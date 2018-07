Horóscopo del día 24 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, descansa tu mente, no dejas de tener pensamientos repetitivos y altamente nocivos para ti. Debes de tranquilizarte y serenarte un poco. Has de saber que cuanta más calma tengas en tu interior, antes se resolverán tus problemas en la vida real. Proyectas fuera lo que está viviendo tu alma y si dentro todo son turbulencias, desgraciadamente no conseguirás nada bueno. Por ello, hoy medita, date Reiki, haz visualizaciones guiadas y transporta tu mente hacia la calma más absoluta. Puedes lograrlo, aunque te cueste, has de proponértelo. Intenta controlar a tu ego pues te juega muy malas pasadas. Siéntate un buen rato a meditar hoy, conecta con tu esencia divina, con tu Yo Superior. Verás cómo los resultados son mucho mejores de lo que te puedas imaginar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tu padre te necesita así que pierde pereza y aunque te encantara estar en otro lugar con tus amigos, ve y hazle compañía. Sabes que es de vital importancia que prestes toda la atención a tu familia. Es ley de vida: primero ellos te crían y luego tú les cuidas. Así es y así será. Por lo tanto, hazle todo el caso que puedas, no te arrepentirás. A veces te quejas de dolencias y de algún dolor de cabeza y malestar general pero cuando realmente ves las enfermedades de la gente y el sufrimiento tan de cerca, el alma se te encoge y reaccionas. Deja de quejarte tanto. Estás sano, no tienes enfermedades, quizás algún achaque sin importancia. Empieza a practicar la empatía, te sentirás mucho mejor al hacerlo. No estás solo en el mundo. Los demás también tienen problemas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, decides comenzar nuevos negocios lo cual hará que empieces mañana mismo a plantearte qué socios serán los mejores. Nuevos socios y personas van a formar parte de tu vida. Elige bien porque si no lo haces, no podrás hacer una buena propuesta. Estudia el campo en el que te mueves y únete con los indicados. Sabes que hay personas que tan sólo buscan el dinero: no es tu caso, aboga por los mejores en cada campo. Si trabajas en la mediocridad nunca llegarás a nada. Has de ser tú mismo y responder por ti pero aunque no puedas responder por tus socios, si los eliges mal, todo serían problemas e incluso podríais terminar en los tribunales. Cuando se habla de negocios no hay amigos ni compañeros. Recuerda: no juegues con tus ahorros ni permitas que nadie lo haga.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has de controlar esas emociones tuyas que tanto sufrimiento te generan. Es triste que estés todo el día sufriendo, llorando, con el corazón encogido o lleno de miedo y temor. No debiera de ser así aunque no lo puedes evitar. Plantéate ponerle remedio al sufrimiento porque no tiene sentido alguno seguir viviendo de este modo. Ve a un psicólogo o a cualquier terapeuta holístico. En tu caso, es tu alma quien llora y deberías de sanar el problema de raíz, no tomar medicamentos para paliarlo. Ataca el problema y sanarás. Sé valiente. Tienes mucha fuerza interior pero has de sacarla al exterior. No te costará tanto como crees, el caso es ponerte, empezar. Lo demás vendrá solo. Déjate sanar, serás doblemente feliz y tu vida será perfecta o casi perfecta.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si estás encerrado en tu domicilio habitual, sal. La vida es bella y te ofrece múltiples posibilidades. Deja de dormir o de perder el tiempo en casa sin nada que hacer, vagando sin rumbo. Ve al parque, a la cima de un monte o a un prado, da igual pero olvídate de estar encerrado entre cuatro paredes. Ahora tu alma se siente libre y tú también. Sabes la importancia de respirar. Cada vez que respiras entra vida a tu cuerpo, al inhalar aire puro regeneras tus células, las alimentas, les das de comer. Haces que todo el agobio del día sea expulsado a través de la respiración. Respirar es el acto más importante de un ser humano, sin ella, mueres. Por lo tanto, aprende diversas técnicas de respiración. Practica yoga o simplemente sé consciente del hecho de respirar. Haz ciclos de diez respiraciones largas y profundas. Si haces esto tan sencillo, tu cuerpo sanará.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, descansa. Has de permitir que tu cuerpo se tranquilice. Sabes que dormir es la mejor medicina del mundo. Necesitas horas de sueño. No estás bien y lo sabes. Tu cuerpo ha de recuperarse después de tanto estrés. Es obvio que tu mente te juega muy malas pasadas, te hace sufrir más de la cuenta. Has de soltar y fluir con la vida, así reducirás al máximo la enfermedad. No te debes de exigir tanto, eres muy austero e inflexible contigo mismo. No debiera de ser así. Trata de relajarte y meditar. Si puedes, permite que alguien te envíe Reiki para sanarte. Sabes que se puede sanar también a distancia. Somos energía. Mientras tanto, relájate todo lo que puedas. A su vez, si es posible, deja que el sol te dé en el cuerpo. Así tendrás algo más de energía gracias a éste. Hay que armonizar tu sistema energético, no está como corresponde.