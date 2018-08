Horóscopo del día 25 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 25 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, necesitas reciclarte, limpiar tu casa y tu aura. Energéticamente te sientes sucio, con una energía muy densa y pesada. Sabes que has de liberarte de pensamientos, personas y cosas. Haz una buena limpieza en todos los sentidos de tu vida: así finalizarás el verano más liviano, con menor carga sobre tus hombros y espalda. Puedes empezar hoy mismo. Tira apuntes, da libros o regala ropa que ya no utilices. También puedes hacer reformas en la casa, mover y cambiar muebles o decidir pintar paredes. Todo lo que hagas será beneficioso para ti. Aprovecha bien las horas porque tienes mucha tarea por delante. Si estás de vacaciones o tienes el día libre, ponte desde primera hora porque te llevará más de un día. Como siempre, cuanto antes lo empieces, antes finalizarás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si trabajas en equipo, hoy se presentará un día complicado para ti a nivel laboral. Sabes que no siempre tienes la razón por más que te empeñes. Has de aprender a ser menos cabezota, te pasas. Tienes que dar tu brazo a torcer cuando así lo requiere la situación. No posees la verdad absoluta y lo sabes. A veces, tus compañeros te dejan por imposible porque no tienes razón alguna en tus planteamientos, como hoy. Eres capaz de discutir lo más evidente. Al final, consigues que no te tomen en serio y te hagan un vacío. Como hoy. Eso te enfada mucho. Es posible que armes un numerito en la oficina, des un portazo y te vayas antes de hora a tu casa. Tienes muy mal genio, transmútalo. Te conocen y están acostumbrados pero en cualquier otro trabajo, te echarían. Aprende a comportarte en público.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sabes y estás convencido de que esta vuelta al cole significa para ti la creación de tu familia y de tu nuevo hogar. Es hora de crear algo tuyo, íntimo, sea una nueva casa que compartirás con tu ser amado, sea quedarte embarazada si eres mujer. Es obvio que das un nuevo paso a tu vida: te toca crear esa familia que tantas veces has imaginado en tu mente, pero ahora se hace real. Es muy importante que sigas adelante. Construir un hogar verdadero y repleto de amor va a significar todo para ti: será la obra más importante que hagas en tu vida. Has decidido construir tu mundo y alcanzar la felicidad y así es y así será. Todo está a tu favor, las energías te son favorables y es muy probable que en unas semanas o meses te hayas quedado embarazada. Prepara todo, pon todo a punto porque una nueva vida comienza para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, vuelve a la realidad. Parece ser que estás enfocando bastante mal la historia con una pareja. En la actualidad, no tienes pareja alguna. Quedas para realizar el acto sexual con una persona, siempre la misma pero ni hay complicidad, ni hay amistad, ni hay nada. No existe vínculo de ningún tipo: dos adultos divirtiéndose que tienen sexo de una manera consentida. Estás enganchado tanto a su belleza como a todos los juegos eróticos y la pasión con la que te trata. Vas a pasarlo mal porque si sigues así de enganchado, se quedará con todo tu dinero. Vas a ver cómo desciende paulatinamente tu liquidez y cuando ya te haya sacado todo, se irá con otro inocente o ingenuo que le conquiste. Has de pensar con la cabeza porque cualquier persona en su sano juicio vería lo que está sucediendo. Despierta a la vida real.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, limpia tu casa de negatividades. Existen en las casas y pisos ciertas energías enquistadas que se van quedando y nunca salen de allí. Para eso hay que abrir ventanas y ahuyentarlas, hacer que salgan, dejarlas salir. Hoy, estés en tu casa de vacaciones, en el pueblo o en tu localidad, pierde el tiempo y dedica un par de horas a esta limpieza energética. Además, si estás en el mar o incluso en la montaña, luego báñate en esas aguas con la intención sincera de que ese río se lleve todo el lastre energético que encierra tu cuerpo. Por lo tanto, hoy podrías hacer una doble limpieza: de tu cuerpo y aura y de tu vivienda habitual. Verás cómo esta misma noche tu sueño es reparador, la casa está limpia de energías y tu vida se vuelve más liviana y acogedora, más llevadera.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, protégete de los demás. Es cierto que eres una persona que se crea a sí misma mucha negatividad, sobre todo debido a la gran inflexibilidad y exigencia autoimpuesta. Pero al salir a la calle, ir al trabajo o entrar a ciertos lugares, el ser humano, que está en continua relación con otros seres vivos, toma de ellos parte de su energía a través del aura. Y es entonces cuando al absorber la energía de los demás, ésta te puede perjudicar. Has de aprender a protegerte de la energía de los demás. Hay muchas técnicas al respecto y talleres. Investiga y luego síguelas al pie de la letra. Te irán de maravilla, sobre todo para auto limpiarte. Después, intenta comenzar a pensar en positivo; de no hacerlo, la limpieza energética no habrá servido de nada pues tú mismo te habrás vuelto a generar tal energía nociva.