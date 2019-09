Horóscopo del día 23 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la vida cambia a cada instante. Todo está en perfecta evolución, por consiguiente, despreocúpate de los cambios venideros. Son una parte de la vida y de tu existencia. No permitas que te afecten más de la cuenta. La vida debe fluir, y las personas y las creencias, asimismo. Nunca procures persuadir a absolutamente nadie de tus principios. Errarías. Deja siempre y en todo momento a el resto actuar bajo su Libre Arbitrio. En el campo sentimental, todo va bien, por ende, no abuses de tu ser amado y, sobre todo, no le compliques la existencia. Compórtate y separa de ti la negatividad y el fatalismo. Olvídate de los celos y goza de este regalo que es la vida. Aprovecha las ocasiones en cualquier campo puesto que éstas brotan para desaparecer muy velozmente. En lo que se refiere a tu trabajo, estate atentísimo en todo instante y no te distraigas. Posiblemente trabajes con maquinaria pesada es decir un trabajo que implique un peligro. Ya lo sabes. Pon tus 5 sentidos. De este modo, evitarás cualquier posible negligencia futura.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, planea tu vida. Piensa qué quieres conseguir, a dónde pretendes llegar con el amor. Debes tener claros tus objetivos puesto que, no es exactamente lo mismo una simple aventura que un compromiso. Compórtate como verdaderamente eres, déjate ver. Muestra tus sentimientos y todo va a ir bien. No puedes mentir a tu corazón y mucho menos a ti. Sé tierno, afable y cariñoso con tu ser amado; se lo merece y te lo mereces. Ama y déjate querer. Actúa con determinación, sin dudar. Vuelve a tu vida un amigo o bien amiga de otrora. Déjale entrar, su vuelta va a ser bien interesante. Gracias a ella, vas a poder solucionar tus inconvenientes económicos. Te asistirá a darle un enorme empujón a un proyecto económico que estás planificando. Llévalo a cabo, no te arrepentirás. Escucha los consejos de la gente a tu alrededor y también invierte en el lugar indicado, el ideal para ti ahora de tu vida. El dinero entra en tu vida del mismo modo que la prosperidad. Estate atento a las redes sociales y también internet, son una vía fundamental de ingresos para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás recorriendo por un ciclo indispensable de tu vida: duro y bien difícil mas, al final, muy gratificante. Prosigue adelante con tus pensamientos y tu plan de vida, vas por el buen paseo, el conveniente. No dejes que ahora absolutamente nadie te saque de él, no te desvíes. Vas a materializar todos tus sueños, tenlo por seguro. Tu fuerza de voluntad y empeño son excepcionales, enhorabuena. Tú eres dueño de tus actos y de tu vida y el único responsable. No delegues tu vida en absolutamente nadie ni le responsabilices. Solo eres el responsable incontrovertible. Un amigo te va a dar un buen consejo, síguelo, te va a ser realmente útil para avanzar más veloz. No dejes que nada te desequilibre; las imprudencias se pagan carísimas en esta vida. Sé moderado, tanto en el tema sentimental, como en el campo laboral. Guárdate las cosas para ti, no las comuniques. El dinero llega a tu vida de una forma bastante inopinado y extraño. Alguien que no conoces, un ignoto, confiará en ti, en tus proyectos. Aprovecha esta ocasión.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no dejes que el día de hoy,, la melancolía y la tristeza te jueguen una mala pasada. Arruinarían tu vida. Los recuerdos, solo son eso, historias que se fueron para no regresar, sean buenos o bien malos. No merece la pena recrearse en lo que ya no existe. Es más útil crear nuevas experiencias en las que, no solamente te puedas recrear después sino más bien, vivirlas y ser participante, ser el protagonista incontrovertible. Eres capaz de reconducir tu vida, de armonizarla y ser feliz. En tus manos está que de este modo sea. Referente al tema económico, es tiempo de invertir nuevamente en otros proyectos. Debes ser realmente ahorrativo y prevenir. Jamás está de sobra por el hecho de que, no sabes lo que puede pasar. En la vida brotan imprevisibles que nos toman desprevenidos. Ten siempre y en todo momento ese dinero extra libre para semejantes ocasiones, te vas a