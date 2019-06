Horóscopo del día 22 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu vida cambia de una manera radical. Tu realidad cambiará de forma positiva desde hoy. Tu vida será diferente. En el terreno sentimental, te encuentras en un proceso de aprendizaje. Cosas imposibles se materializan convirtiéndose en parte de tu realidad. Debes abrir verdaderamente bien los ojos a todo lo que a tu alrededor sucede. Las señales que recibes son muy grandes. En lo concerniente al amor se refiere, es tiempo de comenzar con un nuevo romance, una pareja nueva. Verás que encontrarás la pasión donde menos te lo esperas. Bien sabes que el amor no pregunta, aparece sin más en el momento menos pensado. Hoy puede ser ese día, no lo olvides. Si ahora disfrutas de tu pareja, se formalizará tu relación. Como buen Ariano que eres, representas el movimiento, la acción. En el trabajo, la actitud de tus compañeros te pondrá un tanto inquieto. Hay algún perezoso que no quiere trabajar, sobre todo puesto que, además de eso, intentará que le hagas su parte. No te dejes manipular.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ahora, sabes lo que quieres y por eso, puedes ir a por tal razón. Ahora sabes lo que vale cada cosa, eres más consciente de la realidad. Tienes verdaderamente bien puestos los pies sobre la tierra. Has madurado un tanto más. Te has hecho más hombre, más responsable. Las cosas, cuando se hacen, deben tener siempre y en todo momento y en todo instante buenos cimientos donde asentarse por el hecho de que, si no fuera de esta forma, se caerían al primer intento. No debes soñar despierto; la vida es dura y hay que enfrentar ciertas adversidades, batallar y batallar para conseguir tus sueños. Por tal razón, deja de lado cualquier género de idea fantasiosa que se te pase por la cabeza. Tu situación soñada en comparación con amor, ha cristalizado. Hoy, debes declararte a quien amas. Tus anhelos han visto la luz. Sé prudente, actúa de una forma sutil, no le vayas a asustar. Ve poco a poco. En lo referente a tu economía y finanzas, antes de dar cualquier paso al frente, vas a deber tener muy claro cara dónde vas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu situación monetaria sigue siendo deficitaria. Estás bloqueado, no se mueve tu economía, no se genera actividad y por tal razón, no entran ingresos. Tienes muy, muy claros tus objetivos pero no empiezan a marchar. Vives la realidad más que nunca puesto que ahora no te puedes desatender, no puedes soñar. Tu percepción de las cosas es precisa. Sabes de qué forma no generar inconvenientes, de qué forma evitarlos y de esta manera no enfrentarte a amigos o a tu pareja si la tuvieras. Ahora más que nunca, hoy , debes proseguir tus corazonadas. No te debes desalentar si algún accidente acontece; es más, habrías de estar listo para esto. La vida está repleta de obstáculos y hay que saberlos sortear. Debes vivir hoy. Con respecto al entorno laboral, debes velar por tu puesto. Para ello, no hables de tu vida privada ni de temas que no les conciernen. Separa verdaderamente bien los 2 campos y mantén íntegra tu privacidad. Si lo haces, evitarás cotilleos y líos siguientes. No crees inconvenientes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no inventes inconvenientes donde no los hay. No te metas donde no te llaman. Esto es la primera cosa que deberías tener muy, muy claro a estas alturas de tu vida. Concéntrate en ti, en las cosas vitales para tu existencia. Deja a el resto que hagan sus vidas, que sigan su camino. Dedícate a las cosas más esenciales y relevantes de tu presente. Olvídate de las sutilezas. Borra y aparta de tu vida al mundo entero que no te aportan nada como humanos, déjalas marchar. Hoy, estás lleno de tus conmuevas y por esa causa, desearás hacer cosas tan poco realistas. Por si no fuera suficiente, la Luna ayuda y contribuye a tu estado actual, Cáncer. No exageres tanto tus palabras pues podrías comprometerte. Con respecto a ciertas proposiciones económicas espectaculares, no confíes en ellas por el hecho de que, son realmente simples mentiras que te han contado. Todo proyecto conlleva un enorme equipo detrás y mucho esfuerzo, nadie agasaja nada. Examina siempre y en todo momento y en todo instante con recomiendes todos los pasos dados.