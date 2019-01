Horóscopo del día 24 de octubre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de octubre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sabes que los iguales se atraen y que atraes lo que piensas. En esta vida, la Ley de la Atracción te puede jugar buenísimas o bien malas pasadas. Las desgracias jamás vienen solas de la misma manera que los logros. Si piensas en positivo y tu vibración es alta, atraerás el amor, la exuberancia o bien la prosperidad. Si, por el contrario, eres fatalista y melancólico, tus compañías van a dejar mucho que querer puesto que, vas a vivir envuelto en miedo, odio y negatividad. Eres un imán y atraes lo que piensas con lo que, depende de ti el desarrollo de tu vida y de tu futuro. Tú creas tu vida y eres responsable directo y absoluto de ella. En el amor, el día de hoy, , deberías al fin atreverte. Arriésgate, no pierdes nada y puedes ganar mucho a este respecto. Crea, sé feliz. Declárate a ese ser que tanto te agrada, no tengas temor, apártalo de tu psique. Empiezas a vivir tu vida desde otra perspectiva diferente. Toma las bridas de tu vida, supérate. Cambia lo que no te guste, renuévate.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la dicha son pequeños momentos, pinceladas que se evaporan y desaparecen si bien asimismo puede ser un estado eterno, una forma de vivir. De todas maneras, es algo débil que hay que mimar y gozar cada segundo de tu día. No estropees dichos instantes mágicos con tu pareja, no lo hagas puesto que, carece de sentido. El amor es de 2 y hay que quererlo y gozarlo. Si bien el día de hoy, , tu pareja te dé pie para enojarte, no lo hagas: 2 no discuten si uno no desea. Opta por las buenas vibraciones, de esta forma vas a vivir una apasionada velada envuelta en amor. Tampoco discutas con tus amigos íntimos, evítalo. Sé siempre y en todo momento cauteloso y prudente en tus exposiciones y también procura no charlar de temas problemáticos por sí como lo es la religión o bien la política. Cada quien es libre de meditar lo que considere y absolutamente nadie es absolutamente nadie para juzgarle. Procura no estar deseoso el día de hoy, vas a tener tendencia. Por este motivo, si se da el caso, da un camino por una zona verde: te aliviará.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , tu aura es alucinante. Estás lleno de armonía y amor. Desprendes amor por cada poro de tu piel mas asimismo energía positiva y vida. Estás lleno de vitalidad. El entusiasmo que muestras el día de hoy es infrecuente en ti, excesivo. Estás más empático que jamás, cariñoso y honesto. La ternura te envuelve y eso te hace irreprimible a los ojos de ciertos y ciertas. El día de hoy, respecto al amor, vas a poder ganar cualquier batalla: absolutamente nadie se te resistirá. Tanto el día de hoy como durante este fin de semana, es un tiempo ideal para reparar cualquier riña que tengas con algún amigo o bien familiar, si la tuvieses. Si no es de esta forma, déjate ver y mimar y dales cariño, compártelo. La prosperidad a nivel económico se dejará ver en tu vida, entra claramente para ser parte de ella y no irse jamás más. Sabes de qué forma administrar tu dinero y, como es natural, el mejor modo de ahorrar. Recobras tu autoestima y seguridad; la confianza en ti se hace cada días un poco más presente, se afianza. Te sientes realmente fuerte y lo muestras.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, la intuición hace mella en ti. Te sientes intuitivo y muy empático. Merced a tus atinadas palabras, solucionarás capítulos pasados mal resueltos. Conseguirás terminar y olvidar semejantes acontencimientos o bien situaciones problemáticas. No te compliques la vida, sobre todo en el terreno sentimental. No te vale la pena, gastas mucha energía y el desenlace es negativo. Es mejor que dejes que tu corazón hable y decida; de esta manera, no errarás. De todas maneras, bien sabes que el silencio puede generar más daño que las palabras. Si no deseas dejar escapar el amor, charla. Expresa tus sentimientos sinceramente y todo va a salir perfecto. Referente a tu salud, te hallas realmente bien, totalmente vital. Si hubieses pasado alguna enfermedad hace poco, con la energía