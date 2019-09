Horóscopo del día 24 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy,, es un día para gozar. Olvídate de malos ademanes o bien palabras. La vida es más simple mas nos agrada complicárnosla. Evita en consecuencia discusiones inútiles que no llevan a nada. El campo del amor está realmente bien auspiciado en hoy. Algo que no te esperas puede suceder. Estate alarma. Quizá tengas una visita inopinada o bien una nueva que cambie el rumbo de tu vida. Sea lo que fuere, la vida te sorprenderá el día de hoy. Las sorpresas, el día de hoy,, van a ser agradables mas debes estar preparado pues, en los días consecutivos, diferentes sucesos van a tener sitio y, ciertos te sorprenderán mas, en su aspecto más negativo. Te vas a enterar de una nueva que te va a hacer estar en una situación privilegiada. Respecto a tu economía, el dinero va a aparecer en tu paseo por vías diferentes. Vas a hacer cosas absolutamente inusuales, lo verificarás por ti. Las ocasiones empiezan a aparecer, eso sí, en sitios poco usuales. No te confundas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, debes salir más, caminar, dejarte ver, oxigenarte. Si bien solo sea por salud, procura estar en contacto con la naturaleza, zonas verdes, sol, playa o bien montaña. Respira aire puro, va a ser muy ventajoso para ti. Debes restituir tu cuerpo y tus energías. Por su parte, deberías ponerte en forma, bien en un gimnasio, con un monitor o bien haciendo actividades al aire libre. En el momento en que consigas estar en armonía con tu cuerpo y psique, vas a poder sentirte dueño absoluto tanto de tu vida como de tu destino. Vivirás días imborrables, créetelo. Eres una persona con gran poder de resolución y merced a éste, vas a salir de cualquier trampa o bien inconveniente de manera exitosa. Vive el cada día tal y como si de un reto interno se tratase. Trata de prosperar, de medrar, de ser más feliz. En lo que se refiere a tu situación laboral, ha llegado el día en el que debes reciclarte: es imperativo que lo hagas. Va a ser el único modo de poder ascender en tu trabajo. Lo vas a hacer sin complejidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás cambiando todo a mejor. Te hallas en pleno ciclo de transformación personal; te renuevas tanto internamente como en tus hábitos diarios. Medra tu espiritualidad en todos y cada uno de los sentidos. Aun te quedan ciertas cosas por pulimentar. Tu administración del tiempo es nefasta: tienes que organizarte para de este modo poder llegar a todas y cada una de las cosas que deberías estar haciendo. En la vida, hay tiempo para trabajar, aprender, salir, y estar con los tuyos. Las horas del día, si las aprovechas bien, pueden asistirte a concluir con tus labores pendientes. Respecto a tu puesto, sería viable un cambio, una mejora. Con un tanto de esmero por tu parte, lo conseguirás. El día de hoy, juega al azar. Los juegos podrían darte mucho dinero el día de hoy. No desaproveches tal oportunidad; es única. El dinero te va a venir de pronto, por un golpe de suerte con lo que, ni te lo pienses 2 veces: juega. Triunfas en el amor. Enhorabuena.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy trata de no arriesgar en ningún campo que se precie. Prosigue con lo que ya conoces, con lo que es seguro y te marcha actualmente. Ya renovarás más adelante mas, no ahora. No es el instante de hacerlo. Tu empleo no es el mejor de todo el mundo mas, lo tienes seguro conque, no juegues con el dinero que paga tus facturas. No está la situación muy boyante. Tu vida sentimental mejora. Posiblemente hayas pasado malos tiempos, bien por contiendas, separación, divorcio o bien algo afín. Ahora, en tiempo presente, consigues entender un tanto mejor la situación: a ti y a quien se halla en estos instantes lejos de ti. Es un ejercicio de empatía, ponerse en la piel del otro y entender las cosas de una manera adulto y cuerdo. Posiblemente halles alguna actividad que te dé un dinero extra: podría tener que ver con el turismo. No desaproveches la ocasión si se te presenta pues en esta vida, todo se mueve muy de forma rápida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te agrada