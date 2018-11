Horóscopo del día 23 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy estarás de pruebas médicas, tienes la baja laboral porque tienes varias taras que sanar y cuidar. Una vez que los análisis y las pruebas estén hechas, sabrás a qué atenerte. Aún es pronto para opinar. No te preocupa la enfermedad, es más el estar en mil sitios a la vez, el dejar colgada a mucha gente de golpe. Pero lo primero es la salud, el resto es secundario. Además, será una prueba de humildad para tu ego: todo funcionará sin ti, no eres imprescindible. Así que, sé fuerte y coge al toro por los cuernos. Puedes con esta vida y con todos los problemas venideros. La vida te va poniendo obstáculos y hay que aprender a sortearlos. Y es lo que tú harás: ganarás la batalla a la enfermedad. Y grábatelo bien: puedes con todo esto y mucho más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hace tiempo que no te pasaba, no te ocurría pero hoy te ha tocado de nuevo: se ha roto o estropeado algún electrodoméstico en el hogar y has de ir raudo y veloz a solucionarlo. O bien a ir a comprar otro, llamar a un técnico o al seguro si es que lo cubre. Lo mejor, si estás trabajando, es que te pidas unas horas de asuntos propios y lo soluciones cuanto antes. Es un electrodoméstico vital en tu hogar, no puedes estar una semana sin él. Ahora te planteas cómo pagarlo, quizás pidiendo un crédito rápido o un dinero a alguien cercano: padres o hermanos. Sabes que te has gastado hasta el último céntimo en verano y ahora no queda nada para imprevistos. Aprende a ser un poco más adulto porque no puedes vivir tan al día o al límite. Tus noches deben de ser una pesadilla.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, los sentimientos te desbordarán, tanto que te quedarás boquiabierto sin saber qué hacer. A veces tu pareja te sorprende en un aspecto un tanto negativo. Sería mucho mejor que lo hablaras con ella en vez de quedarte mudo y petrificado pero cada cual reacciona de un modo y tú prefieres callarte y guardártelo para ti. Ten cuidado no te afecte tanto que no quieras saber más de ella. Podría ser, a veces tu sufrimiento te supera tanto que ya no sabes cómo hacerlo. A las personas no se les puede cambiar: les amas o no pero eso no implica que te duelan ciertos comentarios o actuaciones. Digiérelas, asimila lo que acaba de pasar y, si te sientes con fuerza, házselo saber pero si eso te va a destrozar, llora un rato y luego actúa como si nada. Cálmate.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, eres un gran seductor, si te lo propones puedes embrujar a cualquiera con tu mirada. Así que, hoy toca jugar a seducir, te apetece. Esta noche saldrás a ligar, te apetece hacerlo. Te encuentras guapo y atractivo y tienes ese don de saber empatizar con las chicas. Así que, a no ser que algo raro suceda, te vendrás a casa con una nueva aventura. Te lo estás pasando bien últimamente, no te quieres comprometer. No tengas prisas, cuando llegue el amor verdadero, llegará pero mientras tanto, disfruta de la vida. Hoy no conseguirás ni el amor ni algo especial. Será una noche más de sexo consentido, sin preliminares. Te gusta sentirte deseado, jugar al erotismo y sentir pasión. Puedes llegar a ser muy sensual si te lo propones, hoy es la noche perfecta para dejarte llevar, fluye con el universo. Será apoteósico.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es muy posible que tengas a tu cargo a varios trabajadores. Hoy habrá un gran malentendido con ellos. Intenta, si es que puedes, no ponerlos en tu contra. Sabes perfectamente que diciendo o mandando ciertas cosas los enfadarás. No les puedes obligar a venir a trabajar en festivos, es ilegal. Ni siquiera aunque la empresa tenga demasiado volumen de trabajo. Por lo tanto, di las cosas bien, sin obligar ni ser desagradable. Estar en un puesto de poder no te da derecho a tratar fatal a las personas así que, intenta hablar de un modo relajado y explica lo que de verdad han de hacer. Si das tu versión, las razones por las cuales mandas eso y tú te pones a trabajar con ellos, seguro que aceptan. Eso sí, si les hablas de un modo desagradable o dictatorial, no te harán ni caso y te denunciarán.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, llevas muchas cosas entre manos pero, al final ni te producen beneficios ni te llega para vivir como mereces. Está muy bien que te guste el voluntariado, que trabajes por horas pero necesitas un contrato digno y unos ingresos mensuales, es decir, una estabilidad para poder vivir y superarte a ti mismo. Deja de hacer cosas sin sentido en diferentes lugares. Ten un trabajo que te permita pagar ciertas facturas y si quieres, a partir de las ocho o en fin de semana, ve a hacer labores y actividades de voluntariado. Nadie vive del aire, tú tampoco. Ponte las pilas porque esto se pone muy feo: deja de pasar frío sin calefacción y cambia drásticamente tu manera de vivir. No hay otra solución para ti. Tómatelo muy en serio o tu situación acabará siendo muy crítica.