planetaria tan potente que te envuelve, te vas a sentir absolutamente restituido. Si tuvieses alguna enfermedad o bien malestar crónico, te vas a sentir cada días un poco más recuperado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el paseo de la vida día a día te enseña una nueva lección. Recientemente, estas son de relevancia capital, vital. Sabes que tienes el poder absoluto de convertir lo negativo en positivo, a ti te toca hacerlo. El día de hoy, , deberías darte cuenta de la relevancia que tiene estar vivo, del presente que es la vida. De este modo, conseguirás apreciarla mejor. Sé flexible y adáptate a los cambios que te apremian. Tienes que saber ceder. Tu horizonte sensible está a puntito de entregar un giro muy importante. Tienes que sacar el mejor partido posible a la situación. Olvídate de la melancolía o bien añoranza de otros tiempos, te hace daño rememorar y no te sirve de nada puesto que, ya no volverán. Sepulta tu pasado y vive tu presente y tu futuro. Es lo mejor que puedes hacer hoy. Cuida tu salud, estás más frágil y propenso a cualquier catarro o bien enfriamiento que te pueda traer el otoño. Sobre todo, abriga tu garganta: es tu punto enclenque. Préstale atención.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás muy confundido en tu cabeza. Estás filosófico mas no te han quedado claros múltiples conceptos sobre la vida. Tú eres el dueño incontrovertible de ella y te toca escoger bajo tu Libre Arbitrio. Tus resoluciones te producirán karma positivo, a favor tuyo o bien deuda kármica a solucionar. Si todo, cada segundo, estuviese escrito, evidentemente, absolutamente nadie lucharía por nada puesto que, estaría cancelado nuestro poder de resolución, nuestra voluntad. No está todo escrito, es absurdo meditar eso. Tú eliges tu paseo que te va a llevar donde debas llegar. El día de hoy, , vas a tomar una resolución que, en dependencia de cuál sea, te va a hacer desviarte de tu paseo o proseguir por la ruta. Los dos van a ser opuestos y conforme escojas una puerta o bien otra, tu vida cambiará de una manera radical: 2 vidas, 2 destinos. Vas a ser quien decida. Absolutamente nadie te puede asistir y, no se solventará solo, debes ser quien impulse la resolución. Medita, vacía tu psique o bien técnicas de respiración para entregar con la opción adecuada. Concentra tu energía.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás muy confundido, demasiado. Debes sentarte, meditar y aclarar tu psique. No puedes continuar de esta manera. Hay algo que te preocupa en exceso mas, no lo quieres encarar. Quizá tengas fuerzas contradictorias esto es simple cabezonería. La cuestión es que te está dañando, perjudicando mucho. No te deja avanzar, ni cara delante, ni cara atrás. Vive la vida y no pienses más. Si no haces nada, te arrepentirás. Estamos acá para gozar y vivir, no para padecer, rabiar y plañir. La vida es muy hermosa para ser desperdiciada; no lo hagas. En tus manos está mudar semejantes opiniones limitantes. Te hieren. Convierte lo negativo en positivo, restaura tu belleza interior, tu apreciada armonía. El equilibrio es la base de tu existencia, Librano y, ahora, no está en su sitio. La balanza debe nivelarse nuevamente. Eres un enorme luchador y perfeccionista, por ende, lo lograrás, no dudes. Tu vida cariñosa va a relucir, solo debes quererlo. Estás agotado, evita personas problemáticas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, , vas a tomar una resolución esencial en comparación con tema sentimental. Estás agotado de percibir cotilleos, chismes y comentarios. Por esta razón, antes que esta historia paralela siga, hablarás con tu ser amado. Haz o bien deshaz mas, no lo dejes estar. Debes ser capaz de reparar tu historia sentimental o bien, si lo consideras, cortarla de cuajo. Actúa de una forma concluyentes, con determinación. Estás rodeado de vibraciones positivas con lo que, imprégnate de ellas. Al hacerlo, vas a sacar buen provecho en el campo de la economía y de lo social. Olvídate de la gente lianta y negativa: no te aportan nada, es más, bajan tu nivel vibrátil. No lo dejes. Haz las cosas como sabes hacerlas, de una manera adecuado. Precisas cambiar: tras tu jornada de trabajo, deberías liberar tu psique, bien con yoga, visualizaciones o bien cualquier actividad