Horóscopo del día 25 de junio de 2018

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy es un día perfecto para comenzar a pensar muy seriamente en tu futuro. Plantéate o replantéate tu vida, qué estás haciendo con ella y hacia dónde quieres ir o llegar. Realmente, has de cambiar muchas cosas porque lo estás haciendo muy mal. Escribe lo que te gusta y lo que detestas en un papel y, siendo lo más realista posible, comienza a pensar en los cambios posibles y reales que podrías hacer en tu vida en el momento actual. Empieza a tacharlos y hacerlos. Has de transformar tu vida porque ahora no va bien. Medita largas horas, piensa, acalla tu mente. La solución te vendrá dada, bien mediante palabras que te resuenen en el día de hoy, anuncios, imágenes o libros. Los ángeles te irán mandando señales progresivamente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, controlas demasiado tu vida y la de los demás y eso es un gran problema, muy grave. Tu pareja ya no puede más y probablemente te deje uno de estos días. No se puede vivir así, con constantes mensajes o llamadas para saber dónde se encuentra. Eso no es amor, más bien es acoso. O cambias tú o la vida te hará cambiar, Tauro. Tú has de valerte tú solo, contigo mismo, sin tener a nadie al lado; has de ser responsable de tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. No puedes pedir todo el rato ayuda a los demás, ni menos siempre al ser que tienes a tu lado. Controlas y le exiges demasiado. Es tu pareja, ni tu guardaespaldas, ni tu recadero ni tu ángel custodio. Aprende a tratar a las personas como se merecen. A ti no te gustaría estar en tal tesitura; dale la vuelta e imagínate cómo te sentirías tú.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sé siempre fiel a ti y no dejes que nada ni nadie te manipule. Tú tienes el poder de decidir tu vida y ninguna persona ajena a ti puede hacer eso. Piensa que el Libre Albedrío de las personas es inviolable así que, hazte respetar pues tu libertad va por encima de todos. Piensa en ti y deja de actuar por el qué dirán. Si alguien no te quiere, no te aceptará pero, si de verdad te ama o quiere estar en tu vida, respetará desde el primer momento tu voluntad y, por ende, tu libertad. Tu energía no está al cien por cien, más bien estás muy bajo de energía vital. Date Reiki para recargarte, ve a un parque o al mar. Respira, bebe agua, estate en contacto con la tierra y la naturaleza. Respétate, sólo así te podrán respetar los demás. Ponte en tu sitio, lo necesitas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, levántate y deja la pereza: ponte las zapatillas y vete a un parque a correr. Aunque te apetezca dormir y estar en la cama media mañana, verás qué bien te sientes después de eliminar toxinas. Te liberarás de la carga semanal, te quedarás como nuevo. Además, más tarde puedes sentarte en un parque o, mejor aún, tumbarte un rato en la hierba. Tienes que estar en contacto con la naturaleza. Necesitas recargar las pilas y, sobre todo, transmutar esa energía negativa que guardas en tu interior. Es imprescindible que estés en una zona verde, junto a los árboles y plantas. Al respirar, debes imaginarte que inhalas aire puro y sanador; al exhalar, todo lo malo ha de salir de tu cuerpo por la boca. Haz varios ciclos de respiraciones, las necesitas de verdad. Has de cambiar tu energía, transformar tus pensamientos. Aléjate de toda la negatividad.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has de equilibrar tu vida en general. Te has dado cuenta de que estás muchas horas en el trabajo y eso no te permite dedicarle el tiempo que se merece a tu mujer. Ella no trabaja para ocuparse de los niños pero eso no quita que os tengáis que ver. Es necesario que ajustes las horas que pasas en el lugar de trabajo, quizás podrías traerte a casa parte pero aun sería peor porque aquí es inviable trabajar; has de ser más rápido y organizarte mejor, entonces tendrás tiempo para todo. Tu mujer te necesita más que nunca, no puede más. Pon de tu parte para que tus promesas no caigan en saco roto y seas capaz de equilibrar ambos campos: laboral y familiar. Además, también hay que sacar un rato de relax y ocio, por pequeño que sea para pasear en familia. Has de cambiar tus hábitos drásticamente si pretendes conseguirlo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy tendrás una cita a ciegas. Le has conocido por internet pero nunca le has visto en la vida real. Hoy vas a quedar por primer día. Todo puede pasar aunque no crees que hoy sea el día idóneo. Llevas noches enteras chateando y ya sabéis lo que hay. No hay sorpresas aparentes pues os habéis contado todas vuestras miserias. No pretendes que pase nada sexual, al menos ahora la tienes más como una confidente, una amiga especial. Si tiene que suceder, ya sucederá. De todos modos, se trata de disfrutar del momento, de la vida y de dejarse llevar. Sin forzar las cosas, si ha de pasar, pasará, sin más. No des a las cosas tanta importancia como lo hacías antes: te volvías loco. Piensa que la vida son dos días, estamos de pasada y hay que disfrutar un poco. Pásalo bien.