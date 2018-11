Horóscopo del día 24 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, por fin has logrado tener una cierta estabilidad en tu relación sentimental, amorosa aunque en días como hoy se ha trastocado todo. Una llamada será el principio del conflicto, una persona te llamará y tu pareja creerá que es lo que no es. Empezarán unos celos enfermizos por parte de ella y realmente nada podrás hacer. Tu pareja dará por sentado algo que ni es, ni ha sido ni será. Ves estúpida la situación porque en tu cabeza ni siquiera es un problema: una conocida te ha llamado al móvil, ya está, no hay más historia que contar. Será tensa la situación, tu pareja se cerrará en banda y no querrá saber nada más de ti. Te irás enfadado porque no tiene razón. Quizás, a lo largo del fin de semana puedas arreglar esta ridícula situación, no depende de ti creerte o no.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no estás bien, estás muy mal. Pide cita en tu terapeuta y permite que te dé varias sesiones de Reiki. Has de armonizar tus chakras pues están bastante bloqueados y en plena desarmonía. Hay que equilibrar tu sistema energético, es vital para estar sano y saludable. Por otro lado, si eres aficionado al esoterismo, busca a la persona idónea para limpiar todos tus cuerpos sutiles. Es posible que te hayan echado algún mal de ojo o tengas trabajos para cerrar caminos o inclusive más importantes, de magias más peligrosas. Creas o no en estos temas, tu salud es lo primero y cuando alguien secuestra tus energías y las manipula a su antojo quitándote tu Libre Albedrío, nada bueno puede pasar. Asegúrate de que estás limpio y a su vez, desde un punto de vista terapéutico, sana tu cuerpo y alma con Reiki.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la rutina y la monotonía ya la conoces, están a la orden del día. Ahora necesitas activarte, cambiar, conocer nuevos derroteros. Así que empieza ya a ello. Al abrirte a nuevos campos conseguirás nuevas entradas de dinero, nuevas ilusiones y nuevas personas aparecerán en tu vida. La vida te propone un juego: has de perder tus miedos y, a cambio, disfrutarás de los placeres de la vida. Hay muchos presentes guardados para ti, llevan tu nombre pero has de quererlos y desearlos, no basta con pedirlos con la boca pequeña. Pide y se te dará, haz una acción y aparecerá la reacción. Por lo tanto, estate muy tranquilo porque el universo se ha propuesto que disfrutes de la vida, no que sufras cada día. Hoy se vislumbrará una luz que sale por debajo de una puerta: ábrela con fuerza porque la sorpresa que te llevarás será muy placentera.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, algo le pasa a tu vivienda. Cuando entras hay un olor muy extraño. Unos veces hace mucho frío, otras se nota algo raro, parece alguna presencia. Si no sabes muy bien lo que está sucediendo pero sabes que algo hay, si no puedes dormir porque notas presencias, llana a un exorcista porque tu casa tendrá demasiados entes. Se pueden hacer limpiezas pero cuando alguien está muy asentado y no se quiere ir, cuando ese bajo astral está allí como en su casa, o no te deja vivir, hay que hacer algo para que vuelva a la luz y, sobre todo, quedarte tranquilo haciendo vida normal. Por lo tanto, llama a la persona pertinente, haz lo que te diga, limpia esa casa de entidades y empieza a disfrutar de tu estancia. Es para ti, los entes deben de pasar a la luz.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el sexo te apasiona, no es algo nuevo. Eres un adicto al sexo y al juego de la seducción. Probablemente sea el tema sentimental el que más problemas y quebraderos de cabeza te esté dando en los últimos días o semanas. Estás mal, bastante. Sabes que en la intimidad, con tu pareja o con la de cada noche, con la que toque, no te estás luciendo como siempre haces. Jamás lo habías pasado tan mal en la cama. Eras el rey y dejabas a todas satisfechas pero las tornas han cambiado y resulta que eres una gran decepción. Te has vendido muy bien pero los avatares de la vida, los cientos de problemas y preocupaciones que te rodean, hacen que te veas incapaz de estar a gusto en la cama pensando en lo que has de pensar. Tu cabeza no puede descansar y por eso no cumples como debieras. Para por un tiempo tus citas sexuales con desconocidas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu salud mejora por momentos pero aún está ese hombro recordándote cómo te has de comportar con los demás. No te cargues sobre tus espaldas todo, lo tuyo y lo que no te corresponde. En el trabajo, seas jefe, trabajador por cuenta propia o hagas lo que hagas, aprende a delegar, nadie es imprescindible. Hoy te sentirás desbordado por una situación. Pide ayuda, delega, no sigas por ahí. Es tan fácil como llamar a una empresa de trabajo temporal para tener a alguien en un encargo concreto. Es decir, hay múltiples soluciones antes de quedarte tres noches en vela. No juegues con tu salud porque