que te lleve a olvidar tu presente y evadirte. Cambia, deja reposar tu psique. No todo es trabajo en esta vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, contrólate. El día de hoy, , podrías dejarte llevar por las conmuevas del instante. No lo hagas, sería una muy grande equivocación. Procura actuar de una forma equilibrado y congruente y controla tus sentimientos. El día de hoy, conseguirás solventar una situación un tanto embarazosa, compleja. Lo vas a hacer exitosamente y te vas a sentir muy orgulloso de ello. El día de hoy, estás tan entusiasta y optimista como siempre. De ahí que sabes que, en esta vida, eres capaz de solucionar cualquier inconveniente que se te presente. Deberías reposar cuando acabes tu jornada de trabajo. Has hecho un enorme esmero y debes recobrarte un tanto. Por esta razón, dentro de lo posible, sáltate cualquier actividad recreativa que fueses a efectuar. Déjala para mañana o bien la próxima semana. Sé más fuerte, actúa con mayor autoestima. No permitas que absolutamente nadie te manipule. Haz lo que verdaderamente sientas que deseas hacer, no lo hagas por sentirte obligado o bien por satisfacer a alguien. Sé mismo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tienes que sepultar tu pasado, tu vida de otrora mas, para conseguirlo de una manera terminante, el único modo posible que existe es encararte a tus temores y a los fallos que una vez cometiste y corregirlos de una vez por siempre. Cuando aprendas la lección, va a estar todo resuelto. Tienes que memorizar y digerir la enseñanza para poder retirar de tu psique esa experiencia. Exactamente los mismos fallos se cometen una y otra vez con el objetivo de, en última instancia, aprender a salir de ello y hacerlo de una manera adecuada. Ya no te volverá a incordiar tal circunstancia, va a desaparecer de manera automática de tu vida. Escucha a el resto, tienes mucho que aprender de ellos. Capricornio, eres una persona muy madura, recta y responsable, de ahí que va a ser simple para ti tomar una resolución congruente y adecuada. No te dejes llevar por la efusividad o bien por un impulso repentino puesto que, no sería propio de ti. Aprende a mirar desde otra perspectiva, vas a ver todo con una mirada nueva, renovada. Sé paciente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, , una resolución tuya podría mudar el rumbo de tu vida. Por este motivo, tienes que sostener la calma en todo instante. Es muy importante que te sosiegues por el hecho de que, si decides algo vital bajo determinada actitud de alegría o bien de tristeza, no sería justa y adecuada tu respuesta. Errarías con total seguridad. De ahí que, relájate y tómate tu tiempo. Es lo más inteligente que puedes hacer. Tu relación sentimental está en la cuerda floja y podrías romper claramente. Trata de no hacerlo sin motivo. Obvia cualquier pensamiento negativo que invada tu mente; apártate de la tristeza y melancolía y también procura ver las cosas desde determinado punto de vista objetivo, lo que te resultará duro y bien difícil. Estás en un tono depresivo mas, a pesar de ello, es hora de reordenar tu vida. De no hacerlo, caerías en una severa depresión. Tu intuición es muy potente conque, sírvete ahora de ella para rehacer tu vida, ordénala. Sé fuerte. Tú puedes con todo esto y considerablemente más.

Piscis, el día de hoy , estás exageradamente sensible, aun más de lo frecuente. Los celos, tu actitud posesiva, podrían jugarte una malísima pasada. A fin de que no ocurra, deberías relajarte y contar hasta diez. No te tomes las cosas tan a la tremenda pues, no es de esta manera la vida. Procura relajarte y ser más congruente. Si te comportas con actitudes extremas, con total ansiedad o bien con ataques de celos, debes saber que tu relación sentimental puede llegar a su fin el día de hoy mismo. No son formas de portarse, no son aceptables. Actúa con total calma y calma, de una manera sereno. Vas a ver de qué manera arreglas cualquier desavenencia existente. Di las cosas que debas decirle a tu pareja y olvídate ya del tema en cuestión. Aclara tu confusión mental a este respecto. No vaciles más. Por otra parte, haz un ejercicio de humildad, mírate a un espéculo y cambia todo cuanto no te guste de ti. Evolucionarás como humano. Actúa.

Fuente: Astrocanal