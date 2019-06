Horóscopo del día 24 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, ha llegado el momento de actuar, de moverse. Debes examinar y pasar a la acción. No te inquietes, no tengas miedo. Todo saldrá bien. El amor está muy presente en ti. En estos momentos, tienes toda la energía precisa para solventar tu situación sentimental. Hazlo sin pensar, no pares, ni lo retrases. Llevas un buen tiempo esperando la ocasión; ahora, te encuentras un tanto perdido, perdido. Has perdido un buen tiempo y ha pasado mucha vida. Recupérala, es el tiempo ideal para que lo hagas. Sabes que nunca es tarde para recuperar un amor, ni para apreciar ni para ser amado. Es lo más bello que hay. Alguien, probablemente esa persona, te hará un regalo que no podrás rechazar. Te conmoverás mucho, incluso llorarás por tal razón. En lo concerniente a tu economía, precisas dinero para una idea tuya, un negocio que quieres montar por cuenta propia. Tienes el arte de saber pedir con gracia, tienes recursos y asimismo imaginación para ello. Hazlo. Sigue tu intuición.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no des a las cosas la relevancia que no merecen. Cuando algo es insignificante, debes dejarlo pasar. Mira todo con objetividad, te irá mucho mejor. En el amor, alguien inesperado te declarará sus sentimientos. Serás su punto de atención. Todos los halagos, piropos y sueños irán directos y enfocados cara ti. Tu vida sentimental va a sufrir un cambio esencial. No dejes pasar tan apreciada oportunidad: un romance tan bello y asimismo interesante no se vive cada día. Te endulzará tu vida, ya lo verás. En lo referente al tema laboral y económico, nuevas firmas y contratos llegan a tus manos. Revísalos bien antes de ejecutarlos. Inclusive, sería aconsejable que fueran revisados por un letrado. A veces, hay que leer verdaderamente bien la letra pequeña pues las trampas legales están a la orden del día. Tienes que saber de antemano cuáles son tus obligaciones financieras como tus derechos adquiridos. Si actúas con precaución, todo saldrá perfecto.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, en estos momentos de tu vida, tu capacidad de sorpresa es enorme, superior a la media. Te admirarás de forma continua de todo lo que pasa a tu alrededor. En lo referente al amor se refiere, vas a volver a encontrarte con ese ser a quien tanto amas, a quien hace mucho que no ves. Por su lado, te darán noticias de otras personas que ahora están lejos de ti. En el amor, avanzas, das un paso al frente. Comienzas una etapa nueva con ese ser querido. Por esta razón, todo tu actual panorama cambia. En el terreno laboral, sería mejor no emprender nada nuevo ni mudar tu trabajo. Debes aguantar, continuarse allí y ni siquiera, aunque te ofrezcan un nuevo trabajo o puesto, aceptar antes de tener muy, muy claras y por escrito las nuevas condiciones, ten presente que te podrían mentir. Por tal razón, examina todo con lupa Sería mejor esperar antes de cualquier cambio. Llegará tu día para mudar incluso de actividad laboral, no lo vaciles. Sé paciente y prudente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, vuelves a tener en tu mente, muy presente a tu ex–. Y, por tal razón, sueñas despierto, lo que es plenamente falso y asimismo irreal para ti, hasta perjudicial. Deja de preocuparte en demasía. Solo son sueños, sería un tanto más preocupante si esos sueños cristalizaran, se hicieran realidad. Mientras que, da igual. Recuperas de nuevo la confianza en ti, tu autoestima. Ese inconveniente del pasado que la había minado y tanto daño te había causado, vuelve a surgir resolviéndose de forma positiva para ti y de ahí que ello te devuelva la plena confianza en ti. La calma vuelve a instaurarse en tu vida y eso se extiende a todos los campos. En lo concerniente a tu trabajo, eres un pozo de ideas, con una imaginación exuberante y asimismo inteligente a la par que fértil. Por esta razón, aprovéchate de la coyuntura y prueba al planeta lo valioso que eres. Hoy , tendrás una ocasión de oro de hacerlo. No la dejes pasar, estate listo para esto. Lograrás aumentar tus ingresos y prosperar tu situación.