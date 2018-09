Horóscopo del día 22 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empiezas a descubrir cosas nuevas y te das cuenta de que muchas de ellas las descubres gracias a los demás. Cada vez hablas más con todo el mundo, los conozcas o no. Te interesan muchos temas y siempre sale un tema de conversación con quien sea, en cualquier momento. Así que, a partir de ahora, tienes muchas cosas por investigar. Estás muy sociable, casi sin tiempo para aprender pero siempre hay tiempo si uno quiere por lo tanto, querer es poder. Sigue disfrutando de tus amigos, sal y diviértete, te irá bien. Acepta una cena hoy, será de lo más divertida, desconectarás y te reirás a carcajadas, como hace mucho tiempo que no haces. Aprovecha el trabajo. Sal pronto y vete con tus amigos a dar una vuelta. Tu cabeza te lo agradecerá en demasía.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás tonteando demasiado con una compañera de trabajo y eso puede tener efectos secundarios. Quizás ahora no lo entiendas, lo veas una tontería pero si tienes novia, ten por seguro de que algo se olerá. Sólo hablarás de ella y eso es algo que le preocupará. Si cruzas el límite y además trabajáis bajo el mismo techo, será una locura. Mientras lo vuestro funcione todo irá sobre ruedas pero si discutierais, el trabajo se convertiría en un terreno muy desagradable. Ten las cosas muy claras antes de dar paso alguno y, si lo das, atente a las consecuencias. La vida cambia de un modo extraño: demasiado rápido transformándolo todo a su paso. Si tienes pareja y la amas, no hagas lo que tienes en mente hacerle. Al final, perderás a ambas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, a veces te pierdes por las ramas. Trata de encontrarte. Sabes que no puedes ir a por varias cosas a la vez: si te quieres dirigir al punto A no puedes ir hacia B sobre todo si están en direcciones opuestas. No vuelvas loco al universo. Sabes lo que quieres, entonces no dudes: ve directamente a por ello sin cambiar de ruta. Mira primero en el mapa, los puntos a hacer, el rumbo a seguir y sin más dilación ponte en camino. No eres consciente de la energía que pierdes con tanta duda. Transforma tu vida, está en tus manos conseguirlo. Sé claro, conciso, ten las cosas muy claras y seguro que llegas a buen puerto. Sobre todo, no te impacientes, si aparecen dificultades en un primer momento, no te desanimes, es normal que la oscuridad ponga trabas pero debes de seguir hacia delante. Ante la adversidad, crécete, será lo mejor que puedes hacer.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es muy posible que alguna vez te lo hayas planteado o se te haya pasado por la cabeza. Dados tus patrones de conducta a veces tan mal llevados, deberías de ser capaz de afrontarlos de una vez por todas. Estaría muy bien si hicieras unos meses de terapia. Sabes que para ti las Flores de Bach te irían como anillo al dedo porque tu mayor problema son tus cambiantes estados de ánimo. Si haces un mínimo esfuerzo, verás una recompensa en tu vida diaria. Has de armonizar tu cuerpo y mente y un modo natural de hacerlo es tomando Flores de Bach. Unas cuantas gotas al día te pueden cambiar la vida. Si estás dispuesto a cambiar desde ya, ve hoy mismo y empieza la terapia. No te arrepentirás, empezarás a comprenderte mejor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy es un día perfecto para ponerle al universo una vela de miel pues te endulzará esa situación económica que tantos quebraderos de cabeza te está dando. Es cierto que tienes bastantes dificultades para conseguir dinero. Estás metido en muchos líos y proyectos pero son inversiones a futuro lo cual te ha dejado a cero tu cuenta bancaria. Necesitas unos ingresos estables, un trabajo que te dé de comer. Ahora te agotas y no ganas. Esta vez has de pedir al universo que subsane tu economía, que la abundancia y la riqueza fluyan. Haz afirmaciones positivas, serán perfectas para ti. Piensa en positivo, cancela cualquier decreto de otras vidas que tenga que ver con el tema, incluso has de cortar y liberarte de votos de pobreza de otras vidas. Quizás estuviste en un monasterio y el voto siga intacto. Aunque para ti carezca de importancia, quítatelos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy es un día perfecto para ti, no te puedes quejar. Te sientes capaz de hacer todo lo que te propongas. Te apuntarás a un curso que te cambiará la vida. Ésta está cambiando a pasos agigantados pero aun cambiará mucho más, todo acaba de empezar. Tu salto evolutivo va a ser tan grande que te va a costar asimilar todo lo que te ocurra en tu vida. Hoy conocerás a alguien que cambiará la percepción de tu vida, un maestro o gurú te hará ver algo que nunca habías descubierto antes. Tu intuición está más nítida que nunca, estás continuamente canalizando, no lo puedes frenar. Está claro que se han despertado tus dones y te cuesta hacer vida normal. Notas cómo se activa tu mediumnidad