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no hagas nunca a el resto lo que no desees que te hagan a ti. Por esta razón, aunque debes actuar, hazlo siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia bajo el punto de la compasión. Intenta que tu resolución, si esta afecta a terceras personas, sea lo más soportable y armónica posible. Deja que tu corazón hable. Jamás prometas algo que no esté en tus manos cumplirlo. Habrá sorpresas en el amor y con ellas, cambiará tu término de mirar las cosas y la vida por norma general. Cambiará tu percepción de la realidad. Todo puede suceder en el día de hoy, cualquier cosas es posible, hasta los imposibles. Realizarás una adquiere de gran extensión en los próximos días; por esta razón, retira el dinero pertinente. Tu economía crecerá de una manera mareante, está en pleno auge, desarrollo. Harás muchos viajes de negocios y el último, será para incorporarte a tu nuevo puesto laboral. Te trasladarás, debido a tu nuevo empleo. Por su lado, se te acumularán las tareas del hogar con las del propio trabajo. Sé disciplinado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, aunque te suceda una desgracia, siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia, ocurra lo que ocurra, debes mantener la sonrisa y el buen talante en tu rostro. Confía en que todo irá bien y de esta forma será. Verás de qué forma lo malo, con una actitud alegre, se hace más soportable. Por si no fuera suficiente, de esta forma te afectará menos, emocionalmente hablando. Hoy , te encontrarás con personas alegres y asimismo interesantes y, lo que es mejor, gracias a esas personas, tus resultados cambiarán sustancialmente: serán prometedores. Aunque algo no tenga solución ahora, no te agobies por esta razón. Debes actuar con firmeza en diferentes aspectos de tu vida: amor, trabajo o amistad. No permitas que decaiga tu entusiasmo. Con respecto a tu economía, es hora de ajustar gastos. Tú eres el responsable directo de tu economía así que, en primer lugar, tu actitud deberá ser más firme y decidida. Es tu resolución. Observa tus ingresos, nadie lo hará mejor y más concienzudamente que mismo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy , es tu día para conquistar. Quizás ya estás emparejado pero, puedes conquistar igual. Comienzas a consolidar tu relación. Atraes todo lo bueno cara ti; tu actitud es resuelta y positiva. Vas a comenzar unas noches llenas de sueños premonitorios, por tal razón, al levantarte, apúntalo todo en un papel. Analízalo después. Allí están tus claves, números a los que jugar o palabras que interpretar. Por tal motivo, déjate ver por un casino puesto que, con total seguridad, ganarás. Hay un dinero destinado para ti. Estás muy creativo en el día de hoy, Librano y cualquier trabajo que hicieras o tuvieras que hacer, cualquier tarea renovadora, sería bienvenida. Las situaciones astrales actuales, estimulan tu creatividad y sentido de la originalidad, ya lo verás. Hoy, te expresarás apropiadamente, dale rienda suelta a tus ideas, a tu imaginación y a cualquier expresión interior. Con esto, tu empleo, o bien el campo perteneciente a lo laboral si bien trabajas por cuenta propia, se verá muy favorecido.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, comienzas una nueva etapa de tu vida. Esta noche, te traerá una sorpresa relativa al amor. Tendrás un encuentro absolutamente inesperado. Te juntarás con un amigo tuyo que solo piensa en generar dinero, es su objetivo. Ten cuidado, no acabes pensando de qué forma . Para esta persona, el dinero lo es todo y sería capaz de pisar a quien fuera por conseguirlo. No acabes siendo tan ruin como . No permitas que te hiera por el hecho de que, aunque te pongas una gruesa coraza para que no logre hacerte daño, eres una persona de extrema sensibilidad y asimismo igual, debido a sus indirectas y a tu bondad, te conviertes en víctima de sus maquinaciones. No te dejes engañar. A lo largo de toda la semana próxima y hoy, podrás desarrollar tus capacidades afirmativas pues no existen aspectos astrológicos que te puedan afectar. De esta manera, tendrás un margen de ventaja económica y posibilidades reales de ganancias