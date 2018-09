Horóscopo del día 24 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy, sin más, un amigo tuyo te propondrá un negocio a medias. Al principio te chocará pues es un amigo de toda la vida, el que sabe tu vida y con el que sales de marcha. No entenderás muy bien que se pueden mezclar los negocios y la amistad pero empezarás a darle vueltas al tema. Quizás no sea tan mala idea ni es algo tan descabellado aquello que te ha propuesto. Por lo tanto, no digas un no de entrada, entre otras cosas porque vuestra amistad podría peligrar. Confías en él, es tu amigo de siempre, de toda la vida. No te va a traicionar, tan sólo que nunca se te hubiera ocurrido él como socio en un negocio. No quieres que haya malentendidos entre vosotros y sabes que negocio y dinero siempre han estado muy reñidos con la amistad. Confía en el destino.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empieza a prestar atención a tu cuerpo físico. No le haces mucho caso y sabes que el cuerpo grita lo que la boca calla. Si por fin aprendes a transmitir lo que te ocurre, no harás que el cuerpo te lo muestre como una enfermedad. Tienes varias tareas para hoy, deberes por hacer: aprende a hablar, a veces, cuando hablas te hieres a ti mismo, te insultas sin querer o menosprecias y eso mina tu salud. Y por otro lado, muchas cosas te las callas, las guardas para no herir pero eso hará que tu garganta enferme muy pronto si no le escuchas. No permitas que tus pensamientos te hagan enfermar. El cuerpo tan sólo exterioriza lo que tú te has callado. Habla más y enfermarás menos. Dejarás que la enfermedad salgo por la boca, abandone tu cuerpo. Pruébalo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes muchas ganas de aprender, de ampliar tus conocimientos. De repente, es como si tuvieras mucho interés por la vida. Todo es diferente. Te encantaría ser millonario para formarte más y mejor, hacer todo tipo de talleres que te interesen de sanación. Pero sabes que no puedes ser así. Pide al universo que te indique cuál es tu método, tu técnica principal de sanación. Obviamente perteneces al Arcángel Rafael, eres sanador y por ello buscas siempre cómo sanarte a ti y a los demás. Conoces nuestro poder interior pero eso que no quita para que te quieras reciclar y saber más. Si algo te llama y te resuena mucho, ten por seguro que será el propio universo quien te concederá ese deseo: realizarás el curso si así está escrito para ti. Tienes varias técnicas a tu alcance pero sabes que todavía puedes conseguir más conocimientos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy llegará a tu vida alguien a quien no esperas. Quizás sea alguien nuevo, desconocido aunque es factible que esta tarde o noche te encuentres a tu primer amor. Ha llovido mucho desde entonces. Sea una cosa o la otra, la situación atípica te pondrá un nudo en el estómago. No sabrás ni qué hacer ni qué decir ni nada. Trata de digerirla y comportarte de un modo racional. Posiblemente termines con taquicardia, no de enfado sino de nervios. Tranquilízate porque no tiene sentido sufrir por amor, ni por una antigua pareja ni por una nueva que no conoces de nada. Ninguno de los dos casos está justificado. La salud es lo primero. Trata de disfrutar del momento. Síguele el juego si así lo deseas, nadie te obliga a nada, ha sido algo totalmente aceptable. Venga quien venga, si se queda te revolucionará el piso. Estás acostumbrado a tu soledad.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, en la vida es muy importante que seas capaz de expresar lo que sientes y que el mensaje llegue bien. A veces pensamos negro, decimos blanco y la gente interpreta gris marengo, es decir, hemos de tener muy presente que lo que creemos que hemos dicho no es el mensaje que ha recibido la otra persona. A veces difiere en demasía. Aprende a expresarte, es de vital importancia para no crear malentendidos. Por lo tanto, comunícate como es debido. Todo importa: la postura, los silencios, el nerviosismo o la tranquilidad al hablar. Además, como se suele decir, cada cual recibirá el mensaje según sus creencias y percepción. Todo el mundo ve la vida a través de sus ojos. Por lo tanto, al menos intenta por tu parte tener la mayor transparencia al hablar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si tu vida sigue siendo tan monótona y aburrida, tan rutinaria, jamás te ocurrirá nada, has de salir de tu zona de confort, aunque sea para ir al trabajo por la acera de enfrente o la calle de abajo, es decir, haz lo que sea pero diferente al día anterior. Tu cabeza es muy cuadriculada, no ves más allá de lo obvio y has de abrir tus puntos de mira. Sólo cambiara tu vida cuando sueltes y decidas fluir con la vida y el universo. Hasta hoy, tu rectitud mental te ha tenido en la celda más oscura y ahora quieres salir. No vuelvas a hacer lo mismo o ni siquiera conseguirás salir, has de hacerlo sutilmente. La vida es muy simple pero tus ataduras mentales la complican. Sal