tu espalda y hombros te lo recordarán varios meses. Así que, sé cauto y prudente, no te cargues con todo y aprende a vivir con lo tuyo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás de moda. Tu aura atrae a los demás y lo sabes. Eres el hombre de moda. Cautivas a todo el mundo, eres un gran conquistador. Hoy tendrás un par de fiestas, de saraos. Te encanta asistir, cotillear y preguntar, estar con unos y con otros. Sabes de todo y de todos pero nadie sabe nada de ti. Tienes un gran control en los demás, te gusta manipular. Eres capaz de dirigir masas hacia donde tú quieres. Eres muy listo. Si fueras un relaciones públicas de cualquier agencia, marca o empresa, te forrarías, es algo que te sale innato hacerlo. Esta noche estarás rompedor, estrenarás traje, corte de pelo e irás impecable. Tendrás muchos ojos sobre ti, se volverán a mirarte. Generalmente vistes de forma casual, será una sorpresa para todos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres una persona muy optimista y jovial, probablemente seas profesor, conferenciante o trabajes con los más necesitados. Necesitas el contacto de la gente para sentirte realizado. Nunca te cansas, siempre tienes fuerza y energía para dar a los demás. Hoy, bien tus alumnos si los tuvieras, bien en tu oficina o trabajo, te harán una pequeña fiesta, un homenaje por tu buen trabajo. Has conseguido hacer una labor social muy grande, espectacular en un tiempo récord. Tu implicación en la causa es extraordinaria y eres muy querido por todos. Por lo tanto, déjate abrazar y disfruta de tu tarde, tu momento. Será corto pero intenso. Quizás estéis un par de horas con la celebración pero será muy emotiva. Déjate querer, es tu recompensa por un trabajo bien hecho, digno.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, da gracias al universo porque tu economía se va a ver incrementada. Te va a salir algo puntual, ocasional, un segundo trabajo en negro, algo por horas pero te servirá para los caprichos y gastaos extras, además, será algo que tomarás como una paga extra, todo será para ti. Así respirarás un poco, te podrás comprar algo de ropa o algún capricho. Aun así, no pierdas el norte porque la cuantía mensual tampoco será tan elevada. Has de poder pagar tus facturas a fin de mes, es lo único que importa. Empezarás con ello el mes próximo así que, vigila tus deudas, controla tus gastos y ve pensando en el capricho que te podrás dar con ese primer dinero. Te hará muchísima ilusión, sobre todo porque no contabas con ello. Es una idea fantástica.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás pletórico, cuanto más trabajas, más energía generas a tu alrededor, es extraño pero, así es. Es cierto que te has activado de tal modo que ya se ha habituado tu cuerpo a tanto trabajo. Para ti sería mucho peor parar porque significaría que luego, una vez que el cuerpo descansa y sale todo el cansancio, retomar el ritmo sería muy difícil. Por eso quieres trabajar también los fines de semana, porque así ya sabes lo que hay. Eres autónomo y realmente puedes hacer aquello que consideres. Necesitas generar liquidez pues tienes deudas y agujeros que tapar así que, si todo va bien, en unos meses habrás saldado ciertas deudas. Sigue con esa buena energía y ese buen rollo, eres un ejemplo a seguir. Es difícil encontrar a alguien que goce tanto de su trabajo, resulta espectacular.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás muy nervioso, temblando. Te han llamado al trabajo y te han dicho que un familiar tuyo estaba en el hospital. No sabes más ni la gravedad, estás a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Tómate alguna pastilla para controlarlo porque si te da, no podrás hacer nada, te irás a urgencias primero y ya seréis dos personas en un hospital. Respira lentamente, haz varios ciclos de respiraciones hasta que tu sistema energético se relaje. Has de hacerlo, es imprescindible. Así que, vuelve a ser tú, respira. Cuando te encuentres mejor, alguien de la oficina te acompañará al hospital en coche, estás muy nervioso y no es conveniente que vayas solo. Nadie ha hablado de qué ha sucedido, ni siquiera se conoce quién está ahí pero es casi obvio que se trata de su pareja o sus padres. La cosa pinta mal, había mucha seriedad.

Piscis, olvídate de tus miedos. Es hora de soltarlos y de ponerte a caminar. La vida es amor, energía en alta vibración; el miedo y el temor están en baja vibración, muy densa, la opuesta. Has de ir siempre hacia la luz. No dejes de hacer las cosas por miedo o volverías de nuevo a vivir en tu mundo imaginario. Y no es lo que quieres. Eres una persona sumamente imaginativa, tu creatividad es excelente. Por ello, aprovéchate de ella. En este mundo, tener imaginación es poseer una gran máquina de hacer dinero. Las ideas se transforman en ingresos si lo intentas. Pero has de quererlo e intentarlo. Por ello, toma un papel y comienza a apuntar ideas. Unas serán brillantes, otras no tanto. Desarrolla un par y piensa si son factibles en esta sociedad.

Fuente: Astrocanal