alguien y no sabes qué hacer. No tires la toalla y prosigue intentándolo. Tienes que tener mucha paciencia y, sobre todo, insistir. La esperanza es lo último que se pierde, no lo olvides. Probablemente alguien te haya dejado, tu ser amado. Ahora, el día de hoy,, esta persona podría regresar. Tal vez brote un acercamiento. Inténtalo, no pierdes nada por esta razón. Por su parte, se te presentan el día de hoy por la tarde algunos compromisos que deberías cumplir. No los dejes olvidados pues, son esenciales para ti. En el amor, por consiguiente, si vuelves a procurarlo con tu ser amado, va a haber unas reglas o bien pautas a cumplir, por continuar. Es preciso que de esta forma sea para el buen funcionamiento de la relación. En lo que se refiere a tu economía, aumenta tu capital de una forma lento pero seguro. No desesperes por este motivo. Aprende de tu situación, es una parte de la vida. Es realmente posible que hace muy poco hayas empezado una nueva ocupación laboral, un nuevo puesto. Vuélcate en ello, invierte tu energía. Va a ser un enorme éxito.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el trabajo, como todo en esta vida, demanda horas y tiempo. No te habitúes a hacer las cosas de una forma veloz y mal. Es una tontería pues entonces hay que repetirlas. Sé siendo consciente de tu tiempo y de tus labores mas, ten muy presente que los milagros no existen y que no puedes hacer el trabajo de una semana en un día. Es absolutamente inverosímil. Aprovecha tu energía al límite. Además de esto, no trates de hacer algo heroico llevándote trabajo a casa y trabajando sin parar: absolutamente nadie te lo agradecerá ni vas a tener recompensa alguna. El día de hoy es, por consiguiente, arrastrarías un cansancio extra el resto de la semana. Ten cabeza y no hagas tonterías; todo puede aguardar si bien te afirmen lo opuesto. Respecto al amor, en estos instantes, tu relación es fresca y ligera, realmente agradable de llevar. De esta manera ves la vida ahora, de una forma desenfadada. Atrévete, por consiguiente, a probar en el terreno sexual. Hallarás el máximo placer si de esta manera lo quieres.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, conoces realmente bien la Ley de la Atracción: atraemos personas y cosas que están en nuestro tono vibrátil, que emiten una vibración pareja a la nuestra, sea positiva o bien negativa. En estos instantes, todas y cada una de las personas que te rodean te aportan mucho en el campo espiritual, te asisten en extremo a tu desarrollo personal. Están en tus vibración, por este motivo, vas a evolucionar considerablemente más veloz. Vas a medrar internamente y vas a florecer. Cualidades escondes comenzarán a aflorar; tu personalidad cambiará y confiarás más en el resto. Y con esto, te vas a sentir más a gusto con tu vida, acorde y en sintonía con el planeta en el que vives. Es indispensable que expreses y controles tus sentimientos. El terreno económico está realmente bien auspiciado, un negocio nuevo te va a hacer acrecentar tu capital. Al fin, el trabajo va a ser acorde a tus capacidades, vas a sentirte útil y aprovecharán lo mejor de ti. Tu personalidad es realmente fuerte, incontenible. Tienes un enorme magnetismo personal.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, vas a vivir un día tan intenso como muchos otros de esta temporada. Respecto a tu economía, ten mucho cuidado. No puedes dejar todo a cargo de una persona por el hecho de que, si ésta te fallase, todo se iría al garete. Debes ser el único responsable de tu dinero, de tus cuentas o bien, cuando menos, el más esencial. Tú diriges a el resto. Sabes que el dinero no se gana solo y que los milagros no existen conque, desconfía absolutamente de los negocios prodigiosos en los que el dinero aparece en un par de días haciéndote rico. No seas tan ingenuo. Prosigue siempre y en toda circunstancia tu intuición, déjate guiar por ella en todo instante. Tienes buen olfato para el planeta financiero conque, prosigue tus instintos por el hecho de que seguro que aciertas. El amor demanda libertad. Precisas sentirte libre con tu ser amado, a salvo de cualquier mirada indiscreta. En el trabajo, el día de hoy, va a haber mucho movimiento. Planea bien tu día para poder llegar a todo. Lo conseguirás, no te apures.