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy te irás de excursión con tus amigos. Ve preparado con buen calzado porque andaréis y, si quieres venir con los pies en condiciones, sin ampollas, tendrás que llevar el calzado apropiado. Verás cómo te lo pasas genial, será una liberación para tu alma. Iréis a un pico, no muy alto, de fácil acceso pero, sólo la impresión al estar arriba, te darás cuenta de la inmensidad del mundo y de lo pequeño que eres y comprenderás muchas cosas. De repente se te caerá la venda de los ojos y parte de tu mochila existencial, esas emociones que has llevado durante años a los hombros. Verás cómo se pierden en el espacio, se desvanecen. Habrás hecho bien en venir, ese lugar es mágico, está lleno de duendes y elementales. Estás muy conectado a la madre tierra. Es parte de ti. Al estar allí sin tú saberlo, habrás vuelto a reactivar tu unión con el reino vegetal.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la excusa del pie te va a venir fenomenal para no salir de noche. Intentarás convencer a tus amigas de que no puedes hacer nada con el pie así pero ellas saben que no es verdad. Cierto es que no puedes ir a una discoteca con un esguince o no debes porque cualquiera te podría lastimar sin querer, pero, menos el caso de una discoteca que bailan y pegan botes, podrías salir a cenar o a cualquier otra actividad. Ahora estás más despierto, más positivo y sociable. Haz vida normal siempre que puedas, no te hagas más enfermo de lo que estás porque, no es tanto. Cuida tu pie y tu tobillo y pasa un fin de semana en tranquilidad. Eso sí, mañana te perderás una excursión por los Pirineos, con tu grupo de amigos. Ahí sí que no irás, no es conveniente.



Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tus padres te necesitan. Hoy tendrás que ir raudo allí. Tu madre se ha caído y se ha roto la cadera. Necesita que vayas de inmediato. A partir de ahora, tendrás que desplazarte cada día a cuidar a tu padre y a ver a tu madre al hospital. No podrás lidiar con todo a no ser que tu padre se desplace a tu hogar y todo esté más próximo. Durante mucho tiempo, ambos dos tendrán que estar muy bien atendidos así que, lo mejor sería preparar una habitación para ellos dos en tu casa. Será lo mejor. Van a depender de ti en todo: compras, comidas, limpiar, hospitales, higiene personal. Vas a tener que hacer veinticuatro horas de enfermero. Necesitas pedir días laborales en el trabajo para ellos. Asuntos propios.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy es un día perfecto para disfrutar de tu ser amado. Disfruta de la vida y del amor de tu pareja. Te ama demasiado, es mutuo. Aprende a recibir amor. Siempre das pero también debes de abrir tus puertas al amor. Es vital dar y recibir, sobre todo si se trata de amor universal. Vete de excursión, busca un nido de amor para disfrutar unas horas con tu pareja, necesitáis tener vuestro momento de intimidad. Te gusta gozar e inventar nuevos juegos eróticos; siempre das rienda suelta a la imaginación. Os planteáis tener niños, e incluso sellar vuestro amor. Podría haber ambas cosas: boda y niño fruto del amor. Plantearos dar un paso más en vuestra relación. Un niño siempre es una bendición. Háblalo con ella, el amor es cosa de dos, nunca es egoísta.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, si tu novia merece la pena, entonces lucha por ella. Las cosas están revueltas y te cansas incluso de luchar. A veces crees que pierdes toda tu energía por eso y empiezas a estar harto. Vas a darle una última oportunidad, no quieres que sufra ni quieres sufrir tú. Tú estás muy enamorado de ella, desde el primer día, fue un flechazo pero ella no se muestra ni siquiera cariñosa hacia ti. No crees que esté con nadie, tan sólo que la magia se ha perdido, ha desaparecido y ahora, o uno de los dos lucha por recuperarla o romperéis esta pareja tan bien avenida. Han pasado años desde el primer día. Le vas a dar una última oportunidad y al siguiente feo, cuando veas que ya no se sostiene por ningún lado, ni aunque intentes un milagro, te irás de su lado.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, estás en tu mejor momento sexual. Tras la reconciliación llega la recompensa. Ambos dos estabais locos por estar con el otro. Ahora, las tornas han cambiado: tu novia te ha puesto el listón más alto, quiere disfrutar de cada segundo de la relación sexual, quiere mucha imaginación y sensualidad. Echa de menos el placer y los juegos eróticos. Al final de vuestra relación, todo era aburrido y monótono, os daba igual hacer el amor que ir al cine. Estabais por costumbre, amistad, por no estar solos o por la pereza de buscar una nueva pareja o cortar. Pero tras haberlo dejado y haber estado cada uno con otras parejas, os habéis dado cuenta de que lo vuestro es amor aunque se hubiera apagado el fuego. Ahora queréis vivir ese amor, disfrutar al cien por cien de cada etapa de vuestra relación. Os sentís muy afortunados.