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, empiezas a trabajar de voluntario en una ONG. Sabes que hay cientos de proyectos sociales interesantísimos pero tu trabajo no te permite tener mucho tiempo libre. Aun así, te has dado cuenta de que te gusta ayudar. Quieres hacer algo por la sociedad. Se necesitan muchas manos para paliar todo el drama y dolor que hay en el mundo ahora. Tú tienes el alma fuerte, aguantas el dolor del alma de la gente. Quieres y debes vivir en parte esa situación tan desfavorecida que están viviendo ciertos países, esos ciudadanos que han visto anulados sus derechos humanos. Ponte manos a la obra. Hay mucho que hacer. Has decidido a su vez pasar tus vacaciones en un campo, de voluntario. Es vital sentirte vivo, hacer algo por los demás. Te irás en breve. Estudia el terreno, puede ser peligroso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, pareces frío y distante pero luego en la intimidad, en los espacios cortos, te desmelenas. Parece ser que esta noche saldrás a conquistar o no. Esta noche, en un bar, serás tan grosero con una persona que la conquistarás. No es lo más normal pero así será. A veces, eres tan distante y frio que eso gusta al sexo contrario. Y hace que te quieran conquistar. Esta noche la terminarás acostándote con una nueva pareja desconocida. No te podrías ni imaginar lo pasional que será, ni ella lo podría sospechar. Gozaréis ambos dos y quedaréis otro día para repetir la experiencia. Además, toda tu parte más sensual se mostrará a esa persona sorprendiéndote tú mismo. Estarás suave y cariñoso, tierno. Generalmente eres mucho más brusco y rudo, pasional. Siempre sacas tu instinto animal pero hoy te habrás vuelto algo más romántico.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, todo es relativo en esta vida. A veces pareces un crío, un adolescente preguntando cosas poco apropiadas para tu edad. En la vida, hay que saber reírse de uno mismo, cosa que tú no sabes. Hasta que no aprendas a relativizar y ver qué es lo importante de lo que no lo es, no avanzarás en la vida. Puedes comprender que a las tonterías no hay que darles cancha, es decir, déjalas estar, ignóralas. Aprende a discernir lo importante de lo que no lo es y si no lo es, no existe. Todo es relativo en esta vida pero es que tú no eres objetivo, tú eres tu principal problema. Ten un poco de sentido del humor, para ello, tendrás que aumentar tu autoestima, está por los suelos. Ésa es la causa por la cual no sabes reírte de ti, siempre piensas que los otros lo hacen, te crea cierta inseguridad y miedo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la vida te ha hecho cambiar de profesión. Ahora, cada día más entiendes el porqué de todo ello. Si ese accidente no hubiera acontecido en tu vida, jamás habrías dado con estos temas de sanación y no te podrías convertir en lo que eres de nacimiento: sanador. El destino va creando hitos en nuestras vidas. Al primer momento no entendemos la razón pero a medida que se van dando los hechos, entiendes todo. El universo es muy complejo pero nos ponen la lección en mayúsculas y en bandeja. Así es de fácil comprensión. Por lo tanto, ahora has de seguir tu camino de sanación, primero en tu cuerpo físico, ser tu propio experimento, más tarde en los demás. Hoy, seguirás avanzando con una nueva técnica adquirida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, la vida es algo más de lo que ves y lo que tienes. Tu problema principal es que siempre, desde tu infancia o adolescencia, y ya hace muchos años de ello, has querido controlarlo todo. Aun pasado el tiempo, no te das cuenta de que nunca has fluido con la vida. Es tal tu control mental que jamás te has permitido descontrolar, soltar, dejar que sea el universo el que te lleve a otro destino. Quizás son miedos ocultos, encerrados de la niñez. No permites a la vida que se mueva ni un milímetro, por eso nunca te pasa nada. Lo único que consigues cuando de verdad quieres descontrolar un rato es tomarte varias cervezas y cubatas pero incluso así eres tú quien controla la borrachera. El día en el que confíes en el proceso de la vida, ese día, todo se transmutará.

Piscis, es hora de limpiar tu energía. Es posible que hace mucho que no hagas nada de esto. Quizás has estado tiempo haciendo el ritual del huevo o algo similar. Hay cientos de rituales sobre el tema. Una de las cosas más eficaces y fáciles de utilizar es, al ducharte, frotarte el cuerpo con sal gruesa, luego aclarar. Si lo haces con fe, sabiendo que expulsas toda la negatividad te será muy efectivo. Peina tu aura, límpiate bien. Sabes de siempre que el laurel, tomillo, romero o vinagre son nuestros grandes aliados al igual que un limón. Todo ello hace milagros antes la negatividad. Aprende a protegerte, coges todo de todos. Has de cerrar un poco el tercer chakra. Si eres consciente del problema, podrás con él. Busca técnicas y aplícatelas.

