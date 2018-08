Horóscopo del día 24 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, comienzas a tener serias dificultades económicas. Es cierto que en verano se gasta más: hay viajes, vacaciones, terrazas y comidas fuera del hogar pero esta situación no es sólo de las últimas semanas. Si no haces algo para subsanarla, muy pronto las deudas te devorarán, por lo tanto, trata de poner remedio a este asunto tan escabroso. Sabes que tu trabajo está completamente bloqueado, no funciona: si trabajas para alguien, te echan, si eres empresario, tu negocio se arruina. Sabes que hay fuerzas ocultas que tiran de ti. Has de ser consciente de ello e ir a una persona que pueda terminar con tal aventura. Es todo un problema y creas o no en las energías, en la vida real es algo cotidiano: igual que hay negocios gafados, hay personas que se lo pasan bien enviando el mal a los demás. Protégete y sobre todo, límpiate.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, vuelves a tener alegría de vivir. Parece ser que los días de vacaciones te están haciendo de nuevo querer hacer cosas, bañarte, pasear o tomarte un par de copas. Tus amigos estaban muy preocupados porque los últimos meses no eras tú: todo eran negativas, no querías salir ni dejarte ver. Te has estado refugiando mucho tiempo en el trabajo pero ahora, por fin, sales a la luz. Tus amigos están contigo, te quieren y aprecian mucho así que, no los subestimes. Estarán para los buenos y malos momentos. Pon de tu parte y comparte la alegría con los que te rodean. Tienes todo para ser feliz así que, abandona esa tristeza repentina que tanto daño te estaba haciendo. Ahora sabes que la vida es un lugar para avanzar y crecer.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tras la tempestad viene la calma. Tras este intenso mes donde tus finanzas han sido las protagonistas, más bien por defecto que no por exceso, ahora todo comienza a encajar de nuevo. El futuro éxito está asegurado. Aquí termina está economía tan mal llevada. La escasez desaparece de tu vida para dar paso a la abundancia. Has de abrir tus brazos para recibir los regalos que te envían del cielo. Es absolutamente necesario que aprendas a decir que sí y a recibir. Hay que saber dar y recibir y el hecho de recibir es una lección que todavía no has aprendido. Te ha llegado la hora de hacerlo. Ahora llegan muchas bondades a tu vida, para ti. Sé agradecido, es necesario que así sea. Va a llegarte la prosperidad y abundancia económica. Acéptala.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, empiezan a abrirse puertas para ti. De repente, tanto tu horizonte financiero como laboral se llenan de oportunidades. Es tu momento: pierde cualquier miedo o temor y cruza por allí: verás cómo te sonríe la vida. Sabes que eres un empresario nato, sirves para ello y todo lo que emprendas hoy, estará muy bien aspectado. Tú eres suerte, atraes la suerte por eso es importantísimo que seas capaz de ver más allá de lo que tu vista, tus ojos reales te pueden dejar ver. Ahora mismo está en tus manos empezar una nueva faceta dentro de tu vida laboral: es un complemento a tu trabajo, es algo más que te hará tener más clientes potenciales. Así que, sabes de antemano que has de cruzar esa puerta que te llevará a otra. Y hará que te sigas formando en tu propósito de vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás de enhorabuena. Hoy deberías de jugar a la lotería o ir a un bingo porque tendrás premio seguro. Eres una persona con suerte, con mucha suerte. Tu positividad te hace atraer siempre la suerte. Es difícil encontrar a alguien que eleve tanto la vibración. Eres muy positivo, activo, tienes mucha vida interior pero te gusta más ser conocido y reconocido. Este verano has duplicado tus amistades y estás muy feliz de haber conseguido ese reto. Los juegos de azar están muy bien aspectados hoy así que no te olvides de jugar. Estás derrochando tu dinero: pagas copas a los demás, te acuestas de madrugada, haces excursiones y no mides tus gastos. Te costará un par de meses volver a quedarte con una cuenta bancaria saneada. Por eso, cuanto más juegues, más oportunidad tendrás de recuperarte financieramente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu mente te limita en demasía. Es sorprendente lo que un ser humano puede cerrarse los caminos a él mismo. Sabes que la mente hace mucho, más bien hace todo en cuanto a generar problemas de salud. Tú mismo con la repetición de tus pensamientos y patrones negativos estás creando continuamente tu propia realidad, es decir, si piensas en positivo, vas deteriorando tu sistema energético hasta enfermar. Por lo tanto, a partir de ahora, trata de ir poco a poco soltando esas ideas tan nocivas que tu mente alberga. Tu cabeza es un hervidero pero ten por seguro que el daño que te produces es muy grande. Acalla tu mente, ve a clases de meditación. Cuanto más vacíes la mente de pensamientos nocivos, mejor te sentirás con tu vida y tus circunstancias. Libérate.