Horóscopo del día 23 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, podrías levantarte con mucho dolor de cuello e incluso de cabeza pero, mimándote un poco verás cómo en unas horas el dolor remite y ya sólo queda un leve recuerdo. Así que, no fuerces demasiado tu cuello e intenta que los movimientos no sean bruscos. Evita estos días las actividades deportivas para no dañarte más. Sabes que los dolores vienen y se van, a veces son fruto de pensamientos mal direccionados que nos crean jaquecas o migrañas. Has de comprender que la perfección no existe: la buscas en cada acción que haces, desde el ámbito laboral, pasando por tus aficiones como lo que escribes o dices. No puedes ser un robot y los humanos se equivocan. Cuando hagas ciertos trabajos, termínalos de una manera correcta pero no te eternices, pasa a otra cosa.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la vida lleva sus ciclos y en este momento estás a punto de cambiar. Probablemente uno se cierre pero otro mejor y diferente comience; ahora estarás sufriendo los últimos bandazos, por eso estas desavenencias. Todo tiene su explicación en la vida y tu malestar estomacal, también. Si en ocasiones te encuentras con el estómago revuelto, no será debido a la alimentación sino a las fuerzas del universo que tanto nos afectan. Vivirás un amor en plenitud, y tu horizonte sentimental muestra a la pareja idónea para ti, está a punto de entrar en tu vida. Prepárate si así lo consideras. Será todo un éxito, será una pareja diez, perfecta en todos los sentidos: espera a que llegue, lo mejor está por llegar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, recuerdas a los tuyos, a tu familia, a los presentes y a los que no están y te produce melancolía. Fluye y deja que desaparezcan esos sentimientos que te entristecen. En fechas marcadas, es normal echar en falta a ciertas personas importantes de tu vida. Si estuvieras en la distancia, si no pudieses reunirte en estas fechas con tu familia, piensa que es algo nuevo, una situación de la vida que has de superar, no se puede tener todo en la vida. Tu familia es esencial, es tu propio pilar, quien te sostiene. Tu trabajo es inmejorable, el nuevo puesto en el que estás representa para ti todo un reto, una oportunidad que, de no haberla cogido, te habrías lamentado de por vida. Estás mejor que nunca, tu economía está más saneada que nunca y te puedes permitir caprichos que jamás te hubieras imaginado. Vive esa experiencia única.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, ten cuidado, no juegues con tu dinero. En algún momento, podrías tomar algún riesgo innecesario en el tema financiero y no tiene sentido. Es decir, podrías evitarlo. Lo tuyo es trabajar pero, evidentemente, no puedes saber de todo y, por supuesto, no sabes de todo porque eres humano. Lo tuyo, desde luego, no son las finanzas ni las inversiones así que, permite que los entendidos en la materia hagan lo que tienen que hacer: su trabajo. Si quieres realizar alguna inversión, permite que tus socios o gestores investiguen al respecto las opciones y condiciones actuales más beneficiosas para ti. Es probable que, de hacerlo por tu cuenta, estuvieras muy contento y sin embargo, estuvieses errando si aceptaras las condiciones. Es decir, actúa con cabeza y sentido común. Tu dinero escasea y sería mejor que fueras precavido.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, apura y termina toda la faena porque tus vacaciones están a la vuelta de la esquina. Sabes que es mejor cerrar el año a la vez que las carpetas que están a medias, a mitad, pero es que además, aun es más necesario que lo hagas porque te vas dos semanas así que, ponte al tajo porque tienes muchísimo trabajo. Es normal que te agobies pero, sobre todo, no permitas en ningún momento que la situación te desborde, no puedes consentirlo. Es verdad que tendrás que entregar un trabajo y no llegas: si no es ahora, será mañana, deja de angustiarte porque lo único que consigues es ir más lento. Concéntrate, focaliza toda tu atención en hacer todo lo que te queda pero, no te distraigas en asuntos familiares, domésticos o sentimentales. Aparta todo lo demás y avanzarás el doble, ya lo verás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sabes que consigues todo aquello que quieres, que te propones en la vida y ahora no va a ser menos. Bien sabes tú que si focalizas tu atención en algo, más si es en conseguir algo determinado, lo logras rápidamente. No te gusta mentir, es más, detestas a la gente mentirosa pero en alguna ocasión, admites una mentira piadosa. Es mejor que nadie salga herido, es hasta bueno hacerlo. Trata de no meter la pata, a veces eres un ser tan franco que revolucionas a tu contrincante. Si tienes pareja, te ha llegado la hora de ponerte a pasártelo bien en la intimidad. Si estás viviendo algún tipo de amor clandestino, si tienes un amor platónico y no te atreves a soltar prenda, en este momento sería algo muy