muy, muy pronto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no te apures. Cálmate. A veces te aceleras y expresas demasiado pronto lo que sientes. Debes examinar las cosas, pensarlas antes de actuar o de dialogar. No deberías decir cosas desagradables siendo que tanto amas, no tiene sentido alguno. Es verdaderamente posible que los celos te estén jugando una mala pasada. Respira hondo y cuenta hasta diez. Sabes que un ataque de celos, podría romper vuestra relación. No actúes, te arrepentirías a los cinco minutos. Tu trabajo hoy día, no te produce muchos beneficios. En otras palabras, no te llega para vivir, por ende, deberías proponerte buscar otro trabajo más afín a ti y mejor remunerado. Cuando menos, debería darte el dinero básico para poder vivir. Comienza su búsqueda; lo conseguirás tras un esfuerzo inicial. Ajusta mejor tus tiempos y tu horario. Probablemente tu nuevo trabajo te lo deje. Acaba tu inquietud de días pasados y afloran nuevas ideas en tu trabajo. Tú, sigue a lo tuyo, con calma, no la pierdas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy , está todo a favor tuyo para esa reconciliación. Cualquier inconveniente pasado con tu pareja, podrá ser remediado hoy. También ocurriría lo mismo con cualquier familiar o amigo con quien se diera una situación pareja. Seguramente te hayan dejado, que hayas roto tu relación. Si te hubieran dejado, has de saber que eso no significa el fin del planeta, que hay vida y, como es lógico, todo sigue. Sabes que hay personas que nos acompañan por un tiempo y otras que lo hacen para siempre. No le des más explicaciones puesto que, no las tiene. Debes tener una actitud positiva y no dejarte caer, vencer. Conforme de qué forma enfrentes esta ruptura, será tu porvenir sentimental. Debes enfrentarte a los cambios de una manera positivo. Si realmente deseas algo, si lo anhelas con tu alma, sucederá, cristalizará más pronto de lo que piensas, tenlo por seguro. No desees hacer todo a tu forma, escucha a el resto, te darán consejos sabios.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tu personalidad es singular y lo sabes. Eres un ser embriagador y sabes de qué forma atrapar. Aunque un corazón se resistía a ser conquistado, al final, lo has logrado: no es tan duro como parecía ser. Escucharás algo hoy que te dejará sin palabras. Será sobre la persona que ocupa tu corazón. Has de estar listo para esto. Por su lado, a lo largo de los días venideros, se extenderán cotilleos y chismes sobre tu relación. Con respecto a los juegos de azar, podrías ganar. Por tal motivo, si lo quieres, podrías probar suerte con algún número de lotería o algo similar. Haz caso a tu intuición y, como siempre y en todo momento y en todo instante, sigue tus corazonadas. Son muy atinadas. Hazlo pues, hay un dinero destinado para ti y, por si no fuera suficiente con lo anterior, tu economía lo agradecería en demasía. Estos días, por su lado, tendrás sueños reveladores. Como bien sabrás, estos sueños te traen noticias esenciales para ti: claves a tener en cuenta o a descifrar, combinaciones de número ganadores o cualquier otro dato esencial a tomar en consideración para tu vida terrenal.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, todo tu planeta va a pasar a un segundo. En el momento en el que te des tu lugar en una relación sentimental, todo se tornará recomendable, positivo para ti. Piensa todo antes de hacerlo, es mejor de esta manera, es la mejor manera de no errar. No te compliques la existencia sin detallar ello. A veces, nos complace tomar el camino tortuoso. No hagas comentarios incorrectos. Un amigo o amiga te dará hoy una agradable sorpresa. Espérala con los brazos abiertos. Te encantará. No seas impaciente, podrías perder una administración económica esencial que te envuelve ahora. Ten mucho cuidado con esto pues es un factor clave de tu economía. Aparte de esto, está verdaderamente bien auspiciada económicamente hablando; no lo estropees. Hoy , vas a deber trabajar duro. Aprovecha verdaderamente bien el día desde primeras horas de la mañana. De este modo, en el caso de tener hoy que ir a trabajar, saldrás a tu hora, puntual. Presta mucha atención en todo lo que hoy acontezca: ciertas situaciones requerirán de tu experiencia.

Fuente: Astrocanal