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no dejas de pensar en una persona determinada y, es mutuo por el hecho de que esa persona también piensa en ti. Si, realmente, en estos momentos de tu vida consideras recomendable retornar con ella, adelante, tienes la puerta abierta absolutamente. Inténtalo, sabes que, de estar soltero y sin compromiso alguno, será un éxito. Si, por el contrario, estás comprometido, no veas ni quedes con esa persona por el hecho de que sabes de antemano lo que pasará. Afectará gravemente a tu situación actual. Cada vez tu pareja te ama más, siente contigo mayor afinidad, está más ligada a ti. Emocionalmente, vuestra relación crece sin parar; ahora hay unos nudos energéticos verdaderamente fuertes que os unen de una manera invisible. Vuestra relación es perfecta y apasionada, cuídala. Tu realidad sensible cambia día tras día, fortaleciéndose más. En lo referente al tema económico, ten cuidado y desconfía de las gestiones peligrosas pues podrías perderlo todo. Infórmate adecuadamente antes de dar el paso pertinente. Déjate asesorar por especialistas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ahora es tiempo de aclarar tus dudas y saber qué paso debes dar en el terreno del amor, qué es lo aconsejable para ti ahora de tu vida. El azar está de parte tuya, revoloteando muy cerca de ti. Recibes muy buenas influencias astrales ahora lo que favorece que puedas tener sueños agradables y, sobre todo, premonitorios. Por esta razón, por la mañana, bien esta noche, bien el resto de la semana, ten siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia un bloc de notas o libreta donde apuntar tus sueños. Verás de qué forma te dan números ganadores y otras muchas claves a descifrar las que te van a facilitar ampliamente tu vida. Vas a hacer un viaje el que se convertirá en viaje de negocios donde te van a ofrecer la ocasión de realizar una esencial inversión económica. Será una ocasión perfecta: no la desperdicies. Con ella te entrará un flujo de dinero suficiente para normalizar tu economía familiar, tu vida financiera por lo general y la posibilidad real de aumentar tu capital. Aprovecha el momento.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, este puede ser mágico para ti. La alegría se apoderará de tu vida. Tu imaginación es muy grande, creativa y más en el terreno sexual con lo que despliega todos tus encantos y excitarás sin duda a tu pareja, lo pasaréis verdaderamente bien, no tengas dudas al respecto. Crea una atmosfera recomendable para que de esta manera suceda. Es verdaderamente posible que estés a puntito de dar el sí a una relación que te llevas entre manos. La otra persona insiste demasiado y, antes de dar el paso, deberías sentarte a pensar al respecto. No hay prisa, ya actuarás cuando proceda. Vive la emoción del momento si así lo quieres pero, sin precipitarte. Eres un ser racional, equilibrado y justo. Por tal motivo, debes actuar conforme a tus cualidades más señaladas. Con respecto a tu economía y trabajo, si trabajas por cuenta propia, si tienes tu negocio, observarás de qué forma todo marcha admirablemente, ahora bien, haz una gran selección si pretendes tener a alguien trabajando contigo. Acierta en tu elección, es esencial que lo hagas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy es el día de las declaraciones. Llegará hasta tus oídos el amor que una persona siente por ti. Tú no sabes ni quién es o, por lo menos, no le habías prestado la atención que requería o merecía. Vas a ampliar tu círculo social. Encontrarás gente muy, bien interesante en un acto social, quizás un encuentro o una conferencia o taller. Estas personas, muy similares a ti en pensamiento, solo con su simple presencia te asistirán enormemente con tu situación sentimental. Estás algo inestable en materia del amor y te darán el empujón para que vuelva a reinar la armonía en tal campo. No hagas tonterías tras tu experiencia y te vuelvas a dejar llevar por amores on line los que, ni los conoces ni sabes sobre su vida real. La gente engaña mucho, en especial cuando no existe nada que probar. Podrías llevarte una gran decepción. La fortuna te sonríe y de pronto, de golpe te incrementarán tu salario mensual tal vez con una mejora de puesto incluida. Tu vida da un giro positivo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sigue con tus planes, no los pares ahora que ha empezado la semana nueva. En el amor, si estás libre, sin