Horóscopo del día 23 de agosto de 2018

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, cuida de tus amigos y de tu familia. Los estás descuidando mucho últimamente debido a tu singular encierro, sea por volumen de trabajo o por falta de ganas de socializar y sería conveniente que de nuevo les prestaras mucha atención. Hoy rechazarás un evento al que has sido invitado y eso sentará muy mal a tu mejor amigo: él es parte activa de esta actividad y lo verá como un agravio hacia él, como una falta de interés absoluta hacia su persona y hacia su trabajo. En una palabra: se sentirá ofendido. A veces en la vida hay que hacer un esfuerzo por no defraudar a los demás, hoy harás daño a tu amigo, le ofenderás, se sentirá desplazado e ignorado por ti. No tienes nada que hacer, tu trabajo finaliza a las tres y no hay excusa posible para no asistir: no te da la gana.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, disfruta de las gemas y piedras. Quizás nunca les hayas prestado atención pero seguro que a lo largo del verano, en algún mercadillo medieval, en tu localidad o en el mar, ves puestos y piedras que te atraen. Cómpralas, aquélla que te llame y que te haga mirarla un par de veces, ésa será para ti. Tu alma necesita un cambio aunque tú no le haces ni caso, eres demasiado materialista, anclado en lo que ves, muy enraizado. Necesitas despertar una parte de ti que está completamente dormida. Cómprate algún mineral. Verás cómo en semanas algo, por pequeño que te parezca, cambia a tu alrededor. No menosprecies lo que no conoces. Sé un poco más abierto de mente. Tu parte egoica te juega muy malas pasadas. Empieza a fluir con el universo y la vida te hará descubrir facetas de ti que ni siquiera sabías que existían.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis,hoy estás mejor que nunca. Parece ser que la tranquilidad del verano, el aire puro, la montaña o el mar han hecho que tu sistema energético esté mejor que nunca. Necesitas constantemente estar en contacto con la naturaleza pues la ciudad te apaga y hunde, te ahoga. Ahora mismo estás energéticamente mejor que nunca. No hay culpa ni dolor, ni siquiera ningún tipo de malestar general. Enhorabuena, pero sabes y eres consciente de que tus pensamientos positivos han logrado todo eso. Además de todo lo que te rodea, muchas veces es tu propia cabeza la que te hace enfermar, te llena de preocupaciones y te agobia. Has estado libre de preocupaciones y tus ojos han vuelto a brillar. Sigue así, lo estás haciendo fenomenal. Piensa siempre en positivo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, soluciona cuanto antes esas cuestiones o asuntos pendientes que tienes entre manos. Es tu obligación hacerlo. Con los bancos no se juega así que, ve cuanto antes y mira bien y estudia tus asuntos financieros. Es muy importante que tu economía fluya pero que lo haga siempre desde la legalidad. Tu banco y tu gestoría habitual te pondrán al día de todas tus cuentas. Ahora, ya no tienes problemas de liquidez pero no juegues tampoco con el dinero ni con el trabajo que te da de comer. Tienes unos gastos fijos y has de cubrirlos. Es indispensable que así siga siendo. En el momento actual, no te puedes permitir inversiones de riesgo: no te sobra tanto, más bien vas un poco justo. Modera tus gastos pues los has duplicado a lo largo del mes. Sé consciente de tus entradas de dinero y sobre todo, de tus gastos semanales.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu vida social está de lo más activa, no paras. Hoy estás de cumpleaños, un buen amigo te ha invitado al suyo. Cada día tienes fiestas y celebraciones, parece que esta época del año está muy concurrida. Vete a buscar el regalo idóneo para él. Elígelo de corazón pues quieres darle una sorpresa grande. Seguro que aciertas si empatizas con su alma. Estás pasando un verano estupendo y días como hoy ponen la guinda al pastel. Hoy te reunirás con grandes amigos, pasaréis una tarde de lo más variopinta, haréis de todo. Estarás todo el día fuera con este asunto. Estás de vacaciones y has de aprovechar cada minuto. Además, quieres estar en la playa pues te da la vida. Tu conexión con la arena y el mar te hacen crecer interiormente. Disfruta de la vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, comienza a practicar la humildad. En los últimos tiempos pecas de no serlo. Te muestras altivo y arrogante y eso te hace todavía estar o ser más distante con los que te rodean. A partir de ahora, has de cambiar el chip. Relajarte y empatizar con los demás. De no hacerlo, te quedarás solo pues la gente chismosa empezará a hablar a tus espaldas. Presta mayor atención en el campo laboral pues es ahí donde peor te comportas. Pareces el jefe de todo cuando realmente estás en la misma categoría que los demás. Deja de mirar por encima del hombro. No se consigue nada bueno siendo así. Además, te da rabia que hablen mal de ti pero a veces eres tú mismo quien provoca esas situaciones. Has de serenarte y mirarte al espejo. Tú tampoco eres perfecto.