Horóscopo del día 24 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no desconfíes de la gente y mucho menos de los trabajadores que están contigo. No tienen necesidad alguna de hacerte daño, no muestran tal interés por ti. A veces fabricas conjeturas que no son propias de ti. Déjate llevar por tu espíritu aventurero y pasa este fin de año, esta próxima Nochevieja, en otro destino. Si haces algo diferente, suceden cosas diferentes. Podrías cambiar de hábito y no hacer lo mismo de cada año: misma casa, caras y situación se repiten año tras año. Pasa en familia estos días pero sé honesto con tu corazón: sabes lo que comentas y lo que realmente piensas y sientes. Si alguien te gusta, si te ha robado el corazón, pídele que sea tu nueva pareja. Sé objetivo en situaciones que te tocan muy de cerca aunque, sería ardua labor.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no permitas que haya terceras personas en la relación sentimental o se terminará. Eres muy consciente del peligro de esas terceras personas. Cortarás por lo sano y allí terminará la historia. Es posible que la vida sentimental cambie de rumbo y todo comience de nuevo. Es entendible tras ciertos comentarios y conversaciones mantenidas, probablemente cortar por lo sano sea lo mejor ante personas que no son lo que tú creías que eran. No te dejes engañar. Tendrás una llamada telefónica que te alegrará el día y el mes, será impresionante la noticia que te darán, te alegrará en demasía. Ante una relación fría y distante, corta, para no meterse allí, no tiene sentido seguir sufriendo para nada.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estos días navideños son muy importantes para ti pues tu mayor pilar es la familia. Así que la reunión de la mayoría de tus allegados te producirá un gran bienestar. Siempre te has sentido respaldado por ellos y así seguirá siendo, estás convencido de ello así que, no te apures ni preocupes por nada del exterior. Sabes que, ante los problemas y la tormenta, tu familia te protege. Estás en medio de una de ellas, te está salpicando pero sabes que tu familia está a salvo y eso es lo más importante para ti. A partir de ahora, aprende a ser más fuerte, a defenderte mejor. Tienes las herramientas para hacerlo. Sabes que no es cuestión de hacer daño ni de insultar. Una palabra inteligente puede dejar al más miserable plantado en su sitio. Prueba a hacerlo, te quedarás de maravilla. Es hora de que pongas a más de uno en su sitio. Se lo tienen muy merecido.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estarás algo ansioso y realmente será una tontería, algo de poca importancia. Trabajarás muy poco y faltará media plantilla. Brindaréis y la jornada laboral será muy corta, reducida. Pero tu estrés y tu ansiedad vendrá exclusivamente de otro tema: la cena familiar. Este año será en tu casa y no sabes cómo saldrá. Te sientes muy inseguro al respecto. Sin ayuda y trabajando, estás convencido de que recibirás alguna crítica de algún miembro de tu familia. Pero es algo infundado, tu familia te adora y querrán echarte una mano. Tu perfección hace que quieras que todo salga perfecto. Deseas que pase este día rápido y aún no ha comenzado. Relájate porque lo último que necesitas es añadir más presión a toda la que ya llevas así que, calma.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es Nochebuena y tú eres una persona muy tradicional así que, no irás a trabajar. Estarás con tu familia haciendo las últimas compras navideñas y disfrutando de los belenes y del árbol. Te apasiona el sentido de ser una familia unida, una piña y aunque estés en casa menos de lo que te gustaría, esta fecha es sagrada para ti así que estará todo perfecto para esta noche: árbol, Papá Noel, y ese ambiente navideño que tanto te gusta. A tu casa vendrán familiares y amigos. Tú haces la celebración en casa porque así lo sientes. Déjate llevar, fluye y di cosas bonitas a los demás que no te atreves a decir el resto del año. Se alegrarán. Por lo tanto, da todo el amor que puedas y seas capaz de dar pero abre también tus brazos para recibir.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la salud es lo primero y lo sabes. Siempre hay que estar en forma, aunque andes diez minutos al día o subas las escaleras de casa en vez de coger el ascensor. Haz tus ejercicios en la medida de lo posible y, si te lo pudieras permitir, cómprate una bicicleta estática o algún aparato fácil de utilizar que puedas tenerlo en casa. La edad nunca es una excusa para lograr mejorar tus músculos o tus articulaciones. Haz ejercicios de piernas e intenta mover tus brazos. Cualquier mínimo ejercicio te resultará de lo más reconfortante. Si puedes, pasea al aire libre, oxigenarás tus pulmones y si te da el sol, tendrás más energía en tu organismo. El sol sana de un modo natural. Tu matrimonio, en el caso de tenerlo, podría sufrir un pequeño bache pero con un abrazo o una conversación amena, volvería al punto en el que estaba.