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, es un día íntegro para ti, para tu beneficio y bienestar dentro de lo posible, de tus compromisos y trabajo. Procura, si te resulta viable, estar unas horas contigo gozando de la vida y de tus pensamientos. Párate y haz un alto en el paseo. Te va a venir realmente bien. En el campo laboral, bien trabajes para una compañía o bien para ti, te iría perfecto investigar los negocios en línea, las redes sociales y todas y cada una de las nuevas ocasiones que la red de internet ha abierto al planeta. Hallarás temas bien interesantes para ti en el instante actual en el que te hallas ahora. Persigue tus sueños, no dejes de hacerlo por el hecho de que cristalizarán, tenlo por seguro. Para lograrlo, centra tu energía en ello, es el modo perfecto más veloz de alcanzarlos. Ten presente tus ideas y también imaginación en cualquier acción que emprendas. Te van a ser de gran calidad de la misma manera que tu experiencia pasada. Planea tus inversiones de la mejor forma posible.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy estás de enhorabuena. La vida empieza a sonreírte. Todo va bien, las noticias positivas fluyen en hoy y eso te hace muy feliz. Tu vida sentimental no puede irte mejor. El día de hoy, has decidido al fin entregar el enorme paso que te va a llevar al amor, a la dicha absoluta. Vas a declararte siendo que amas que, por su parte, te ama locamente. Tan solo te queda entregar este último paso para poder iniciar esta relación tan apreciada para ti. Charla, exprésate, déjate llevar puesto que, va a ser un éxito. Todavía de esta forma, mide tus palabras, o sea, di las apropiadas a fin de que todo salga perfecto. Podrías ser demasiado concluyentes y atemorizar a tu amor. Referente al aspecto económico, ahora el dinero te durará más, vas a gastar menos o bien tal vez te organizarás de una forma en el que aun logres ahorrar algo. Planea y organiza tus ingresos y gastos: es la mejor forma de llevar el control. Los planetas están de tu lado conque, prosigue cualquier sueño por el hecho de que es viable cumplirlo ahora.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, deberías proponerte organizar tu vida de una vez por siempre. Es algo preciso ahora, prioritario y también imperativo por tu bien. Habitúate a no dejar las cosas para mañana. Si algo lo puedes solucionar acá y ahora, no lo extiendas en el tiempo. Respecto al amor, despreocúpate sin motivo. Amplías las situaciones, haces de las sutilezas inconvenientes gigantes y te confundes pensando de este modo. Ahora, tu relación marcha viento en popa por este motivo, no crees inconvenientes donde no los hay. Cualquier tema relativo a los sentimientos, está realmente bien auspiciado. Tu palabra tiene mucho peso en hoy conque, aprovéchala adecuadamente, bien para el amor, bien para cualquier tema que te interese. Al hacerlo, las cosas se solventarán por su peso. El trabajo efectuado desde tu domicilio, sea trabajo a distancia, temas de internet o bien seas autónomo y trabajes desde tu hogar, está realmente bien auspiciado el día de hoy.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, sería un día idóneo para decidir formar una familia o, acrecentarla. Quizá esta idea se te haya pasado por la cabeza o bien lleves bastante tiempo meditándola: el día de hoy es el día idóneo para ponerlo en práctica. No procures ponerte de modelo o bien corregir los inconvenientes del resto por el hecho de que, vas a salir muy mal parado. Mírate al espéculo y trata de mudar mismo. Deja a cada uno de ellos con su vida y ocúpate de tus defectos. A absolutamente nadie le agrada ser juzgado ni criticado si bien la crítica sea edificante. En lo que se refiere al tema económico, procura no gastar en exceso. Tampoco actúes a lo desquiciado invirtiendo en lugares poco aconsejables. Respecto a tu situación laboral, tu actitud es digna de ser elogiada: tu trabajo es insuperable. Por este motivo, prosigue de este modo cumpliendo con tu deber. No te sobrepases y desconecta al salir del trabajo por el hecho de que lo precisas. La psique debe mudar y despejarse, por tanto, no te lleves trabajo al hogar: sería totalmente superfluo.

Fuente: Astrocanal