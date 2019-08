Horóscopo del día 23 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te precipites puesto que, de hacerlo, errarás con total seguridad. Tienes que continuar tus corazonadas, tus impulsos, puesto que te van a llevar a buen puerto. Tal vez estés algo inquieto, cosa poco frecuente en ti. No te precipites y charles ya antes de tiempo, va a ser mejor de esta forma. Contrólate, si es preciso, cuenta hasta diez para no arrepentirte de lo que tu boca ha dicho. El día de hoy por la mañana, te va a llegar una notificación que estabas aguardando. Trae noticias buenas a este respecto, positivísimas para ti. Sabes que el mes de septiembre se anuncia revelador en todos y cada uno de los sentidos de tu vida. Es hora de mudar de actividad, o bien de trabajo en lo que se refiere al área laboral se refiere. Si alguna vez lo has tenido en psique, propóntelo muy seriamente: empieza un trabajo por cuenta propia, tu negocio. Te va a ir realmente bien. Confía en ti, en tus habilidades y talento. Utiliza tu experiencia y conocimientos adquiridos. Te servirán de mucho. Sé responsable y eficiente. El dinero empezará a llegar, sin más ni más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy puedes mudar tu realidad, cuando menos en el terreno sentimental. Tienes que aprovechar realmente bien este fin de semana para intimar, reunirte con tus amigos y amigas, gozar de la vida. Por si fuera poco, cuantas más personas veas, más te aportarán en todos y cada uno de los sentidos: confianza, bienestar y hasta en ideas para acrecentar tu capital. Haz caso de todas y cada una de las ideas que broten a este respecto de tu trabajo. Con ellas, desarrollándolas, conseguirás producir muchos ingresos y vas a conocer la prosperidad. Por su parte, vas a ser capaz de solucionar múltiples inconvenientes surgidos en torno a un negocio. Vas a poder con esto, vas a sacar a flote dicho proyecto. Hoy se presenta realmente bien auspiciado para ti, no lo vaciles. Disfrútalo al límite pues te lo mereces. Sé prudente en tu modo de gastar el dinero, inclusive con tus tarjetas de crédito. No juegues con él. Cuesta mucho ganarlo. Lo que deberías hacer es invertir tus ingresos de una manera razonable. Ganarías considerablemente más.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la vida te pertenece. Tienes el futuro a tus pies. Puedes hacer y deshacer a tu antojo. Reflexiona ya antes de actuar, hagas lo que hagas; es esencial que de esta forma sea. No aguardes demasiado de la gente o bien te defraudarán, te vas a llevar un enorme chasco. Decídete y, en el momento en que lo hagas, da pasos firmes y concluyente. Prosigue y vas a llegar lejísimos. Pierde tus experiencias pasadas por el paseo, ya no las precisas, y te pesan mucho, demasiado. Se presagia para ti una etapa excepcional en el amor, ni te lo imaginas. Vivirás un período donde primará la pasión. El trabajo te puede entregar un enorme susto mas, no te alarmes ya antes de tiempo pues dicho cambio no te afectará, no debe ver contigo. El día de hoy, cambia tu suerte en el amor dando tu vida un giro radical y absoluto. Disfrútalo. Además de esto, podrías entregar con la utilización conveniente, especialmente si te encontrases en situación de desempleo. De tenerlo, podrías lucirte claramente en tu actividad. Bastante gente te observará. Lúcete.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás más empático, clemente y sensible. Estás realista y eres capaz de ver las cosas tal como son y suceden. En hoy, , estás lleno de vitalidad, tu carga energética es refulgente y tienes mucha energía de alta vibración en tu interior. Úsala para hacer buenos propósitos o bien para adelantarte labores que te cuesten más esmero de lo normal. No la dejes pasar, no la desaproveches. El día de hoy debes ver a tus amigos, familiares y demás seres queridos. Dales una sorpresa, llámales, comunícate con ellos. Hazlo, te vas a sentir excelente. El amor hay que saber darlo y recibirlo siempre y en toda circunstancia. Por si fuera poco, es el día ideal para charlar de determinadas cuestiones tabúes o bien frágiles. Prosigue tus corazonadas, debes hacerlo. Tienes que fundamentarte en tu experiencia anterior, hechos pasados y demás