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has de trabajar, es muy posible que tu día sea uno más. Si vives fuera, si tu familia no está en tu ciudad y trabajas, no podrás pasar esta noche con ellos pero, sabes que los amigos siempre están a tu lado. Bien si trabajas y puedes celebrar la Nochebuena con tus amigos y allegados, bien si trabajas por turnos, no te preocupes porque seguro que, sea del modo que sea, eres capaz de pasártelo bien y celebrar este día tan especial. Piensa en lo que vendrá, en el futuro y olvídate de una vez por todas de la melancolía. Te destroza la vida. Hagas lo que hagas, estés donde estés, esta noche será digna de recordar, no será algo agrio para ti. Por primera vez en mucho tiempo, lograrás sacar una sonrisa. Cambia tus viejas ideas, tíralas si ya no te sirven. Es lo mejor que puedes hacer, dejar marchar lo que te oprime y te hace daño. Disfruta del presente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser sincero y eso te hace ser muy querido entre tus amigos. Estos días te lo demostrarán. Tendrás mayor vida social quedando con grupos de amigos, con tu círculo íntimo y poniéndote al día de tu retiro ocasional y voluntario. En ocasiones, el trabajo no te permite estar tanto como te gustaría con tus íntimos amigos. En este momento, saca tiempo de donde sea para lograrlo pues la satisfacción que sientes al estar con ellos y el cariño que recibes te asientan, te tranquilizan y te apaciguan. La confianza hacia tus más íntimos es extrema y suele ser algo bilateral, mutuo, de ambas partes. Sigue trabajando en un negocio ya comenzado, enfoca tus fuerzas allí y no lo dejes a mitad pues se quedaría estancado y ya no avanzaría más.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la suerte te sonríe en cada aspecto de tu vida. Te sientes un ser afortunado en momentos como el que estás viviendo. Tienes todo lo que deseas y, aunque algo te falte, no es lo esencial para tener una vida plena. Reflexionas sobre la vida, tu destino y tu futuro en general. Te sorprendes de pensar ciertas reflexiones que hace tiempo no habrías sido capaz. Te estás convirtiendo en un ser muy profundo, te conoces más y te aceptas con tus defectos y virtudes. Te respetas a ti mismo y a los que te rodean. Tener a alguien a tu lado que te arrope podría hacerte sentir muy pleno, con gran capacidad de amor, con ganas de darle lo mejor de ti y de corresponderle a todo ese amor que te brinda. Estás dando mayor importancia al amor pues ves cada día que te hace ser más feliz y mejor persona.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, aunque te cueste mucho abrirte a los demás, sobre todo a tus más íntimos y familiares, en estos días es casi obligatorio hacerlo. Te sentirás desbordado por tus sentimientos como hace mucho no te has sentido y te sincerarás con las personas que más amas. Aunque te resulte muy difícil soltar todo lo que llevas dentro, dirás con tus propias palabras lo que significan para ti tu familia. Te costará y pasarás un rato difícil pero te liberarás por haberles dicho tus sentimientos. Este arranque de sinceridad te unirá más a ellos, os convertiréis en una piña. Con tu pareja actual, estarás pletórico, sentirás dicha y felicidad y verás por ti mismo que abrirte a esa persona y contarle en cada momento tus alegrías o frustraciones no te costará nada, estará a la orden del día.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ante la falta de motivación diaria o la vida rutinaria o sedentaria optarás por realizar en tu tiempo libre nuevas actividades que te hagan sentirte vivo y feliz. No cuesta nada cambiar las cosas cuando no estás a gusto con tu vida. El destino o la casualidad te traerán de nuevo a tu vida a una ex pareja de antaño. Un encuentro casual en fechas señaladas será la poeta para retomar un amor de juventud. Quizás esta persona te traiga de nuevo a tu vida la motivación que te faltaba, las ganas de sentirte vivo todo el día. Eres tan inquieto y dinámico que no soportas la monotonía pero en la vida hay que saber aceptarlo todo. Unos días de quietud no hacen daño a nadie. Aprende a convivir con todo: lo que te gusta y lo que te aburre, la vida es una mezcla de ambas opciones.

Piscis, comienzas a ser tan receloso de tu vida íntima que hasta tus progenitores se harán eco de ello. A veces, el hacer algo de un modo extraño, lo único que produce no es la ignorancia si no el interés. Cuando quieres pasar desapercibido, nunca digas lo que no te gusta, irán a por ti. Habrás hecho una maniobra extraña que podría volcarse hacia ti. La familia será una realidad pues estaréis todos celebrando estas fechas tan señaladas. Necesitas desarrollar la tolerancia y probablemente que esta prueba será tu prueba de fuego. Es probable que no te vieras capaz de soportar a todos los miembros de tu familia, por ello, antes de decir algo improcedente, respira hondo, haz un ciclo de respiraciones y, por supuesto, aguanta el tipo.

Fuente: Astrocanal