compromiso, adelante, lánzate y disfruta con esa persona que te ha robado el corazón. Quizás estés a puntito de terminar tu relación. Tú sabrás lo que es mejor para ti. En lo concerniente a tu economía, vas a percibir noticias sobre un dinero que te deben, una cantidad esencial que ahora está en litigio sobre algún tema de peso. Verás de qué forma aparece en tu vida en el momento más oportuno. Siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia ocurre que el Universo, en los momentos más angustiosos, se apiada de nosotros y nos deja respirar. Sigue siempre y en toda circunstancia y en todo instante tu intuición pues es muy poderosa en ti y tus corazonadas. Si lo haces, acertarás indudablemente. En lo concerniente a tus finanzas, sé muy reservado y mantente en una situación de segundo plano en tu negocio. Ante todo discreción y nada de preguntas. Intenta pasar desapercibido. Si te hicieras de querer, podrían tus asociados cancelar el contrato debido a tu insistencia, desconfiarían de ti.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no tires la toalla, jamás. El amor siempre y en todo momento y en todo instante llamará a tu puerta, lo creas o no. Solo hay que dejarle entrar y, sobre todo, si es a la persona conveniente. Hoy mismo, es realmente posible que se produzca ese encuentro, ese flechazo. Abre tus ojos y tu alma, deja que el corazón vuelva a cantar, lo precisa. Escucha a el resto, debes abrirte a ellos y hacerles caso, prestarles atención pues muy frecuentemente sus palabras nos reconfortan y asisten. No todo es amor; cuando este está ausente, la amistad recobra aún más relevancia aunque, siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia la tenga. Reúnete hoy con una persona de mayor edad que siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia sabe calmar tu alma. Lo hará y, gracias a su experiencia, te reconfortará. En lo concerniente a tu economía, van a entrar unos ingresos en tu vida. Ahórralos, no te los gastes pues posiblemente después los precises. Sé precavido siempre y en toda circunstancia y en todo instante puesto que, en esta vida, nunca se sabe lo que puede pasar. La economía está mal y a veces es verdaderamente bastante difícil verla marchar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sabes que una pareja es tan débil como una flor. Hay que hablarle con mimo, cariño y darle mucho amor. Sé muy tierno con la persona amada, no le impongas tu modo de ver la vida. Es libre y tiene la libertad de pensar lo que desee. No le intentes manipular. No impongas tu punto de vista, déjale respirar. Hoy estás muy titubeante y, podrías resultar hasta un tanto desapacible, insoportable. No agobies tanto a tu ser amado o dañarás tu relación. Dale su espacio. Todo el planeta precisa una parcela de privacidad, aunque estés en pareja. De esta manera harás ver que estás seguro de ti y que confías tanto en ti como en él o . Dale ese voto de confianza. Resulta necesario para que vuestra relación funcione. Si tu trabajo lo realizas desde el hogar, hoy es el día ideal para que crees nuevos contactos comerciales y sus posibles contratos; será ideal para esto. Si, con lo que fuera, hoy tuvieses una entrevista, tal vez estarías un tanto violento. En un caso de esta forma, controla tu conducta.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tu vida da un vuelco y comienza a renovarse, a modernizar. Verás de qué forma ahora consigues salir de situaciones embarazosas. Encontrarás las contestaciones a cualquier duda que se te plantee. Ahora es el momento preciso para cristalizar tu amor, ese sueño que llevas días y días alimentando: por fin tu ser amado se va a convertir verdaderamente. Deja de soñar despierto, ahora es tiempo de disfrutar de la realidad. Hoy , si quieres, puedes vivir una noche mágica, increíble. Depende de ti. En lo referente al campo laboral y financiero, para evitar futuros inconvenientes, deberías dejar todo bien atado y escrito. Muy frecuentemente con la buena fe de las personas no basta. Demanda tus facturas y recibos. Te complicarás menos la existencia. Pon en claro tus contratos y fírmalos, de este modo ya no existirán dudas al respecto. Esto es en los negocios, en general, debes separar la amistad y tratar las cosas como lo que son: dinero que se mueve de un lado a otro. Es lo mejor.

Fuente: Astrocanal