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sigue soltando todo lo que ya no quieras. Estaría muy bien que no te olvidaras de hacer un listado y fueras tachando todos tus logros. El objetivo principal es eliminar toda la negatividad que te rodea: objetos, personas, trabajos, circunstancias y otras cosas. Si poco a poco lo vas consiguiendo, verás, al terminar la lista, cómo te has liberado de tanta cosa que hasta andarás más recto y tus ojos estarán más brillantes, llenos de vida. Ya sabes que los ojos son el espejo del alma. Mírate a un espejo y pregúntate qué le pides a la vida. Sabes que puedes hacer otro listado con lo que le pides al futuro. Ponte manos a la obra y ve a por ello. Al final tendrás la vida que más deseas, la que hayas construido a tu imagen y semejanza. Sigue avanzando.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aprende a dar y a recibir. Tienes un gran problema aquí. No sabes recibir, tu concepto de dar, de doblegarse y de la sumisión están muy presentes en tu vida: das la vida por tus hijos, das todo por un amigo o amiga que te necesite y en una relación afectiva te anulas como ser humano y lo das todo: serías capaz de hacer cualquier locura que tu pareja te pidiera, te sentirías obligado por el hecho de complacerla aunque fuera algo nefasto para ti. Además, no estás acostumbrado a recibir. Nadie te da nada bueno. Recibes obligaciones y encargos de tus hijos, malas palabras de tu pareja. No te llega nada bueno, jamás has recibido un regalo como te mereces así que, ahora el universo te premiará. Abre los brazos para recibir bondades y regalos del universo. Serán presentes muy buenos para ti., los mejores. Te mereces que lo bueno llegue a tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a esta vida has venido a trabajar la humildad, la prudencia y la empatía pero estás suspendiendo en todo. Vas a tener que volver a ir a clase porque cuando te enseñaron estos conceptos no debías de estar presente. Hasta que no los aprendas, tu vida laboral será un infierno así que, ponte a ello cuanto antes porque es en tu ámbito laboral donde haces las prácticas. Has de entender que cuando aguantes un año en un mismo puesto sin que te despidan, en ese momento habrás superado al menos una de las pruebas, la humildad. Es lo primero que has de hacer. No puedes seguir tu camino en la vida si no logras terminar con todo esto. Tú puedes, es cuestión de quererlo, aparca el ego y el orgullo y aprenderás las lecciones que te quedan.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vigila tus temas económicos. Has de visitar a tu banco porque la tarjeta de crédito está a punto de vencer. También deberías de preguntar sobre la hipoteca de tu casa o cómo salir de ciertos apuros que tienes. Siempre te ha faltado dinero. Crees que es un bloqueo de otras vidas o quizás no te sientes merecedor de tenerlo. Hay alguna creencia limitante pero no descartes que alguien te esté bloqueando los caminos. Haz ejercicios sobre la abundancia: hay muchos. Verás que la abundancia es un estado y como tal hay que cultivarlo cada día. El dinero tiene una energía al igual que la prosperidad y la abundancia. Haz meditaciones diarias con billetes y seguro que algo cambia y se mueve; es muy interesante observar lo que ocurre en los días venideros.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, si tu vida actual no te gusta, siempre puedes volver a la de antes. Sería ilógico pues es como retroceder en el tiempo pero podría ser factible. Hay un negocio que en su día estuviste a punto de crear, no era el momento y quedó relegado. Ese proyecto convertido en tienda online, a día de hoy, podría funcionar a la perfección. En la vida hay que innovar, darle una vuelta de tuerca a las cosas e intentar por todos los medios y maneras posibles salir adelante en esta vida. Tú puedes hacerlo, lo último que hay que hacer es rendirse. Estás a falta de liquidez, algo online es barato, no hay que tener capital, tan sólo hacer una web y tú eres un entendido en programación y redes sociales, te apasiona el tema. Incluso hay plantillas ya diseñadas al respecto. Lo tienes delante de ti, ése es tu negocio, te entrará dinero rápido y no hay inversión.

Piscis, necesitas salir. Apúntate a talleres y cursos sobre metafísica y auto crecimiento personal. Te irán muy bien. Te abrirán muchas puertas absolutamente desconocidas para ti. Es muy importante que aprendas que es vital elevar la vibración, que cuanto más densa sea tu energía, más desgraciado serás en la vida. La más alta vibración es el amor y la más baja el miedo. Ve siempre hacia las alturas, allí encontrarás la abundancia o la felicidad sin embargo en la densidad está la angustia, tristeza o escasez. Tienes muchos problemas porque absorbes las energías de los demás y pueden ser buenas o nefastas. Cuanto más triste estés más atraerás a ti los bajos astrales. Evita estar con vampiros energéticos, te quitan tu propia energía vital y te dejan por los suelos, muy cansado.

Fuente: Astrocanal