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, a veces tienes una vida completamente cuadriculada y estructurada y algo o alguien aparece para romperla. No sucede para hacerte daño, al contrario, si pasa es para que veas la vida desde otra perspectiva, para que veas que la vida está repleta de infinitas posibilidades. Hoy te pasará algo que te dejará fuera de juego, el impacto será casi parejo. Romperá todos tus esquemas mentales, te abrirá los ojos de golpe y no sabrás cómo reaccionar al respecto. Realmente será un impacto emocional que despertará a ese ser que vivía de forma mecánica, cual robot, con todos los sentidos dormidos. A partir de tal noticia, algo hará clic en tu interior y verás que todas tus creencias hasta la fecha, no servirá ninguna. Empezarás desde cero, con otras ideas y otra percepción de la vida. Y el cambio será para mejor.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te has apuntado a clases de baile y estás feliz. Te apasiona cantar y bailar, no concibes la vida sin hacerlo, es parte de ti. La música está dentro de tu alma y te hace sentirte vivo. Y eso es lo que necesitas, una motivación para vivir, para sentir que la vida merece la pena ser vivida. Ve a clases de baile. Es muy probable que allí encuentres a la persona indicada para ti. Os atrae lo mismo y el destino os querrá juntar. Apúntate ya. Busca maneras de expresar tu creatividad y tanto la sexualidad como cantar y bailar son perfectas para ello. Además, despertará en ti una parte de tu alma que todavía estaba dormida. Tienes poderes y lo sabes aunque no te lo creas. La vida es movimiento, también es música; todo va a la par. Disfruta.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy te irás a pasar el día con tus compañeros de yoga. Iréis a un retiro espiritual. Quieres estar en el silencio, meditando. Necesitas encontrarte contigo mismo, con tu esencia divina. Hace tiempo que no pisas un templo budista ni ningún tipo de casa o retiro espiritual. Hay muchos repartidos por el mundo. Ahora es tu premio del verano. Necesitas unos días de paz interior, introspección. Podrías quedarte un día, dos o el fin de semana. Hay varias opciones pero en verano está abierta todos los días. Por ello, según tu recogimiento, puedes decidir si seguir más o no. Harás un ayuno. Todo será ayuno, oración y meditación: mantras, malas y cuencos tibetanos de sanación. Te vas a encontrar a ti mismo, no lo dudes, va a ser un encuentro de lo más interesante y especial, lo necesitabas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la vida te ha puesto una prueba muy dura y, la acabas de pasar. Ya estás curado, ya estás limpio de tu enfermedad. Estás muy contento, has vuelto a vivir. Hoy pasarás el día solo, llorando de alegría y recapacitando sobre todas las cosas que te llevaron a esa temida enfermedad: el calvario que pasaste y todo lo que ha ocurrido en el último año. El tener el alta, el saber que estás sano te ha producido un shock, un cataclismo en tu alma. Te mereces vivir y ser feliz y te lo tienes que repetir una y mil veces: te lo mereces. Has cambiado, tus prioridades han cambiado y todo en ti es diferente ahora. Ves con los ojos de la vida. Te has jurado que jamás volverá a ti la enfermedad y, así será. Eres el dueño de tu vida y sabes que los sentimientos hay que expresarlos. Si los dejas guardados se enquistan y enfermas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te planteas ser feliz de una vez por todas en el amor y para eso, has de mirar más allá. Nunca eliges bien, todas tus parejas están cortadas por el mismo patrón, y te sientes muy infeliz a su lado: cambia. La vida te va a poner, si sueltas de una vez por todas a todas tus ex parejas, a otra persona completamente diferente con la que serías extremadamente feliz. Suelta y fluye y no rechaces la felicidad que te llega. Tienes miedo a ser feliz, te lo has de quitar, los miedos bajan tu vibración. Amplías tus horizontes, abres tus ideas y seguro que en unas semanas esa persona idónea ya está en tu horizonte afectivo; espérala con los brazos abiertos. Te va a ir genial en el amor. Cambia, rompe esquemas y pierde todos tus miedos. Avanza.

Piscis, quizás nunca has analizado todos los avatares que te han pasado en la vida. Siempre te has sentido un ser solitario e incomprendido con pruebas muy difíciles que no has podido pasar, has estado muy enfermo, has visitado muchos psiquiatras y quizás jamás has visto más allá del día a día. Piensas que eres sensible, frágil y que no estás en equilibrio. Nunca se te ha pasado por la cabeza que seas alguien que vino a este mundo, un ser especial, un ángel frágil que vino a ser trabajador de la luz, a sacar más luz y sanar y se quedó anclado en la oscuridad de la enfermedad y la depresión. Nunca has hecho caso a los temas energéticos pero deberías de hacer caso porque tú puedes ser un trabajador de la luz que ha quedado atrapado.

Fuente: Astrocanal