sentir más sosegado y vas a dormir mejor. El día de hoy,, tu intuición va a estar en su punto culminante. El azar está realmente bien auspiciado, aprovéchalo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, a quienes charlan de corazón, siempre y en toda circunstancia se les disculpa. Deberías aplicar tal consejo y hablarle desde el ánima a tu ser amado. Tienes mucho que contar. Termina con cualquier malentendido si deseas que tu situación sentimental prospere y avance. Supera tu crisis. No te venzas, no tires la toalla puesto que, con tu esmero, todo volverá a ir como anteriormente. Ten realmente bien anclados los pies sobre la tierra. Sé realista y deja la imaginación y la fantasía para otros instantes. Ahora debes estar presente, acá y ahora, en cualquier preciso momento. Presta singular atención al dinero puesto que, lo despilfarras sin ningún sentido ni miramiento. El día de hoy,, un amigo te podría jugar una malísima pasada a este respecto. Quizá no deberías confiar tanto en este sentido pues, el dinero no tiene amigos. Sé precavido y congruente con tus actos. Empieza a planear y organizar tu economía; de esta manera, conseguirás compensarla. La prosperidad va a entrar en tu vida, recíbela con los brazos abiertos. Aumentarán tus ingresos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy, es realmente posible que debas aguantar algún encuentro desapacible y casual. Personas maleducadas se van a cruzar en tu vida con el único fin de estropearte el día. No lo dejes, evítalo ahora que eres siendo consciente de ello. Únete siempre y en toda circunstancia a personas positivas, llenas de vida y que desprendan dicha y dicha. La positividad se contagia de la misma forma que lo hace la energía negativa. Tu paciencia tiene un límite y, de tener dicho encuentro, podrías reventar. Procura evitarlo a toda costa puesto que, sería algo muy desapacible para ti y para los que te rodean. Prosigue tu intuición y tus corazonadas, no te defraudarán. El día de hoy,, puedes pasar una velada única y también imborrable. Va a depender de ti que de esta manera transcurra la noche. Por este motivo, haz lo posible para lograrlo. Si te hallas sin pareja, por si fuera poco, va a ser una ocasión única de hallarte con un ser hecho a tu medida, desarrollado para ti. Goza del día y de la vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cuidas a tus amistades tal y como si se tratasen de tu tesoro más apreciado. Sabes que un amigo de veras es de un valor inestimable, eres siendo consciente de ello. Tenlo siempre y en toda circunstancia muy presente tratando de no herir y de llevar tus principios y esencia hasta el final. Hay una persona excepcional con quien te une una vinculación fuera de lo común. Estos nudos día a día aumentan más, pudiéndose llegar a transformar en alguien clave en tu existencia. Si verdaderamente deseas que sea tu amor eterno, díselo, no ocultes tu amor. Un amor escondo hace daño al ánima y al corazón. Hazlo con medida, paso a paso, no te brinques cualquier paso intermedio y desees iniciar la casa por el tejado. Las relaciones se afianzan poquito a poco, asentándose al pasear. Esta persona se va a sentir brillante y feliz al oír sus sentimientos en tu boca. Es mutuo, recíproco, tal sentimiento de amor. No lo desperdicies puesto que, la vida pasa rapidísima y hay que vivirla cada segundo. Un viaje te espera.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, vas a ser el centro de atención, incuestionablemente. Está en tus manos expresarte, decir lo que piensas y sientes y no solo con respecto a un tema laboral o bien íntimo. Tienes la ocasión de compartir tus creencias con bastantes personas que te conocen en hoy, de dialogar, de entregar una conferencia o bien algo de clase afín. Hazlo bien por el hecho de que, asimismo podrías echarte piedras sobre tu tejado. Sé inteligente a este respecto. El amor está de tu lado, aprovecha el instante para gozarlo al máximo. Obvia comentarios de gente que ni te conocen ni te merecen. Tu relación es tuya, de los dos 2 y a absolutamente nadie le atañe inmiscuirse en vuestros temas. No lo dejes y, sobre todo, no permitas que te condicionen. Debes gozar de una parte de tu tiempo. Procura hacerlo hoy: cultiva y riega tu jardín secreto. Precisas tu espacio, es algo natural. Haz cómputo de tu vida. En