indicadores que tengas. No errarás, actuarás sobre seguro. Lograrás el trabajo de tus sueños, estás muy cerca de él. El terreno sentimental está realmente bien auspiciado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si amas mucho a una persona o bien sencillamente la quieres o bien le respetas profundamente, no actúes nunca en contra suya. Contrólate ya antes de decir nada malo o bien muy inoportuno. Absolutamente nadie tiene la culpa de los descalabros de tu vida, y mucho menos alguien extraño a ti, a ti. Tu ser amado, tu novio o bien novia es una persona muy insegura, considerablemente más de lo normal y por este motivo precisa de ti. No sabe lo que es la confianza y podrías asistirle en su paseo a hallarla. No le juzgues de ahí que puesto que, absolutamente nadie nace sabiendo. Dale una ocasión, absolutamente nadie es perfecto y tampoco. Si bien cause alguna situación embarazosa, no te enojes, sé comprensivo y también procura ponerte en su piel. Procura practicar la empatía con ella. En lo que se refiere a tu trabajo, es temporada de cambios. Te mueves o bien cambias de trabajo o bien de situación o bien puesto. Empezarás un proyecto bien interesante. El día de hoy, resolverás un inconveniente de gran extensión. Probarás tu calidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empieza a examinar tu vida detenidamente. Tú vales mucho y lo sabes. Si estimas que algo no marcha como debiese, no lo pienses más, haz los cambios pertinentes y lograrás el triunfo deseado. No seas brusco en tu forma de charlar, de comunicarte, puesto que lograrías la misma respuesta por la parte del interlocutor. En ocasiones, en la vida, si bien uno lleve la razón y lo sepa, debe morderse la lengua y callarse. Tal vez el día de hoy, debas hacer eso asimismo. Hoy, todo es posible en tu vida y lo sabes. Actúa en todo instante con mucha precaución. Sabes que es lo mejor para no provocar confusiones o bien malentendidos. Las soluciones aparecen en tu horizonte. Siempre y en todo momento es instante de comenzar cosas nuevas, jamás es tarde para intentar prosperar y avanzar en esta vida. Emplea tu saber y tu conocimiento como las experiencias y las lecciones que la vida te ha enseñado. Tu economía prosperará, no lo vaciles.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, un viaje está a la vuelta de el rincón. Precisas hacerlo pues va a ser portador de mucha alegría y dicha, lo que te hace falta ahora. No gastes más de la cuenta, no es preciso. Planea realmente bien tus vacaciones y vas a poder pasar un tiempo excelente gastando muy poco dinero. Vas a tener determinados compromisos. Vas a poder salir del paso contestando apropiadamente y de forma educada si no te persuaden. Sé específico y claro en tus respuestas, de este modo no producirás confusiones. Alguien ronda en tu cabeza o bien de tu corazón. Estás enamorado. Escucha a tu corazón, tiene muchas cosas interesantes que decirte. En lo que se refiere a tu economía, ésta avanza apropiadamente. Empieza este fin de semana a estudiar otros proyectos, otras opciones alternativas económicas novedosas. Conseguirás producir más dinero. La clave puede estar en amoldar nuevas tecnologías o bien nuevas ideas a tus proyectos, cambiarlos en algo. Vas a ver que, merced a ese pequeño cambio, conseguirás que las ventajas se dupliquen.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, distancia la tristeza de tu vida puesto que te hunde. No puedes continuar de este modo. Es muy dañino para ti. Tienes que mudar tu perspectiva, y tu punto de atención y también ir cara la consecución de tus sueños. Tú puedes y debes hacerlo, no tengas la menor duda. Un proyecto laboral de gran extensión te espera; los ingresos van a ser esenciales, a tener en consideración. Un amigo te va a dar una nueva, el día de hoy que te alegrará el día. Comparte su dicha como se merece. Alégrate por él o bien . Vas a poder salir de los inconvenientes económicos en los que te hallas ahora: saldarás tus deudas, vas a hacer en frente de los imprevisibles e inclusive a algún gasto extra. Tu coyuntura económica se irá arreglando, va a mejorar substancialmente. Ten en consideración tu experiencia y utilízala a favor tuyo cuando te sea preciso. Tus desenlaces futuros serán geniales, inclusive mejor que en nuestros