interesante a hacer: decirlo a los demás para que llegue a sus oídos o, si actúas con valentía, decírselo directamente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no pararás, te has tomado el día libre porque tienes que ver a mucha gente, todos quieren estar contigo pero es que además, tienes muchas cosas que comprar y muchas tareas por hacer. Estarás nervioso pero genial, reencontrándote con viejos amigos que te alegrarán el alma. Necesitas gente nueva en tu vida, has de cambiar, transformar ciertas situaciones en otras nuevas para ti. Sabes que la energía se transforma así que, lo tuyo será una transformación total. Transmuta toda tu negatividad en positividad, puedes hacerlo, en tus manos está el conseguirlo. Así que, ponte a ello. Sabes que la meditación te puede ayudar. Haz alguna meditación al respecto. Sabes que la fuerza interior tuya es muy poderosa y puede con todo y si además pides ayuda al cosmos, te la brindarán.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si admites tus errores, por pequeños que éstos sean, seguro que esa relación incipiente podría llegar a buen puerto. Los comienzos de un romance nunca son fáciles, a veces, la otra persona nos puede sorprender. Si quieres proseguir con la relación, lucha por ella. En la vida, dando amor y con una buena comunicación se pueden producir milagros. Si así lo deseas, la vida os dará la oportunidad de arreglar la situación y empezar de nuevo con ilusión ese romance tan prometedor. Si estás en esa tesitura, Escorpio, de conseguir un nuevo amor, no te rindas ni tires la toalla. El ámbito laboral te hará estar largas horas trabajando, bien sentado o de pie pero lo mejor sería, para no resentir la espalda ni la circulación, que hicieras ciertas paradas técnicas para despejarte.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, las señales del universo comienzan a dejarse ver. Es posible que hace un tiempo no fueras capaz de discernirlas pero en este momento, conoces cuando llegan lo que quieren decir. Tu intuición hará que cojas al vuelo todas ellas, las analices y te dejes guiar hacia donde te corresponda ir. Tu futuro está en el aire, aún sin decidir, se decide la vida a cada paso que uno da, no antes. En cuanto a un tema relacionado con la amistad, sería bueno que hablaras claramente y desde el amor con un amigo íntimo. Es hora de hablar de ciertos temas, esclarecer hechos, poner los puntos sobre las íes y dejar que la amistad fluya o se extinga, según tenga que ser. No se puede forzar una amistad así que, comprenderás qué hacer y cómo abordar el tema.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no sabes estar quieto, siempre tienes cosas que hacer, que investigar. Es probable que debido a alguna contractura, pudieras estar inactivo un par de días o tu ritmo diario se ralentizara o convirtiera en la mitad. Si es así, cálmate un poco y no hagas movimientos bruscos. A veces, la vida nos hace parar pero lo tuyo es muy leve así que, lo único que harás será descansar un poco. Aprende a tomarte las cosas con calma y a no impacientarte. En el trabajo vas acelerado. Si lograras hacer una planificación real, te daría tiempo a todo pero no puedes hacer más trabajo que horas tiene un día, no se puede trabajar tantas horas al día. Reparte de un modo racional las tareas. No te fuerces, la salud es lo primero pues, de caer enfermo, no podrías desarrollar tu trabajo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, la libertad es algo que te define, hacer en todo momento lo que consideres dentro de los cánones de lo permitido. Y por ello eres muy reticente a tener una pareja formal. Te encantan tus escapadas, vida social o no dar explicaciones a nadie. Cuando a veces te has planteado poder llevar una vida de pareja, has sentido que no era el momento adecuado. Sólo tú puedes saber si ese momento ha llegado, si así fuera, alguien te espera en algún lugar del mundo, quizás la encuentres en el pico de un monte pero si no te vieras preparado, no te fuerces, tus amigos son extraordinarios y son tu hombro para llorar. Te reunirás cada vez más a menudo con tus amigos de la infancia, eran vuestros mejores tiempos. Haréis actividades en común que os recuerden a los viejos tiempos.

Piscis, si estás algo descontento por alguna conversación familiar, si se ha creado alguna rencilla recientemente, lo mejor sería disolverla cuanto antes. Sabes que es muy fácil tener un calentón. Lo difícil es pedir disculpas. Si te arrepientes de una acción pasada y pides perdón a los aludidos, te encontrarás bien contigo mismo y serás capaz de poner tus fuerzas en otra cosa. En el trabajo, sobre todo si trabajaras por cuenta ajena, deberías de cumplir tus plazos, las obligaciones importan. De no hacerlo, la empresa podría multarle o echarte. No te cuesta nada, tan sólo organizarte para que el trabajo esté siempre a tiempo. Al hacer las cosas bien, perfectas, al máximo detalle, te sentirás realizado y orgulloso de tu buen hacer.

