida. Está terminando tu verano, tus vacaciones, no dejes de hacer todo lo que tu alma te pida. Has de ser feliz, liberarte de toda la amargura vivida y soltar: suelta y libérate de tus propias ataduras. Las cadenas te las has impuesto tú, nadie más. Así que, ahora mismo serás tú quien abra ese candado y te libere de tal atadura.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás contento con tu vida y con tu trabajo pero hoy te ha venido un proyecto que es para ti, lleva tu nombre escrito. Es muy posible que te mueras de ganas de llamar y de decirlo a todo el mundo y pedir opinión. No lo hagas. Tu ingenuidad o inocencia pueden hacer que metas la pata. Has de ser más prudente. Guárdate esta baza, este as en la manga porque solo cuando tengas cerrado ese negocio y sea algo ya seguro, entonces podrás dejar este trabajo y hacer las cosas correctas. No quieres que te acusen de nada. Estás feliz, a veces aun perdido en este mundo porque, aunque eres muy fuerte, sigues confiando en todo el mundo. Empieza a investigar el mercado, las posibilidades que te daría el proyecto, el plan de viabilidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás feliz, con ganas de salir y hacer un viaje; este fin de semana te vas a ir a cualquier lugar, quieres perder de vista por un rato tu hogar. Es normal que, tras un verano encerrado sin vacaciones, al menos te quieras ir un fin de semana. Tienes ganas de actividad: patear una ciudad, comprar cosas, ver museos o algún espectáculo. Quieres empaparte de la vida social en una gran ciudad. Vete, sal de tu zona de confort y al menos, disfruta de tu vida. Nunca reparas en ello pero la vida es muy corta, pasa volando y tú la estás perdiendo drásticamente. Vegetas, pasas los días sin más. Prepara tu bolsa de viaje y no se hable más, antes de que te arrepientas, ve a la estación. Así ya no podrás decir que no. Cambia de escenario, mira gente nueva, escucha otros sonidos.

Piscis, eres de los que piensan que todo influye en la vida pero también lo que comes. Tan importante es lo que comes como lo que piensas y dices pues es obvio que una sana alimentación hace cambiar los pensamientos. Tú creas la realidad, y tú piensas lo que quieres crear. Si comes veneno, tus pensamientos serán veneno; si comes de un modo inteligente, tus pensamientos serán sanos y vitales. Todo está relacionado. Por ello es indispensable comer adecuadamente y hablar de un modo elegante. Un pensamiento negativo repetido muchas veces en el tiempo nos hará enfermar. Enfermará ese órgano que esté relacionado con la emoción que conlleva. Hoy deberás de cuidar tus palabras porque todo lo que salga por tu boca serán piedras pesadas hacia ti. Trata de no hacerlo a menudo.

Fuente: Astrocanal