días. Vas a saber invertir en el sitio conveniente y acertarás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, juegas un doble juego o bien estás a punto de hacerlo y es realmente posible que te quemes. Tu pareja te ama locamente y decides si prosigues con él o bien o te decantas por tu viejo amor. Éste, vuelve nuevamente a estar presente, viene a por ti y no sabes realmente bien qué hacer. Y por este motivo estás a dos bandas. Juegas con ventaja, sentimentalmente hablando. Sabes que regresar a rememorar el pasado cambiaría tu vida al 100 por ciento . No sabes qué hacer. Las cosas no saldrán como tienes en psique. Todo cambia a la velocidad del rayo. Un inconveniente, para ti bastante esencial, se solventa finalizando de esta manera, al tiempo, las jaquecas que te generaba. En el trabajo, te estás esmerando al límite y tus jefes se han hecho eco de ello. Te observan muy de cerca. Si deseas ser promocionado, lo que ahora te sería verdaderamente simple de lograr, hazlo por méritos propios: estudia nuevas tecnología para estar a la última. Tu promoción va a estar asegurada.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres una persona bastante prudente y mesurada. Prosigue de este modo. Tienes que tener mucho cuidado con tus finanzas y tus gastos. No es usual en ti verte despilfarrar dinero, y menos por las noches, si bien éstas sean veraniegas y también inviten a ello. De todas y cada una maneras, te estás comportando de una forma infrecuente y peligrosa pues tu economía no está para esos gastos. No eres cauteloso sino más bien dilapidador. Has empezado la andanza por un nuevo paseo y quizá no sea el más apropiado para ti ahora. Ándate con pies de plomo puesto que tu economía peligra. No cometas fallos ahora, sería una tontería por tu parte. Existen muchas y grandes esperanzas para ti, para tus finanzas y no puedes perdértelas. Temas imposibles se resolverán en un abrir y cerrar de ojos. El día de hoy, asimismo vas a tener citas que atender, negocios en el aire. Tienes que llegar a todas y cada una puesto que, hay mucho dinero por medio. Sé puntual y educado. Todo va a salir perfectamente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no confundas la amigad con el amor, puesto que nada tiene en común. En nuestros días, un buen amigo o bien amiga, te vende su amor auténtico como una amigad muy próxima o bien profunda, tal y como si fueseis tan solo amigos íntimos mas, en su corazón, tan solo piensa en ser tu pareja. No es muy franca por el hecho de que no juega limpio. Tú te has dejado mentir puesto que ni lo sospechas. Ocurrirán muchas situaciones que ni te esperas, de imprevisible. Lo mejor, de ahí que, va a ser que aprendas a dejarte llevar, afluir con la vida y cualquier cosa, por negativa que te pudiese parecer en un primer instante, se traduciría en positiva. La vida está llena de posibilidades y tienes que aprovecharlas. No tengas la menor duda; para eso están. Tu empleo te va a traer alicientes, nuevas proposiciones o bien retos que te agradarán. Avanzarás y te desarrollarás como te satisface en el área laboral. Vas a estar contentísimo de continuar allá, en tu empleo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, deseas ver a quien ocupa tu corazón. Tal vez haya llegado el instante. El día de hoy es , día idóneo para quedar. Y no tienes disculpa alguna. Hoy día, los medios y la tecnología hacen posible lo que ya antes era virtualmente imposible. Charla con él o bien . Localízale y queda. En tus manos está hacerlo y, no te va a costar el menor esmero. Gracias a las redes sociales, lo conseguirás en unos minutos por consiguiente, adelante, no lo retrases más. En lo que se refiere a tus finanzas, éstas van a estar mezcladas con un nuevo trabajo, con un proyecto tuyo nuevo. Precisarás para empezarlo una pequeña inversión. Hazte con el dinero por el hecho de que lo recobrarás prontísimo, no te quepa la menor duda. Va a dar unos frutos geniales y considerablemente más veloces de lo que pudieses imaginar. De todas y cada una formas, no seas demasiado impaciente; todo lleva un tiempo. En el momento en que tu economía haya dado el enorme paso, la rueda empezará a virar sin detenerse. Conseguirás llegar donde te has propuesto, no lo vaciles puesto que de este modo va a ser.

Fuente: Astrocanal