y se calientan tus manos. Tienes que regular tu energía porque en este momento, eres una olla a presión a punto de explotar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy es un día perfecto para hacer cambios productivos en tu vida. Sabes que hay ciertas cosas que ya no pueden esperar más. Y una de ellas es transmutar ciertos patrones nocivos en positivos. Es muy importante que quieras cambiar, es hasta necesario. Tu vida no lleva el orden que debiera. Has de ordenar tu mente de otro modo al igual que tu casa y tus prioridades. Ahora todo está ordenado en tu desorden pero es tiempo de terminar con tal desorden. Eres muy inteligente, sabes cómo hacer bien las cosas, tan solo te falta ponerte a hacerlas, no es tan difícil. Toma una hoja de papel y apunta todo lo que debe de ser cambiado, transmutado o eliminado. Día a día, ve tachando cosas de la lista. Verás cómo te vas liberando de tanto dolor. Cuando todo esté ordenado y sea transparente, tu vida irá sobre ruedas. Aun te queda un camino largo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la energía de hoy es brillante, como tu intuición. Eres un ser sumamente intuitivo y eso se nota en tu mirada pero en días como hoy tan sólo necesitas tener a alguien delante para contarle su vida, le canalizas a la perfección. Has de desarrollar tu dones porque ya están despiertos, tan sólo has de ejercitarlos más o saber algún truco que te pueda ayudar un poco. Sabes tarot, eres canalizador, trabajas con energías y además la tienes muy potente. Cuando das Reiki tu energía es brutal, muy fuerte, electrocutas a las personas. Dedícate a dar Reiki a los demás. Si no estás en un grupo de voluntariado de tu localidad, deberías de buscar uno para introducirte en él. Conocerías a personas muy interesantes y formaríais un buen grupo. Has de buscar personas afines a ti en vibración.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida te sorprende cada día con nuevas lecciones y la de hoy te dejará marcado una buena temporada. Hoy, descubrirás lo que es el amor con mayúsculas, amor verdadero, sin cortapisas ni sexualidad, amor que nadie pueda romper jamás. Hay lazos de unión que son tan fuertes que no los ves como reales. Crees que solo pueden suceder en las películas. Pero es que a veces, muchas veces, la realidad supera a la ficción, con creces. Hoy, al verlos delante de ti con tus propios ojos, comprenderás tu mala gestión del amor, más bien pésima. Un amor bien entendido no es dolor, al contrario, es el sentimiento más bello del mundo. El universo te ha mostrado el amor, ahora, alcánzalo. No es imposible. Puedes y debes de ir en su búsqueda.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, nunca dices lo que sientes, te lo guardas y no eres sincero, ni siquiera con tu propia familia. No es muy lógico callarte cosas que te hacen daño y luego recordarlas cuando no vienen a cuento. Si algo pasa, si sucede algo que te haya molestado, dilo en el momento. Si guardas dentro de ti durante años un veneno puro lleno de odio y rencor, ten por seguro que será una enfermedad de muy difícil curación en un futuro próximo. No se puede ser muy tranquilo, sereno y armonioso, a la vista, de apariencia y tener el corazón repleto de odio. Es feo, mezquino y ruin. Su sigues actuando así con los tuyos, la enfermedad se instalará en tu vida y ya no te dejará. Por lo tanto, suelta lastre cada día, grita, ríe o llora pero permite que tu energía salga de tu cuerpo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, quieres ir al parque, necesitas estar descalzo, caminar sobre tierra mojada. Te ves completamente aislado de la vida. Haces una vida rutinaria pero ya no tienes sueños ni ganas de vivir. Tus hijos te necesitan, tu pareja te necesita y, lo más importante, tú necesitas verte feliz, sería una gran satisfacción. Abraza árboles, elige uno que te represente, que sea tu familia y puedas sanar con él. Oblígate a ir cada semana a contarle tus secretos. Los árboles nos escuchan, todos los reinos están vivos; el mineral, vegetal, animal y el humano. Transmuta tus miedos, tu angustia y tu tristeza, apoya unas horas tu espalda en el árbol mientras lees un libro, apóyate en un árbol, abrázate a él. Será mejor que una pastilla. Te liberarás de negatividad.

Piscis, la magia de este día es estupenda así que pon en un plato blanco una vela de miel y échale canela. Verás cómo te endulza un poco la vida. Estás muy triste, con ojos llorosos, has discutido con tus padres y te has quedado fatal, no sabes a quién llamar y te has ido directamente a un amigo masajista. Quieres que te dé un masaje y te relajes. No has hecho bien en ir hoy, primero porque no tenías cita y segundo porque no puedes ir a llorar al trabajo de otro, ha sido completamente inapropiado. Pronto lo será más cuando los dos acabéis en la camilla dando rienda suelta a vuestra pasión. No es lo más normal del mundo pero, así ha sucedido. No has llegado a hablar y él ni ha comenzado el masaje. Nada más veros ha surgido el amor.

Fuente: Astrocanal