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu vida empieza a cambiar en positivo. Estás preparando una mudanza: una nueva casa, población y trabajo y te tiene estresado pero muy ilusionado. Ahora vas a ser capaz de empezar de cero, con tu nueva personalidad, sin ser juzgado por nadie. No te conocen, no hay imagen sobre ti y tú vas a proyectar esa nueva imagen con la que te gustaría que te vieran. Tú te ves con unos ojos, los demás con otros. Es muy diferente lo que proyectas de lo que cada uno ve pues cada cual mira con los ojos de su alma. Nadie es igual por dentro, cada uno tenemos una sensibilidad diferente y especial. Sigue trabajando duro en tu nueva vida. Ya has comenzado el camino y en unos días todo se materializará, te mudarás. Pero aun te queda cerrar asuntos pendientes. Hazlo cuanto antes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, un dinero extra te va a entrar y estás muy feliz. Vas a poder hacer un trabajo personal que te fascina. Además de tu trabajo habitual, eres un artista: esta vez el encargo que te han hecho a través de un amigo supera todas las expectativas: vas a diseñar un local entero, vas a pintar tus dibujos en la pared y fachadas. Estás pletórico pues para ti dejar tu sello y marca es todo un regalo. Y además va a estar muy bien remunerado. Con ese dinero podrás saldar todas tus deudas que eran bastantes pues este mes de Agosto, con viajes y vacaciones, tenía unos gastos extra considerables. Por lo tanto, dale las gracias al cosmos por este presente que te va a salvar este mes. Ya no te devolverán recibos y sanearás todas tus cuentas bancarias. Volverás a disponer de liquidez y podrás hacer de nuevo una vida normal.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, quizás no te hayas dado cuenta pero estás lleno de complejos. Muchas veces, vas a hacer algo pero tú mismo te lo prohíbes, vas cortándote los caminos tú mismo. Has de quitar de tu vida todas esas limitaciones que en el día a día te parapetan. Son nocivas para ti, además deberías de descubrir qué otras limitaciones tienes en el día de hoy: podrían venir de la gestación, de otras vidas, vidas paralelas o de tus ancestros. Las limitaciones son sobre cualquier tema del día: economía, abundancia, sexualidad, felicidad. Es importante que te analices para saber qué es exactamente lo que se ha de transmutar. El reconocer el problema ya es parte de la sanación. Primero se detecta, luego se libera y después se transforma y sana. Todo lleva un orden.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu realidad está cambiando. Ya nada es lo de antes. Cuando estás con tus amigos te sientes como un extraño, ya no hablas en el mismo idioma. Ves la vida con otros ojos, tienes otras prioridades diferentes a la gente de tu edad. A veces te parece como que estás descubriendo muy joven los entresijos de la vida. Te sientes como un niño hiperactivo o superdotado en clase, no les sigues a los compañeros, no los entiendes, hablas diferente idioma. Es un poco lo mismo ahora. Nadie a tu alrededor habla el lenguaje de la espiritualidad: si dijeras lo que realmente sabes, te encerrarían de por vida en el psiquiátrico. La gente no quiere saber más de lo que ve o toca, de lo tangible. Te sientes solo en el mundo en compañía de tus guías y ángeles pero completamente apartado del mundo en el que vives.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres una persona muy activa y lo sabes, por eso se hace extraña tu monotonía de los últimos tiempos. Tienes que activarte, hacer deporte, ir al gimnasio y en bicicleta. Pero, sobre todo, trata de hacer deporte y liberar ese estrés. Es hora de apuntarte a alguna actividad que te guste como bailar, hacer viajes, clases de cocina sana, algo que te haga salir, cambiar de aires y conocer gente nueva, que rompa con el trabajo y la rutina. Lo necesitas. Estás mucho rato sentado en la televisión o al ordenador y eso ha creado una vida completamente sedentaria. Es hora de dar un paso más, de activarse. Además, seguro que ha causado en ti sobrepeso. Podrías cambiar tus hábitos alimenticios porque son un tanto desequilibrados. Come frutas y verduras de verano, tienen mucha energía y a ti, pese a tu alimentación, te falta energía vital.

Piscis, hace mucho que no te planteas ir al parque, hace años que no lo frecuentas como antes. Deberías de empezar a ir a clases de yoga y luego, algún día, ir al parque a meditar. Hay lugares perfectos para ello. Necesitas enraizarte. Siempre has estado muy en conexión con tus guías, cada vez más pero es que ahora tienes también que enraizarte. Si estás todo el rato en planos superiores pero no echas raíces y éstas son fuertes y profundas, podrías no estar en este plano como debes, podrías dar la sensación de estar muy ido. Una técnica de enraizamiento es abrazar árboles; hazlo, además, te desprenderás de parte de tu energía negativa que es mucha. Has de limpiar esa energía. Respira bien: inspira y expira, despréndete de todo lo malo de tu vida, hidrátate y estate el mayor tiempo posible en zonas verdes.

Fuente: Astrocanal