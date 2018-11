Horóscopo del día 22 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás cambiando mucho, pareces otra persona. Estás dejando a un lado esa rectitud e inflexibilidad y los cambios están siendo apabullantes. En un primer lugar, has logrado sentir sensibilidad por la pintura y el arte en general. Cada día te informas de las exposiciones temporales y vas a visitarlas. Antes sentías un rechazo absoluto por ello, te era imposible llorar o gozar delante de un cuadro. Básicamente porque no te transmitía nada. Hoy te comprarás una obra gráfica asequible para tu bolsillo. Te enamoró una en la exposición y ahora ya la puedes ir a recoger. Ese grabado encierra una parte de tu vida, lo viste al primer momento. Podríamos decir que fue un flechazo absoluto lo que sentiste por el cuadro. Ahora viene contigo a tu casa, has de buscarle sitio.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estarás toda la mañana muy enfadado, hasta un punto límite y todo será a causa de una estupidez. A veces se malinterpretan las palabras y eso puede suponer una guerra familiar. Algo así te pasará con algún miembro de tu familia. Tú dirás una cosa y la otra persona la interpretará de otro modo. Así que, más te vale arreglarlo hoy mismo porque una nimiedad no arreglada a tiempo acaba siendo una gran bola que se te escapa de las manos. No lo permitas o no habrá solución al problema. Además, energéticamente hablando, resulta agotador enfadarse, te dejará por los suelos, agotado y sin fuerza. Así que, pon de tu parte para irte a la cama tranquilo con el tema subsanado. Aun así, estarás muy nervioso y no podrás dormir. Tómate alguna infusión relajante porque los nervios van por dentro.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sigue así, dejándote ver, ayudando a los demás y estando presente en el mercado laboral. Durante mucho tiempo has estado muy aislado pero ahora tienes la fuerza y el tesón y te dejas ver constantemente. Y eso a la gente le gusta, te valora en demasía y a ti te hace fuerte. Cada vez te haces mucho más fuerte y eso hace que tu energía pueda ayudar a más gente, estar más presente en tu vida y en la de los demás. Así que, hoy, sigue haciendo anuncios, publicitándote y haciendo acciones que lleguen a los ojos de los posibles clientes potenciales. Sacar un trabajo uno mismo es muy duro pero eso no significa que sea imposible. Se puede llevar, es factible y realizable. Déjate la piel como cada día porque los frutos ya se empiezan a ver. Sigue adelante.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, sigue trabajando y no tires la toalla. Aunque parezca que nada se mueva, que pierdes tu tiempo no es así: tú estarás haciendo muy bien lo que te corresponde así que, sigue por ese camino. En la vida, muchas veces estamos al límite pero si en ese momento de flaqueza te rindes, ese sueño que estabas a punto de conseguir se desvanece en el universo así que, aunque a veces las dudas te invadan: sigue, no te dejes vencer por el desánimo. El premio está asegurado además, esta vez será el gordo de la lotería. Cuanta más ardua es la prueba, mayor es la recompensa. Eso pasa con todo en la vida. Aprende la lección y obra en consecuencia. Hoy, sigue tirando, ni se te ocurra vencerte. Superarás la prueba, ten fe y cree en ti, lo necesitas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy firmarás un nuevo empleo. Estará dentro de tu modalidad, no cambiarás de carrera ni de campo pero verdaderamente te hará cambiar tu vida entera. Sabes que la casualidad no existe pero empezarán una serie de casualidades que terminarán trastocando tu vida entera para bien. De la noche a la mañana, tendrás otra vida nueva así que, siéntete orgulloso del cambio espectacular que se avecina en tu vida. Cambiarás de horarios, localidad y tu sueldo será espectacular con respecto al trabajo previo. No le puedes pedir más a la vida. Todo será perfecto para ti: dejarás un pasado que ya no te interesa por un futuro en el cual vibras ya. Tu nivel de vibración aumentará, se elevará en demasía. Por lo tanto, agradece al universo este presente porque es extraordinario.