el trabajo, no te calles. Expón las cosas que no funcionen apropiadamente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, empiezan a abrirse puertas hasta el momento cerradas para ti. El día de hoy,, tiendes a estar muy empático, considerablemente más de lo que habitúas. Tu sensibilidad está a flor de piel, por eso sientas y sufras más de la cuenta. No seas impaciente y alocado, muy habitual en ti. Tienes que saber aguardar y esperar el instante ideal para actuar. Cuando se hacen las cosas veloces y mal, las consecuencias acostumbran a ser deplorables. Estudia bien tus pasos ya antes de darlos y cuando lo hagas, que sean concluyente. Actúa con determinación y también ímpetu. El dinero está reluctante a entrar en tu vida, te cuesta mucho producirlo. No culpes a absolutamente nadie por el hecho de que tan solo es una parte de tu aprendizaje de vida. Cada incidente superado va a ser una lección aprendida, no lo olvides. Te vas a sentir muy orgulloso de ti. La casualidad no existe, todo está estructurado en el Cosmos, por este motivo, todo llega en el preciso instante, el conveniente para ti. No luches contra ello. Aplica tus ideas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, déjate de discusiones con el ser que amas. Carecen de sentido alguno. La vida está para gozarla y no tienen cabida riñas absurdas y también infantiles. Sé adulto y trata las cosas como estimes. No te vale la pena enojarte con tu pareja con lo que, evita sacar temas que ya no están en vuestras vidas, que pertenecen al pasado. Hacen mucho daño y se termina discutiendo por una sutileza. No te compliques sin necesidad, verdaderamente es una tontería. Sé reservado en tus actos y en tus palabras. Si tienes alguna duda en cualquier tema, recurre a tu intuición; síguela y te va a llevar siempre y en toda circunstancia a la opción adecuada, la conveniente para ti. Harás un viaje, corto mas intensísimo. Vívelo al límite, sácale todo el jugo que puedas. En el amor, el día de hoy,, va a surgir algo fantástico. Déjate asombrar por la vida. Respecto al tema laboral, un nuevo trabajo se atisba en tu horizonte. Cambiarás de vida, vas a mejorar, tanto en sueldo como en estatus o bien situación. Te vas a sentir absolutamente efectuado. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes que tomar una resolución esencial, de peso, mas todavía no tienes claro por qué razón decantarte. No te precipites en tu respuesta o bien va a ser la equivocada. Piensa y medita ya antes de actuar. Tu agilidad mental es sorprendente; no te intranquilices si bien todo cambie muy de manera rápida. Vas a saber amoldarte con perfección a la nueva situación si la hubiere. Cualquier incidente va a ser resuelto, apacible. Respecto al amor, debes recobrar el terreno perdido. En lo que se refiere al tema laboral y financiero, el día de hoy firmarás un contrato mas, ya antes de ejecutar tal paso, hazlo comprobar por un entendido, un especialista en la materia. Debes asegurarte de que no hay trampa alguna. Referente a tu economía, vas a hacer negocios con un colega tuyo. Mira ya antes todas y cada una de las posibilidades reales para no errar. Invertirás tus ahorros en una sociedad. Estudia realmente bien todo el tema ya antes de tomar la resolución oportuna. No te arrepentirás; adelante.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, caes realmente bien. Provocas gran bienestar en la gente a tu alrededor. Por esta razón, se aproximan a ti y demandan tu compañía. Se sienten atraídos por tu gran personalidad. Ante este ademán tan tierno, deberías borrar de tu psique cualquier situación pasada llena de odio o bien rencor. Sería muy ventajoso para ti que procedieses de tal modo. En lo que se refiere al amor, has pasado por muchos engaños y situaciones tensas, frágiles. Te ha llegado el momento de gozar de la vida y del amor. Es tu turno. Posiblemente el día de hoy te sofoques y entristezcas: un amigo actuará de una forma injusto cara ti y eso te provocará un enorme desazón. Eres muy sentido y eso te puede herir. No se lo tengas presente. Pasa una malísima temporada y ese acto solo es fruto de su malestar interno. Todo pasará; mientras, prosigue por tu ruta. Lo haces realmente bien. Si hoy en día te hallas en paro, abre bien los ojos pues se atisba una posibilidad real para ti.

Fuente: Astrocanal