de tu escondite secreto y cómete el mundo, deja tu zona de confort y déjate ver, lo conseguirás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es hora de pasárselo bien. Queda con tus amigos de la universidad, hace años que no los ves. Estaría bien que volvieras a retomar tu antigua vida. Esos sí que eran amigos verdaderos con los que has pasado noches en vela estudiando. Les conoces bien y te conocen a la perfección. Queda con ellos, sal a cenar, de marcha o queda hoy a comer. Necesitas ampliar el círculo de amistades. El de siempre, está muy viciado y tu energía ya no es la que era, está más elevada y te has de separar de ellos. Por eso, ahora necesitas energía nueva, renovada. Vas a ir conociendo otra gente, otros círculos. De hecho, excepto algunos amigos de la carrera o de la infancia, el resto van a quedarse por el camino. Todo se transforma, hasta las amistades. Tu vibración es superior a la suya, ya no compartes nada, no hay nada en común.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu vida familiar es un caos, cada uno hace lo que le da la gana. No hay unidad familiar, ni diálogo ni nada. Es como si todos fuerais conocidos, inquilinos en una misma casa pero nadie demostrara ningún tipo de afectividad con respecto a nadie. Y no puede ser así. Tú has de ejercer tu rol de padre; tu mujer, de madre. Es muy posible que estéis separados o divorciados, por eso aún es más importante que hagáis las cosas bien, cada cual debe de marcar una línea de autoridad. Si te haces amigo de tu hijo, jamás te tendrá respeto alguno, tampoco estás para cocinarle o limpiarle. Cada cual ha de establecerse en su papel para no errar. A partir de aquí, define el tipo de familia como tú desees. Sabes que es tu decisión. Como siempre, tu Libre Albedrío jugará la última baza.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, empiezas a interesarte por la espiritualidad pero no como una forma de vida sino como una forma de ganar dinero. Tal cual estás enfocando el tema, ya te has desviado de tu camino. Cuando sólo piensas en precios o en cómo ganar más, la espiritualidad se queda en el mismo lugar que si te dedicaras a vender toallas, en ningún lado. No te conviertas en un feriante de la espiritualidad. Hay ciertas personas o personajes que han creado un circo de algo tan bello y sanador como es llevar una vida consciente y ordenada donde vienes a aprender. Has de cambiar y sanar patrones negativos. Si tu enfoque es otro, pronto terminarás en el otro bando, en el de los oscuros, los que vienen a sacarte el dinero y a reírse en tu cara. Sé humilde y sé consecuente con tu propia vida y con tus actos. No hagas daño gratuito o el universo te lo devolverá con creces.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy conocerás a un matrimonio encantador, y eso te dará que pensar. Llevas toda una vida con una misma pareja, estáis pero sin estar, vidas por separado aunque bajo un mismo techo. Al verlos, sentirás que tú también le pedias eso a la vida, vivir una vida bella llena de amor y pasión pero te das cuenta de que tu amor no ha sido de película o revista, ha sido un amor de los de antes sin pasión, casi por obligación. Te hubiera gustado que el amor no se acabara, que durara toda una vida, pero se fue apagando y quedó por el camino. El amor no es eterno aunque te lo hayan vendido así, todo acaba un buen día, no se sabe cuándo. Aun puedes avivar esa llama del amor; no será lo de antes pero al menos habrá un mayor entendimiento.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tira ordenadores, televisores, pantallas y demás cosas que tengas por la casa. Aunque estén apagados te generan un campo magnético pésimo. Tira bombillas, cables y enchufes. Vete a un punto limpio y otras personas lo utilizarán, lo reciclarán. Tienes en casa mucho artículo, cosas tecnológicas, electrodoméstico estropeado que son un manjar para que se aposenten a vivir y se instalen allí las energías negativas, incluso los bajos astrales. No lo permitas. Empieza a llevar bolsas y vete a un punto limpio. Te da igual si rompen el ordenador o lo que sea, va a parar eso determinado, para que te liberes de ello: ellos ganan con tus piezas, tú te quitas demonios. Tú ganas por goleada. Vuélvete práctico, no lo eres en absoluto.

Piscis, hoy ten mucho cuidado porque podrás sufrir una aparatosa caída haciéndote mucho daño en el lado izquierdo del cuerpo, sobre todo en la rodilla. Sabes que vas rápido de lado a lado por los sitios, agobiado y sin tiempo para nada y no puede ser así. Ahora el cuerpo empieza a quejarse; el primer aviso será esta caída. Será más el susto que otra cosa. Irás a urgencias y te curarán, tendrás que estar un par de días en reposo absoluto pero la rodilla te dolerá, te molestará un par de semanas o más. Mira a ver en qué estás siendo tan sumiso, hay algo que te está haciendo arrodillarte. Te enfadarás contigo mismo por la caída y pasarás el resto del día con la pierna en alto. Empieza a hacer las cosas bien, nunca te habías caído, además, ha sido un accidente de los más tonto.