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy te darás cuenta del problema real que acecha en tu vida: tu trabajo te roba tu tiempo y tu energía y no te ves capaz de avanzar en todos los demás campos, están absolutamente parados, desatendidos. Tienes una pareja a la que ves de manera ocasional, es posible que para sexo y nada más pero, ni siquiera tienes tiempo para quedar. El trabajo te absorbe y no sólo eso: te lo llevas también a tu casa. No descansas ni desconectas y esa ansiedad ya se está dejando ver: se te está cayendo el pelo, es algo brutal. Nada tiene que ver con el tiempo, es tu estado mental. A partir de hoy apúntate a clases de yoga, las necesitas para tu cordura, para recuperar tu equilibrio, para tu salud mental. Si no controlas esa ansiedad caerás enfermo. Inténtalo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy es un día mágico y lo sabes. Es un número maestro. Por eso, como siempre tienes grandes ideas en tu cabeza, vas a comenzar a poner en práctica otra nueva, vas a crear un negocio muy innovador por internet. Te encantan las tecnologías y sabes que funcionan muy bien, la red tiene público para todos. Por eso, con la energía tan bien auspiciada en el día de hoy, comenzarás a trazarte nuevas metas y perspectivas. Lo tienes muy claro, ya lo tienes todo completamente estudiado. Así que, lánzate a la piscina porque hay agua en ella. No correrás ningún riesgo, no hay peligro alguno. Eso sí, tendrás que hacer alguna acción, algún movimiento y posiblemente un par de viajes. Pero todo saldrá a la perfección, como siempre.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser muy solitario, siempre actúas solo. No tienes amigos y te es muy difícil encontrar grupos en los que seas aceptado. Y todo ello es porque no te abres a los demás, eres frio como el hielo. En alguna ocasión cuentas hasta lo que no debes de contar, en situaciones puntuales, pero por lo demás, tu vida es una incógnita para todos. Y eso no le gusta a nadie. Si tienes un amigo, a todo el mundo le gusta saber unas mínimas cosas de él. Por eso, el día que te dejes de ocultar o mentir, que seas capaz de decir incluso tu edad o tus apellidos, ese día, cuando te abras, verás cómo vienen amigos a tu vida. Mientras muestres tu lado más frío, existirá una gran barrera que hará imposible la relación de amistad con colegas laborales o amigos de otros círculos. Ábrete más a la gente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, si te encuentras en situación de desempleo, no desesperes. Hoy saldrá una oferta laboral muy curiosa que podría encajar perfectamente en tu perfil actual. Mándala, no dejes de hacerlo. A veces creemos que no somos los candidatos adecuados y, lo somos. Ten por seguro que la semana próxima irás a esa entrevista laboral. Últimamente estás muy desanimado, muy dejado en todos los aspectos: físico, emocional. Debes de prepararte para ello, para la entrevista. Sabes que es imprescindible ir bien aseado y limpio, peinado pero sobre todo, lo que más cuenta es tu actitud. No puedes estar apagado o depresivo; al contrario, has de estar comunicativo, optimista y resolutivo. Entrena en casa enfrente de un espejo. Hace meses que no has hecho una entrevista y has olvidado la manera de comportarse.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la energía de este día con número maestro es de una fuerza cósmica sagrada. Así que, utilízala para tu propio beneficio. Es decir, si algo tiene que ser cambiado, si no te atreves a algo o el miedo te paraliza, dale hoy un empujón, pide a la divinidad que te ayude con ese tema. Cuando es así, has de delegar y confiar tu problema a los que de verdad te pueden ayudar: la Fuente, los Guías o Maestros Ascendidos pueden ver todo lo que tú no verías en muchas vidas. Lo ven todo al unísono: presente, pasado y futuro. Déjalo en sus manos, lánzalo al universo y pon en agradecimiento una vela de miel. Endulzará tu amargura en cualquier campo. Así que, ya tienes deberes para el día de hoy. Vigila la vela, nunca la dejes desatendida, podría ser peligroso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, la energía de hoy es preciosa así que pon el ritual de la vela de miel para endulzar aquello que necesites en el día de hoy. Sabes que estás saturado de trabajo y de obligaciones y te gustaría que el trabajo fuera más liviano, estuviera mejor distribuido porque todos sois trabajadores y todos cobráis lo mismo pero el que trabaja el doble, casualmente eres tú. No sabes si eres muy tonto o los demás son muy listos pero estás demasiado molesto. Es inadmisible tu situación así que, te gustaría que se tranquilizara un poco. Podrías arreglarlo de otro modo: vete mañana mismo y habla con tu encargado, explícale el tema, la realidad y deja que él piense al respecto, eso sí, habla con la máxima educación del mundo, sin perder los papeles.

Piscis, has estado el día entero llorando y nadie sabe el porqué. Tus padres empiezan a estar muy preocupados de tu comportamiento pues no es el más normal de mundo. Has suspendido un examen, una oposición pero no les habías dicho nada, ni siquiera que te presentabas. Lo has llevado todo completamente en silencio y por eso ellos ya no saben qué pensar ni qué creer. Tus padres están cansados de tu doble vida: no expresas tus sentimientos, no saben si estás en la luna o en otro planeta pero desde luego, no estás en la tierra, para nada. Y están tan extrañados de tu conducta que hasta les gustaría que fueras a un terapeuta. Saben que algo muy grande escondes tras tu fachada. No confían en ti porque no entienden nada; no te han visto estudiar una oposición, no lo sabían.

