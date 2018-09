Horóscopo del día 23 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es tiempo de realizar una puesta a punto de la casa: las energías de la casa son tan importantes como las tuyas propias porque si son nocivas interfieren en tu día a día. Por lo tanto, haz hoy mismo una limpieza a fondo. Mueve todo, limpia en la parte más oculta, en aquel lugar donde nunca limpies a fondo pero no lo hagas como cada día. Utiliza agua con sal gruesa y vinagre. Hazla desde el fondo hasta la puerta y sella bien toda la casa con incienso o palo santo. Es importantísimo que la energía del hogar esté limpia de energías densas. Así serás más feliz y sobre todo descansarás como es debido y disfrutarás de lo lindo de la vida y de tu propio hogar. Al igual que te duchas cada día, hay que limpiarse de energías de baja vibración tanto a ti mismo como el espacio en el que habitas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la vida comienza a abrirte puertas en el ámbito económico y laboral que ya no esperabas, ya no contabas con ellas. Así que, ahora que se están abriendo, no permitas que se te cierren en las narices. Ábrelas del todo, investiga bien lo que te ofrece la vida y si algo te interesa, ve a por ello. No lo dejes pasar pues es tu momento idóneo. Así que, hoy podrás descubrir un nuevo filón por donde te podrán entrar unos ingresos extra. Estás muy agradecido a la vida y al universo porque en este momento eres consciente de la gran necesidad económica que te abruma. Ve por allí, atraviesa esa puerta sin miedo. Es una señal y has de cogerla, es tu obligación. Ya te detendrás a mirar después el resto pero, antes de que nadie te la arrebate, formaliza lo que sea. Eso es para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, limpia muy bien tu aura, tus muebles y tu hogar en general. Sabes que te juntas con gente indeseable que te deja tu aura llena de energía negativa. Pero no los puedes obviar porque son tus compañeros de trabajo y por supuesto no los puedes perder de vista tan fácilmente. Así que, trata de ir bien protegido al trabajo. Hay varias técnicas de protección, busca algunas o pregúntalas. Si el ambiente está muy cargado, tendrás que fortalecer tu aura porque, de no hacerlo, te irás a casa con jaquecas cada noche, y con entes que no te corresponden. Límpiate con sal gruesa en la ducha y quítate cada noche la negatividad. Tu lugar de trabajo tiene una energía muy densa, de muy baja vibración. Es normal que el negocio no funcione, es deprimente trabajar allí, en ese espacio.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deberías de armonizar tu sistema energético y hacerte una limpieza del aura. Es importante que lo hagas de vez en cuando. Libera y purifica tu cuerpo de impurezas y regula tus órganos y glándulas. Si no sabes cómo hacerlo, hazte una sesión de Reiki, el terapeuta se encargará de armonizar tus chakras principales y secundarios. Es muy probable que necesites más de una. Deberías de hacerlo cada x tiempo, como si fuera una costumbre. Es un modo de no enfermar, de prevenir la enfermedad. Acuérdate que igual que te duchas o bañas y limpias tu domicilio de polvo, también has de hacer la misma acción en cuanto a energía se refiere. Todo es energía y es muy importante tener controladas las fuerzas telúricas y la energía enquistada dentro del hogar y en tu propio sistema energético. Todo es información y ayuda a sanar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es muy importante que reactives tu interés por la espiritualidad, de hecho es casi necesario. Llevas unas semanas o meses donde tu alma te pide conocimientos nuevos, otras técnicas de sanación. Quiere comprender la vida y eso podrás hacerlo con mayor facilidad haciendo los cursos pertinentes. Apúntate a los que puedas y consideres. Has de aprender primero las cosas para poderlas interiorizar y hacerlas tuyas, hacer que sean parte de tu vida. Vas a formarte no solo en un tema más espiritual sino como ser humano. Vas a hacerte más adulto, más hombre, con principios más claros y fuertes, sólidos y consistentes. Te va a ir de maravilla este reciclaje de tu alma porque así descubrirás lo grande que eres, el poder que tienes y lo poco que lo utilizas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has de aprender a desarrollar tu intuición, podrás comprarte un buen libro al respecto y hacer ejercicios. Puedes cursar algún temario interesante vía online. El caso es practicar, cuanto más lo hagas mejor será. Pero lo que has de hacer es creer en ti porque eres muy bueno pero no te lo crees. Esos mensajes que te llegan, esas corazonadas, son mensajes de los ángeles, de la divinidad. Por eso es importante que tú te lo creas: sí, hablas constantemente con los ángeles, te rodean y velan por ti. La existencia de ángeles es tan antigua como el mundo. Tú has nacido con un Ángel de la Guarda o más. Se comunica contigo en cada momento. Por eso, si tienes esa facilidad, no pienses que estás loco, mucha gente lo hace. Estos mensajes son