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy como siempre tienes grandes ideas en tu cabeza, vas a comenzar a poner en práctica otra nueva, vas a crear un negocio muy innovador por internet. Te encantan las tecnologías y sabes que funcionan muy bien, la red tiene público para todos. Por eso, con la energía tan bien auspiciada en el día de hoy, comenzarás a trazarte nuevas metas y perspectivas. Lo tienes muy claro, ya lo tienes todo completamente estudiado. Así que, lánzate a la piscina porque hay agua en ella. No correrás ningún riesgo, no hay peligro alguno. Eso sí, tendrás que hacer alguna acción, algún movimiento y posiblemente un par de viajes. Pero todo saldrá a la perfección, como siempre.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te suceden cosas muy extrañas. Acaba de morir un amigo, estaba bien hace una semana, incluso hablaste con él y tomaste un café. Y hoy él ha aparecido muerto, sabes que hay algo extraño en todo ello. Cuando vino a verte, aunque su comportamiento fuera normal, sus ojos estaban idos, en otro lado. Hoy irás a su entierro y llorarás su muerte. Sabes que las cosas suceden por algo y si tras años y años vino a ti, no fue casual. Vino a decirte algo que no te logró decir. Su muerte ha sido premeditada y él ha sido el causante de ella. Algo le devoraba por dentro y no fue capaz de compartirlo. Sientes haberle fallado, te sientes incluso algo responsable de su propia muerte. No sabías que tu papel era tan importante. Te pareció todo muy extraño pero no le diste más importancia, una casualidad de la vida, un encuentro fortuito.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a veces te falta un hervor. Haces cosas que no quieres. Tus propios amigos te hacen hacer cosas que realmente tú no quieres pero, por no quedar mal ante ellos, prefieres ceder. Has de saber decir que no a las situaciones que no te interesan en la vida. Es ahí donde has de sacar tu carácter tan fuerte. Si no lo haces, luego te sientes muy frustrado y no tiene sentido. Sé tú mismo y si le tienes que cantar las cuarenta a alguien, hazlo. No te cortes en absoluto. Es que, en el trabajo te utilizan pero lo de tus amigos es más grave: son tus amigos y se supone que te quieren bien. No vuelvas a dejar que hagan contigo lo que ellos quieran. Recuerda que eres tú el dueño indiscutible de tu vida. Hoy, ponlo en práctica. Niégate a ir a un lugar que no quieres.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estáis como el perro y el gato. Así no podéis seguir, es nocivo para ambos dos. Sois seres adultos y os debéis de comportar como ello. Lleváis un tiempo juntos, cada cual conoce las debilidades del otro pero, no os soportáis. En la cama, vuestra relación es perfecta: sexo puro y duro sin otra intención ni amor pero en la vida diaria sois dos amigos, dos compañeros de piso que chocáis en las cosas más importantes. Vuestras esencias, principios, son absolutamente opuestos. Y eso es algo bastante complejo de llevar. Tú no estás enamorado de tu pareja y ella te tiene cariño pero eso no es amor. Aprende a llamar a las cosas por su nombre. Si no le amas, déjala. Estáis el día entero gritando y discutiendo. Así no se puede vivir. Es imposible hacerlo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, se te ha estropeado el coche y no sabes cómo hacerlo. Tienes que ir a trabajar, ir a por los niños y llevar el perro al veterinario. Y nadie te puede prestar un coche. Inténtalo, quizás algún familiar tuyo mayor que no lo use para nada o tus propios padres. Si decides coger taxis, te va a salir muy cara la jornada, sería conveniente que alguien te hiciera el favor. O alquila un coche una semana. Encontrarás la manera si te calmas, seguro que lo haces. Para eso, dedícale diez minutos al problema, ponte a meditar, pregúntale al universo y deja que la respuesta te llegue, será algo inmediato, no te preocupes. Haz lo correcto y llegarás a todo. El problema se solucionará en un par de horas, no te preocupes. Ante algo parejo, nunca pierdas los nervios, ten paciencia, ten cabeza y espera.

Piscis, no veas el sentirte culpable como parte indispensable de tu vida porque no es así; de hecho, tú no eres culpable de nada. Hoy, habrá un altercado desagradable en tu trabajo, un malentendido que llevará a una acalorada discusión. Tú no eres parte de ella, ni siquiera te debería de afectar. Por lo tanto te debería de dar igual lo que hagan o digan puesto que no es ni tu culpa ni tu responsabilidad. Verás que hoy, cuando acabe la jornada laboral, todo se habrá aclarado pero deja de sentirte tan culpable y cabizbajo. Al hacerlo, tú mismo te señalas con el dedo. No te juzgues. Tu pareja actual, en el tema sentimental te echa en falta. Quiere recuperarte y verte. Necesita tu sonrisa y tu cariño, echa de menos tus abrazos. Queda con ella hoy.

Fuente: Astrocanal