divinos, no fruto de tu imaginación y los puedes utilizar para ayudar a muchas personas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, límpiate. Sabes que las personas con las que andas están con una energía muy densa. Además, tu lugar de trabajo es un sitio abierto al público y allí aún hay mayor densidad baja. Todo el mundo está en contacto con el aura de otras personas, por ello, si alguien tiene larvas o implantes o mucha energía negativa alrededor suya, es muy probable y factible que nos la contagie, nos la pase a nuestra aura, a nuestro sistema energético. Y entonces tendríamos un serio problema. Para que tu vida no vaya a peor y puedas levantar cabeza, límpiate cuando te sientas sucio, con una energía muy densa o pesada, como hoy. La mejor manera es bajo la ducha o con un baño de sal gruesa. Tan simple como eso. Puedes irte limpiando de todo lo que no te pertenece. Cargamos lo nuestro y lo de los demás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy es un día perfecto para hacer un ritual de limpieza, a ti te encantan así que, ve a comprar todos los ingredientes y te podrás hacer un baño de despojos esta misma noche. Cuando la luna mengua, también lo hace el mal que nos han echado así que, si piensas que tienes un mal de ojo, brujería o magias negras, seguro que es lo perfecto para ti hoy. Si no sabes cómo hacerlo, investiga en las redes pero, sobre todo, si te encuentras denso y cargado, frótate con sal gruesa a la hora del baño. Será lo mejor que puedas hacer. Te liberarás de mucha carga energética nociva, mucha basura energética. Te sentirás más limpio, más liviano, eso sí, no te duches con jabón a continuación. Empieza a fregar el suelo de tu casa, extiende la limpieza a todo. Cuanto más a fondo limpies, mejor estarás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás aprendiendo a limpiarte. Te has dado cuenta de que estamos rodeados de muchas energías nocivas en nuestra vida. Y por ello, como sabes que eres un poderoso canal sanador, quieres sanarte a ti y a los demás, no ensuciarlos con energías dañinas. Puesto que eres un canal, hay que prestar atención porque, el canal lo es para todo, recibir información de un guía, que llegue la energía vital universal o cualquier cosa pero podría suceder que una entidad, que alguien de baja vibración a quien no le corresponde estar, de repente venga y se meta en tu canal sanador. Si ocurre, hay que limpiarse y también hay que saber protegerse. Hoy, harás algo que nunca se debe de hacer: abrir tu canal mientras estabas borracho. No lo hagas jamás, en ese momento eres alimento para las larvas y entes malignos. Ni bebas alcohol, ni fumes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, prepara la maleta que te vas de viaje. Estás deseando pasar unos días en un lugar de ensueño, lo vas a tener. Tu pareja quiere verte feliz y sabe que realizando este viaje que tantas ganas tienes de hacer, vas a ser mucho más feliz que antes. Es sólo un viaje pero a veces con salir de donde estás y desconectar, ya está todo hecho, necesitas evadirte de tanta rutina, es nociva para ti. Lo mejor sería que quisieras hacer algo por ti mismo, tuvieras una afición, una actividad, algo que te llenara para no permanecer en la apatía todo el rato. Estos días serás otro, estarás muy feliz pero así deberías de estar siempre, no sólo por un regalo. Aprende a ser más conformista, menos materialista y mucho más espiritual. Eres un ser que no conoce la espiritualidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el saber no ocupa lugar, ése es tu lema. Te apasiona estudiar, las bibliotecas, los documentales. Deberías de buscar libros de metafísica. Estúdiatelos y si te aportan algo aunque tú no creas en la espiritualidad, reconócelo y déjate llevar. De hacerlo, en un mes tu vida se habría transformado ya. No te gusta, estás estancado. Pero detrás subyace un problema muy importante: te ha llegado la hora de desarrollar tu don pero no te da la gana de aceptarlo. Cuando lo hagas todo se desbloqueará, lo triste es que te da miedo y te niegas a ver la realidad. Tus guías te lo intentan decir una y otra vez pero no hay manera, no pueden contigo. Investiga por internet, como buen incrédulo y autodidacta que eres. Verás cómo hay alguna frase que te resuena y te engancha. Al final, no saldrás de ello.

Piscis, limpia tu casa. Tienes que empezar a quitar todas las energías negativas que hay pues son muchas, sobre todo en el cuarto del ordenador. Si nunca has hecho una limpieza, pregunta por cualquier ritual y compra los ingredientes, son siempre fáciles y se encuentran en cualquier lado. Generalmente fregaremos la casa desde el fondo hacia la puerta. Puedes limpiar también con un trapo los muebles. Sellaremos la casa con incienso, tiraremos todo por el servicio. Has de limpiar la casa y después limpiarte tú porque también estás cargado. Dúchate solo con agua y sal gruesa y luego sécate sin toalla, no te duches con jabón. Al menos ya te habrás quitado algo, y si tienes un baño de despojos, te lo das, lo usas. El caso es ir expulsando energías negativas de tu vida. Prueba.

